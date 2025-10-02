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Já lá vamos. Essa parte das workplace dramas.

Exato.

Para já, tu tens logo aqui uma questão essencial, que é como outros casos, que é: há uma linha que separa as pessoas que dizem CSI de CSI.

Sejam muito bem-vindos a mais um "PopUp", o momento radiofónico semanal em que a cultura popular é analisada ao microscópio por estes quase cientistas: Maria Ramos Silva, Pedro Buxero Mendes e também a Susana Romana, que esta semana está aqui no lugar do Bruno Guerra Amaral, que foi atacado por viroses pouco oportunas. As melhoras para o Bruno. Susana Romana, antes de mais nada, como é que é estar aqui neste programa de rádio premiado? Não sei se já tinha falado sobre isso.

Não, tens sido sempre muito comedido em relação ao autoelogio. Penso que mereço cerca de 1/12 desse prêmio. Não sei se receberam alguma plaquinha, mas quero uma esquina pequenina.

Não, mas nós sentimos a vibe, que é assim que falam os jovens-

A aura

...da tua presença e o contributo para este objectivo cumprido. Vamos em frente. Esta semana vamos aproveitar uma data redonda, que é coisa que adoramos, e cantamos os parabéns à série "CSI". Trívia importantíssima para quem não sabe, a sigla significa Crime Scene Investigation, com este ar importantíssimo. Estreou-se a 6 de outubro de 2000 e digo eu que continua a ser um enorme sucesso, apesar de já ter terminado. A premissa da série é simples: acompanhamos um grupo de detetives forenses que apanham bandidos graças a fios de cabelos e outros resíduos, que apanham com pinças. Começou em Las Vegas, chegou a Miami, passou por Nova Iorque, não sei se me está a escapar algum destino, alguma morada. Pedro Buxero Mendes, vamos começar por ti, porque isto é TV, porque foste tu que falaste desta efeméride extraordinária antes dos outros todos e porque eu quero começar isto com uma citação, porque é assim que se faz jornalismo: citações, fontes. E tu dizes, e parece-me que com muita crença, que esta é a, passo a citar, "primeira série das pessoas normais." Ora bem, isto obviamente terá um contexto, mas queria que pusesse aqui a tua análise.

Sim, estávamos a falar no WhatsApp.

Que é uma coisa que fazemos amiúde.

O "CSI" é a primeira série das pessoas normais da chamada memória recente.

Claro, obviamente.

Curiosamente, Portugal foi um dos últimos países da Europa a comprar a série, foi a SIC que a comprou, creio que só em 2006.

E passava de madrugada, não era?

E depois passava no chamado late night. E tinha tanto êxito na bolha, agora diz-se bolha. Tinha tanto êxito nas conversas, toda a gente via, este toda está em itálico, que se dizia que se a SIC transmitisse o "CSI" a seguir ao Telejornal, portanto cerca das 21h30.

É horário nobre.

Sim, a TVI seria reduzida a cinza.

Ou seja, arrebentavam. Era isso.

Sim, porque naquela altura a TVI tinha muita ficção portuguesa de muito sucesso e tinha o "Big Brother", que estreou em 2000.

Em 2000.

Portanto, naquela altura, estamos na segunda metade da primeira década do século. 2006, 2007, 2008, por aí. A SIC era o segundo lugar, tinha o segundo lugar nas audiências e procurava, obviamente, derrubar a TVI e dizia-se: "Ah, se eles pusessem o 'CSI' a seguir."

Coisa que nunca aconteceu.

A televisão muda muito nesta transição de século, por várias razões, a maior das quais é tecnológica. É só uma questão de ver as primeiras temporadas dos "Sopranos" e depois, acho que até à segunda, e depois a partir da terceira, como é diferente.

E deixa de ser quatro por três.

Deixa de ser quatro por três e passa a ser digital. E ao ser digital, o que acontece é: existe um domínio do negro, do escuro. As cenas podem ser mais escuras e então a luz, ou neste caso a falta dela, passa a ser um recurso dramático.

Exato.

O "CSI", por exemplo, é uma série bastante escura.

Pode ser manipulada, como os outros elementos.

Cria um mood. Tu também quando andavas a namorar, também criavas um clima, não é? Apagavas a luz e acendias umas velas.

Forçávamos.

Pronto, por alguma razão apagavas a luz e acendias umas velas.

Velas, sim. Sou tão antigo.

Não é isso. Criar o momento romântico é a mesma coisa.

Não era um candeeiro de QR.

E as velas é o melhor.

Agora, a miúda a gente deve fazer com aquelas coisas que se carregam USB.

Não, deve ter aquelas lanternas dos telefones.

Exato. Sim, aquelas luzes que tu nunca tens luz porque tens que carregar a tua luz, que é muito irritante.

E o "CSI" é uma série que tira absoluto partido desses novos recursos digitais. À larga medida, parece sempre um videoclipe, um "Telerisco", como se dizia. É uma série de televisão generalista na América. Os "Sopranos" não eram televisão generalista, era vista por milhões de pessoas. Era uma série case of the week. Acho que vamos falar disso na segunda parte.

Vamos, mais para a frente.

