Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Portanto, quem é bondoso ou quem sente verdadeiramente esse impulso, nem é um impulso, é um estado, que tem a ver também com o sentido de gratidão, etc. É um topo de gama do ser humano. Ele dizia muitas vezes: "Não condenes os outros por não serem bondosos."

Eu até diria que ainda bem que há poucos. Não se pode banalizar as coisas boas.

Se fossem todos, se em vez dos 15% bondosos, fosse ao contrário, já viste o que é que isto é. Um desastre.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

"Pequenas reivindicações de liberdade".

Pronto, acho que pode ser esta.

Infelizmente, vamos começar o movimento.

Agora está aqui escrito.

"Pequenas reivindicações de liberdade".

Bem-vindos ao "Pequenas Reivindicações de Liberdade". Pessoas incríveis. Olá, bem-vindos a mais um episódio de "Pequenas Reivindicações de Liberdade".

Um podcast observador e hoje com Sandra Faria. Muito bem-vinda.

Obrigada.

Sandra, fazes alguma ideia ao que vens, além do que ouviste há um minuto?

Não. Já vi alguns episódios, ouvi alguns episódios e vi, principalmente quando vocês fizeram o espetáculo ao vivo no Teatro Villaret, tive curiosidade em ir ver e ouvir, e foi aí que eu tomei pela primeira vez contacto.

É estranho, então como é que não ficaste depois a enviar-nos mensagens semanais obcecada por nós?

Pois é. Não. Desculpem.

Isso surpreende-nos sempre um bocadinho quando as pessoas não voltam.

Não volta a acontecer.

Porque agora eu fico na dúvida se foste mesmo ouvir.

Fui.

Quem ouve normalmente fica, e fica um bocado obcecada.

Mas eu vou-vos confessar que há demasiados podcasts hoje em dia e eu não tenho vagar para ouvir tantos podcasts e pessoas a falar. Trabalho com alguns também, principalmente ao vivo, e é muito. Prefiro ouvir música, ler um livro.

E se nós cantarmos?

Se calhar. Quem sabe?

Se nós começarmos sempre com uma música para ti. Sandra, esta é para ti. E começamos a cantar.

Acho que pode ser por aí.

Todos os episódios. Tu estás farta de ouvir pessoas a falar, é isso? Passas o dia a ouvir pessoas, chegas à noitinha...

Eu gosto muito de pessoas, mas às vezes é demais. E como tenho uma vida profissional muito intensa e quando tenho algum tempo livre, por exemplo, aos fins de semana, tenho amigos a convidar-me: "Bora para aqui." Não, eu não quero ir. Eu quero estar recolhida. E portanto, os podcasts às vezes é muito ruído.

E és feliz assim?

O ser feliz, eu tenho momentos de felicidade.

Ser feliz é estar feliz.

É mais isso. Há um clichê, mas que eu quanto mais velhota sou, mais concordo com ele, que é: a felicidade é harmonia interior. Se tiveres essa harmonia, estás bem.

Então estou péssima, estou completamente infeliz.

Tu não estás muito harmônica.

Nada.

Tens algumas coisas que podes fazer acerca disso.

O quê?

Terapia.

Mais.

Algumas, eu ia dizer medicinas, não é medicinas, mas alguns tratamentos holísticos.

Umas bruxarias.

Também.

Estamos na zona da bruxaria. Nós falamos muito bruxaria aqui no nosso podcast.

É, eu gosto muito de bruxaria.

Agrada mais do que medicina, não vou mentir. Eu se pudesse abolir a medicina e ficar só com a bruxaria, era o que eu fazia. Vamos lá duas vezes aqui que tu resolves.

É um bom complemento entre as duas.

Ok.

Medicina e bruxaria.

Tu gostas de coisas que toda a gente diz: "A virtude está no meio."

Não.

Esta não foi boa.

Não.

Houve mesmo um ar de desaprovação àquilo que tu disseste.

Não, às vezes o meio é um bocado seca, não é?

Assim eu já gosto mais.

Eu gosto de opiniões incisivas. Atenção, não acho que a vida é branco ou preto, não, tem muitos tons, mas o meio-termo é assim um bocado nhonhó. É nhonicas.

Não chama ninguém.

Não, não gosto de meio-termo.

Sandra, nós temos um cronômetro a contar e quando ele apitar, o nosso episódio acabou, estás livre para continuar o teu dia, ocupado, provavelmente. E antes disso, para te dar as boas-vindas, temos a avó Glória, que era quem na temporada anterior dos Rapazes Giros recebia todos os rapazes em casa dela semanalmente. Agora aqui no estúdio não está conosco, mas vai receber-te.

