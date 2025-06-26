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A presença do Brad Pitt é de tal forma impressionante enquanto homem magnífico.

Enquanto homem.

Depois vemo-lo vestido com umas combinações de cores e de texturas que eu nunca na minha vida me consegui vestir assim. Já tentei.

Sejam muito bem-vindos a mais um "Pop Up", este verdadeiro veículo de alta cilindrada que vos leva pelas curvas sinuosas da cultura popular. Pedro, o que achaste?

Isso parece o nome de uma música do Júlio Iglesias.

É verdade. Esta semana, devo dizer já que foi muito bonito acompanhar Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Boucher Mendes, que estiveram juntinhos no cinema para ver o Brad Pitt a acelerar num carro de Fórmula 1, e é claro que é sobre isso que vamos falar. O filme tem o título mais óbvio possível, chama-se "F1", mas em português é "F1 - O Filme".

Sabes o que descobri agora?

Diz. O título?

O título.

Então pronto.

Não sabia, é sério, não sabia.

Como se diz em Angola: então.

Como normalmente se traduz.

"Dias de Tempestade". Conta a história de um antigo piloto, Brad Pitt, claro, que deixou os grandes prêmios de Fórmula 1 depois de um grave acidente e que regressa para dar a volta a uma equipa em grandes dificuldades. O piloto, como já disse, é Brad Pitt, a equipa é liderada por Javier Bardem e o filme estreia-se hoje, quinta-feira, dia 26 de junho. Pedro Boucher Mendes, tu como grande especialista em Fórmula 1 neste painel, o que achaste do filme?

Eu gostei mais do que estava à espera.

Ora bem.

Gostei até bastante mais do que estava à espera.

Bastante mais?

Se não fosse esta incumbência de estar aqui a comentar, eu não teria ido ver o filme.

Não?

Não.

Muito me surpreende.

Não, porque não quero estragar a minha fantasia do que é a Fórmula 1.

Ok, muito bem. Mas não estragou.

Não. As cenas de corrida, que são imensas, incluindo os acidentes, as ultrapassagens, os pit stops, portanto, mudança de pneus, estão muitíssimo bem feitas. Parecem reais. O carro, na vida real, é um Fórmula 2 disfarçado de Fórmula 1.

Aquilo não é um Fórmula 1.

Não, o Fórmula 1 é uma coisa muito cara.

Mas olha, enganam muito bem.

E as cenas com os pilotos verdadeiros e os carros verdadeiros, estão muito bem feitas. E nesse sentido, fiquei: "Olha!" Não há aquela coisa do uma abaixo, que é uma coisa que costuma-se sempre ver nos carros. Vemos os pés deles a carregar na embraiagem e vemos a câmera em mudança.

Tom Cruise fazia isso muito bem.

Sim, e mesmo naqueles filmes com o Vin Diesel, estão sempre a fazer isso. Aqui não há, o que é uma coisa boa, porque os Fórmula 1 não têm esse tipo de caixa de velocidades, são botõezinhos no volante.

Exato.

Enfim. Aquilo é difícil, na vida real, mais uma vez, é difícil. E eu acho que o filme passa uma versão bastante acertada do que é a Fórmula 1 atual. Claro, durante o filme, há umas táticas de corrida muito discutíveis e que não seriam possíveis.

Mas é um filme, temos sempre que lembrar disso.

Do ponto de vista do storytelling e do ponto de vista dramático, não estava à espera que fosse tão desenanimado, ou seja, que fosse tão simplista. Pensei que tivesse um pouco mais de complexidade. Os personagens parecem escritos por ChatGPT. Temos um piloto antigo, um piloto retirado, que é o Brad Pitt, que é uma espécie de rebelde ainda, tem 60 anos e tem muito melhor aspecto do que todos nós alguma vez tivemos.

Aos 18.

Sim, aos 12.

E todos juntos. É muito irritante.

Sim.

Acho que todos juntos ainda seria pior.

E ele escolhe.

Aquelas camisas.

Denim sobre denim.

É impressionante.

O Brad Pitt escolhe ser absolutamente estupendo, vivendo sozinho e não tendo emprego.

Sim.

É numa roulotte.

Nem é uma roulotte, é uma carrinha.

É uma carrinha, mas faz lembrar o Mel Gibson no Arma Mortífera.

Exato.

Nós vimos recentemente a Missão Impossível com o Tom Cruise, que também é outro suposto bonitão. E o Tom Cruise parece avô do Brad Pitt.

É verdade, se pusermos os dois lado a lado.

O que é um bocado esquisito, porque têm a mesma idade. Apesar do meu tom meio jocoso, estou a falar a sério. Ou seja, a presença do Brad Pitt é de tal forma impressionante enquanto homem magnífico.

Enquanto homem.

E depois vemo-lo vestido com umas combinações de cores e de texturas que eu nunca na minha vida me consegui vestir assim. Já tentei.