E é uma série, eu inventei ontem esta-

Vamos a isso.

É uma série "Scooby-Doo".

Ora bem.

O que acontecia no "Scooby-Doo"? Havia um crime, um assalto.

Era uma investigação.

E no fim descobria-se sempre quem era o meliante. E era sempre alguém inesperado.

Era um agente imobiliário.

Sim, mas tirava-se a máscara, depois tirava-se outra máscara. E esta série, "CSI", eu acho que merece bem um programa inteiro É uma série que os espectadores perceberam, as pessoas normais, que não era preciso comer com pauzinhos.

Daí as pessoas normais, como dizes, é isso?

Sim, as pessoas normais são aquelas que-

Não tens que ser especialista.

E não tens que ser fã e da conspiração do "Lost" e não posso perder. E há umas teorias naqueles grupos da internet, como é que se chamavam?

Fóruns?

Fóruns, sim. As teorias que dizem que aquele avião é uma nave espacial.

Sim.

O "CSI" é só o "CSI". No fim do episódio, 43, 44 minutos depois de ter começado, já sabias quem era o mau, que era o Lamanche.

Achava o caso.

Duas análises de ADN depois e eles chegavam lá.

Pegavam em meio cabelo, analisavam.

Isso era fantástico, de facto.

De lembrar que os agentes do "CSI" não eram polícias, mas sim uma espécie de patologistas ambulantes.

Nota, eu no início disse detetives forenses, não porque fui pesquisar, mas foi uma conclusão a que eu cheguei sozinho.

Sim, eles não eram polícias.

Não eram bófias.

Sim, mas são os tipos que vão a seguir. Esta série pode ter muitas camadas, podemos ficar aqui a tarde inteira, caso queiras. Teve muitas réplicas e está no Guinness por ser a série que deu, ou que está a dar, ou deu, neste caso, em 2014, em mais países ao mesmo tempo. Nomeadamente, como preciso erradamente, 171 países ao mesmo tempo.

Muito bem. Isso é extraordinário, é quase o mundo inteiro.

Aqui tens como eu tinha razão e é uma série de pessoas normais.

Ora bem.

Porque acho que há pessoas normais em todo lado.

Maria Ramos Silva, ela é pessoas normais, tu que também és uma pessoa pouco normal, eu sei que é verdade. Posso dizer a toda a gente que nunca viste "CSI"?

Podes.

E quando eu digo nunca viste, é nunca viste.

Não, quer dizer, tinha noção que existia, "CSI", acho que é essa a questão fundamental, mas não vi, porque o "CSI" estreia em 2000. Eu nessa altura tinha seguramente coisas mais importantes.

Em Portugal não estreou em 2000.

Mas mais tarde também tinha coisas mais importantes.

Ainda mais importantes.

Ainda mais importantes, sim. Isto é aquela fase de início de faculdade, depois continuas, e depois ficas muitos anos naquele ambiente e há coisas que passam ao lado.

É um tempo em que ainda não há box.

Pronto, também é essa a questão. Se perdes, acabou o caso.

Estavas entre a faculdade e as redações.

Verdade. Já lá vamos. Essa parte das workplace dramas.

Exato.

Bom, para já tu tens logo aqui uma questão essencial, que é como outros casos, que é: há uma linha que separa as pessoas que dizem CSI de "CSI". É um pouco como HBO, ou estou na HBO ou estou na HBO. Mas é relevante, Pedro, concordarás.

É como IKEA e IKEA.

É verdade, há aqui um cisma que é fundamental também para a cultura pop.

Há quem diga IKEA, em Portugal.

IKEA, também, exatamente. E depois eu acho que é uma coisa interessante, este lado forense, mais do que a questão técnica, mas também ligada a esse upgrade, criou uma série de fenómenos, até do ponto de vista social. Para já, uma coisa muito interessante, aquela ideia do match. Aquilo parece quase um pré-Tinder. Andavam sempre no match, à procura do match, match. E depois sais dali e percebes que também há um boom grande em termos de interesse das pessoas por profissões. Eu acho que houve ali uma série de profissões que foram trabalhadas. Se calhar à nossa escala, tiveste miúdos: "Ah, quero ser inspetora da PJ."

Criminologistas.

Exatamente. E depois tens o outro lado muito interessante, que eu penso também estar documentado, sobretudo nos Estados Unidos, que é a própria evolução do crime, porque isto tem um impacto direto. E sem querer, ou acabando por querer, as pessoas que estavam em casa a pensar: "Deixa lá ver como é que eu posso fazer uma coisa sem deixar rasto." Houve muita gente, é verdade, que aprendeu com isto. E por exemplo, a nível da taxa de violação, creio, houve uma subida substancial nos casos, na capacidade de resolveres o caso. Quanto tempo levava e poder resolver aquilo. Muita coisa foi dificultada, porque as pessoas passaram a ser um pouco mais espertas, a realidade é essa. Começaram a pensar: como é que eu posso apagar, como é que eu devo apagar os meus vestígios? Aquelas coisas que nós imaginamos muito clichê, deixa-me cá despejar este ácido para cima e agora não vou deixar as impressões digitais, porque de facto o CSI com esta cultura forense abre muito essa caixa de Pandora. E é interessante, acabou por ter esse lado. Depois também acho que é relevante o tempo em que aparece. É importante não esquecer que coincide e terá apanhado também muito boleia de uma fase pós-11 de setembro, em que tudo que era agentes da autoridade, por assim dizer, a polícia, os bombeiros, estavam na ordem do dia e também havia ali muito interesse naquela questão sempre do investigar, o suspense, o mistério, depois o crime e todas as suas possibilidades. Quer dizer, eu acho que de facto teve um impacto que não ficou só nas séries. Aliás, eu penso que nos próprios tribunais, isso também é referido, aconteceu um caso curioso, que é, mesmo quando tu podias dispensar a prova forense, as pessoas sacavam sempre essa cartada perante coisas que eram facilmente resolvíveis a olho nu. Mas as pessoas depois tinham: "Não, tem que se mostrar a prova forense." E aquilo não era preciso, mas de facto criou-se uma cultura.

