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Cá estamos para o melhor momento das segundas-feiras, em que esta rapaziada dá sugestões.

Ó rapaziada!

Para que os vossos dias sejam ainda melhores, meus amigos. Pedro Recheamento, vamos começar por ti por duas razões. Primeiro, porque és tu e segundo, porque eu não sei quais são as tuas sugestões. E estou muito curioso.

Acabei por não te mandar.

Não, mas eu gosto deste mistério na minha vida.

Na outra edição do pop-up falámos dos filmes do The New York Times. Isso deu-me bastante trabalho.

Ou seja, tive mais do que fazer do que estar a enviar-te as minhas escolhas. E bem.

E só por causa disso vou fazer mais um comentário sobre a lista do Chaimite.

Sim, uma das coisas que eu sugiro é a "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer. É o tal filme na casa do comandante de Auschwitz.

Sim.

Que é tudo filmado, a sua vida normal, enquanto Auschwitz funciona. Ou seja, enquanto tem prisioneiros durante a Segunda Guerra. É um campo de extermínio, um campo de concentração. É um filme de que eu gostei bastante e é interessante e leva-nos a pensar mesmo. Ou seja, este filme leva-nos mesmo a pensar sobre aquilo que a Hannah Arendt haveria de criar, a expressão: a banalidade do mal. Está na Max e pelos vistos também está no Filmin. Está nos dois sítios, caso só tenha uma das plataformas. Recomendo vivamente. Andy Kaufman, que foi um comediante que morreu cedo, acho que antes dos 40 anos, está na Filmin, a comédia e o caos, o tracinho, o legado de Andy Kaufman, uma espécie de documentário biópio do Alex Braverman. Este Andy Kaufman é muitas vezes citado pelos humoristas como uma espécie de pai desta comédia que fazemos hoje em dia, de um humor que intervém sobre a sociedade e sobre a contemporaneidade. Enfim, temos o caso da Joana e dos Anjos, na atualidade portuguesa, que ilustra bem esta coisa, a importância de um tipo como o Kaufman. Mas também aí é que eu quero puxar e lembrar às pessoas que Kaufman era o maluco. Quando eu era mais novo, usava-se muito a palavra maluco. Eu acho que agora não se usa tanto.

Acho que não.

Havia sempre um maluco. O maluco da aldeia, aquele gajo é maluco, na redação aquele é o maluco. E o maluco é sempre a pessoa que diz umas coisas que as outras pessoas não têm a coragem de dizer. Além de outras, eventualmente, pôr os pés em cima da secretária. E Kaufman era francamente bom a manusear a linguagem e a ligar as ideias, o seu humor, mas também era o maluco. E eu acho interessante ver este documentário.

Olha, eu já vi, excelente.

E desestabilizava. Ou seja, ele fazia um tipo de humor que deixava as pessoas um bocadinho-

Desarmadas.

Sim, mas aqui o meu sublinhado é: vejamos também este documentário sob o ponto de vista de uma pessoa que não é como as outras.

Claramente.

Às vezes não é muito bom ter malucos na nossa vida. Porque vão ao nosso frigorífico e bebem o vinho todo, ou uma coisa assim.

Por exemplo. Mas vale francamente a pena este documentário, a comédia e o caos, o legado de Andy Kaufman na Filmin.

O Bruno Vieira Amaral traz aqui pelo menos dois senhores que também não são muito normais.

Muito malucos, geniais, nos seus respectivos campos e confeitios, parece-me um bocadinho opostos. Não estou a imaginar o Stanley Kubrick a dançar e a cantar.

A lutar wrestling com mulheres.

Nunca vi Rasto de Jicobra, nem Cor de Lobisomem.

Também isso.

Não, mas essa é a minha escolha.

Eu sei.

Eu trago uma biografia do Stanley Kubrick, de Robert Piccolca e Nathan Abrams. Saiu no ano passado, ainda não está publicada em Portugal. Este é mais um daqueles exemplos do Kubrick de: "Epá, eu detestava este gajo." Torna-se aqueles ódios que tu cultivas. Nem é ódio, estás numa certa tensão, numa luta.

E gostas de não gostar e dizer que não gostas.

