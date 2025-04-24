Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Agora filosofando um pouquinho.

Sim.

Eu acho que cada vez mais os modelos das pessoas que intervêm no espaço público, ou seja, neste caso, os políticos, são os modelos da televisão, das séries.

Certo.

São modelos visuais.

Sejam muito bem-vindos a mais um "PopUp", o programa que regressa sempre para vos dizer que em tudo há cultura popular, garantia destes três sabedores, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Bucherie Mendes. E esta semana vamos tentar demonstrar que a pop é quando qualquer pessoa quiser. E por isso, vamos até à política. Ora bem, estamos aqui também para dar informação útil, portanto vamos relembrar que há eleições legislativas marcadas para dia 18 de maio. É sempre útil. Eleições que são protagonizadas por líderes partidários que também conseguem ser pop, cada um à sua maneira. Vai daí, e antes que comece a campanha eleitoral e isto fique demasiado complicado, com muitas contas, esta semana temos um desafio que calha bem também. É a semana antes do dia 25 de abril, antes do Dia da Liberdade. Nós temos liberdade também para fazermos o que quisermos. E, portanto, é essa a premissa deste programa. A cada líder de cada partido com assento parlamentar, fomos buscar este critério, vamos associar ou a uma personagem, ou a uma série, ou a um filme, ou a uma canção, ou a um livro, o que os nossos amigos entenderem, desde que seja pop. E obviamente, depois vão justificar a sua escolha. Vamos começar pela Maria Ramos Silva. Eu tive que escolher outro critério para isto ser uma coisa quase científica e, portanto, vamos fazer isto por ordem crescente, tendo em conta o resultado das eleições do ano passado. E vamos começar por Inês de Sousa Real.

Sim, eu estou encantada com o rigor desta organização.

Porque eu achei.

Isto é completamente rigoroso.

Isto parece uma coisa de fundador.

É científico.

E vamos começar por Inês de Sousa Real e pelo PAN. Pã ou PAN?

PAN.

PAN.

Sim, tanto faz.

O deus da natureza.

Exato.

Exato.

Eu devo dizer que vão notar que as minhas referências são de uma pessoa antiga, portanto eu posso trazer aqui alguns seriados e algumas coisas.

Eu estou muito curioso.

Os mais petit já não se vão-

Há uma coisa interessante que é: ninguém faz ideia das escolhas de ninguém.

É verdade.

Eu não faço ideia das minhas escolhas.

Isto é altamente perigoso, é uma experiência que eu não aconselho a ninguém.

Vai ser muito interessante.

Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, por Inês de Sousa Real.

Eu imaginei a Inês de Sousa Real num enredo do "Scooby-Doo". E por quê?

"Scooby-Doo", a série de animação.

Vocês lembram-se do "Scooby-Doo"?

Claro. "Where are you?"

Eu adorava, gostava muito do "Scooby-Doo", porém, qual é a premissa daquilo? Aquilo é um conjunto de adolescentes. Portanto, acho que era fácil juntar ali a equipe.

E um cão.

Um cão que consegue ter tão ou mais protagonismo do que os próprios adolescentes.

Dois cães.

Sim, depois há uma altura que eu penso que é mais do que um. Há o grandão, há e há o outro.

As coisas que vocês sabem.

Tanto melhor, não é?

Claro.

Tanto melhor. Depois, há uma carrinha mágica. Pode ser elétrica.

Pois, é verdade.

Temos aqui uma série de condimentos. E depois, o essencial daquela trama, eu nunca percebia muito bem pra onde é que eles iam. Eu acho que eles também não. Tinha um efeito meio spooky, mas não era muito assustador.

Mas depois em cada episódio tinham que descobrir.

Era, e depois tiravam a máscara, um personagem no final. Eu acho que ia muito bem.

Muito bem. Sim, senhor. Pedro Bucherie Mendes, qual a tua associação à Inês de Sousa Real no mundo pop?

Isto foi uma ideia minha, não é?

Foi.

Certo.

E depois elaborado em conjunto.

Já está, não estou a ver o vídeo.

Explorado ao limite.

Exato.

Agora filosofando um pouquinho.

Sim.

Eu acho que cada vez mais os modelos das pessoas que intervêm no espaço público, ou seja, neste caso, os políticos, são os modelos da televisão, das séries.

Certo.

São modelos visuais.

E daquilo com que as pessoas também se relacionam.

Exatamente. E a avaliação que fazemos dessas pessoas tem também que ver com esse: "Faz-me lembrar não sei o quê". Então, Inês de Sousa Real, a quem mando um beijinho.

Cá está.

Ela é a paciente que está no dentista quando entram os terroristas ou explodem a bomba. Ou é a passageira do iate que cai à água quando a lancha dos narcotraficantes fazem um raspão. No fundo, é a bystander, é assim que se diz?

A tresiunta.

