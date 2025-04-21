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Cá estamos para mais uma dose de sugestões da semana do Pop Up, com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Bucher Mendes. Vamos começar pela Maria, pode ser? O que é que trazes, Maria? Eu esta semana estou perfeitamente às cegas.

Estás às cegas.

Não faço ideia.

É mais divertido.

O Pedro enviou.

Agora dizemos todos o mesmo.

Não, eu não enviei nada.

Mas eu gosto da surpresa.

Vamos a isso. O primeiro é um pequeno in memoriam da Maria José Branco. Nós raramente falamos da cenografia, dos adereços, dos próprios figurinos nos filmes.

Está errado.

Está errado, porque estas pessoas são muito importantes, têm um papel ali mais na sombra, mas absolutamente decisivo. Ela foi, de facto, uma das personalidades mais fortes do cinema português nos últimos 40 anos nesta área. E há uma série de momentos que evoco, mas sobretudo um pequeno ciclo na Cinemateca. Eu penso que é esta segunda que passa o "Delfim" do Fernando Lopes, depois a 23 tem "A Culpa é dos Inocentes" do André Teixeira, onde ela também participou. Depois, eu acho que eu hoje também gostei, talvez tu saibas melhor, Tiago.

Eu?

Sim, uma série que é o "Infiltrado" e que vai começar no dois, com o Stephen Graham. Nós andámos aqui tanto a falar do Stephen Graham, por causa da série da "Adultescência", as pessoas certamente estarão com as antenas mais ligadas. E tem aqui um conteúdo que promete, isto é baseado numa história verídica de uma conspiração terrorista neonazi, sabotada por um infiltrado. E portanto, mais não vou dizer, é sintonizar.

Estreia às 22h.

É, não é? Está tudo certo.

Exatamente.

Então é isso mesmo.

Estreia onde às 22h?

Na RTP 2.

No dois. E por fim, trago um livro que ainda não está traduzido em português, não sei se alguma vez estará, mas podem sempre encomendar se conseguirem via Amazon ou por aí fora, que é o livro de memórias do Graydon Carter, "When the Going Was Good". No fundo, isto é o quê?

Quando isto era bom.

É isso, basicamente seria isso.

É sobre os anos 20, não é?

Sim, sobre "When the Going Was Good".

"The Good Were Going".

"When the Good Were Going".

Não, à roda. Isso era uma música.

Exato. E basicamente são as aventuras de um diretor editorial, um editor-chefe na época dourada.

Da Vanity Fair.

Não só, porque começa muito também com as memórias dele de infância, é curioso, no Canadá, mas depois toda aquela obsessão com singrar em Nova Iorque, e aproveitar melhor da cidade naqueles anos, final dos anos 80.

É um ótimo testemunho para percebermos como a indústria mudou.

E o dinheiro que havia, pessoas. Só para terem noção, o passaporte deste senhor, a foto foi fotografada Penny Leavitt. O passaporte. Portanto, havia, de facto, muito dinheiro.

Quem nunca, não é, Pedro?

Era uma época que o Pedro aqui conheceu bem.

Ah, conheci.

E viveu.

E viveu intensamente.

Intensamente.

Se soubesse tinha vivido com mais intensidade.

Olha, meus amigos, eu queria dar uma sugestão, mas não vi. Mas quero muito ver. Descobri que na Filmine, plataforma de streaming, que tem séries e filmes, está o "Folhas Caídas" do Kaurismäki. E eu ainda não vi.

Não viste e queres ver.

E quero convidar todos os amigos que nos estão a ouvir. Não para vermos todos juntos, não é isso. Mas lembrar a quem esteja interessado em ver pela primeira vez, ou em rever, também se for aqui o vosso caso.

É um belo filme.

Camaradas. Podemos dizer camaradas, Pedro? Podemos.

Claro.

Claro. E é isso, é muito simples.

Na minha maneira de pensar e de pessoas como eu, podes dizer o que quiseres.