Totalmente. Há uma cena que ele aparece totalmente de ganga, não é, Maria?

Sim.

Só ele.

E está ótimo.

Se houvesse um filme em que fosse só Brad Pitt a chegar a sítios.

Brad Pitt chega. Ponto.

Não, é que depois há o momento em que ele não só está ganga sobre ganga, como vem com uma coisa debaixo do braço, que eu a certa altura penso que era o Financial Times, sei lá, alguma coisa do gênero, e são os exames médicos. É uma coisa extraordinária.

Eu devia ser aquelas cenas do Kim Jong-un a olhar para coisas.

Brad Pitt a olhar para coisas.

Falava com meu filho mais velho sobre isso. E uma das coisas que mais melhorou no cinema e nas séries nos últimos anos é o staging, é a direção de arte, o staging. Por exemplo, o carro é de uma equipa imaginária chamada Apex, mas o carro está muito bem decorado, os patrocinadores estão muito bem metidos no carro, portanto, toda essa parte.

Há só um problema, que eu acho que continua a existir em todos os filmes. É quando eles fazem fotografias

Quando usam supostas fotografias antigas. É sempre mau.

Então aquela dele com o Bardem.

Com a cabeça do Bardem.

Parece uma colagem do Adobe.

Mas ele próprio não está mal.

Não está.

Quando fazem o embelinho.

O rejuvenescimento está bom. Eu falo especificamente das fotografias. São sempre más quando, por exemplo, põe um filme com o Russell Crowe em que depois tem uma fotografia dele com a mulher dele no filme, aquilo parece sempre uma fotomontagem feita em Paint.

Em Paint.

Só para acabar. O Brad Pitt é tão espetacular que há uma mulher no filme, há um interesse, há uma mulher no filme, portanto, há um personagem interpretado por uma mulher.

Que te atraiu muito menos do que o Brad Pitt.

Espera. E ela é chefe de equipa e tem aquele clichê de estar zangada, contra.

A Carrie Condon, não é?

Sim, Condon.

Katie?

Katie.

Acho que é Katie Condon.

Pelo menos eu ouvi que o personagem está sempre derretido pelo Brad Pitt e depois lá consegue fazer uma cena empolgante com ele, ou talvez tenha sido uma dupla.

Não, Carrie Condon, eu disse bem.

Disseste bem. Pronto.

E portanto, ver esse bailado de sedução e essa parte do filme é-

Até podia ser o Brad Pitt com o Brad Pitt sozinho.

Mas as pessoas que gostam de Fórmula 1, como é o meu caso, aconselho vivamente a irem ver. E as pessoas que não gostam, vão vendo mesmo para ver o Brad Pitt.

Exatamente. Maria Ramos Silva, no final, à saída do cinema, chegamos à conclusão que gostaste bem mais do filme do que eu. Ora, o que será que tu viste que eu não consegui encontrar?

Não, eu vi sobretudo isto que o Pedro acabou de dizer. Aliás, eu depois de ver o filme fiz uma mini sondagem junto do público potencialmente alvo deste filme. E falei: "Olha, tem mais isto, tem mais aquilo". E a única coisa que me perguntaram foi: "As corridas de carros estão boas?" Eu disse: "Estão espetaculares". E na verdade, quem vai ver um filme destes à partida, tem obviamente o pluss do Brad Pitt, mas está provavelmente interessado também na complexidade da trama.

E ainda bem que não está.

Sim, eu estou com o Pedro, eu acho que não ficaria mal, ou melhor, não estragava esse lado mais de aventura e de ação se de facto estivesse ali um certo upgrade. Mesmo naquele clichê, quase caricatural, do Brad Pitt a dizer ao miúdo mais novo: "Tu não sabes nada da vida". Há muito aquela coisa. Pronto, os traumas, o regresso, aquele mito do regressado, desde aquele arranque em Daytona, já agora.

Sim. Tem lá também de cachorrinho abandonado pelo mãe.

Sim. Mas no essencial, de facto, o que tu queres ver, que é aquela experiência de estares, ainda por cima nós vimos no IMAX, já agora, se tiverem a oportunidade, acho que vale a pena.

Duas horas e meia de IMAX.

Sim, apesar de eu ter ficado para aí três horas sem ouvir, porque de facto aquilo é muito impactante, mas aquela sensação de estar no habitáculo é incrível. A forma como está filmado e como conseguimos vivenciar o vídeo, de facto está muito bem feita. E até me deu alguma nostalgia de um jogo que jogava, eu que nem sequer conduzo, como vocês sabem, mas lembra-me perfeitamente em 93 estar agarrado à Mega Drive e ao Fórmula 1.

Super Monaco GP2.