A tresiunta, sim. Ou então, podia ser a diretora da escola que chama os pais para dizerem que o miúdo anda muito calado ultimamente. Depois o foco passa para os pais imediatamente.

E esquece. E um dia mais tarde dizes: "Onde é que aquela atriz entrou?"

Isso. E foi também vítima num CSI. Vemos no início do episódio ela fazendo qualquer coisa e depois-

Uma tartaruga a cair-lhe na cabeça. Acho que é um episódio

Essas personagens tipo também para dizeres que é uma personagem que no enredo é secundária ou talvez terciária.

Não, porque é assim que se fazem os castings.

No audiovisual.

Nas séries, onde há muito dinheiro, é assim que se fazem os castings. "Precisamos de alguém que pareça uma diretora de escola". Isto não é depreciativo para a Inês de Sousa Real, obviamente, é apenas que ela tem esse tipo de figura. E é este o meu contributo.

Muito bem, e Bruno Vieira Amaral?

Olha, começamos bem porque não consegui encontrar nenhuma personagem em que dissesse: "Isto é a cara da Inês".

Que encaixasse perfeitamente.

Não, e pensei, e talvez seja por isto, agora o Pedro iluminou-me aqui o caminho.

Como sempre, aliás.

Porque a Inês de Sousa Real tem este ar Secundário, de lateral, figurante.

São os extras nos créditos.

Ou não protagonista, se quiseres.

Não protagonista. Eu estava a pensar em séries como Donas de Casa Desesperadas, porque oferecem um leque vasto de personagens femininas, ou Sex and the City. E a Inês Teodora Real não encaixa. Talvez seja a participação especial naquele episódio, se calhar da Ilha da Fantasia ou do Barco do Amor, em que tem uma história e desaparece. Só que tu não sabes bem qual é a história. Não a vejo como protagonista, não consegui mesmo. Fiz um esforço para encontrar nestas séries com vários modelos e não encaixa.

Pronto, mas não te sintas mal.

Não encaixa em nenhuma, portanto, eu confesso a minha derrota já antecipada.

À primeira jogada. Muito bem, mas tens mais oportunidades. Maria Ramos Silva, avançamos agora para Rui Tavares, do LIVRE.

Outra referência antiga. Vocês lembram-se certamente do "All in the Family", que o nome como é? Não era o "Que Sai aos Sios"?

"Uma Família às Direitas".

"Uma Família às Direitas", exactamente. E eu acho que o Rui Tavares era ótimo para fazer daquele género, que era o Michael. Se tivesse um cabelo um pouco mais comprido.

O realizador.

O Rob Reiner.

Exatamente. Porque é aquele tipo que está ali, é simpático. Nós gostamos de apresentar à mãe.

O Meathead, não era?

Exato. Mas depois é o tipo que discorda totalmente do sogro, está sempre a dar umas tacadas ao sogro, mas não deixa de sair de casa do sogro, está sempre ali enfiado. Portanto, eu acho que é perfeito.

Estão a ver esta análise? Há muita semiótica aqui.

Não, tens toda a razão.

É só deixar crescer um bocadinho o cabelo.

Muito bem. Pedro Boucher Mendes, o que tens a dizer sobre o Rui Tavares?

Ele é mais versátil do que parece. O Rui Tavares é o nosso Paul Giamatti, acho eu.

Também. Vocês são ótimos neste jogo.

Ou seja, com fatos de bom corte.

Se calhar devíamos como passado a fazer isto em várias realidades.

Os pops de ouro.

Vamos continuar.

Desculpe.

Ou seja, com fatos de bom corte podia ser um banqueiro e com fatos de mau corte podia ser outra coisa qualquer. Eu tenho aqui, podia ser também um personagem do Código Da Vinci. Tem um ar de sábio. Eu sou o protagonista, claro. E eu vou com a Beldade à sua casa.

E ele explica os mistérios dos quadros.

Sobre aquele enigma com séculos.

Mas ao mesmo tempo, também é o tipo excêntrico que tem um parque de diversões todo ferrugento ali na Inglaterra rural ou na França rural ou na Bélgica rural. E ainda, é um tipo especialista numa coisa tipo rolhas de vinho.

Aquelas coisas que não há especialistas.

Exato. E que ao mesmo tempo coleciona miniaturas de mochos. Eu acho que o Rui Tavares tem ar de quem coleciona miniaturas de mochos. O Rui Tavares como personagem.

Eu acho que ele podia ser um ótimo reverendo, tipo aquele Lovejoy dos Simpsons. Um chato por cima, consegue ser mais papista que o papa.

Vocês são ótimos. Não estava à espera. Bruno, vais perder outra vez.

Vou perder, já perdi. Eu lembrei-me do George Costanza, do Seinfeld. Fisicamente, há ali pontos de contato, mas tirando outras características do Costanza, familiares, é por ser nervosinho. Tem uma certa eletricidade a percorrer o corpo e os gestos.

É um Jason Alexander.

Não sei. O ator é.

É.