Cara Sandra, não se sabe o quão importante é a sua presença hoje neste podcast. Estas pirralhas só pensam em aparecer, mas está na hora de darem valor a quem faz acontecer. Bem-vinda.

Muito bom.

É o que temos. Bem-vinda.

Obrigada.

Sandra, por que tu és incrível?

Eu não sou, são vocês que são.

Que somos? Desculpa.

Que se calhar são, não vos conheço bem. O que é ser incrível? Gostei da avó Glória dizer, porque muitas vezes quando perguntam o que eu faço, eu digo isto: "Faço acontecer." Não é "faço produção de espetáculos, faço agenciamento." Não, eu faço acontecer. Eu abro portas e caminhos para os outros serem incríveis.

És quase Deus. Não. É muito semelhante. Fazer acontecer, abrir portas e caminhos. Às vezes não conseguimos. Às vezes não consigo. Tal como Deus. Às vezes há grandes flops, não há fórmulas de sucesso. Às vezes achamos que estamos a construir uma coisa maravilhosa que toda a gente quer ver e é um flop gigante. E aí o que é que te acontece? Choras ou não é emocional? Emocional é sempre, porque eu sou muito emocional no trabalho. Aliás, sou às vezes criticada pelas minhas equipas por isso. Sou muito sentimentadona e emocional a trabalhar. Gosto que seja uma tribo, a energia. Não faço correntes energéticas de bruxaria, mas gosto deste lado de amor e dedicação e que as pessoas estejam todas juntas e isso às vezes não acontece. Não choro. Até agora estou a ter uma experiência com um espetáculo que não está a correr bem, foi um grande investimento de trabalho financeiro, pessoal e emocional. Penso muito sobre os porquês e tento analisar o que é que se pode melhorar e seguir em frente para o outro, porque se formos ficar a chorar, não saímos dali. É como os namorados? Eu já sou um bocado antiga, já sou um bocado idosa e portanto já sou casada há muitos anos. Mas quando era nova e jovem, sim, acho que era muito assim. Chorar um dia ou dois e partir para outro. Sim. Sempre o idealismo e depois chega. Nós vamos dizer-te porque é que tu és incrível. Ai. Sandra, és incrível porque fundaste a Força de Produção, uma das maiores produtoras de espetáculos, televisão e cinema em Portugal. És incrível porque contribuis para a democratização do teatro em Portugal. Porque nos espetáculos que produzes, talvez devido ao teu passado artístico, tens um respeito e garantes um espaço de liberdade criativa aos artistas. És incrível porque toda a gente que já trabalhou contigo fala do teu profissionalismo e da forma como respeitas os artistas que agencias. E por fim, porque tentas desconstruir algum preconceito que possa existir em relação ao teatro mais comercial e que ignora a importância e o impacto que estes espetáculos têm na sociedade. Nós gostamos também desta comunhão entre nós, que tu falavas de estarmos todos em tribo juntos. Bem, obrigada. Desculpem este pequeno final, eu hoje não tomei um comprimido e portanto a minha dislexia piorou. Obrigada. Para dizer aquela grati luz para vocês. Obrigada, fico muito lisonjeada. Obrigada nós. E agora passamos para o próximo segmento de perguntas flash, em que tens de responder o mais rapidamente e honestamente possível. Sim. Vamos? Qual é o elemento mais giro da tua equipa? Giro de? Beleza física unicamente. A Andreia. Quando alguém diz que és assertiva, é só uma forma de te chamar bruta? Às vezes é. Gostas mais de rosas ou orquídeas? Rosas. Dançavas para ninguém descobrir que és uma péssima ginasta? Não, dançava porque fiquei apaixonada por uma série de televisão nos anos 80, que era o "Fame" e quis ser bailarina e consegui sê-lo e trabalhar profissionalmente. Mas realmente não era boa ginasta, aquela ginástica acrobática não era boa, mas bailarina acho que até tinha algum jeito. Quando é que as produtoras admitem que quando os espetáculos têm uma vertente social, é só para vender mais bilhetes? Quando forem honestas. Políticas de natalidade fazem sentido? Não. As pessoas admiram o teu cabelo? Não. Ser milionária ou ser eleita a melhor produtora para o bono? Essa é muito boa. Ser eleita a melhor produtora para o bono. Muito ruído ou uma Nespralnuco em silêncio? Uma Nespralnuco em silêncio. Aquilo de que os atores mais te acusam é de falares alto demais? Não. Ninguém me acusa de nada, acho eu. Sandra, eu tenho um bocadinho de medo de ti. Será que podes dar-me um beijinho na cara? Claro, sempre. Agora? Sim. Eu junto-me aí e tu dás? Sim. Assim? Sim. Tem que ser ao microfone. Tem que ser ao microfone, sim. Foi um excelente beijinho. E foi um beijinho dado, verdadeiramente dado, não foi de raspão. Penicado. Penicado. Sim, porque agora não damos beijinhos, não é? Então a gente encosta a cara. Foi simulado. Pois é. Foi um bom momento. Preferias conviver com um pênis inclinado para a direita ou um pênis meia haste? Inclinado. E a polêmica de agentes que roubam dinheiro aos agenciados? Sandra, isto não é nada bom para a classe. Pois não. Mas como todos os setores, há muita corrupção e há falta de seriedade e honestidade. E aqui também existe, mas também há os honestos, há os desonestos e há os honestos. Agora encontrá-los. Pois, é difícil. Ser agente e produtora ao mesmo tempo leva-te a vestir roupa mais elegante? Não, nunca. Leite materno ou fórmula? Leite materno, sempre. De zero a 10, qual é o teu nível de sensibilidade? 10. Masturbação intelectual deixa-te úmida fisicamente falando? Não, deixa-me irritada. Produzir espetáculos é um ato político? Muitas vezes é, sim. Quem é que é a pessoa que está na vanguarda do eye contact? Ai, não sei. Malandrice heterogênea ou honestidade subvertida? Malandrice Quem é o artista ou a artista que te faz ficar de luto porque não quer de maneira nenhuma ser teu agenciado?