Muito ligada àquilo e portanto reconhecer quase instintivamente aquelas silhuetas dos circuitos e quando aparece ali Silverstone a abrir é uma coisa-

Muito cheguei a esse jogo, adorava

...é muito nostálgico, de facto. Eu acho para quem cresceu com também uma geração depois de pilotos e o mundo com circuitos, muitos deles que não são hoje. Aliás, nós temos ali um desfeixe em Abu Dhabi que é absolutamente imponente, que é uma coisa que não acontecia há 30 anos.

Em 93.

Exatamente. Mas eu acho que vale muito a pena e de facto, talvez porque também não tivesse uma fasquia tão elevada, não ficaria tão desiludida como fiquei com a "Missão Impossível". Já agora, voltando a esses dois bonitões, o Brad Pitt esteve na premiere com o Tom Cruise, são fotografados lado a lado com grande pinta. É muito engraçado porque eles entretanto brincam um bocado com a coisa, mas eu espero que alguém se chegue à frente e que os mobilize. Eles não fazem nada juntos desde o "Entrevista com o Vampiro", também nesses idos de 90. O Brad Pitt diz que está mais disponível desde que não seja para fazer aquelas coisas lá no céu e nos ares.

Para se pendurarem, coisas assim.

Coisas em terra e vamos com tudo.

Ele que não invente.

Ele que não invente.

Isso mesmo. Bruno Vieira Amaral, sinto que tens coisas a dizer, talvez algumas más, não tenho a certeza.

Sobretudo más.

Ora bem. E então, conta-nos.

Concordo com os meus colegas de painel acerca da qualidade das imagens, das corridas. Sim, senhor. Muito giro.

Top babes.

Impecável, valores de produção, também impecável. Staging.

Brad Pitt impecável.

Brad Pitt, uma loucura. Mas o filme é uma porcaria. É preciso ser dito, o filme é uma porcaria. O enredo é básico, é aquela coisa do tipo anacrônico, de outros tempos. Só falta dizer que o Brad Pitt era um cara das carruagens.

Só falta fumar.

Não fuma. Quem é que fumava?

Não me lembro de alguém fumar.

Não é o Javier Bardem?

Não, é o chefe de equipa nas 24 Horas de Daytona.

Pronto.

Pois é, no início.

Pronto, eu sabia que alguém fumava, mas é preguiçoso, aquilo é preguiçoso. Dizia-se que o Top Gun, uma das críticas que saiu na altura, em 1980 e tal, que era um anúncio de duas horas à Marinha Norte-Americana e que de facto aumentou as candidaturas para a Marinha. Toda a gente queria ser piloto de aviação. Eu não sei qual é que será o efeito deste anúncio de duas horas e meia à Fórmula 1, se vai ter mais espetadores, mas parece-me que isto foi feito para aproveitar o sucesso do "Drive to Survive". O Jerry Bruckheimer tem um grande olho para estas coisas, percebeu claramente. Eu acho que ele devia querer o Tom Cruise como protagonista, mas à falta do Tom Cruise, foi buscar o Brad Pitt, que não é bem a mesma coisa. Claro que o Brad Pitt é impecável.

Cá estamos nós.

Impecável estás tu. Aquilo é outro nível.

O Brad Pitt é outro patamar. Talvez o Tom Cruise também já não funcione da mesma maneira. Mas aquele sorriso entre o convencido Mas, ao mesmo tempo, aquela confiança americana é marca registada do Tom Cruise. E com o Brad Pitt sentimos que ele não está bem convencido que seja esse herói americano. Há ali qualquer coisa que não é completamente convincente. A personagem do Javier Bardem. Eu nunca vi o Javier Bardem fazer uma coisa-

É o chefe da equipa de Fórmula 1

...tão preguiçosa.

Tinham fatos impecáveis.

A personagem chama-se Ruben Cervantes. É como o Antoine Molière, é um francês. Vamos ao Antoine. Foi o Jack Shakespeare. É tudo preguiçoso. E depois o conflito de gerações. Temos aqui o jovem piloto arrogante, e depois, ao mesmo tempo, o apelo à nostalgia. Este gajo correu com o Prost, com o Schumacher, com o Senna.

Mas nesse sentido, aquilo que a Maria e o Pedro disseram está certo, que é: tu estás a ver o filme e estás-

Tu estás-me a perguntar para quê?

Não é isso. Estás nessas cenas e só estás a pensar: "andem lá com isso e mostrem-me uma corrida".

Pronto.

Desculpa, nós não temos 20 anos, ou 19, ou 17, ou 16. Eu se tivesse visto este filme, acho eu, com 17, ou 18, ou 20, teria achado muito melhor do que achei com os quilómetros que já temos. Não é para a nossa idade.

Certo.

Acho eu.

Mas estás um bom vintage, deixa-me que te diga. Mas a questão é: e tu achas que rapaziada de 18, 20 anos vai ver este filme?

Acho.

Eu não sei até que ponto.

Por causa do "Drive to Survive".

Exato. Eu não sei até que ponto estamos na relação entre público e Fórmula 1, não sei como é que a coisa está.