Mas o Rui Tavares é um bocadinho a personagem nervosinha. Tem um lado um bocado elétrico.

E fez-te lembrar o Costanza.

E fez-me lembrar o Costanza. Não de outras características, eu acho que não serão partilháveis ou partilhadas por ele.

Mas algumas.

Sim, algumas. E foi a primeira personagem que me veio à cabeça, mas eu neste jogo, de facto, não estou ao nível dos meus colegas.

É, mas estamos a aprender e quando fizermos outro campeonato tu vais conseguir. Avançamos. Maria Ramos Silva, o que ou quem é que associas a Paulo Raimundo?

Mais uma personagem que eu acho que foi por medida.

Líder da CDU.

Sim, Charlie Brown. Eu acho que é ótimo. Por quê? O Charlie Brown é aquele tipo pessimista adorável. Tem ali um bando de amigos, também não são muitos, e também atrapalham um bocado, porque ele às vezes quer chutar na bola e depois vem a Lucy e tira a bola. E coitado, ele tem grandes ideais para o mundo, para a vida, coisas que quer concretizar, mas aquilo depois falta sempre ali um bocadinho. E é mais ou menos isso.

Ok, muito bem. Não esperava. Charlie Brown. Pedro Boucher Mendes, o que tens a dizer sobre Paulo Raimundo?

A mim claramente parece-me ser o marido que apoia a mulher que trabalha por turnos.

O marido?

Aquelas séries americanas em que há uma mulher que é enfermeira, imagina, trabalha por turnos e ele é o marido supporting husband. Faz essa figura. Ou é o treinador de basquetebol.

Já sei quem é que ele é. Agora já disseste tudo, já sei quem é que ele é. A personagem que tu estás a pensar é o marido da Frances McDormand no Fargo.

Sim. Pois é, também pode ser.

Quem é que era?

É aquele tipo que eu não sei o nome.

Mas o Paulo Raimundo também podia ser treinador de basquetebol num liceu americano. Tem sempre assim o apito ao pescoço. O chofer do táxi que ajuda o nosso herói ou que é chantageado, como naquele filme do Tom Cruise, o Collateral. É alguém que vai inesperadamente ter protagonismo no enredo, na série, no filme.

Que não damos nada para ele ao princípio, é tipo bland, morno, mas vai ter protagonismo.

Muito bem. O ator que faz o marido da Frances McDormand no Fargo é o John Carroll Lynch.

É quem faz o suposto assassino no Zodiac.

Exatamente.

Um abraço.

Um grande abraço para ele. É um grande papel esse do Fargo.

Um grande abraço para o John. Bruno Vieira Amaral.

Olha, eu lembrei-me aqui de uma telenovela do final dos anos 80, o "Saçamu Tema", do Lima Duarte.

É má essa novela.

Não é nada má.

Má?

A Maitê Proença, como é que pode ser má?

O mau é comê-los com maionese.

Tinha o Juca Piranha. Meninos, eu vi. E tinha o Saçamu Tema.

Tiago, agora tenho que me recompor.

Não, eu como não sou fã de maionese, para mim qualquer coisa com maionese já está a perder.

O Saçamu Tema que é um homem humilde, que é lançado como candidato político.

Essa novela dava ao domingo.

Não dava, não.

Dava, sim.

Dava todos os dias.

Não dava nada.

Dava todos os dias.

Dava?

Dava. No Brasil era o Salvador da Pátria.

Pois era.

Mas como em Portugal, na altura, ainda não se podia usar pátria, isto é verdade, em Portugal teve outro título, que era "Saçamu Tema", que era o nome da personagem. Mas também, isto obviamente tem que ver com as parecenças físicas com aquele senhor do: "Ai, que informação dramática."

Espera aí.

Aquele senhor que foi entrevistado.

Dos sketches.

Não é do sketch? É quase um sketch.

Eu chamo de sketch.

Aquele senhor foi entrevistado pelo: "A tua mãe morreu." "Já sei, vou-me deitar." O Paulo Raimundo é igual. A cara é igual. Mas eu imagino o Paulo Raimundo a ser entrevistado nestas coisas, sabes quando entrevistas uma pessoa que foi testemunha de alguma coisa. Passou aqui e depois não viram nada, não sabem de nada, mas estavam ali nos arredores do acontecimento. E acho que é muito credível, porque o Paulo Raimundo, e ele faz questão de dizer isso, é uma pessoa que carrega as bilhas de gás ainda para casa. Eu acho que é isso, é o average Joe. Aquele, o Joe Plummer. E o Paulo Raimundo cumpre muito bem esse papel. Podia ser o tipo que está a ouvir, que não sabe muito, mas vive ali perto e tem algumas vagas noções do que se passou.

Muito bem. E para terminar aqui a primeira parte do programa, Maria Ramos Silva, o que tens a dizer sobre Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda?