Há vários. Eu adorava agenciar uma cantora que é a Melanas. Eu acho ela incrível e só tem ainda 23 anos e já tem uma profundidade a cantar completamente arrebatadora. É uma pessoa que eu gostava muito de trabalhar, e ela está noutra.

No ano passado nós fizemos um espetáculo no Vilaré. Não foste assistir porque nós não somos famosas e por isso não estamos ao teu nível?

Não, não fui assistir porque não consigo estar tantas noites fora de casa.

O cenário é: está a decorrer um espetáculo e é imprescindível pro ator que já está na cena, a meio do espetáculo, que caiam confetes do teto. Tu estás nos bastidores, a máquina avariou, não sabes o que se passa com a máquina e não há nenhum técnico disponível. Só tu é que sabes que o espetáculo não vai continuar se os confetes não aparecerem. Opção A: decides encher um saco de plástico com pedacinhos de papel higiênico pra fazer a vez dos confetes e entras com o saco enquanto percorres o palco de um lado ao outro a deitar os papelinhos pro ar. Ou, opção B: optas por uma vertente mais conceptual e entras em cena sendo tu própria a ilustração dos confetes enquanto danças dança contemporânea e dizes: "Eu sou confete e estou a cair do céu. Agora rodo muito e chão. Tenho tantas cores."

Não, a primeira, entras com o saco. Quando era bailarina, mas não era produtora, portanto não faria isso. Sim, entrava com o saco e atirava os papelinhos.

E esperávamos que o ator aguentasse.

Sim, e o público.

O público dá sempre o desconto. É de ser um disparato.

E o público não sabe o que vai acontecer.

Exatamente.

Portanto, aceita melhor, tolera melhor.

Sim, o ator é que podia desesperar com o que estava a acontecer.

Mas pior se eu fizesse uma performance.

Não sei porque às vezes vai tão fora.

Dá a volta.

E é: "Bem, eu nem posso pensar sobre o que está a acontecer, se eu me dou ao trabalho de tentar perceber, portanto, pode funcionar. Pronto, mas tudo bem, eu aceito o papel." Isto é o meu desejo, acho eu, de ver um dia uma pessoa que está a fazer produção entrar.

E fazer alguma coisa? Sim. Estava a tentar lembrar se isso já aconteceu, mas eu já tentei safar algumas coisas. É a mesma palavra, não é?

Mas entrar em palco?

Sim, estava a tentar lembrar de algum momento. O produtor é aquela pessoa que tem que fazer tudo. Quando comecei o projeto "Deixe o Pimba em Paz", nem era na força de produção ainda, estava a passar a ferro os figurinos. E então o Filipe Melo não me conhecia, achava que eu era uma assistente de produção e eu era a dona da empresa. Acho que tem que fazer tudo. Se for pra entrar em cena e safar alguma coisa, faremos. Pelo menos eu penso assim.

Nós tínhamos uma pergunta pra ti sobre qual é que é, na tua opinião, o papel do produtor. Se ele apenas, e entre muitas aspas o apenas, é só por causa do que eu vou dizer a seguir, apenas executa tarefas, funções, ou se tem também o papel artístico.