E que não gostas. E depois vais à procura daquilo que não gostas precisamente para teres mais argumentos. E há coisas que eu, de facto, não gosto e sei porque é que não gosto nos filmes do Kubrick, mas aprendi, tal como o Doctor Strangelove, o Doutor Estranhoamor, aprendi a não me preocupar e passei a amar a bomba. Já gostava de algumas coisas do Kubrick, mas rendi-me definitivamente quando vi o Barry Lyndon, que talvez agora estará no número dois, depois do Vertigo, na minha lista de melhores filmes de sempre. E é verdade que há ali outros aspetos do Kubrick que eu acho que não funcionam tão bem, mas nesta biografia tu percebes que ele era um génio desde o início. Claro, conta-te aqui a história das dificuldades que ele também teve e enfrentou no início para conseguir ganhar o espaço dele e ter a liberdade de que depois veio a desfrutar para fazer os filmes. É uma biografia com um ritmo muito bom, não é massuda, mas também não sentes que está a passar rápido demais por cima das coisas. Ou seja, tem a informação na dose certa, no ritmo certo. E depois concentra-se, claro, na obra dele, nas condições de produção. E gostava muito que também fosse, não sei se será Mas que fosse traduzida em Portugal, fosse publicada por cá. A minha outra sugestão é um biopic, um filme biográfico que está na Netflix, de Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso acho que deve ter substituído nos últimos tempos, e por razões que se prendem também com reações políticas, o Chico Buarque como a grande unanimidade nacional do Brasil. Talvez esteja a exagerar, mas parece-me que onde o Ney Matogrosso vai é respeitado, admirado, reconhecido quase por toda a gente. Já estou a tirar aqui os trolls da internet. Eu depois estive a ver uma entrevista do Ney Matogrosso, depois de ver o filme, e é muito interessante porque ele diz que está nas redes sociais e quando alguém vai lá insultá-lo, ele diz: "Eu apago logo, é que nem vejo o nome da pessoa, apago logo". E que aos 82, 83 anos continua numa forma incrível. E este filme é um bom exercício no sempre difícil exercício dos biopics, dos filmes biográficos. Começa um bocadinho dentro da estética do "Antes que Anoiteça", do Julian Schnabel, sobre o Reynaldo Arenas, na revisitação da infância. É sempre muito difícil tu transmitires o gênio em filme. Quando, por exemplo, é um escritor, um pintor. Pões o pintor a pintar furiosamente a tela, aquelas coisas, cais sempre muito no clichê. Aqui a vantagem, no caso do Ney Matogrosso, é que a genialidade dele é muito performativa, é muito da presença dele em palco, o que facilita um bocadinho o trabalho. E há também uma atenção àquilo que é fundamental nele, que é o corpo, mesmo na intimidade. Há aqui uma exploração disso, mas que faz todo o sentido, porque o Ney Matogrosso é isso tudo. Vou entrar aqui também nas questões das relações que ele teve com homens, com mulheres, com o Cazuza. E eu acho que é um exercício bem conseguido, não é perfeito, e renova esta minha sensação que hoje o Ney Matogrosso, e muito justamente, é o grande tesouro nacional, a grande unanimidade nacional no Brasil.

Muito bem, só uma colherada, uma dedicada à Maria Ramos Silva. Lembrar que no dia 10 de julho e no dia 11 de julho, Bill Callahan atua entre nós, primeiro em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, e depois na Casa da Música no Porto. Da última vez que Bill Callahan esteve em Lisboa, encontrei Maria Ramos Silva sozinha no bar.

Não encontraste nada, não sejas mentiroso.

À espera do início do concerto. Vale bem a pena, porque é o mais elegante dos melancólicos. Ainda que agora seja um homem feliz, mas continua a mostrar aquela, não é?

Continuamos a ir ao bar.

Exatamente. E depois, três notas muito rápidas, clássicos, ou mais ou menos isso, que chegaram ao streaming e que eu reparei esta semana. "Um Peixe Chamado Wanda" está na Prime Video, para quem nunca viu ou quem só viu 27 vezes. "O Cabo do Medo" está na Netflix e, esta dedicada a Bruno Vieira Amaral, "Wedding Crashers" está na Netflix.

É verdade, já reparei.

Portanto, corram para tornar os vossos dias-

"Wedding Crashers", um clássico da comédia do século XX.

Mais felizes. Exato. E para terminar, Maria Ramos Silva.

Trago mais canções do Bruce Springsteen. Qualquer coisa perdida do Bruce Springsteen, isto são lost tracks, mas qualquer coisa perdida é sempre melhor do que coisa cá pra encontrada. Era um chinelo.

Não foi definitivamente perdida.

Não foi. E temos aqui música para sobrar, acho que são 83 canções, 74 das quais-

Estavam guardadas à espera de serem reveladas.

Bem guardadas e inéditas. Portanto, isso chama-se "Tracks 2", é uma coisa deste género.

É o segundo volume deste tipo de coisas.

Exatamente. Pronto, é pá, vão ouvir, é o que vocês podem fazer de melhor pela vossa vida. Depois, um livro da Elsinore muito interessante, chama-se "Projetos Arriscados: 13 Histórias de Arquitetura Falhada". A autora é uma senhora belga chamada Charlotte Van den Broeck. Tem escrito sobretudo poesia, mas aqui cruza de uma forma muito interessante não ficção com uma ficção pessoal. Ela parte de um conjunto de edifícios pela Europa, projetos arquitetônicos que tiveram uma série de contornos, de para arranca, enfim, histórias muito turbulentas, ao ponto de vários destes arquitetos terem se suicidado. Diferentes eras. Ela vai desde as piscinas municipais da sua terra até à Biblioteca Nacional de Malta ou à Ópera Estatal de Viena. E depois vai cruzando isso com as suas memórias pessoais e com a sua própria trajetória, porque ela visita mesmo cada um destes sítios. E é muito interessante, recomendo. "Projetos Arriscados: 13 Histórias de Arquitetura Falhada".

Muito bem, sugestões entregues, estão sempre disponíveis em podcast. Sigam-nos para não perderem nenhum episódio. Voltamos na quinta-feira. Até lá.