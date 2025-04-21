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Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser.

E então vamos começar o programa. Agora está aqui.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Offbeat, on air.

Eu sou a Titi.

E eu sou a Nana, e este é o Off Beat.

Desculpem eu dizer o nome completo do nosso podcast

Que é o Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast observador.

Obrigada por estarem conosco mais uma semana. Nós, como sempre, estamos felicíssimas por ter mais uma plataforma onde podemos comunicar, discutir as nossas ideias, as nossas opiniões, o público que pede tanto poder ouvir-nos, para nós é uma felicidade.

O público pede, nós fazemos sempre. Esta semana tivemos a oportunidade de reviver um episódio tão especial e tão inteligente da nossa parte, à falta de melhor caracterização, que é o episódio três da temporada Rapazes Giros, que foi a temporada anterior às Pessoas Incríveis, gravado no dia 23 de fevereiro de 2023, por isso preparem-se. As coisas mudam. Nós dissemos coisas, o Salvador disse coisas. Isto é preciso pôr tudo no contexto.

Sim, este é o que me dá mesmo mais vergonha a todos.

Porque este episódio com o Salvador Martinha tem uma questão muito particular. Normalmente, nós saímos satisfeitas e com o Salvador saímos muito satisfeitas com ele, mas muito conscientes das nossas falhas. Houve falhas claras neste episódio e se nós estamos aqui para admitir as nossas glórias e os nossos momentos felizes, também temos de estar para falar sobre os mais difíceis. Este é um episódio que teve uma ideia promissora, vamos já a seguir partilhá-la, e mais pra frente, uma rasteira do Salvador à qual nós não soubemos responder, essa é a verdade.

É.

Por isso, aqui vai a nossa ideia promissora.

E portanto, preparámos aqui um bocadinho contigo de relaxamento, se estiveres disponível para isso. Queria pedir que déssemos todas as mãos. Estamos de mãos dadas os três.

Ok. Estamos a riscar em cima desta mesa. Não é? Tem que ser aqui.

Não, tem que pousar, sim, exatamente. Eu pedia-vos que fechassem os olhos, por favor.

Sim, estamos de olhos fechados.

Este é um exercício que pode trazer à tona lágrimas, risos. Salvador, eu pedi pra fecharmos os olhos todos, por favor.

Ah, ok, desculpa.

Deixem surgir o que houver pra surgir.

Sim.

Repitam, por favor, comigo.

É uma palavra específica?

Eu se calhar faço uma vez sozinha pro Salvador.

Sim.

Me, re, que, té. Epá, isto é muito mau. Começamos logo muito mal. Eu estava completamente descontrolada desde o início. Isto é muito ridículo. Custa muito estar a ouvir isto. A partir daqui tentamos. Grande ideia, fomos pô-lo mesmo num sítio e depois ele não nos levou muito a sério, claro. Foi condescendente a partir daqui. "Elas tentaram, mas não conseguiram."

Eu acho que ele não foi condescendente, porque a ideia da meditação continuou e eu acho que ainda soubemos resolver bem. Eu soube resolver bem, porque tu, eu vou te mostrar.

A Mariana já está aí de pé, acho que sim.

Certo. Está tudo bem, tudo normal neste podcast.

A Mariana já está a fazer uma massagem ao Salvador. Salvador, queremos que esta viagem continue.

Tu querias ficar séria, mas não consegues.

Não, não consigo, é impossível.

Epá, eu estou a rir mesmo de vergonha alheia.

Titi, tu não paras de rir.

Eu também estou estúpida agora.

Vamos fazer esta compilação de risos.

Isto é muito mau.

Esta compilação é toda seguida, isto é mais ou menos o início do episódio com o Salvador. Nós pensamos: "bem, bora ter aqui uma ideia arrojada pra fazer com ele. Estamos num quartinho em casa da avó Glória, vamos fazer uma meditação." Eu faço uma massagem.

Mas é que eu não aguentei, eu vi-te a levantar. É porque as pessoas não veem isto, só me ouvem a rir, mas tu estavas de pé atrás dele, a olhar pra mim em pânico, a tremer por todo lado. É verdade, estavas assim a fazer...

Vamos ouvir o próximo áudio, a ver se eu não estava a sair bem. Mas olha, tu também saíste melhor.

Sim.

Inspirar, expirar. Boa, Mariana. Ok. Salvador.

Eu achava que estava relaxado. Certo.

Quero que inspires fundo e te imagines no teu sítio preferido. Pode ser a praia, deitado. A praia, a relva, esta cama, o que tu quiseres.

Ok.

E estás todo nu. E quero que imagines a tua cabeça a tocar essa superfície em que estás deitado. A Mariana, exatamente, a Mariana já está a tocar na cabeça do Salvador. A massageá-lo muito bem. E portanto, sente essa parte a tocar o chão, passa pras tuas costas. Mariana, peço que massajes os ombros do Salvador outra vez pra ele imaginar essa parte a tocar no chão.