Eu acho que há vários tipos de produtor. Eu não sou essa produtora do executar e tive a sorte de, a maioria do tempo de produção, nunca fui, mas mesmo aqui em Portugal, há os produtores que executam, normalmente, aquilo que os criadores querem. Está muito ligado a companhias, a projetos autorais, salas de espetáculos públicas. E depois há o produtor um cadinho diferente, que é onde eu me revejo, que é um produtor que tem uma voz ativa e está no processo, e que tece o processo. Vou ser assim um cadinho mázinha. Nós estamos em Hollywood e o realizador, quando não está a correr bem, o produtor dispede e põe outro realizador. Portanto, o produtor, no fundo, lidera. Eu não penso assim, portanto lá está, não penso dessa forma, mas jamais quero trabalhar a não poder opinar, a não poder estar presente, a não poder contribuir pra esse trabalho de equipa que eu acho que é super importante entre a produção e a equipa criativa.

E que os criadores aceitam essa presença.

Maioritariamente aceitam. Já me aconteceu alguns: "Mas eu é que sou o criador, eu é que sou o encenador". E eu normalmente aí sou um cadinho mais rispida e digo: "Pois, mas quem paga aqui sou eu."

Olha, e eles calam.

Eles calam. Houve um até uma vez que me disse: "Tu és capitalista". Eu disse: "Não, só que se eu estou a investir o meu dinheiro no trabalho, eu tenho que estar envolvida nele". E não é um amém a toda hora do que o criador quer. Mas eu dou essa liberdade, aquilo que vocês disseram há pouco, eu dou essa liberdade grande aos criativos e gosto genuinamente de ver criar. Não sei se é por ter tido um passado em palco e que tenho um respeito gigante por esse processo. E estou nesta área porque é a minha paixão absoluta, não saberia fazer outra coisa. E eu sei que há muitos produtores e produtoras, e não está certo nem errado, que estão aqui pelo negócio. Podiam ter uma produtora de espetáculos como podiam ter um stand de automóveis. Eu não sei fazer outra coisa na vida. E posso vos dizer que já pensei nisso. Vou deixar isto, estou tão cansada. Às vezes a carga é muito grande, o desgaste, o que eu vou fazer? E depois, não sei. Não consigo ver nenhum caminho alternativo. Portanto, aceitei esta missão de fazer acontecer.

De facto, há muitas referências divinas.

A missão, haver apenas uma missão, um caminho.

Tu andas a esconder-te pelos pinguinhos da chuva que, se calhar, tu própria mandas cá para baixo. Nós vamos descobrir a deusa que há em ti.

Há um livro, não é?

Livros nós não sabemos.

Não sabem? Está sempre a tempo de começarem a ler.

Nós já tivemos aqui algumas escritoras que dizem isso.

Não querem.

Nós também estamos ocupadas, Sandra, percebes?

Sim.

As nossas prioridades.

Acho engraçado, porque a Sandra dizia que está cheia de trabalho, não consegue ouvir podcasts e agora vem dizer que ler já dá, já é bom, já faz bem.

Eu disse que preferia ler um livro ou ouvir uma música do que ouvir podcasts, porque ouvir pessoas a falar e a conversar, muitos deles às vezes não têm interesse nenhum. Outros que têm.

É como os livros ou não.

É como os livros, é como os filmes, é como as músicas e os gostos não se discutem. Mesmo.

Mas qual era o livro que tu querias falar? Desculpem.

"Uma Deusa em Cada Mulher".

Esse livro parece muito bom.

Acho que é assim: "As deusas que há em mim". É assim um título desse parecido, que eu já li há muitos anos, acho que na minha adolescência.

Sandra, que tema é que trouxeste para conversar conosco?

Trouxe o tema a bondade.

Lá está, mais uma.

A bondade. Porque eu apanhei um choque enorme. Eu fiz terapia, fiz muitos anos de psicoterapia. E um dos meus problemas que o meu psicólogo me dizia é que eu não conseguia aceitar que todas as pessoas não são bondosas. E eu depois faço esta analogia para a vida prática do dia a dia. Porque se nós fôssemos todos mais bondosos, o mundo era muito melhor em todos os aspetos. Mas às vezes bondade prática, e não estamos a falar de atos divinos, como vocês falaram. Coisas do dia a dia. Deixar um carro passar à nossa frente, dar entrada no elevador, dizer bom dia, dizer boa tarde. E apesar de eu já não fazer terapia, já não preciso.

Parabéns, Sandra!

Tu és a primeira curada da terapia.

Eu quero fazer terapia e o meu psicólogo diz: "Você quer vir aqui gastar dinheiro?"

É uma dependência?