A coisa é produzida pelo Lewis Hamilton.

Rejuvenesceu muitíssimo com o "Drive to Survive", porque costumava-se dizer que era um desporto de velhos brancos barrigudos com Rolex.

Europeus!

Europeus, sim. E agora rejuvenesceu imenso o chamado mercado asiático, o mercado americano. Agora há três corridas nos Estados Unidos.

Três?

Sim.

Sim, senhor.

Austin, Las Vegas e Miami. O público feminino, as mulheres jovens, adoram Fórmula 1, é moda gostar de Fórmula 1 e acho que este filme vai ser um must watch, é assim que se diz, não é? Para esta geração.

Até porque para quem o Brad Pitt já não faz muito sentido, depois tens lá aqueles quase cameos, que isso também é um pouco absurdo.

Os pilotos verdadeiros.

Os pilotos verdadeiros, aquilo parece quase, de facto, uma montagem feita em casa.

Achei o outro ator péssimo, o colega de equipa do Brad Pitt.

Sim, fraquíssimo.

E até a história da família, da mãe, é tudo mau. Desculpem.

A mãe manager.

Aquilo é mau, é um bocado confrestor.

É a manager.

Eles falam naquele inglês Wakanda. Que é ridículo.

Não, é um bocadinho mau.

Pedro.

Mas com bom staging, atenção.

Sim, antes de terminarmos aqui a primeira parte.

Não são hotéis onde os gajos ficam.

Só um detalhe, que é-

É só imaginar aquela coisa do Brad Pitt acordar numa van para ir fazer o seu turno no Daytona. Desculpem, mas eu não aguentava.

O que é espetacular é aquele tipo de vida de quem come sandes de manteiga de amendoim.

Sim.

E depois basta fazer uns pushups, fazer umas elevações e tem o corpo do Brad Pitt.

Contigo não é assim?

Já foi.

Mas ele faz as elevações. Logo por aí eu acho que ele já ganhou.

Pronto.

Ele consegue fazê-las.

Tu não consegues?

Eu?

Sim, ok.

Enfim.

É engraçado que se fosse há 25 anos, o personagem fumaria, seria muito mais promíscuo.

Alcoólico!

Sim, beberia lata de cerveja atrás de lata de cerveja, no mínimo, e teria um cão, também.

Claro. É o Mel Gibson no "Arma Mortífera".

Mas é interessante como os argumentistas-

É verdade.

A mulher morreu e não sei o quê. E depois imagino ele acabar de beber e-

Amaçava a lata

...amaçava a lata e mandava fora.

E vemos um conjunto de latas imenso.

E depois senta-se.

Diz-me só uma coisa.

Vemos uma fotografia, que é uma fotomontagem da mulher com ele.

Engraçado como os argumentistas não lhe deram cão, por exemplo.

Rapidamente, tu dizias que esperavas que o filme fosse pior. Mas por quê?

Porque é muito difícil filmar Fórmula 1 de forma convincente, vamos usar esta palavra. Isto foi filmado ao longo de três anos, ou seja, o carro fazia umas voltas antes da transmissão.

Dos grandes prêmios.

Pronto, é isso. Antes da transmissão, depois combinavam umas coisas.

Para aproveitar depois também todo o circo.

Sim, e não esquecer que as corridas são transmitidas. Eles tiveram que fazer aquilo mais ou menos nas nossas barbas, embora quem acompanha as corridas, como é o meu caso, de vez em quando: "Não sei quem, hoje estão a filmar com a McLaren, ou hoje estão aqui a filmar, ou está cá o Brad Pitt, ou está cá não sei quem". E víamos menções e às vezes até se via o carro. O carro não era totalmente desconhecido, creio eu. Nós vemos o Brad Pitt em planos, temos imagens dele ao lado do Lando Norris, vemos o Fernando Alonso a cumprimentá-lo. Estes são dois nomes de pilotos verdadeiros. E isso está bem feito.

E o Verstappen também.

O Verstappen, e vemos o Toto Wolff no final, que é o líder da equipe Mercedes, a falar com o outro: "Se não tiveres equipa", naquele sotaque.

"Se não tiveres equipa".

Sim, "não fala comigo". Existe em inglês.

E aquilo, olha, porra. Olha, sim, senhores. Conseguiram.

Muito bem. Vamos à box. Peço desculpa, foi uma piada fraquíssima. Final da primeira parte do "PopUp", voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao PopUp com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buchinho Mendes.

E pneus novos.

E pneus novos. Esta semana estamos à boleia de Brad Pitt no filme "F1", que se estreia hoje, quinta-feira, 26 de junho. Fica aqui a data para quem nos ouve em podcast, para não pensarem que isto é num passado distante. Pedro Buchinho Mendes, já deste a entender, na primeira parte, que há um lado bastante realista na forma como tudo isto foi captado em relação à parte das corridas e dos carros, essa parte técnica. Mas também lembraste, e nós não vamos explicar tudo para não estragar o filme às pessoas que não viram, que há o lado das regras, e do método, e das opções das corridas, que podem ser questionáveis. A minha pergunta é: num filme destes, e mesmo sendo ficção, entendes que não haverá um limite para aquilo que se pode fazer quando se joga com isto das regras e das equipes e o que é que fazem para manter o realismo? Ou achas que tudo é possível?