Cá está. Sim, senhor. Já que estamos do teu lado, Pedro Bucher Mendes, o que é que queres sugerir às pessoas?

Olha, um livro que eu aguardava há muito tempo, que sabia da sua existência, um livro de Miguel Esteves Cardoso, "Cartas para a Vila Aberta".

Inside information. O Pedro é este tipo de pessoa.

Não, eu sabia porque tinha falado com o editor, ou o editor tinha falado comigo.

Uma das duas.

São cartas que Miguel Esteves Cardoso escreveu a um amigo chamado Carlos Vilela. Carlos Vilela, exatamente. Esteves Cardoso estava em Inglaterra.

Amigo real ou amigo imaginário?

Amigo verdadeiro. O Esteves Cardoso supostamente foi expulso do liceu e depois foi expulso da Universidade de Évora, onde estudava, e os pais puseram-no em Inglaterra a estudar. Ele tinha lá um tio, em Manchester.

De castigo: "Vais para Inglaterra!"

Mas foi mais ou menos. Estas histórias estão sempre a contar. E ele então enviava cartas a um amigo chamado Carlos Vilela, desde Inglaterra. São essas as cartas publicadas.

Portanto, é um jovem Miguel Esteves Cardoso.

É, onde ele manifesta algumas opiniões fortes e não é aquele Esteves Cardoso brincalhão, desconcertante. É sério. Fala da sua mulher, da mãe das suas filhas, a sua mulher de então. E interessante é que o Carlos Vilela nunca lhe respondeu. E pelos vistos, o Carlos Vilela existiu mesmo, não se sabe se ainda existe, se ainda é vivo, espero que sim. Um abraço para ele, se for vivo.

Olha, aí está um bom mistério.

Um podcast para o observador fazer, se quiser, ou um bom artigo. Chama-se "Cartas para a Vila Aberta" e é francamente interessante. Outro livro francamente interessante e que quem me quer conhecer melhor pode perceber como argumento para eu não gostar muito de literatura sul-americana e em contraponto gostar de literatura anglo-saxônica, é um pequeno ensaio de Sebastian Junger. Junger, lhe alemão, porque o nome tem uma origem alemã. O Sebastian Junger é um jornalista americano e um escritor muito bom. Ele é o autor daquele livro de reportagem que deu aquele filme com o George Clooney.

"A Tempestade".

"A Tempestade Perfeita", "The Perfect Storm", só para terem uma ideia.

Aquele do barco que sobe aquelas ondas que não devia subir.

E o Junger foi à guerra e montes de coisas.

E quem vai à guerra dá e leva.

E é editor na Vanity Fair, portanto é mesmo um jornalista com H muito grande.

Com J, nesse caso.

Pronto, não tem tempo para escrever artigos semanais sobre o Trump, mas tem tempo para outras coisas. E ele ia morrendo já perto dos 60 anos Perto dos 60 anos, ia morrendo. E agora publica-se em Portugal, pela Lua de Papel, "Na Hora da Minha Morte: Como me deparei com a ideia da vida depois da morte". Foi num tempo no Covid, ele estava recolhido lá numa parte da América, próxima de Nova Iorque, com a mulher e as suas filhas pequenas, que ele foi pai tarde, no segundo casamento. E dá-lhe um treco, como nós dizemos na medicina.

E como nos pode dar a nós.

Ele é internado e safa-se, obviamente, senão o livro não teria sido escrito. Mas é um livro sobre o seu problema de saúde, com exposições científicas sobre o que está a acontecer com ele, não sei quem na horta, não sei onde e quem é que inventou o cateter. Estão muito bem metidas aqui no meio. E depois reflexões sobre a morte, sobre experiências de quase morte, pessoas que viram aquela questão conhecida do túnel, aqui no caso dele não é um túnel. E também há aqui um certo pingue-pongue com a própria morte do seu pai. É um daqueles livros que nós estamos a ler e que dizemos às pessoas que estão à nossa volta: "Espera aí que eu já vou, que estou aqui só acabar de ler." Não há muitos livros assim, acho eu, e recomendo vivamente "Na Hora da Minha Morte", de Sebastian Junger.