Eu acho que pode ser uma dependência. Eu acho que toda a gente devia fazer terapia, toda a gente melhorava como pessoa, como indivíduo. Para mim, aquela hora semanal era incrível e eu queria continuar. Só que ele disse, ainda por cima eram uns meses valentes: "Não está aqui a gastar dinheiro, sabe lidar com tudo o que se passa na sua vida, tem as ferramentas, não precisa de mim". Mas gostava muito de fazer terapia. E esta questão da bondade, eu acho que só há aí 15% de pessoas bondosas.

Mas acho que radicalmente da opinião.

Ainda hoje me choca. Aliás, o mundo feio que estamos a viver hoje em dia em sociedade, custa-me ainda mais ter essa, também porque temos mais acesso à informação e a tudo o que recebemos, da falta de bondade que existe diariamente à nossa volta. E é uma coisa que eu gosto de trabalhar em mim de uma maneira genuína, não é forçada, não é uma bondade para o reconhecimento, é uma bondade honesta, verdadeira e sentida. Eu dou-vos um exemplo: as pessoas acham que ser empresário é ser muito "tough" e tem que fazer negócios, é competitividade, é o ego.

A não ser o Nabeiro, esse esteve sempre livre.

Sim, é uma boa referência. Eu tenho uma empresa, eu tenho muitos empregados. Tenho muitas pessoas a trabalhar, que não são empregados fixos, mas são ao projeto. E acho que não é nada impossível de ser uma boa empresária e gerir bem uma empresa, com toda a responsabilidade que isso vem, e ser bondosa. Se calhar, por isso é que apesar de ser empresária, não sou milionária e há bocado disse que preferia ser a melhor produtora a trabalhar para o Bono. O ser milionário, para mim, acho que há um desequilíbrio gigante. Ainda hoje estava a ver uma notícia que se nós quiséssemos erradicar a pobreza no planeta, com 1% dos milionários, acabávamos em 20 anos. Só não fazemos porque não queremos. Eu sou partidária, mas há bocado a vossa pergunta do fazer política, eu acho que o fazer política não é tanto como produtora, mas como pessoa. Como é que eu estou no meu dia a dia perante os outros, perante o trabalho, perante a família, perante o meu filho? E sim, é fazer política. E lá está mais um clichê: não podes mudar o mundo, mas se mudares os cinco metros à tua volta, isso vai contaminar mais cinco, mais cinco, mais cinco e vais conseguindo deixar qualquer coisa. E eu acredito mesmo nisto, apesar dos dias que correm, desiludirem e pensar: "Não, se calhar estou com uma fé utópica e isto não vai dar a volta."

E é fácil ter a consciência de que estamos mesmo a ser bondosos ou os delícios que nós temos na vida, muitas vezes achamos que se calhar estamos a fazer o melhor trabalho com as pessoas à nossa volta e as pessoas têm mesmo a opinião completamente contrária.

Sim, acho que às vezes a bondade não é uma escolha. Agora vou fazer isto para ser bondosa ou para ser bondoso. Não, acho que às vezes não é percetível e até às vezes estamos a fazer, e acontece-me também isso a mim, estar a fazer alguma coisa que acho que é do bem Se calhar não devia ter feito porque...

Foi era outra pessoa.

Sim. Uma coisa que eu tinha muita mania e que aprendi, que é: só deves ajudar os outros se os outros te pedirem. Não é chegares-te à frente constantemente, que era o que eu fazia durante anos. Vejo uma pessoa e vou lá já tentar ajudar. Não, mas a pessoa não pediu ajuda, está quieta. Porque isso pode ser até intrusivo e ofensivo pra pessoa. Foi uma aprendizagem.

E até pode ser um bocadinho mais sobre nós do que sobre a pessoa.

Sim, mais sobre nós. Outra coisa engraçada que o meu psicólogo me disse em relação à bondade, porque era mesmo o assunto e por isso eu estava a pensar o que é que trazia como tema e foi essa da bondade. Ele estava a dizer: "A bondade é um topo de gama do ser humano". Quem é bondoso ou quem sente verdadeiramente esse impulso, nem é um impulso.

É um estado.

É um estado, que tem a ver também com o sentido de gratidão, etc. É um topo de gama do ser humano. Ele dizia muitas vezes: "Não condenes os outros por não serem bondosos."

Eu até diria que ainda bem que há poucos. Se fossem muitos... Não se pode banalizar as coisas boas, Sandra.

Se fossem todos, se em vez dos 15% bondosos, fosse ao contrário, já viste o que é que isto...

Um desastre.

Não era nada.

Provavelmente já não estávamos cá.

Não.