Mas vamos lá ver uma coisa.

Vamos.

Um carro monopluga, como eles dizem, com pneus um pouco usados. Quando eu digo um carro com pneus com 17 voltas, vai sempre perder em performance para um carro de outra equipe com pneus com zero voltas. E há várias instâncias neste filme em que os carros da equipe imaginária não vão ao box trocar pneus e conseguem os seus intentos, mas isso não é possível, porque um carro com pneus largos é muito mais rápido.

Mas isso não estraga.

A mim, que entendo, corta-me logo o barato e concentro-me noutras coisas. Até porque nós, com a nossa experiência, já sabemos que aquilo vai acabar por acabar bem a dada altura. Bem, para os interesses dos nossos heróis. Mas para alguém que está meio distraído e que começou a ver Fórmula 1 na semana passada, acho que não prejudica em nada. Aqui o grande ponto é: o personagem do Brad Pitt, o Sonny, nunca ganha um grande prêmio, nem o seu colega de equipe. A equipe está com zero pontos ao fim de duas épocas e depois, no fim, vão ver. Pura e simplesmente não é possível o arco narrativo na vida real da Fórmula 1.

Não ias buscar alguém como ele.

Uma equipe com zero pontos não se transforma numa equipe que luta pela vitória. Não é possível.

Imagina que o Pedro Lamy tinha sido campeão do mundo.

É como o Brad Pitt ir para o Rio Ave e o Rio Ave disputir o título com o Sporting.

Está aí uma potencial narrativa.

Mas o Leicester. O Leicester ser campeão.

Mas isso foi desde o princípio da época que lhe correu bem. Não foi atrás do prejuízo. E aqui faltam oito corridas para acabar.

Mas eles não são campeões do mundo.

Não sabemos.

Não sabemos.

Bruno, não sabemos.

Peço desculpa, não sabemos.

Mas eles virão a ter resultados que não são compagináveis, para usar uma palavra que eu gosto. Mas não interessa.

O Rocky também não queria ser.

Sim, mas tem que haver um-

Tem que haver uma suspensão da descrença. É mais fácil para quem não percebe nada de Fórmula 1.

Mas até não está mal concebida aqui. Eu acho que esse abuso não é-

Sim, mesmo aquelas estratégias. Isso não é spoiler, não é?

Não, estamos só a dizer estratégias, não vamos dizer mais quais são.

Pronto, as estratégias usadas pela equipe.

Não seriam possíveis na vida real.

São questionáveis.

Mesmo quem não percebe muito de Fórmula 1 olha para aquilo.

Mas nós queremos vê-las.

Exato.

Tu precisas desse fator emoção. Precisas de ir buscar o tipo à América que vai salvar.

A mesma coisa como o James Bond.

Mais uma vez se nota que estes filmes, eu acho que eles fizeram, não sei, mil horas de vídeo. Estes filmes filmam tanto, que depois têm que amputar cenas e personagens. É sabido que uma personagem feminina foi completamente cortada, cortaram 100% da personagem. Uma beldade qualquer, que mesmo assim foi à ante-estreia. Era o interesse romântico-

A Simone Ashley.

O interesse romântico do piloto colega do Brad Pitt. Mas, por exemplo, temos ali uma pequena história de uma mecânica, que aquilo é um bocadinho, parece uma coisa de uma série dos anos 80.

Sim, é verdade.

Não tem nenhuma utilidade.

Ela aparece, há ali uma sugestão que vai ter desenvolvimento e depois não tem.

Sim, mas é muito coxo.

Se calhar mais vale ter tirado isso também. E o filme tinha menos quatro ou cinco minutos e era bom.

Maria Ramos Silva, vou incendiar e vou provocar, mas serão estas as piores prestações de sempre de Brad Pitt e Javier Bardem?

Eu acho que é um daquele, quer dizer, para alguns seguidores de qualquer um deles, é importante distinguir. Eu noutro dia falava contigo, não sou a maior fã de Javier Bardem. Mas este não é, de facto, um filme para fazer uma prestação para uma corrida aos Oscars. Eu acho que isso não é sequer um tópico de discussão.

Não era o ponto aqui.

Eu acho que ninguém vai ver um filme desta natureza, o Bruno fazia aquele retrato, é péssimo. Mas depois tem este empolgamento todo. Isto é quase daquelas paixões de verão, depois se enterram na areia e nós em setembro já nem nos vamos lembrar das corridas e tudo mais. Mas, de facto, não parece que seja uma prova para estes atores mostrarem que têm desempenhos acima da média, nem a trama permite isto. O argumento é aquilo que nós já falámos, não vai sair daqui nenhum prêmio na carteira, nem para um, nem para o outro. Acho que não é propriamente a coisa mais relevante. Agora, se o Javier Bardem parece péssimo, se parece, para além daquelas montagens.