Muito bem. Bruno Vera Manal, supera lá isto.

Não consigo, vou tentar, mas reconheço a minha derrota já à partida. Quero recomendar um livro, uma novela, é assim que a autora classifica, não como um romance. "Os Lavouros de Ana", Companhia das Letras, de Ana Cláudia Santos. Não é o livro de estreia. Numa narrativa mais longa é, o primeiro livro, mas já tinha publicado um livro de contos. Gostei muito deste livro. Isto andava ali a cortejar um pouco a autoficção, mas é a história de uma tradutora portuguesa de italiano, que está em Itália, em Nápoles, e vai contando aqui uns episódios sobre a estadia nesse lugar, algumas relações que teve também da primeira vez que esteve em Nápoles. E apesar de em alguns momentos, numa fase mais avançada do livro, entrar ali um bocadinho naquele estilo meio soporífero de alguma não ficção narrativa, creio que nos momentos altos consegue contornar isso. Consegue reproduzir aquele clima mediterrânico de Nápoles. E também uma coisa que talvez eu acho que seja o melhor do livro, conseguir, mesmo com uma grande contenção, não entrando num registo cru, consegue haver ali uma palpitação de desejo, de prazer, que não é muito fácil de se conseguir com tanta contenção. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do livro, "Os Lavouros de Ana", foi uma excelente surpresa e recomendo. Num registo completamente diferente, por isso não posso superar o Pedro. Queria recomendar um documentário na Netflix, que é o "Kidfluencing".

Já viste?

Já vi.

Ainda não vi. Vou ver.

Muito se fala dos miúdos, não é? E da exposição dos miúdos.

E à internet.

E à internet, e não sei o quê. E pouco se fala dos pais. Pais que ganham.

Precisamente.

Pais que exploram e que há em muitos registos diferentes. Não é só nos YouTubes e agora nos TikToks. Era também já nos blogs, que os pais percebem que podem, como se diz hoje, monetizar os filhos. E não se apercebem, ou se calhar até se apercebem, dos riscos que correm, mesmo para o futuro, para o desenvolvimento dos miúdos, de como isso lhes pode ser prejudicial. E este documentário mostra essas armadilhas. Temos ali vários pais que depois se arrependem, estão num processo de arrependimento em relação àquilo que fizeram, de terem de alguma forma explorado os filhos, e que se tentam justificar e dizer: "Pois, eu sei que os pais que veem isto devem estar a perguntar, mas por que ele deixou chegar a este ponto?" E eles dizem: "Ah, não, mas fomos de alguma forma enganados", porque há aqui uma figura tutelar que era a grande manobradora de um grupo.

Uma espécie de manager.

De manager destes adolescentes, e alguns ainda na pré-adolescência. Mas, na verdade, tu percebes isso muito simplesmente. É porque a quantidade de dinheiro envolvida nestas coisas era astronómica. Estás a falar de miúdos de 13, 14, 15 anos conseguirem rendimentos de €300 mil por mês. Ora, todas as tuas baias morais se tornam extremamente flexíveis a partir do momento em que entra essa quantidade de dinheiro, quando a vida da família toda está dependendo daquilo. Ou seja, todas as tuas regras e todos os teus limites afrouxam quando tu percebes o que está em causa. O que está em causa é dinheiro. É muito interessante este documentário na Netflix.

Acho que se chama "Más Companhias" ou "Má Companhia". É uma coisa assim.

Pois. "Má Influência".

"Má Influência". Isso. Peço imensa desculpa. Consegui corrigir a tempo.

Está na Netflix.

Muito bem. Sugestões entregues. É sempre bom recordar que estamos sempre disponíveis em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Não perca nenhum episódio. Voltamos na quinta-feira.