Olha, eu acho que ela podia ir muito bem como a Michelle do "Alô, Alô". Por quê? Porque é uma personagem que eu tenho um grande estima. Não, ela tem sempre planos ótimos, aquilo no papel funciona tudo às mil maravilhas, mas depois os pobres dos aviadores ingleses não saem dali as temporadas todas. Eles bem tentam tirar os homens dali, aquilo nada funciona. Portanto, se calhar ali há uma coisa no plano que não está bem a funcionar.

Que não está bem desenhado. Pedro Passos e Mendes, o que tens a dizer?

Eu acho que a Mariana Mortágua, não a conheço, é claramente uma protagonista de uma série americana. Ela é morena, magra, de uma série tipo a "XN", pode ser agente do FBI.

Uma coisa virada para a ação. Eventualmente.

Vemo-la muito no carro, a conduzir de um lado para o outro.

Ok. Eu gosto da forma como tu projetas.

Sim.

Coisas que eu já vi.

Incrível. Visonário televisivo.

Pode ser a inspetora da polícia de Cincinnati, uma coisa assim.

De Connecticut.

Sim, depois estou a pesquisar.

São sempre separadas. Têm sempre um filho e são sempre separadas, que é um dos tropos da ficção americana. Ou também pode ser médica, uma médica muito boa que salva logo no primeiro episódio uma família de 19 pessoas. E perceberemos ao fim do primeiro episódio que ela esconde um segredo. Os segredos escondem-se, mas passo a expressão, que ela tem um segredo qualquer e que passaremos a série toda a tentar perceber.

Qual é o segredo.

Também pode ser uma jornalista intrépida a quem o diretor está sempre a dar nas orelhas, que é sempre a jornalista rebelde a quem o diretor está sempre a dar nas orelhas, que é outro tropo da ficção americana, por não cumprir as normas, mas nós estamos do lado dela porque ela está a perseguir a verdade e vai desmascarar a indústria do tabaco ou qualquer coisa.

Como se fosse a protagonista de um hipotético filme chamado "As Mulheres do Presidente".

Sim, qualquer coisa desse gênero. Ela tem um look e uma maneira de falar e de se exprimir que dá como protagonista.

Certa atitude também.

Luta pela justiça, sim. Podia ser um filme da Marvel.

Muito bom, essa não estava à espera. Bruno Vieira Amaral.

Olha, várias possibilidades. A série "Adolescência", à la aquela polícia.

Sim.

A Mariana Mortágua podia fazer esse papel, mas eu tinha pensado noutras coisas. Por exemplo, eu imagino-a, estou mesmo a ver, sabes a Sarah Connor, a Linda Hamilton no "Terminator 2"?

Sim.

No "Terminator 2", quando ela está a puxar, a fazer push-ups, as elevações, eu imagino a Mariana Mortágua nesse papel com uma camisola.

Vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Pedro disse.

Eu vejo-a mais numa cena guerreira, ou então, se passarmos aqui para o mundo da fantasia, no "Game of Thrones". Não sei, ela liderar.

A Mãe dos Dragões.

A Mãe dos Dragões.

Ok.

Não fisicamente, não é parecida com a atriz, é qualquer coisa, mas vejo-a nesse papel de dominadora de forças superiores à capacidade dos seus adversários resistirem.

Muito bem, sim senhor. Final da primeira parte do "Pop Up". Voltamos depois de um curto intervalo. Até já Estamos de regresso ao Pop Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Boucherie Mendes. Esta semana estamos aqui a fazer contas ao potencial pop de cada um dos líderes dos partidos com assento parlamentar, os mesmos que vão a votos no próximo dia 18 de Maio, dia de eleições legislativas. E para tal estamos a associá-los a nomes ou a títulos da cultura popular ou, sobretudo no caso do Pedro Boucherie Mendes, a personagens-tipo.

Arquétipos de personagem.

Exato. Não tem que ter necessariamente um nome, o que torna tudo ainda mais interessante. Já passámos os critérios: partidos com assentos parlamentares e estamos a fazer isto por ordem crescente em relação aos resultados das últimas eleições. Começamos a segunda parte com Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Maria Ramos Silva, tu que trabalhaste isto ao detalhe e com muito afinco.

Sim, eu vou continuar nas ligações diretas, ainda que pudesse imaginar o Rui Rocha também num contexto do hospital. Há bocado o Pedro falava de uma sustão de hospital.

Mas se fosse hospital, ele era mais administrador.

Achas que sim?

Não o estou a ver de repente a entrar num bloco operatório e pôr aquelas luvas.

Há muitas funções no hospital.

Aqueles anúncios dos seguros em que apresenta aquelas figuras dos bancos de imagens. Imagina o Rui Rocha com uma bata de médico dizer: "Confie em nós".

Certo.

Não tanto uma personagem.