Ele fica a perder para o Brad Pitt.

Fica claro, consegue ficar.

Para que eles aceitam, deve ser muita massa.

É muito dinheiro.

Não, porque há atores, mesmo em filmes mauzinhos, e atores secundários.

Na Marvel costumam fazer isso.

E que aparecem, levam aquilo e conseguem dar. Sei lá, o Christopher Walken em muitas coisas que fez ao longo da carreira e outros atores que mesmo quando faziam estes papéis secundários, sem grande peso.

Parecem manequins.

Não eram agendas, davam ali, traziam qualquer coisa ou porque levavam aquilo.

O Marlon Brando, por exemplo.

Levando na brincadeira, traziam ali um extra e parece que o Javier Bardem nem a isso se deu ao trabalho.

É muito fraco. Agora, de fato, eu acho que há aqui muito dinheiro envolvido e acho que a estratégia está muitíssimo bem montada, porque repara, o cinema é uma arte muito cara e isto é um template perfeito para tu encheres naturalmente de patrocínios e de marcas que correram para se juntar a eles, para se juntarem ao investimento num carro e numa equipa que não existe. E é de fato extraordinário, não tens que fazer sequer grande coisa fora do habitual, porque isso já faz parte do jogo. Os patrocínios, esta rede toda já faz parte do jogo. Aliás, o miúdo que faz de parceiro do Brad Pitt é um espelho também dessa nova realidade. Tu não te basta ser um piloto e seres o melhor piloto em pista, tu tens que ter uma vida cá fora, tens que ter redes, tens que ser giro, bem vestido, ter miúdas atrás de ti, tens que ir a festas, tens que angariar mais patrocínios e, portanto, isto é um circo que cresceu gigante de uma forma absolutamente estrondosa. E as marcas, eu penso que hoje quando se associam, já não procuram só exposição, procuram uma coisa que está para além disso, que é fazerem parte de uma cultura. E eu acho que o circuito e todo este circo enorme conseguiu trazer e fomentar isso.

De fato, o filme está inundado de marcas.

Sim.

Mas estão bem inseridas.

A questão é essa. Estamos a falar de um mundo que na realidade vive das marcas.

Sim, há pouco o Pedro falava do interesse feminino. É de fato muito interessante, porque tu tens, por exemplo, uma marca feminina de cosmética, como a Charlotte Tilbury, que desde 2024, salvo erro, se associou à Academia Fórmula 1 e portanto, é uma marca que vende, imagina, batons, sombra, rímel, uma série de produtos que são eminentemente ligados ao mercado feminino e que decide associar-se. Isto na vida real, atenção, não estou a falar de filmes. Portanto, há de fato um investimento que é muito mais abrangente. É uma galáxia um pouco incomparável com esses anos do que seria Sony e Hayes nos anos 90.

Essa questão de uma piloto mulher, aliás, já existe o programa F1 Academy na Netflix. Essa questão de um piloto mulher vai ser uma das grandes narrativas nos próximos anos da Fórmula 1.

Esse F1 Academy vale alguma coisa?

Talvez. Não se consegue.

Mas não tem Brad Pitt.

Todas as pessoas que percebem de Fórmula 1 quando estão no café, dizem que uma mulher jamais teria a capacidade, porque parece que tem a ver não com a questão física, porque hoje os carros são mais fáceis de guiar, daí ser quase plausível que uma pessoa com a idade do Brad Pitt pudesse guiar. O Fernando Alonso tem 40 e tal anos e é mais competitivo do que miúdos de 20 e poucos.

Mas aquilo fisicamente deve ser estupidamente exigente.

Mas antigamente era muitíssimo mais. E agora a questão é que, pelos vistos, os homens no risco vão mais longe. O masculino corre mais riscos cegamente, não sei bem se esta é a expressão correta.

Estás a falar de biologia, não é?

Sim.

Certo.

Hardware.

Exato.

E nessa medida, mas também se dizia a mesma coisa do humor e neste momento temos a Joana Marques como um dos humoristas principais do país, independentemente do gender. Portanto, talvez um dia apareça uma pilota, piloto mulher no circo da Fórmula 1.

Bruno Veira Amaral, coisa interessante, o realizador deste filme é o mesmo de Top Gun Maverick.

Olha!

E parece que sendo realizador, há mais na equipa que é a mesma. Não são muito parecidos os filmes.

Seguem uma certa lógica, do herói, de outros tempos, de um passado que está agora um bocado desatualizado e que tem este confronto com a nova geração. Sim, essas linhas mestras são praticamente idênticas, mas o Top Gun tem uma vantagem que é o original, o Top Gun, porque é um regresso a esse universo e este não tem essa base à qual regressar, portanto não tem essa...