Doutor com uma lupa e com o algodão, como ele chama a série do algodão e do cotonete, a averiguar tudo. Portanto, certamente acho que teve um astro assim ao nível de "Game of Thrones", também é uma coisa que eu não segui, mas certamente tinha noção do que se estava a passar e do impacto que teve do ponto de vista internacional.

Mas lá está, mas a "Guerra dos Tronos", de acordo com a lei de Bushry, não é para pessoas normais, porque dá para muita conspiração.

Sim, mas aqui eu percebo. E aqui mais do que isso, tem uma coisa que depois tu deixaste de ter na maior parte das séries, que te obrigam a estar a seguir sete temporadas, que é casos fechados. Tu, de facto, podes ver uma série, se não vires no dia a seguir porque foste fazer outra coisa qualquer, mesmo que não haja box, tu podes apanhar a terceira e continuas a pleito.

Já vamos falar desse detalhe, que é muito importante. Antes, Susana Romana, no meio destas contas, eu não posso dizer que és fã de CSI, mas também não posso dizer que és contra, certo?

Não sei se há pessoas contra o CSI de maneira geral.

Na verdade, também não és contra.

Nada de especial.

Pelo menos nada que seja televisionado, não é?

Acho que não.

Mas estabeleceste alguma relação com esta série?

Eu acho que há ali uma determinada geração ou uma determinada faixa de pessoas para quem o CSI era uma espécie de televisão de companhia. Nós associamos televisão de companhia a programas de daytime. Só que os programas daytime, na nossa cabeça, quando tu tens, sei lá, 20 e tal anos, que é a idade que eu tinha mais ou menos quando o CSI dava, daytime é coisas que via a minha avó. E esta é uma espécie de televisão de companhia de outra geração, de geração com outros hábitos. Eu lembro-me, lá está, como há bocado perguntei ao Pedro, o programa dava à noite, não era? Que eu lembro-me de estar, por exemplo, a estudar para coisas da faculdade e a televisão estar ligada e o CSI estar lá. Por isso, a minha relação com o CSI é um bocado isso, é uma coisa que não obrigava à militância. Eu podia prestar atenção aos episódios, não prestar atenção aos outros. Na verdade, o CSI é a antítese de que hoje em dia são as séries bingeable, séries para fazer maratonas. A série em que tu pegas no primeiro e tens que ver todos até o fim e de preferência vê-los todos o mais depressa possível para não ter spoilers. A tua relação com o CSI é absolutamente descomprometida. Podes ver uns episódios, não ver outros, confundir um bocado na tua cabeça se estás a ver o Miami, se estás a ver o Las Vegas. É possível, obviamente que havia pessoas que eram muito fãs do CSI e que acompanhavam e que sabiam e tudo mais, mas podias ter uma relação absolutamente desprendida com esta série, ir picando, ir vendo.

Ela estava sempre lá, podias sempre contar com aquilo.

Não te sentes burro se atrasas um episódio do CSI da segunda temporada sem nunca ter visto nada para trás.

E será que isso desapareceu um bocadinho?

Eu acho que desapareceu um bocadinho. Acho que a maior parte das séries hoje, por vários motivos, são feitas para te agarrar pelo pescoço e te prender ali o máximo de tempo possível, porque basicamente o que as plataformas de streaming, e não só, o que compram é a tua atenção, compram é o teu tempo. Por isso, para isso não interessa estas séries com as quais tens uma relação assim tão descomprometida. Mas há bocado estávamos a falar do impacto que o CSI teve nas profissões que as pessoas queriam ter e tudo mais. E eu na altura, e parece que agora vou comparar as comoventes, mas vou seguir à mesma o meu raciocínio.

Vamos em frente.

Eu na altura do CSI estava a escrever aquilo que eu considero que é o nosso CSI, uma série chamada Inspetor Max. E à pala do CSI, houve uma altura que o Inspetor Max começou a ter laboratório. E posso dizer, enquanto guionista da série, que as cenas de laboratório eram escritas por pessoas com o Google. Eu não percebia propriamente muito do assunto. E só agora, já passaram tantos anos que penso que já prescreveu, já posso contar isto, os primeiros guiões que nós mandámos com o lado forense, ou seja, com o lado em que era preciso dizer: "Agora usei não sei o quê e fiz não sei que mais", os guiões voltaram para trás com a nota: são palavras muito difíceis e a atriz não consegue decorá-las.