Imagina, por onde é que podia evoluir positivamente? O que é que podia ser melhor?

Tudo.

Coisas práticas. Tenho dúvidas.

E depois não achas que os 15% dos maus não ganhavam uma força? Agora os 15% dos bons são incríveis, portanto ao contrário, meu Deus.

Os 15% dos maus iam ter de ser tão piores, a um nível tão grande. Que iam destruir-nos.

Sabes quando está uma ovelha negra no grupo? Estás num trabalho, não é só trabalho, pode ser grupo de amigos, mas num projeto artístico. E há uma pessoa que é a ovelha negra. Se essa pessoa estiver sozinha, ela não consegue contaminar o grupo. Ela acaba por amochar e ser contaminada pelo resto.

Consegue contaminar individualmente, vai um a um.

Não, mas assim não.

A verdadeira ovelha negra, Sandra, vai um a um.

Não consegue.

Nas pausas de almoço, encosta-se assim.

E eu assisto muitas vezes a isto. Se for uma, ela não consegue ganhar força. Portanto, se fôssemos todos mais bondosos...

Tu deves ser boa a captar as malvadas do grupo.

Eu acho que tenho um instinto e uma intuição apurada, mas durante muito tempo, e aliás, eu quando estudei, etc., eu queria seguir psicologia. Depois penso que tinha zero perfil, quer dizer, ia correr tão mal. Mas achava sempre que as pessoas têm salvação e que pode-se ajudar e que se pode mudar. Tinha muito isto, este lado muito romântico, idealista, até uma tenacidade, eu achava isso. Depois aprendi.

As tuas pulseiras são pedras energéticas?

São. E cada uma tem um. E tenho muitas, tenho várias cores pra fazer pendant com a roupa.

Eu ia perguntar, tem a ver com a roupa ou é tipos diferentes de energia o que vais precisar no dia?

Cada pulseira tem um tipo de energia, alguma proteção ou o que quer que seja. Mas como eu tenho muitas, vou fazendo conforme a roupa que tenho vestido.

Estás sempre safa, não é? São sempre coisas boas. Hoje deu mais bondade.

Hoje, por exemplo, não tenho a verde água, que é até a ver com a saúde, mas até agora estou bem, não é? Nunca aconteceu nada.

Mas nunca sentiste nenhuma diferença por usares as pulseiras, pois não?

Não sei. Quem saberá?

Eu acho que nós devíamos comprar aqui umas pulseirinhas pra usarmos no podcast. Comprar à Sandra?

Eu não vendo.

A Sandra diz que tem.

Eu não vendo. Posso-vos dar um contacto.

Sandra, eu tenho a certeza, tu nos teus negócios já tens aí um negocinho alternativo.

Não, não tenho. Se calhar era uma saída. Eu estava a dizer que não havia caminho, mas é verdade que eu tenho um lado muito espiritual e das energias. Aliás, brincam muito comigo por causa disso, mas também há muitos charlatões e coisas completamente ridículas.

Não, ó Sandra, não venhas agora dizer isso.

Mas estas pedras, eu gosto muito de usar, há um lado estético e há um lado também energético.

Mas tu não és muito shanti, shanti? Não és a clássica?

Não.

Isso é bom.

Pois, esse lado shanti, shanti, às vezes é um bocadinho irritante.

Pois. E as pessoas das energias perdem porque têm...

E os outros deixam de acreditar, não é? Quando se vê aquela...

Mas tu numa produção nunca entras lá assim, está um ambiente péssimo, tu chegaste e estás assim.

E queimo pau-santo, sim.

Calma, gente.

Arde pau-santo. Sim. Escritório tenho. O mundo já está como está, mas nesta nossa área, que nós trabalhamos muito com os egos, com a imagem, atores, artistas, cantoras.

Sim, mais ou menos.

Pronto.

Depende dos atores que tu conheces. Algumas atrizes não têm ego. Algumas atrizes são mesmo desprovidas.

Mas há muito esta imagem, o ego, é uma carga, é um desgaste muito grande, energético. E portanto, eu gosto de ter o meu incenso, gosto de ter o pau-santo queimado, ainda por cima eu gosto muito do cheiro. Faço limpezas energéticas regularmente.

E vomitas ou desmaias?

Não, nada. Saio supertranquila. Olha, e com mais harmonia interior do que estava há bocado.

Eu uma vez ia desmaiando, também só fiz uma.

A sério? De quê? O que é que fizeste?

Uma limpeza energética.

Mas qual era o método?

Eu não sei os nomes. Deram-me o contacto.

Ela ou ele, não sei.

Era uma ela.

Primeiro foi com os signos. Eu não percebo mesmo nada disso.