Dirias que entre os dois preferes o Maverick?

Sim. E depois há outra coisa, os filmes sobre desporto, a mim, e não sei se é um preconceito, há pessoas que não gostam de musicais. Simplesmente não conseguem suspender a descrença.

Ou de filmes de terror, como o nosso amigo Pedro.

Filmes de terror. Eu tenho uma grande dificuldade em gostar de filmes de desporto. Dentro do mundo do desporto.

Aquele filme, o Challengers, é muito bom, aquele com a Zendaya. É muito bom.

Do ténis. Esse não vi, por acaso.

É muito bom.

Gostei do filme não sendo...

O Fuga para a Vitória é bom.

É ótimo. Todos os bons filmes sobre desporto não são exatamente sobre o desporto.

Mas a vida é sobre a vida.

Não, é que a questão, filmar o desporto, é que o nosso contacto com o desporto já é através de uma narrativa visual. Na maior parte dos casos.

Certo.

Seja o ténis, seja qualquer desporto. E é difícil competir visualmente com aquilo que nós estamos já habituados a ver.

Tu mas lembras de fato de um bom filme sobre o desporto?

Que eu diga que seja sobre o desporto O "Toro e o Rafinha" é um filme sobre desporto.

Os Rockys.

Para mim não é.

Sim, é difícil colocar isso na cabeça.

Depois tem ali desporto.

Por exemplo, aqueles filmes, aquele do "Rush", também da Fórmula 1.

Esse era da Fórmula 1 também.

É horrível. Não gosto. A maior parte dos filmes sobre futebol, porque os americanos ainda têm essa dificuldade, sobre o soccer deles, são maus.

Mas eu ia te fazer esta pergunta e faço já: e o "Dias de Tempestade", do Tony Scott?

Com o Tom Cruise.

Com o Tom Cruise. Que é uma espécie de Top Gun na pista.

Não é uma espécie, é o Top Gun. É mesmo.

Mas dentro desse campeonato, não é um mau filme. Ou então é a minha memória afetiva a falar.

Eu acho que é um pouco a tua memória, porque eu há poucos anos-

Reviste?

Pus-me a rever e foi mesmo descaradamente tentar aproveitar a dinâmica.

Mas na altura, há mais de 30, 35 anos.

De 90, o filme é de 90, por aí.

Foi extraordinário.

Claro, o "Days of Thunder", mas é mau. Não vais rever.

Não, não vou.

Não vais rever. E eu gosto muito do Tony Scott. Atenção, mas não gosto de filmes sobre o mundo do desporto, acho que as coisas correm normalmente mal. Gosto muito de um filme sobre carros de corridas, que é o "Carros".

Certo. Da Pixar.

Da Pixar, que é talvez o melhor filme sobre carros de corridas de que eu me lembro, porque o resto nunca me convence totalmente.

Maria Ramos Silva, fiquei na dúvida, depois de ver o filme, se a Fórmula 1 é de facto um bom cenário para cinema, porque aquilo é tão rico.

É espetacular, desse ponto de vista.

Para já é muito formatado. E depois há muito privilégio, há muito dinheiro, é tudo lindo. Fica ali um pouco a faltar qualquer coisa.

Eu não tenho provavelmente problemas com isso, não sei se tu tens. Mas é o quê? É uma modalidade cara. Não é a mesma coisa pegar numa bola de trapos, ir brincar ali pro quintal de casa, obviamente não é. Mas eu acho que mais interessante do que isso é, de facto, o crescimento que conheceu, ou seja, como tu consegues transformar um franchise numa marca global, quase como um James Bond. Nós falamos muitas vezes aqui dessas grandes sagas que depois vão conhecendo desenvolvimentos. Agora temos o novo realizador, depois o que é que pode ser o futuro, se são homens, se são mulheres. Há uma série de coisas para apresentar sempre para a frente.

Claro. Já há realizador confirmado para o James Bond, não é?

É o Denis Villeneuve, não é?

Que eu acho que é uma extraordinária escolha.

Desculpem fazer esta chicane. Perceberam?

Por acaso não acabaste de ser mau. Está alinhado ali. Como é que vai descalçar a bota.

Mas tu, por exemplo, tu vês Fórmula 1? Interessa-te?

Interessa-me muito. Apesar de ser uma modalidade, podia ser um filme com o Tom Cruise num trator, uma corrida de tratores. Eu ia ver à mesma e não ia saber grande diferença.

Há corrida este fim de semana, Pedro? Qual é a corrida?