Porque eram termos técnicos, não é?

Sim.

Eram termos técnicos.

Aliás, a série foi recusada ao CSI pelo Play BC, porque se achava que o espetador, as pessoas normais, não iriam compreender o que estava em causa. E depois foi, acho que a NBC que lhe pegou. O CSI pertence a um tempo do appointment TV. Portanto, appointment é hora marcada. Claro que nós não pensávamos assim, mas as pessoas, de facto, iam para casa mais cedo ou não saíam de casa nesse dia porque qualquer coisa ia dar na televisão. Nós não tínhamos a box, nem tínhamos os sites e os canais.

Sim, era impossível gravar, puxar para trás, etc.

Certo, só os maluquinhos com o VHS.

Olha aí.

Essas pessoas mereciam uma reportagem. Pessoas que gravam mesmo e que punham o timer.

Posso ou não ter feito.

Mas o CSI era muito recompensador, e eu creio que essa é uma das chaves do seu êxito durante muitos anos, como também o House era, embora o House fosse um bocadinho, que são mais ou menos contemporâneos. O House, que também era case of the week, portanto, em cada episódio, em princípio e no final, tinhas um diagnóstico, uma solução, mesmo que não percebesses um caracol de qual era a doença, mas ias acompanhando o processo. O CSI era uma série completamente baunilha no bom sentido, ou seja, não tinha ponta negativa por onde se lhe pegar, a não ser uma certa repetitividade.

Sim.

E era muito inverosímil, porque eles depois acabaram por admitir, claro, que enfim, uma coisa de DNA ou de ADN não se faz em duas horas, demora semanas. Mas não é assim tão óbvio, porque existe uma coisa chamada CSI Effect, aquilo que a Maria estava a falar há pouco, em que em muitos julgamentos de júri na América, os jurados, portanto, o povo, as pessoas normais, passaram a exigir um cabelinho. Se não há cabelinho, então não foi o vestígio, uma impressão digital ou o que for. E isso foi criando problemas na Justiça americana e em alguns julgamentos, porque como a Maria dizia e bem: "Não, mas foi o tipo, está aqui uma cassete de vídeo onde ele matou mesmo." "Não, mas é preciso um cabelinho lá no local do crime." Eu comecei a trabalhar em televisão naquela altura, a hegemonia do produto americano, das séries americanas nas televisões europeias, era uma coisa inimaginável, sendo que a SIC compraria cada episódio de "CSI", talvez US$ 6 mil, US$ 7 mil, naquela altura, e uma televisão alemã ou italiana ou espanhola, porque a população é muito maior, gastava US$ 30 mil, US$ 40 mil por episódio. Portanto, podemos imaginar o dinheiro que os americanos não ganharam naquela altura. Não quer dizer que não ganhem agora, mas é diferente. Só a despachar séries deste tipo.

Desculpe, em audiências havia diferença se era o Las Vegas, se era o Miami, eles tinham o seu próprio tic clic ou ia dar ao mesmo?

Não, era tudo igual, não havia grande diferenciação. O primeiro é passado em Las Vegas. Chama-se só "CSI", não se chama "CSI: Las Vegas". Não perguntaste, mas eu não gostava nada da série, achava aquilo uma chatice e uma charopada. Os investigadores principais, o Gary Sinise ou o Grissom.

O Gary Sinise acho que é do "Nova York".

É do "Nova York", mas como é que se chamava o ator do Grissom? Agora não me lembro.

Era um grisalho genérico.

Não, ele tinha sempre um ar tenso. Eles sabiam sempre qualquer coisa que não revelavam. Estávamos: "Calma, mas o que é que se passa?" Eles tinham sempre um ar. E depois o Ted Danson também.

Também entrou?

Entrou, mas é muito mais lá para a frente.

Era uma série que me aborrecia bastante. É impossível não ficares a ver.

Mas a última já vai mais ao digital, não vai? Já entraram na posição.

Foi um flop.

Guardem as vossas dúvidas e angústias. Chegamos ao final da primeira parte do "Pop-Up". Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao "Pop-Up" com Maria Ramos Silva, Pedro Buchinho Mendes e também com a Susana Romana, que está aqui entre nós enquanto o Bruno Vieira Amaral recupera de maleitas passageiras, certamente. Esta semana assinalamos os 25 anos da série "CSI" ou "CSI". Falamos sobre a dita cuja, mas também sobre outros temas que a rodeiam. Susana, pelo menos há uma coisa pela qual agradece ao "CSI" que é: foi assim que os The Who entraram na televisão.

Sim, eu comecei a gostar muito de The Who. O Las Vegas, lá está, que não se chama Las Vegas, o Nova Iorque e o Miami, cada um deles começava com uma música diferente dos The Who, e eu daí fui investigar. Eu sabia o que era os The Who de nome, mas nunca me tinha dado muito ao trabalho de perceber muito bem quem eram. E fiquei a adorar The Who por causa de ter levado com aquilo no "CSI".

Não fui ver por que eles fizeram esta escolha.