Eu por acaso associei mesmo a uma personagem direta, que é da teoria do Big Bang, que é o Leonard. Aquele tipo parece ser o mais normal dentro do conjunto dos cientistas que andam lá por casa. Tem momentos divertidos, mas depois também tem momentos muito irritantes. E parece que os outros é que acabam sempre por sair um pouco mais por cima do que ele, apesar de ele ser o tipo mais ponderado e equilibrado. Tens o Sheldon que até tem direito a um biopic. Mas ele acaba por estar ali no meio, rodeado de uma malta mais ou menos parecida, mas com algumas dificuldades também em fazer-se ouvir e talvez compreender pelos pares.

Muito bem. Eu acho que o Rui Rocha se fosse pôr um papel de médico, seria, por exemplo, oftalmologista ou otorrino. Por alguma razão.

Urologista, não.

Que arquétipo é que tu atribuís?

O Rui é dos mais fáceis.

Pronto. Pergunta bem.

O Rui é aquele advogado que toma notas nos bloquinhos de papel amarelo e que fica a noite toda à procura da lei para amanhã ganhar o caso. Anda de vespa, anda de mota, mexe-se de mota de um lado para o outro e vemos o que planeia, ele a andar de mota.

Parece o Nanni Moretti.

Também pode ser o tipo que recupera um carro antigo na garagem, depois vão acontecer coisas.

Um clássico.

Sim, claro. Havido de ser o quê? Um Corcela. Ele está na garagem debaixo do carro, depois acontecem coisas, imagina, uns bandidos assaltam a casa e depois ele vai ter que fazer qualquer coisa. E o meu favorito é, e creio que vocês vão concordar, é o veterinário bondoso que sai de casa para fazer o parto de uma vaca às 03h00. Estás a ver a coisa?

Sim, claro.

Acho que ele tem um ar um bocado tecnocrata.

E a segurar o vitelo.

E sai com as luvas.

E a palha. E não leva nada ao agricultor.

Deixa estar. Ao amigo.

Não leva nada. Um abraço ao Rui.

Deixa estar. Bruno Vieira Amaral.

Eu estava a imaginar o Rui Rocha como personagem do Wall Street.

Do filme.

Do filme.

Com o Michael Douglas.

Com o Michael Douglas. Imagina um Gordon Gekko, mas com problemas de consciência.

Com moral.

Um tipo que se começa a questionar: "Mas será que a ganância é mesmo boa ou eu estou errado e devo defender o SNS?" Acho que é um tipo com grande impulso liberal, isto é a lei da selva, e por outro, as pessoas desfavorecidas vão ficar prejudicadas.

Daí o facto de ser o veterinário que não cobra.

Ora aí está, é isto. Há ali um lado de Gordon Gekko, quer dizer: "Eu dou por si, Deus por todos". E depois, à noite, o veterinário, salve seja, entra ele.

Bondoso. Exato. Muito bem.

Mas convivem estas duas dimensões. Uma de capitalismo selvagem e noutra um espírito bondoso, que eu acho que a resposta está no cabelo. Onde se vê a bondade do Rui Rocha é no cabelo. Se ele fosse mesmo mau, deveria usar à Pedro Caldeira.

Sim, Pedro Caldeira.

Pedro Caldeira.

Para trás todo.

Gordon Gekko.

Exato.

Cutri Figueiredo, mas não, ele tem um cabelo à Rui Rocha, à veterinário.

Muito bem.

Cabelo à veterinário é quase tão convincente como bigode de obstetra.

Pronto. Maria Ramos Silva, vamos avançar. André Ventura, do Chega.

Eu trago um triviel e vocês vão adivinhar qual é a personagem que eu estou a falar.

Ok, vamos a isso.

Aparece sem nós estarmos muito à espera.

É o gajo do Seinfeld.

Não.

O Kramer.

Não.

Não é a entrada brusca, ok.

Vem sabe-se lá de onde. Entra em casa, incomoda-se, acomoda-se ali. É uma casa de uma típica família de classe média. Depois vai ficando até quando não sabemos e a nave nunca mais é consertada para voltar a casa.

É o Alves

É o Álvaro, claro. Ora cá está. Sim, senhora. Eu gostei da dinâmica. O Pedro não está convencido. Pedro Bucher Mendes, o que associas desta vez a André Ventura?

Olha, eu vejo no André Ventura, para já acho fabuloso o nome dele, que o nome dele é A. Ventura.

A. Ventura. Nunca tinha pensado nisso.

Acho o nome dele incrível. Várias coisas. Numa novela portuguesa ou numa série portuguesa cômica, pode ser um cantor pimba que se torna autarca. Que quer ser califa em lugar do califa, mas tem um passado de cantor pimba nas tabuas do palco, esses clichês.

Exato!

Também tem pinta de alguém que se vai tornar o vilão ou da DC ou da Marvel, que é picado por uma barata qualquer e que se transforma.

E que de repente tem um poder.