É a parte da cabeça.

A parte da cabeça? Sim. As costas tocam no chão, a coluna toda até ao cóccix, e então entramos na nossa zona pélvica E sentimos a zona pélvica a tocar no chão, uma zona muito importante e infelizmente a Mariana não vai tocar nessa zona. Portanto, vamos só imaginar.

A não ser que estejas a precisar.

Não, estou bem. Acho que estou bem.

Ótimo.

Pois é. Eu acho que o Salvador Martinha ficou constrangido e tenho que te dar os parabéns, que foste tu, porque eu tenho a missão de estar a massageá-lo, que é um prazer, na verdade, para mim ter tido a oportunidade de fazer isso. Mas tu tens a missão de estar a ver naquele quartinho tudo o que se está a passar e continuar a guiar tão lindamente uma meditação.

Obrigada, mas eu não concordo, porque eu acho que ele está a mandar aqueles risos, mas já não está mesmo a levar a sério, já não consegue porque, mea culpa. Fui eu que não consegui levar aquele momento até o fim e eu acho que não resultou. Ele está a lidar com duas pitas.

Isso é o que ele diz na cabeça dele para não ficar desfitado conosco. Pensa: "São só duas pitas, não posso envolver." Mas nós vamos em momentos achando que somos grandes e boas.

The best.

The best. Uns momentos falha uma, outros momentos falha outra.

Meu Deus!

No entanto, há um momento em que as duas concordamos que foi falha nossa, foi erro nosso, não soubemos estar ao nível. O Salvador não trouxe um tema para o nosso episódio, que era uma premissa. Pedimos a todos os convidados que trouxessem um tema para nós termos uma conversa. E o Salvador chega lá e diz que não vou dar aqui as justificações, quem quiser, ouça. E portanto, não trouxe.

Estas duas, em pânico, olhavam uma pra outra. "Não trouxe."

Eu tenho esperança que o pânico não passe muito no episódio, porque nós continuamos sempre a falar, continuamos a dizer coisas.

Ok, não trouxeste. Ok, tudo bem.

O que é que podemos fazer? Mas há um cérebro que está sempre a pensar como é que nós resolvemos isto. Eis se não quando...

É a avó Glória, claro.

Que nos salva, como sempre. Ora hoje.

Nossa salvadora.

Olá, Salvador. Aqui é a avó Glória. Olha, foste o primeiro a reivindicar a tua liberdade, porque não trouxeste um tema. Não deves ficar um pouco abatido, porque preparei-te um chatilha. Húngaros em forma de coração, abri-te a minha casa e a minha intimidade. E agora deixas a Nana e a Titi nesta situação, umas bolas. Também é preciso coragem para isso. E tu nunca me desiludiste nesse campo. Continua forte e elas que se lixem. Que se . Pronto, Mariana, tem que ser outra vez.

The best ever.

Oh, meu Deus, a melhor. E foi aqui que nós vimos a luz, percebemos que ainda era possível resolver de alguma maneira. E neste momento, neste impasse em que o nosso cérebro está zang, zang, zang, zang, de um lado para o outro, a pensar como é que resolve, o Salvador resolve.

Pronto. É ele que diz, começa a pensar.

Porque claro, esta ideia da avó Glória foi pós-produção. É uma salvação pós-produção. Durante o momento, o Salvador teve que dizer: "Ok, eu trago um tema." E lançou o tema e salvou-nos, porque é mesmo assim que ele é, é um homem que quer fazer crescer os outros, não quer crescer sozinho. E este foi o tema do Salvador.

O meu tema é o seguinte: o que vocês acham acerca das namoradas do Leonardo DiCaprio?

É uma pergunta, não é?

É. Mas eu vou aqui fazer uma proposta. É um tema da altura, isto foi mesmo quando surgiu outra namorada dele e estava muito na berra e conversamos e tudo mais. A minha proposta é: em vez de pensarmos só neste fogo e nesta paixão de pessoas, é amor, amor verdadeiro, de pessoas que podem ter uma diferença de 35, 40 anos de nós.

De nós, tu queres pôr o cenário em nós?

Em nós. Ou seja, imagina.

Esquecemos o Leonardo DiCaprio. Eu também acho que sim. Não me apetece falar sobre ele.

Também não. Pronto.

Obrigada.

Pensar. Tu num contexto, imagina, estás a estudar, inscreveste-te na faculdade, estás num curso que de repente tem lá uma pessoa muito mais velha do que tu a estudar.

Quão mais velha?

Vamos supor, 35 anos.

35 anos mais velha. Certo.

Pronto. Cai num trabalho juntos. Normal. Se calhar vão fazer um trabalho de grupo, mas já se dão bem. Ele está no grupo, está incluído, já tens uns amigos na faculdade, ele faz parte desse grupo.

Podes dar um nome a essa pessoa? Pode ser uma pessoa que não é portuguesa, que é para não termos dificuldades futuras.