Na verdade, também não sei, mas eu sempre achei alguma graça, lá está, numa série que eu acho que é bem feita, mas que não é particularmente inspirada, achei giro terem ido buscar o detalhe de achar uma banda no genérico de um dos "CSI". É a mesma banda em todos, achei que era um pormenor interessante.

Mas parece-me mesmo que foi importante para apresentar a banda a uma nova geração.

A música criava um mood imediato.

Sim, é verdade.

Um clique imediato.

Sim. E a Paula de ter começado a gostar muito de The Who, muito por causa do "CSI". Vi os The Who, eles estiveram em Lisboa em 2007, eu acho que se chamava Pavilhão Atlântico, eu já perdi um bocado a conta de quanto é que aquilo vai tendo.

Foi.

E foi, de facto, para aí no meu top 10 de concertos que eu vi na vida. Adorei mesmo aquele concerto dos The Who. Eu nunca estive no Pavilhão Atlântico com tão pouca gente.

Estavam a tocar a música do genérico?

Tocaram todas. O concerto foi incrível.

Tocaram os grandes sucessos.

Foi em modo best of. Tocaram como se aquilo estivesse cheio, mas o palco do Pavilhão Atlântico vai sendo posto mais para a frente para dar a ilusão de que o coisa está mais cheio. Eu estava quase na entrada. Nunca vi tão pouca gente no Pavilhão Atlântico e estou até hoje para perceber porquê.

Estava quase debaixo do teleférico.

Já que estamos a falar de música e do "CSI", só um detalhe curioso que me apercebi quando estava a ler algumas coisas do "CSI" para me preparar para hoje, que é a primeira vez que aparece em televisão como atriz uma senhora chamada Taylor Swift. O seu primeiro trabalho foi num "CSI" em que fazia de uma vítima de um crime.

Lá está, Taylor Swift nestes dias, isto não é por acaso. Diz que vem aí novo disco.

E que tu queres muito que eu vá ver, não sei o quê à Susana.

Não, não quero. Era só uma dúvida existencial que tinha. Pedro Buchinho Mendes, há bocado falávamos disto e eu lancei aqui uma opinião, que não foi fundamentada com investigação nenhuma, que é até que ponto este tipo de séries, em que cada episódio é uma história e acaba, está fora de moda. E o que está na moda são séries em que cada temporada é uma história ou as várias temporadas são uma história. Isto também pode ser só uma impressão, porque a televisão que eu vejo é mais orientada para isto, não quer dizer que as outras não existam.

A Susana aqui acho que pode ajudar e muito. A televisão "case of the week", é assim que se chama. O espectador espera uma recompensa no final, ou seja, o espectador está ali a ver, está a levar com os intervalos, porque esses episódios são escritos com arcos de sete a oito minutos. Há sempre uma coisa que acontece, depois intervalo.

Depois anúncios.

É extremamente difícil de fazer. Certo, Susana?

É, porque ainda por cima tens de ficar ali no limiar entre o final ser recompensador.

Mas fazer sentido.

Não me passou pela cabeça que fosses deste tipo: "Mas faz sentido.", mas ao mesmo tempo as pessoas gostam de se sentir inteligentes a ver isto. Por isso as pessoas gostam de de vez em quando acertar.

"Eu sabia!"

Sim, as pessoas gostam de ter aquilo como uma espécie de atestado de o meu raciocínio foi impecável e eu cheguei ao final.

E há um certo tipo de pessoa, por exemplo, eu, que me considero absolutamente genial, que nunca acerta. É verdade, não tenho em mim essa capacidade. Há pessoas que têm, agora não vale a pena depois irmos fazer terapia comigo. Mas esta televisão "case of the week" tem que ser construído, recordo, em 45 minutos. Não é um romance de 300 páginas ou um filme de quatro horas. O que aconteceu com o chamado streaming ou os canais privados como a HBO ou a Showtime, que eram uma espécie de suporte TV de séries, eram canais que as pessoas tinham que pagar para ver. Percebe-se que o espectador se sofisticou e está disposto a que cada dose semanal, cada episódio, cada capítulo, não termine necessariamente no final daquilo que está em causa. Do chamado arco. E então são as temporadas que passam a ter arco.

Ainda que mesmo assim, esses episódios têm sempre uma recompensa.

Têm sempre uma coisinha qualquer.

Descobres sempre mais 5%.

Um exemplo ótimo de tudo isto é o quinto episódio da primeira temporada de "The Sopranos", em que o Tony Soprano-

Agora fui, sinto que me fizeram uma rasteira.

Não, nós conhecemos mal.

Como é que é o quinto episódio? Não me lembro.

Nós conhecemos ainda não muito bem o Tony Soprano e a filha dele vai pra universidade e eles fazem uma coisa, que na ficção americana se faz muito, que eu não sei se faz na vida real, que é ir visitar a universidade.

É verdade.

Portanto, no fundo, eu pegaria no meu filho e iria à universidade.

Não, porque eles lá têm aquela política de no primeiro ano da universidade, os miúdos vão todos lá pro campus.

Não, na ficção americana isso acontece.

Na ficção.

Na vida real americana acontece ou não? Não faço ideia.