Tem a Sara assim folgado. Mas ao mesmo tempo, ele faz-me lembrar um personagem de um filme do Scorsese, dos bons, dos filmes bons do Scorsese. Meio engraçado, mas ao mesmo tempo com muitos fantasmas. E que se vai ver envolvido em várias situações, onde depois há tiros e...

E coisas complicadas a acontecer.

Finalmente, para André Ventura, é um bom antagonista do Robert De Niro naqueles filmes com o Ben Stiller, dos Focker.

Ok.

Estou a imaginar mais uma sequela em que na casa do Robert De Niro, que é o sogro do Ben Stiller, cresce um mato para dentro do quintal ou do jardim.

E ele é o vizinho do lado.

O Ventura é o vizinho e depois à noite faz uns fios e umas câmaras e estou a vê-lo a fazer esse papel.

O vizinho quase terrorista. Bruno Vieira Amaral.

Olha, eu pensei num filme, numa personagem. O filme chama-se "O Falso Profeta", com o Burt Lancaster, ele faz de Elmer Gantry, que é no fundo um pastor, que não é, mas que vai cativando o povo. Eu acho que ele tem grandes virtudes de comunicação, portanto, teria de ser sempre uma personagem com estas qualidades. Pensei também no filme, no Talk Radio. E também, que está associado a isso, e que já tinha falado na personagem do Sassá Mutema, da telenovela, nessa mesma telenovela havia um radialista, que era o Juca Pirama, que denunciava no seu programa de rádio a corrupção. E ele dizia: "Meninos, eu vi." Era o bordão dele. E eu imagino o André Ventura num programa de rádio a denunciar a corrupção, sendo que depois o próprio Juca Pirama está envolvido em negócios também obscuros. Mas foi isto, estas vários personagens. Mas também eu estava a pensar naquele advogado do The Wire, que é o advogado dos traficantes.

Sim.

E lembrei-me que o André Ventura poderia fazer esse papel também, daquele advogado que conhece ali os subterfúgios todos.

Os meandros.

Os meandros, e que poderia também estar ao serviço desse tipo de pessoas, antes de ingressar na política.

Eu acho assinalável que nesse programa já tínhamos referido duas vezes a novela Sassá Mutema.

Que não gostavas.

Para mim, má memória.

Também não foi das melhores.

Olharam-me estranho. Muito bem. Vamos avançar. Maria Ramos Silva, o que tens a dizer sobre Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista?

Então é assim, Tiago, para o nosso final, eu decidi fazer uma coisa ligeiramente diferente, que é: eu pensei em dois formatos, e portanto vou ter a mesma duas sugestões, mas em que vou juntar sempre, em cada um desses formatos, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Porque eu acho que eles fazem sentido juntos em cada um desses formatos.

Tu vais arrumar isto assim?

Vou, mas não vou dar duas coisas a menos. Vou dar as sugestões exatamente as mesmas.

Ela já a dizer: "Atenção, eu fiz o trabalho todo".

Eu fiz o trabalho todo.

Exato.

Pronto. Então é assim, o primeiro formato, que eu acho que era um formato muito interessante, até porque está muito em voga neste momento. As plataformas estão cheias destes conteúdos, são aqueles série/reality show do imobiliário, em que tens tipos tentarem vender.

House porn, vais ver aquelas casas incríveis.

Precisamente. Imóveis de luxo, há o Negócios em Família, que é ótimo, o Sell in New York, depois não sei o quê no Dubai, aquilo é extraordinário. Porque, repara, nós temos aqui algumas pessoas que são ótimas, parece-me, já ficou claro, a comprarem casas, mas serão boas a vendê-las? É a minha pergunta. E nós compraríamos, você que está lá em casa compraria uma casa em segunda mão a qualquer um destes candidatos? Pronto, é a pergunta que eu deixo e este ficaria o meu formato. Gostaria muito de ver cada um deles neste registo, seja a conduzir, não sei se aquilo se chama anfitrião.

Portanto, Pedro Nuno Santos ou Luís Montenegro achas que...

Sim, devia ser quase...

Mas isso quer dizer que tu os achas muito parecidos em algumas coisas.

Acho. Acho no sentido em que são as personagens destas todas que nós elencamos, na verdade, aquelas que estão na frente para a corrida para o lugar de primeiro-ministro.

Porque é protagonista.

Exatamente. Não são aquela personagem que o Pedro falava no início, que aparece ali como figurante relativamente importante.

A professora, não sei o quê.

Acho que de alguma forma o desafio em que os coloco também deve ser ali mais ou menos aqui. Até porque eu acho que isso seria quase uma etapa muito interessante de campanha, para mostrar o que é que conseguem fazer. Usamos tanta vez aquela imagem do consegue vender um carro em segunda mão, neste caso podemos subir a parada para uma casa. Porque não? Sim.

Muito bem. Pedro Bucher Mendes, o que tens a dizer sobre Pedro Nuno Santos?