Portanto, uma celebridade.

O que vai ser estranho também é eu estar a estudar na faculdade com uma celebridade internacional.

Então ok, queres dar uma cara. Não é ele. Tem que ser uma pessoa famosa. Então eu diria Richard Gere.

Ok, eu estou com ele na faculdade, certo.

Pronto, ele está a estudar, dão-se bem, já estão nesse grupo, começam a fazer o trabalho e tu começas a perceber que esta amizade está a crescer cada vez mais e tu começas a ter sentimentos mais fortes com esta pessoa. Pronto, isto é tudo novo para ti. Nunca estiveste com ninguém com esta diferença de idades. É estranho essa pessoa começar a atrair-te.

Para mim, não é nenhum problema na diferença de idades. Há uma dificuldade, se calhar, se eu fizer uma comparação do gênero: "Boa, vamos jantar lá casa." E esse homem tem a idade do meu pai ou é mais velho. Ou seja, é a comparação a dificuldade.

Pois, então, o que eu te ia propor é o que vai dificultar as coisas, se calhar um bocado, porque tu começas a te apaixonar, envolvem-se e tu tens que

Que o apresentar à tua família e amigos. Ele quer assumir a vossa relação, está completamente apaixonado por ti.

Se ele for uma figura pública, como estávamos a dizer, se for mesmo o Richard Gere, a minha família já terá uma imagem qualquer acerca dele. Por isso já não é só uma pessoa que aparece lá e que eu estou a apresentar.

Tu ias começar a soar assim: "Pai, já viste este filme do Richard Gere? Mãe, que ator, quem me dera conhecê-lo. Se vocês o conhecessem, não o adoravam se ele viesse cá a casa um dia?" Como eu sou atriz também, pode ser que venha a conhecê-lo e, por isso, a dificuldade não tem a ver com a idade. Não venham aqui acusar-nos de idadismo, que nós também conhecemos essa palavra. A dificuldade é a comparação com outras pessoas que estão perto de mim. E o mesmo ao contrário. Imagina que tu te apaixonas por um rapaz que acabou de atingir a maioridade e tu, embora sejas uma jovem, és bastante mais velha. A situação é diferente, porque um rapaz de 18 anos ainda é muito pequeno. A cabeça dele é pequena. Há três meses tinha 17 e andava no 12º ano.

Mas prende-se sempre com a cena de paixão. É legal, na lei está legal.

Sim.

É um terreno pantanoso, no entanto, esta é a questão do amor. Eu chegava ao pé de ti com esta questão, e tu ias me dizer: "Ele há três meses tinha 17 anos." E eu: "Mas eu só me apaixonei agora mesmo."

Mas eu ia te aconselhar a abandonares essa paixão. Sim.

Isso é triste.

Para o bem dele. Aí não tinha a ver contigo, era para o bem dele.

Então tu achas que os amigos do Richard Gere iam fazer o mesmo?

Em relação a mim?

Sim.

"Não, tens que lhe dar tempo. Ela tem que crescer." Não sei porque eu gosto de imaginar que já não sou uma pita e que sou adulta. Penso que tenho uma cabecinha.

Então um homem como o Richard Gere já tem mais experiência de vida do que tu. Ele não vai achar que tu és a pessoa mais experiente e mais madura.

Não, mas somos os dois adultos e eu acho bonito o amor entre pessoas adultas.

Ok, então aceitavas e ia te gostar apresentar aos amigos e família, mas lá ias tu: "This is Richard."

Yes.

And I love him.

We are so happy. I love him. I don't care he is 35 years older than me.

We're never gonna say his age, of course.

I don't know his age. We just create it now. Quanto à pessoa mais nova, temia por ela. Não que tu sejas mal-intencionada no geral, não é isso que eu quero dizer.

Ainda bem que fizeste esse disclaimer.

Mas às vezes há uma posição de poder que a idade dá e que se uma pessoa ainda não viveu o suficiente para se aperceber disso, pode sem querer... Ou não, ou era um rapaz mesmo cheio de maturidade. Titia, tu também puseste aqui um cenário que é muito difícil para mim, já estou com medo de lançar este episódio.

Agora que tu puseste esse cenário do rapaz, não fui eu. Eu vou abandonar este episódio. Vamos terminar, então.

Terminamos. Este é mais um episódio de "Offbeat", do podcast "Pequenas Reivindicações de Liberdade", que continua a sair todas as quintas-feiras. E posso até acrescentar que esta semana podíamos ter falado sobre os novos desafios da luta feminista e os direitos das mulheres, mas no entanto já não vamos ter tempo.

Fica para o próximo episódio.

Talvez possa ficar para o próximo.

Mantenham-se conosco até para a semana e beijinhos das reivindicações.

Até lá.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser.

E nem cabemos, estamos a contar mal.

Agora está aqui cinco mil pessoas a ver esta merda. Pequenas reivindicações.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao "Pequenas Reivindicações de Liberdade".

De liberdade.