Não me lembro, mas há corrida este fim de semana. Mas aquilo que o Pedro sabe, deixa-me só dizer aquilo que o Pedro dizia há pouco, e a Maria também, e eu também, nesse aspecto, que as cenas de corrida estão muito boas. Eu acho que precisamente aquilo que poderia fazer um bom filme é haver menos cenas de corrida e mais bastidores. Ou seja, o que interessa nestes filmes são sempre as dinâmicas de poder e as lutas internas, os bastidores. Por exemplo, o "All About Eve", o Eva, em português. É um filme sobre os bastidores do teatro e sobre lutas entre a nova e a velha geração. É uma história eterna.

1910, por aí.

Por aí, de 1950. Que continua a ser um enormíssimo filme. Mas não poderia ser, nesse caso, um filme do Jerry Bruckheimer, que o que ele quer é essa adrenalina.

Este filme é abençoado pela Fórmula 1 verdadeira.

Sim, eu acho que eles querem recentrar um pouco também aquilo que é a competição.

Isto é propaganda.

Não, mas é isso. Porque é que tem tanta corrida?

É um anúncio muito bem feito.

A corrida é na Áustria.

É na Áustria?

Pronto.

Muito bem.

Não é em Spielberg?

Sim, não é no Red Bull Ring.

Só para te responder, porque eu acho que também terás crescido nessa altura, lembras-te de consulados, pessoas que não são hoje, imagina, os miúdos que são hoje as grandes estrelas não são obviamente aqueles com os quais eu cresci. Eu venho do tempo do Senna e do Schumacher.

Aliás, que são referidos no filme.

São os velhotes também. Como o Brad Pitt.

Que dizem que a personagem do Brad Pitt vai regressar. Ele correu no tempo do Senna e depois do Schumacher.

Há várias piscadelas de olho à Fórmula 1. Aquela cena que há um acidente no passado. Acho que aquelas imagens até são verdadeiras, de ver-se um piloto assim meio não está em muito bom estado. Há várias referências. Falando em filmes de desporto, não esquecer o "Leão e a Estrela", que é um ótimo filme.

É maravilhoso.

O filme do desporto nunca é um filme sobre o desporto.

Pedro Abrunhosa Mendes, só para terminar, porque o Bruno estava aqui a falar dos bastidores, etc. Para fãs de Fórmula 1, sobretudo, é melhor ver "Drive to Survive"? É uma melhor história?

Nós, a grande família dos fãs de Fórmula 1, já não vemos o "Drive to Survive".

A sério?

Eu por acaso vi quase todos os episódios desta temporada, porque estavam porreiros.

Não és bem um fã, então.

Não, porque há bastante cinismo. Aquilo é tudo encenado, aquilo não foi bem assim.

Não há grandes segredos na Fórmula 1, apesar de haver imensos segredos. As regras vão mudar outra vez para o ano. Portanto, para o ano começa-se do zero. Equipas que agora estão em dificuldade poderão para o ano ser a equipa dominante. Neste momento, a equipa dominante é a McLaren, que venceu o ano passado ao fim de não sei quantos anos, 20 e tal anos. E este ano vencerá outra vez em equipas e muito provavelmente em pilotos. Há muito tempo que um piloto da McLaren não vence, mas para o ano, o contador volta aos zeros. Para o ano vamos ver o "Drive to Survive" desta época e vamos estar a viver uma época completamente diferente. É um interesse meramente de entretenimento, em que se calhar vemos um piloto a dar um beijinho na cara de um colega. Isso vem para as notícias, mas é mais folclore do que propriamente aporte a qualquer coisa para o entendimento e a compreensão da modalidade.

Mas é estranho que este filme, vocês já falaram da personagem feminina que desapareceu, mas não tenha aproveitado mais as "WAGs", wife and girlfriends.

Não há na Fórmula 1. Até agora não há.

O quê?

Não há companheiras de pilotos, mulheres companheiras, namoradas, que sejam ruidosas do ponto de vista mediático.

Então não há? Estás a brincar? As portuguesas têm milhares de seguidores.

Sim, mas uma WAG tem um comportamento extravagante.

Não, seriamente. Isso é uma sigla.

São wives and girlfriends.

Sim.

Os jornais portugueses só falam das namoradas portuguesas de pilotos da Fórmula 1.

Não têm comportamentos extravagantes que afetem a modalidade.

Se calhar falta-lhe um lado.

Não há um camarote só para as namoradas dos pilotos, por exemplo.

Também não é isso. Estão no paddock, não é preciso terem um camarote.

Isso é que é uma WAG.

Eu acho que tu estás a falar de um termo que quando surge muito associado ao futebol nos anos 90, tem um cunho que é pejorativo. E hoje não tem, é diferente. Ou seja, é igualmente idêntico.

Na Fórmula 1, se calhar pode vir a ter.

Mas agora temos que ir à box, malta, porque já demos a última volta.

Bandeira de xadrez.

Ixi, foi miserável isto. Rapaziada, final do "PopUp". Voltamos na segunda-feira em podcast com as sugestões da semana e sigam-nos nas vossas plataformas favoritas para não perderem nenhum episódio. Até lá.