Olha, claramente parece-me dos políticos portugueses aquele que tem mais aura, é assim que se diz, não é? É o único que eu veria a protagonizar um grande filme, uma espécie de Richard Gere-esco. Estou a imaginar: estamos num salão de hotel muito grande, toda a gente de smoking, alguém vai receber um prêmio e é o Pedro Nuno Santos, que é um arquiteto ou uma coisa assim, um filantropo que vai receber um prêmio.

Tem um trabalho assim.

Certo. Depois só vemos as palmas e o plano corta e estamos na sua penthouse.

Com vista sobre a cidade.

Certo, alguma coisa assim. Mas depois percebemos que ele anda tenso.

Há aí qualquer coisa.

Porque ele foi inesperadamente, nesse dia, em que recebeu o prêmio à noite, visitado por alguém do seu passado. E enfim, o filme vai começar. A vida vai começar.

Isso parece aquele do Natal. Parece uma daquelas últimas séries que o Hugh Grant protagonizou, que ele era um tipo bem-parecido, sucesso, já não sei o que ele fazia, mas de fato tem ali um segredo.

Isto é um golpe da ficção também.

Claro.

Mas acho que o Pedro Nuno Santos vestiria bem este smoking. O espectador fica do lado dele, mesmo não sabendo o que se passa. E depois é um daqueles filmes que ainda tens aquelas cues musicais que dizem quando ele está a abrir a carta.

Aquele momento dramático.

Exatamente. Ou então, pode fazer de escritor de thrillers. Um escritor famoso de thrillers, a série ou o filme começa, ele está a dar autógrafos numa livraria e uma mulher misteriosa entrega-lhe um livro para assinar e ele percebe que não é o livro em causa, é outro livro, e vai acontecer qualquer coisa. Portanto, é estar assim de bonitão, pintoso.

Muito bem.

Ou então, num papel secundário.

Ou então não.

Num papel mais secundário, porque o Pedro Nuno Santos tem tido muito que fazer e não pode ter um papel que lhe ocupe muito tempo. Ele é o manager da banda. É o tipo que vai buscar o vocalista às 3 h da manhã, cura a bebedeira, dá imenso café. Aquilo que faziam nos filmes.

Exato.

Acho que também podia ir bem num "Succession".

Também tinha pensado nisso.

E também gostava muito de imaginar um "Succession" com a geringonça, uma coisa mais de esquerda.

Essas são as suas fantasias, não as minhas.

Não, mas isto é ficção, Pedro.

Mas o Pedro Nuno Santos podia ser uma síntese de todos os filhos do Logan Roy.

Descordo, mas pronto.

Não é que não o vejo como nenhum deles.

Veria sempre como o good guy com pinta.

Ok.

Também podia fazer aqueles filmes em que tem um cão, que o cão tem câncer e ele passa o filme inteiro a tentar salvar o cão.

Há aquele filme do Richard Gere com o cão.

"Pachinko" ou "Machinko". Tem um nome assim.

É assim o nome. "Achiko".

Já viste?

Bom, Bruno Vieira Amaral, o que tens a dizer sobre o Pedro Nuno Santos?

Isto, para vocês verem como isto é serendipidade, a minha escolha é um filme com o Richard Gere.

Opá.

"O Regresso de um Estranho". Lembram-se do "Sommersby - O Regresso de um Estranho", com a Jodie Foster, o Richard Gere, em que ele supostamente regressa da guerra, a casa, só que não é a pessoa que diz ser, ou não há certeza se ele é o homem que diz ser ou não.

Exato.

E eu acho que o Pedro Nuno Santos este ano, de fato, corporiza a ideia do regresso de um estranho, porque será que é o mesmo?

É mesmo o Pedro Nuno Santos?

Ou será? Só a mulher é que pode dizer. Também o vejo, por exemplo, no "Fugitivo", no papel do vilão. Não do Harrison Ford, mas do vilão.

O tipo que tem a prótese.

Não, não é o que tem a prótese, é o médico.

Ah, o médico. Exato.

Isso.

O colega dele.

Que acho que é amigo dele, exato.

Ainda que eu gostava de imaginar o Pedro Nuno Santos sem barba. Porque nós nunca tivemos um primeiro-ministro com barba. Não sei se tem noção disso. Nunca tivemos. E seria a primeira vez.

Pareces que estás a dar razões de voto.

O Pedro Nuno Santos é daqueles homens que deve ficar mal sem barba.

Mas há fotos dele sem barba.

Pois há.

E é uma questão das pessoas compararem.

Pronto, então comparem.

Exato.

No "Speed", imagina. Agora vou juntar os dois já, ele e o Montenegro. O Montenegro é o Jeff Daniels, é o cara que leva o tiro na perna, estás a perceber? E o Pedro Nuno Santos é o tipo que dispara a arma. Por último, e voltando ao Harrison Ford, eu acho que é o Harrison Ford naquele filme com a Michelle Pfeiffer, a "Verdade Escondida". Deve ter sido dos primeiros filmes em que o Harrison Ford fez de vilão. Imagino o Pedro Nuno Santos no papel do protagonista, tu não estás à espera, e depois afinal o cara é o mau da fita.