Claro. Estou a falar na ficção.

Não, há, porque algumas celebridades fazem isso. Ainda há pouco tempo agora fizeram. Mas sim, também.

Eu lembro-me só agora, um parêntesis por causa de outra coisa, mas partilho convosco. Na ficção americana dos anos 80, as mães tinham sempre cinco empregos. Quando eram pobres, tinham sempre cinco empregos. Não é possível ter cinco empregos. Bom, não interessa. Mas tinham, não é?

Sim.

Verdade?

Tinham, pelo menos mais do que um, certamente.

E então o Tony Soprano vai de pai extremoso, porreiro, ver, não sei o quê, e encontra um antigo tipo que o traiu e mata-o nesse episódio. Portanto, temos o desenvolver e o conhecer da relação do Tony Soprano com a filha e o homem de família, e percebemos que ele é um assassino implacável.

Ele é realmente um bandido.

Portanto, é um episódio que tem uma história, de facto, e a história é matar o tipo que o traiu, ao mesmo tempo que aquilo fica em aberto, depois a filha vai pra universidade, a Meadow. Vai pra universidade e não sei o quê, não sei o que mais. O "CSI", volto ao início, fazia muito bem essa coisa da recompensa no final. É como quando nós comemos uma coisa com açúcar ou fast food, aquilo tem lá uns açúcares e umas coisas, nós vamos à procura dessa recompensa e essa recompensa acontece. O "CSI" é o grande representante na televisão moderna, desse tipo de pacto que nós fazemos ao iniciar a visualização de um episódio de uma série de televisão.

Maria Ramos Silva, tu que hoje estás aqui em modo espectador a ver estes génios televisivos a bater bolas. Há aqui uma questão interessante, eu acho isso muito fascinante, que são séries sobre classes profissionais. O "CSI" é uma delas.

Sim.

Eu chamo-lhes detetives forenses, se calhar estou extremamente enganado. Eu queria saber quais são aquelas que tu gostas. Se tu és mais advogados ou se é mais médicos. Ou bombeiros, por exemplo, agora há séries sobre bombeiros.

Também, é verdade. Depende. Olha, eu ainda me lembro vagamente do "Cheers", lembras que era uma ótima série.

Sempre que alguém diz "Cheers", a canção começa a tocar na minha cabeça.

Pronto, e ali sempre que as profissões entram num bar, são todas iguais. E eu, neste caso, também adoto um pouco esse princípio. Eu acho que é sobretudo a forma como a história é contada. Tens ali um conjunto de pessoas que são atiradas. Gosto de boas séries que te mostrem bastidores de política, por exemplo.

Chamadas séries jornalistas.

Também, são séries jornalistas, mas são ótimas séries jornalistas. Quem me dera ter essa ótima série de jornalistas que era o "Sim, senhor ministro". Tenho muitas saudades do Sir Humphrey. Gosto de imaginá-lo sentado nestes tempos de diplomacia e cinismo, a comer pipocas e a buscar as suas tiradas, muitas delas perfeitamente atuais, o que também é muito desconcertante. Mas sim, "West Wing" também, o "House of Cards" também teve o seu momento ali pródigo. Mas depois outras coisas, séries ainda mais de jornalistas como o "Borgen", que também tiveram muito sucesso entre os jornalistas, de facto. Mas que eram boas séries, eu acho que eram boas séries.

Muitos jornalistas portugueses descobriram que não era preciso ser empregada doméstica, quando viram a senhora primeira-ministra a lavar a roupa.

Sim, é verdade. Mas olha, uma coisa que não foi adotada foi fazer reuniões em pé, que é uma coisa que também dá imenso jeito.

Tanto jornalista que viu o Borgen e ainda assim.

Exato, não serviu pra nada. Mas, por exemplo, no caso dos médicos, eu que estou a seguir o "The Pitt", que é uma série tua que gosto muito.

Sei lá o que quer dizer, eu que vou muito ao médico.

Eu creio que também, infelizmente, também tenho dias em que tenho que ir ao médico. Mas, por exemplo, não achava graça nenhuma à "Anatomia de Grey", também não dei a seguir "Anatomia de Grey", mas o "The Pitt" já acho, porque acho que lá está, a forma como está contada, mais crua, mais vai ali ao osso, literalmente.

E o rapaz também é alto.

Mas nem é por isso, não é pelo elenco. Acho que, de facto, aquilo é outro ambiente, é outro contexto. Não é tanto aquela coisa de licor doce de: "Pronto, temos aqui uma emergência, mas depois vamos lá borrifar-nos nestas pessoas que estão a passar mal."

E também não andam sempre no sexy time.

Pronto, exatamente. E depois tens, pra mim, uma das melhores séries, que é o "Mad Men", que é o mundo da publicidade. Eu acho que vai ser muito difícil alguma vez fazer uma coisa parecida sobre publicitários, a não ser que, obviamente, tens que sair daquele contexto histórico. Tens que vir pros nossos dias e fazer uma coisa completamente diferente, porque foi muito marcante na época e é uma série belíssima e, portanto, talvez seja aqui um

Um conjunto de profissionais menos citados, mas também acho que merecem a nossa atenção.