A astrologia.

Primeiro uma parte da astrologia.

Sim.

Ela ficou a pensar em mim. Quando eu saí, é que ela fez as coisas dela. Tinha uma carta com uns desenhos.

Não se chamaria mesa radiônica?

Exatamente, é isso mesmo. Cor-de-rosa, azul.

Sim, mesa radiônica.

Está aqui o nosso temporizador, mas continue a explicar, por favor, o que é mesa radiônica.

Mas ela não fez à minha frente.

Isso é estranho. Normalmente tens que ter a energia da pessoa contigo, mas podes fazer sem a pessoa estar presente.

Quando fez a sua limpeza, eu não estava lá.

E sentiste?

Ia desmaiando.

Pois.

É isso que tu fazes, Sandra?

Não, eu não faço, não tenho esse dom.

Não, que fazem a ti.

Que fazem em mim. Sim, de vez em quando faço mesa radiônica. Agora já há muito tempo, o shiatsu não é bem uma limpeza energética, mas é um equilíbrio energético da parte física. Mas gosto muito quando todas estas áreas são tratadas com seriedade. Eu sou curiosa e gosto de experimentar e perceber e não ir por esses lados de shanti, shanti todos. Isso já não.

Claro. E se faz diferença, sentimo-nos bem.

Claro, não faz mal nenhum a ninguém.

Exatamente.

Não, e ainda damos umas gargalhadas.

Às vezes.

Sandra, o nosso último momento chama-se clickbait com sentido.

Ok.

Nós vamos escolher em conjunto contigo um título para este episódio. Nós queremos que as pessoas carreguem muito, por isso a ideia é mesmo ser um clickbait.

Eu sou péssima nisso.

Fazemos agora um brainstorming. Sandra Faria, o que as pessoas querem ouvir a Sandra Faria a dizer?

Eu acho que nada, eu não tenho interesse nenhum. Sou uma pessoa de bastidores, backstage. Se as pessoas começarem: "Então o que é que tu fizeste?" "Olha, faço isto, agencio esta pessoa." As pessoas: "Ah!" No outro dia fui ao médico e entrei no consultório e ele nem olhou para mim. Era a primeira vez, nem olhou para mim, começou não sei o quê, depois para aí a meio: "E o que é que faz?" Ele olhou para mim: "Ah, que chique! Ai, quero imenso conversar consigo, porque eu apanho aqui pessoas, não tenho interesse nenhum." E eu fiquei: "Olha, tanto é que de repente estás a tirar tartas."

A resposta a ser que chique.

Que chique, é, como se isso fosse uma coisa chique. Como se fosse fazer decoração para hotéis de luxo. Não sei, não faço a mínima ideia. Também achei estranho, mas eu sou péssima com títulos. Os títulos eu peço sempre ajuda a alguém, o que é que vamos chamar a esta peça.

Nós vamos lançar e tu dizes que sim ou que não. Podes dizer que não a todos os que não gostes.

Vá, é vocês.

É só um brainstorming.

Ok.

A minha profissão é muito chique. Estou a começar por aqui porque está presente.

Não, logo que não.

Eu já sabia que esta ia ser não, por isso é que disse: "Podes recusar 10 títulos." Falámos muito sobre energias, sobre a bondade e sobre Deus.

Eu não falei sobre Deus, foram vocês.

Fomos nós.

Uma coisa de eu entro no consultório e é logo pau-santo.

No consultório?

Não é logo.

Estava a pensar no médico. Eu uso muito pau-santo em trabalho. Pau-santo é essencial no meu trabalho. Continuamos. Então o pau-santo é uma boa ideia?

Não, pau-santo não é ideia.

Ok, não queremos o pau-santo.

Nem as energias também, eu acho que não.

Pronto, então as pedras energéticas, que esse é o meu próximo caminho, também já não vamos lá.

Ok.

A bondade.

Sim, mas para um título não chama a audiência.

Pois, tem de ser um bocadinho mais espalhado.

Sandra Faria: venham conhecer os segredos dos artistas em Portugal, depois não falámos de nenhum. As pessoas são muito cuscas, não é?

São.

Sabem que eu tenho uma amiga minha, também produtora e agente, somos muito amigas. E uma vez dissemos que íamos fazer um podcast anônimo, com a voz distorcida, e falar sobre artistas e pessoas que nós conhecemos, coisas que sabemos ou que já assistimos. Não era incrível?

Era incrível.

Eu amava.

Era incrível.

E as pessoas não sabiam que éramos nós as duas.

Mas temos que cortar esta parte para tu poderes fazer o mesmo.