É o mau da fita.

É.

Se bem que tanto o Ventura, como o Montenegro, como o Pedro Nuno podiam fazer uma sequela da "Ressaca". Eu não estou a brincar, seria um bom casting de uma ressaca que leva à depuração.

Mas tinha que ter o Paulo Raimundo.

Não sei. Como é que sabes disto? Desculpe.

Meus amigos, vamos finalizar com Luís Montenegro, o líder da AD.

Só antes de me despedir, lembrar que nós estamos obviamente aqui a brincar com isto tudo, mas com altos níveis de respeitabilidade e que não queremos obviamente ofender as pessoas. Eu gosto muito de todas estas personagens e séries que citei, a começar pelo Alves, portanto, vejam bem. Então, para a despedida, eu há pouco falava de um formato em que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro podiam entrar em registo de competição para ver quem vende mais casas. Eu agora vou fazer o exercício oposto. Eu gostava de os ver como duo dinâmico, portanto, ver o que é que valem enquanto uma dupla de detetives. Bem acastrada.

Starsky e Hutch.

Batman e Robin.

Podia ser, mas neste caso eu vou para o "Miami Vice". E por quê? Porque eu acho que nós podíamos pensar automaticamente num "Miami Vice" à portuguesa, uma coisa mais ao nosso nível.

Os homens da segurança.

Não, não é isso.

Caparica Vice.

Podemos ter uma Oliveira Vice, o Mértola Vice, o Mealhada Vice e o Manteigas Vice. Temos assim quatro temporadas logo para sair. E claro que eles em vez de andarem com T-shirts por baixo dos fatos, iam andar com gola alta.

Obviamente, cá está.

Gola alta e fato treme.

Pedro Boucherie Mendes, o que diz sobre Luís Montenegro?

A Maria disse que estávamos a brincar e obviamente estamos a brincar, mas eu reitero que as avaliações que as pessoas fazem são quase sempre sensitivas e não racionais. As pessoas têm propostas políticas, obviamente. Nós temos as nossas escolhas, muito porque já temos um quadrante político escolhido. Mas depois são essas pequenas coisas.

Incluindo a barba. Este pormenor que o Bruno falava não é detalhe nenhum, atenção.

O Luís Montenegro, para mim, é o mais fácil. Eu acho que todos, na nossa vida, tivemos um. Ele é claramente o nosso colega do liceu, que tinha aquela cara de gozão, fazia as coisas pela calada, que tinha tudo para ser buliado, alvo de bullying por parte de nós, nós éramos os cool kids, e que conseguiu nunca ser, apesar de ter aquele ar meio risonho. E agora estamos numa reunion do nosso liceu.

E ele é que se safou bem.

E ele é que se safou bem, exactamente. E continua com aquele ar meio gozo. Esse será ele.

E tem agora com motivos para isso.

Esse será ele, que ao fim de 15, 20 minutos do filme, decido fazer qualquer coisa à noite, imagina, sei lá, à tarde, não sei o quê, pôr eletricidade nas portas, uma prank qualquer.

Sim, uma partida.

Ou então, estamos numa série americana, tipo aquelas séries do Taylor Sheridan com o Kevin Costner, aquelas séries direitolas. E o Luís Montenegro é um magnata do petróleo ou ouro, diamantes ou mesmo de vinhos, um ricagliaço. É um simpaticão, vemo-lo a cumprimentar a secretária, a perguntar pelos filhos e a fazer uma festinha no cão dela ou uma coisa assim. E depois, cá fora, vemo-lo a apanhar uma lata e a pô-la no lixo. Pronto, ele tem tudo para ser um bom cidadão, a câmara acompanha-o. Mas depois toca o telefone e ele muda o semblante e diz: "Quero isso hoje."

Opá!

Então nós percebemos que ele tem um-

Já ganhaste, Pedro.

Finalmente.

Agora percebemos porque é que o Pedro teve esta ideia.

Finalmente, ele é claramente o tipo que vai na despedida de solteiro.

É o padrinho.

Sim, exatamente. E que está a dar a instrução a todos os outros para irem não sei quê. O Montenegro é o tipo que atira as notas de um dólar para a stripper.

Foi ele que escolheu o bar de strip.

Exato.

É ele que conhece.

Em Vegas.

É o padrinho de casamento.

Bruno Vieira Amaral.

É o padrinho de casamento.

Tens que arrumar isto rapidamente. Estamos sem tempo.

Para mim, o Montenegro é uma canção do Tony Carreira.

Ora pronto.

É uma canção do Tony Carreira, pode ser aquela "Os Sonhos de Menino". Eu olho para o Montenegro e começo a ouvir o Tony Carreira. É isso.

É isso, senhora.

E assim chegamos ao final de mais um "PopUp". Voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. Até lá.