As séries de hospital têm duas enormes vantagens: em primeiro lugar, precisas de sair pouco do sítio. Este The Pete, por exemplo, é um hospital gigante que eles construíram, precisas de sair pouco. Nos tribunais, tens que ir aos escritórios dos advogados, depois tens que ir ao tribunal, depois tens que vir cá fora comer um cachorro enquanto dizes que não há hipótese.

É verdade, vamos para dentro.

Os cachorros são ótimos. E tem uma outra vantagem que é: num hospital morre-se, nasce-se, apaixona-se, há roturas.

O ciclo todo.

Sim, da vida. É a vida a acontecer.

É o Rei Leão da vida real. Susana Romana, eu também queria saber tua opinião sobre esta questão das classes profissionais, porque para já eu acho que é uma coisa ótima. É um bom cenário. Nem é só isto dos hospitais, é fechar a narrativa. Em termos de escrita, não sei se é mais desafiante, se é mais interessante, se é mais repetitivo.

Eu gosto particularmente de uma subcategoria das sitcoms, que são as workplace comedies. E eu acho que um dos motivos pelos quais elas resultam tão bem é porque narrativamente o que te interessa é ter grupos de pessoas muito diferentes. E eu sinto sempre que é um bocadinho forçado quando há uma série como, sei lá, um Friends da vida, em que há amigos que são muito diferentes uns dos outros, como se nós todos fôssemos amigos de pessoas que veem a vida radicalmente de maneira diferente de nós. E os workplace comedy obrigam aquelas pessoas a conviver. Tu aí podes esticar muito mais a corda das diferenças de personalidades, e de idade, e de tudo o que queiras, porque são pessoas que são obrigadas a conviver, obrigadas a resolver problemas em conjunto, porque trabalham no mesmo sítio.

Isso no The Office faz sentido.

Exatamente. Enquanto dispositivo narrativo, dá muito jeito.

Por falar em The Office, ficamos agora a saber que The Paper vai estrear em Portugal na Sky Showtime.

Finalmente, 14 de novembro.

Novembro, é verdade.

Eu gosto muito do workplace comedy.

Finalmente porquê?

Porque estava muito à espera, porque é uma série de jornalistas. Eu falto uma cadeira pra acabar o curso há 20 anos, mas posso dizer à minha mãe que acabei.

Qual é a cadeira?

Tinha que entregar uma tese que nunca entreguei.

Ah, então mas a gente safa isso.

Mas agora podes.

Hoje é fácil.

Não posso. Mandei um e-mail e disseram que eu tinha que fazer oito disciplinas que eu não vou fazer. Bom, não interessa. Exatamente por eu gostar muito deste dispositivo nas comédias, porque acho que obriga a conviver pessoas muito diferentes. Gosto como é, por exemplo, o The Office, de conceitos em que o emprego nem sequer é assim tão interessante. As pessoas que o fazem é que têm os seus quirks.

Não tem interesse nenhum.

Exatamente, é uma empresa de papel. E nisso eu gosto muito do Parks and Recreation, porque mistura um bocadinho aquilo que é peso de burocracia de Estado com personalidades diferentes e acho que o Parks and Recreation, enquanto série sobre pessoas que trabalham juntas, é muito boa e gosto muito, um bocadinho mais indo ao encontro daquilo que a Maria estava a dizer há bocado, gosto muito do VIP. Eu tenho, por exemplo, um amigo, neste momento, que é candidato a uma câmara municipal, estive a falar com ele outro dia, e ele disse-me uma coisa que mais pessoas já me disseram, que é: "Trabalhar em política não é o House of Cards, é o VIP."

Ora, cá está, é uma boa frase.

E com a Julia Louis-Dreyfus.

Exatamente. Do Seinfeld.

É, exatamente. Maria Ramos Silva. CSI é uma série que tem os tais detetives forenses, mas na base é uma série sobre crime. Portanto, há crimes, há bandidos e há gente para os apanhar.

Sim.

A minha questão é: a ideia que eu tenho, e pode ser obviamente um preconceito e uma ideia errada, é: hoje em dia o que está a dar é true crime, que às vezes aparece em documentário, outras vezes aparece em recriação ficcionada de histórias de serial killers.

Mas eu acho que isso é que é o interessante. É que, na verdade, nós estamos a partir de um caso verídico. Há esse extra de interesse, mas que é tratado de uma forma ficcionada.

Espetacular.

Porque aquilo não te é só dado, ou seja, não é uma simples notícia. Sendo que, repare, provavelmente esta história do crime e até do próprio true crime é capaz de ser dos formatos mais antigos em termos de popularidade. Desde jornais, revistas, isto há séculos.

Se alargares o leque.

E, portanto, é um filão absolutamente inesgotável. Eu acho que as pessoas, de facto, perceberam que, sobretudo com esta questão das plataformas, para já tinham que fazer conteúdos e às tantas tens que arranjar coisas, nomeadamente a partir da realidade, dá uma ajuda extraordinária.

Sim. E é mais fascinante. Por um lado, tu saberes que isto de facto aconteceu.

E tu vais ver em muitos casos, sabendo à partida, porque a maior parte dos casos eu penso que até têm esse atrativo extra, tu sabes que o desfecho não vai ser conhecido.

Tu podes saber o fim se quiseres. Basta fazeres uma pesquisa.

Não é isso. O que eu quero dizer é que são casos em que tu sabes que aquilo, imagina, é o mistério do Tiago que desapareceu há 20 anos.

Os cold cases.

Exato. Portanto, há muita coisa destas que faz sucesso, em que tu já sabes à partida que não vais ter uma gratificação. Quer dizer, tens uma gratificação.

Talvez recompensa.

Vai fechar. Vais chegar ao fim, mas vais continuar com a ideia: "Quem é que terá matado?"

Quem foi o sacana.

E isto tem, de facto, aqui um sucesso complementar.

Sendo que o true crime é estupidamente mais barato de fazer.

Exatamente, a questão é essa, é que aqui não tens que fazer o investimento.

A não ser que passes para aquela parte, de facto, quando ficcionas a realidade. Porque aí já precisas de atores.

Uma coisa que é pouco discutida e talvez possamos um dia discutir, é que na ficção americana aquilo é fortemente sindicalizado, no bom sentido da palavra. Em Portugal estão 12 horas a gravar cenas. Na América não estão 12 horas a gravar cenas, estão seis ou lá o que é. Quando há uma greve de argumentistas, tu não podes pedir a um amigo que escreva: "Escreve aí uma história enquanto eles estão em greve." Não, há greve, há greve. Por lei, digamos assim, pelas regras, pelas guildas, que é como se chamam, se os argumentistas estão em greve, não há séries, ponto. A primeira série policial a sério foi "Dragnet", dos anos 50, feita em Los Angeles, e era a polícia de Los Angeles que dava os casos à produção da televisão. Portanto, aquilo tinha uma forte componente propagandística, porque acho que Los Angeles era meio caótico, havia bastante desordem cívica, bastante confusão. E então, através da série, eles conseguiram fazer crer aos espectadores que a polícia de Los Angeles funcionava e era dura com o crime, era implacável. Aliás, nós vemos isso bastante na televisão americana, sobretudo nos primeiros anos da televisão, portanto, década de 50, 60, 70, em que os policiais são "tough", são implacáveis e até dão uns chapadões nos meliantes.

Sim. Bem enviados.

Agora isso é impossível, porque agora os policiais nas séries são melhores pessoas do que o Papa.

E os seus cardeais. Susana Romana, eu aprecio muito, ou fascina-me, a expressão lixo televisivo, que não sei bem como classificar, mas para mim abrange tudo aquilo que não é premium, portanto, tudo que não é extraordinário, em princípio, será lixo televisivo. Mas eu também associo um pouco. Para mim é igual a falar em guilty pleasure quando falas de música. E que hoje em dia está tudo meio baralhado, porque um guilty pleasure já não é uma coisa-

Já não é uma coisa má, necessariamente.

Exato. Ou se calhar já não existe. A minha questão é: até que ponto "CSI" faz parte deste, entre aspas, lixo televisivo, e até que ponto tu és uma pessoa que remexe em tudo o que é lixo televisivo?

Eu não adoro a expressão lixo televisivo. Eu sinto isto em relação a tudo: a música, a filmes, a livros.

Comida.

A comida, até. Tens direito a querer coisas diferentes em alturas diferentes, em circunstâncias diferentes da tua vida. Isto de estratificar, de alguma maneira, como se um dia como ouviste Schubert, no dia a seguir não podes ouvir Shakira, é uma coisa que me faz alguma confusão. Este sistema de castas, como se tu não tivesses vontades diferentes e necessidades diferentes ao longo do teu dia, que fará ao longo da tua vida. Por isso eu não adoro este conceito de: nós vemos coisas que são más. Nós vemos coisas que estamos a gostar de ver e o motivo não é assim tão interessante. Eu mais depressa coloco, apesar de, mais uma vez, não gostar do conceito, na categoria de trash TV os reality shows do que propriamente séries de ficção que são mais ligeiras, porque as séries de ficção que são mais ligeiras têm um propósito muito digno para cumprir. Não que o reality TV também não possa ter. Há reality TV muito bem feita. A versão da BBC do "Traitors", por exemplo, é televisão muito bem feita. É possível fazer reality TV muito bem feita. Depois também há, mas eu não coloco o "CSI" nessa categoria, hate to watch. Há coisas que tu começas a ver, achas que aquilo não é muito bom, só que é o chamado dá a volta. Começa a te dar gozo aquilo não ser assim tão bom. Um exemplo recente de uma série em que aconteceu isso era a continuação do "Sex and the City", o "And Just Like That", que era visto por pessoas, sobretudo para dizerem mal da série. Pessoas essas que ficaram de coração partido quando depois acabaram com a série, porque tanta coisa que não gostavam, mas na verdade iam retirar ali algum tipo de conforto. E isso faz-me alguma confusão que tu tenhas que estratificar as tuas necessidades de consumo de entretenimento dessa maneira.

Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao final de mais um "PopUp". Voltamos na segunda-feira em podcast. Já sabem, vamos trazer as sugestões da semana. Sigam-nos nas vossas plataformas favoritas e não percam nenhum episódio. Até lá.