Não, eu não vou fazer, mas há um lado até de embora dizer isto sobre esta pessoa que nós conhecemos.

É libertador. Mas podia haver problemas legais, não era?

Não, por quê? De eu saber alguma coisa confidencial?

Alguma coisa, sim, e associar a um nome real.

Não, mas eu queria dizer com os nomes.

Pois.

Claro, tem que ser.

Dizer: "Olha, esta pessoa fez isto e isto."

Podes fazer um privado. Podes mandar-nos um áudio a seguir, quando saíres daqui a dizer: "Bem, vocês nem sabem."

Muitas vezes falamos nisso as duas. E sempre achei que tinha tanta graça.

Pois, é muita informação que chega aí, de certeza.

É sim, é muita informação, já vimos muitas coisas.

Pois, claro. Então pode ser Sandra Faria, dois pontos, abre aspas: este é o maior segredo. E como é que damos a ideia de ser um grande artista? Este é o segredo do maior artista que temos.

Do maior artista do universo?

Pode até ser.

Tem de ser no universo português, portanto, ou em Portugal, ou o melhor artista português.

Este é o segredo.

Mas isso era para o podcast que eu ia fazer ou é para este?

Para este.

Para chamar pessoas. Sandra Faria. Pois, não sei.

Ou sim, eu tenho o segredo desse artista. Sim, eu guardo o segredo desse artista. É muito bom esse. Como se fosse uma resposta a alguma nossa lábia de alguém.

Eu guardo um segredo.

Até podes dizer agora essa frase, que é para ela ter sido dita neste podcast.

Sim, eu guardo o segredo do maior artista.

É uma grande frase, Sandra. Eu carregava e até tu carregavas. Vou te dizer, Sandra. Então o que é este segredo? Ai, meu Deus, quero saber. É o lado cus que nós temos todos. Eu tenho esse lado, não sei se vocês têm, eu tenho imenso esse lado.

Temos imenso.

De querer saber, curiosidade, querer saber.

Temos.

Então eu acho que aprovas, estás tranquila?

Estou, aprovo.

Estás em harmonia com esse-

Estou em harmonia interior. E exterior também.

Porque é assim.

É verdade, em harmonia exterior estás de certeza, conseguimos ver.

Se há coisa que nós queremos é que tu saias daqui mais harmoniosa do que entraste. Nunca menos.

Sim. Vocês se calhar não sabem, mas energeticamente é uma boa energia.

Que bom! Eu adoro quando as pessoas das energias dizem isto sobre mim, que eu tenho sempre medo que não gostem de mim.

Tens?

Isso já quer dizer qualquer coisa, tu teres medo que não gostem de ti.

Não, mas é verdade. E até brinco: "Ai, não quero dizer nada." Tenho muito essas conversas com vários artistas. Tu sentes quando chegas a uma pessoa ou entras num sítio, tu sentes a energia dessa pessoa. E vocês as duas têm uma... Há quem pode dizer: "Epa, são muito boa onda." Não é só boa onda, boa onda também é outra coisa. Têm boa energia, flui.

Olha, Sandra, agora as nossas energias abraçaram-se aqui ao centro.

Uma corrente.

Uma corrente energética que há entre nós. Falta só a fogueira aqui no meio e as estrelas em cima de nós.

E não é tão mito isso?

É perfeito. É perfeito. É lindo.

Obrigada por teres dito isto sobre nós.

Obrigada pelo convite. Chega ao fim este episódio e queremos agradecer muito à Bruá, que é o estúdio onde estamos a gravar. E ainda ao Observador.

Vocês nem sabem, não estão prontos para esta fofoca e grande revelação. O Observador tem imensos podcasts.

Tantos podcasts.

Meu Deus. Tem no site, no YouTube, no Spotify, na Apple.

E vocês podem ouvir todos.

Vão lá e fechem os olhos. "Quero este." E oiçam.

Nós agora não vamos dizer para não ouvirem os podcasts que a Sandra produz. Não é sobre isso.

Não.

É só sobre ouvirem os do Observador também.

Sim. Sandra, agora shh. Não digas nada, está bem?

Percebes isso, não é?

Tens lá os teus.

Tu também levas os teus a fazer estas coisas, não é? Um riso em silêncio. Pessoas que riem em silêncio é muito bom para podcasts, de facto. Tem muita leitura para quem ouve.

Sim, rádio também é bom.

Sim. Muito bem, Sandra. Muito obrigada. Gostámos muito de te receber aqui.

Obrigada.

E segue em paz.

Na presença do Senhor.

Amém.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto. E nunca mais podemos voltar a falar. Agora está aqui gravado. Não podemos voltar a falar. Pequenas reivindicações.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis.