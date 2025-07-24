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Tu hoje vives num contexto e sentes isto. Andas em espaços públicos e eu vejo pessoas a apontarem telefones e a filmarem as situações mais aleatórias. Eu não sei no que aquilo vai parar.

Sejam muito bem-vindos a mais um "PopUp", a vossa viralidade radiofônica favorita, a espalhar cultura popular todas as semanas com a Maria Ramos Silva, o Pedro Buchimendez e esta semana também com a Susana Romana, no lugar do Bruno Vieira Amaral, que continua sabe-se lá onde. Bem-vinda, Susana, obrigado por estares aqui mais uma vez entre nós, a dar aqui alguma dignidade a tudo isso.

Sempre. É por isso que eu sou conhecida internacionalmente.

Ora bem. E por falar em dignidade, esta semana vamos falar sobre a vida no geral, mas a partir daquele vídeo do concerto do Coldplay. Aconteceu há uns dias, não sei se vou estar a dar uma novidade a alguém, duvido. Um vídeo captado durante um concerto do Coldplay que mostra um ecrã gigante em que aparece um casal abraçado, que não queria que o mundo visse aquele abraço, muito menos os respectivos cônjuges, tanto a dele como o dela. E seguiram-se certamente questões pessoais, consequências mais profissionais, mas aqui para nós, muito mais importante do que a vida dessas pessoas, há umas quantas questões midiáticas que importa debater. Susana Romana, quando há questões midiáticas que importa debater, chamamos-te. Quando viste o vídeo viral, eu tenho a certeza que viste o vídeo, mesmo de forma involuntária, o que é que sentiste? Tiveste pena daquelas pessoas? Ficaste confrangida, com vergonha alheia? Ou, sobretudo, achaste imensa piada?

Eu tenho que admitir publicamente que eu sou uma grandessíssima cusca. Eu sei que isto não fica bem dizer, não fica bem assumir, mas eu sou uma pessoa que se pela por uma boa cusquice, tenho que admitir. Portanto, eu num primeiríssimo impacto, e depois obviamente iremos explorar até onde é que isto chegou, mas num primeiríssimo impacto, eu achei graça. Achei graça. Acho que o momento em si tem muita graça. A reação do Chris Martin tem graça, a reação deles quando ouve. É que não é só houve um casal de amantes que foi apanhado, é a reação física que eles têm.

Sobretudo ele, porque ele atira-se para o chão.

Ele atira-se para o chão, ele pensa: "Cócoras. Acho que vi um vídeo."

Aquilo é uma radiografia absolutamente cristalina do caráter.

Aquilo lembra aquele filme, agora está-me a falhar, o "Force Majeure", em que vem uma avalanche e o homem tira-se e deixa a família.

O pai foge.

Tem essa vibração de que ele se atira para o chão para desaparecer no momento e deixar a mulher sozinha na imagem. Por isso eu acho que, e mais uma vez, é que depois pode ter escalado para coisas menos simpáticas, mas num primeiro impacto, eu acho que aquilo tem muita graça e é visualmente muito forte.

Às tantas quase parece encenado, porque depois tens algumas pessoas ali à volta, atrás, que se estão a rir muito, como se estivessem a ver um espetáculo. E há ali uma metalinguagem, porque estão-se a rir porque estão a ver-se no ecrã gigante. Parece o "Inception".

Sim, porque aquilo na altura é tratado, apesar de tudo, com alguma ligeireza. O próprio Chris Martin diz: "Ou são muito tímidos ou estão a ter um caso". Eu acho que ele na altura está só a fazer um comentário jocoso.

Está a fazer a parte dele.

Sim, não está a tentar fazer um shaming. Eles ali ou são muito tímidos ou não era suposto terem sido apanhados, que é uma reação normal. E é isso, o momento é fisicamente muito engraçado, é humor físico muito bom.

Já agora, um aparte. Dirias que és pessoa que acompanha estas viralidades da internet?

Acompanho, eu passo demasiado tempo online.

Ela não parou para pensar.

Eu passo demasiado tempo online e eu sou uma pessoa que escorrega pelo precipício do TikTok com mais vigor do que aquele que eu gostaria.

Mas tens consciência que fazes isso com mais vigor do que gostarias.

Tenho.

Mas continuas a fazer. Ou seja, este cigarro faz mal.

Tento impor limites, tipo o meu TikTok só funciona se eu estiver ligado a um wi-fi para eu não estar no meio da rua. Tenho assim umas coisas parvas, umas artimanhas parvas que eu faço para não passar mais tempo ao telemóvel, porque acho que passo aquilo que é um número de horas normal para a maior parte das pessoas, mas que mesmo assim eu gostava de passar menos.

E o TikTok mudou a tua relação com esses conteúdos?

O algoritmo do TikTok é, no melhor e no pior sentido, assustador. O algoritmo do TikTok, da minha experiência de utilizadora, tecnologicamente não sei explicar muito bem, mas da minha experiência de utilizadora, eu acho o algoritmo do TikTok incrível. O algoritmo do TikTok percebe muito depressa.

Funciona de forma brilhante.

Sim, porque às vezes, por exemplo, eu já raramente abro o Facebook, mas quando abro, é tipo: "Por que que ele me está a sugerir este post de um desporto no qual eu nunca mostrei interesse, ou de uma coisa em que eu nunca mostrei interesse?" E isso não me acontece com o TikTok. O TikTok é muito rápido a perceber que gero coisas.

Daí talvez o sucesso também.

Sim. E por isso é muito rápido a perceber. E eu como passo, lá está, mais tempo online do que aquilo que deveria, sempre que são estas tricas, estas tricas e as respetivas reações aparecem muito depressa. Eu sou provavelmente a única pessoa nesta sala que sabe o que é que é o Anti-Pesto Salad Gate. Que é uma coisa, que é também uma grande polêmica que houve no TikTok na altura do Coldplay, foi uma senhora que tinha se mudado recentemente para um novo bairro nos Estados Unidos e foi convidada para ir conhecer a casa dos vizinhos e levou uma salada ótima com artigos da sua horta, mas quando chegou lá houve uma confusão e disseram que ela não tinha sido convidada, expulsaram-na, mas ficaram com a salada. Isto são horas de conteúdos, meus amigos. O Anti-Pesto Salad Gate são horas e horas de conteúdos.

Por falar em conteúdos.

Tanto como o Coldplay ainda que isso já não vem.

Exato. Pedro Buchimendez, primeiro uma curiosidade Tens TikTok? Vês o TikTok?

Tenho.

Tens. E vês com regularidade? É uma coisa que usas, por exemplo, para trabalhar?

Vejo com regularidade, coisas que me interessam, como diria o outro, pessoalmente.

E concordas que é um bom algoritmo? Dá-te o conteúdo que tu queres?

Eu devo ser a única pessoa no mundo que não se preocupa com isso.

Ok.

Porque como eu sei que não consigo controlar a realidade, é mais ou menos indiferente.

Deixas-te preocupar, não é?

Sim.

Claro.

Estava a dizer no sentido de entretenimento, que é: tu abres e o gozo que aquilo te dá é maior do que se calhar abrir o Instagram ou outra coisa.

Concordarás comigo que algumas pessoas se manifestam aflitas, por exemplo: "Eu tenho muitos seguidores, mas o algoritmo impede que não se há a coitalinha de mim", etc. Pronto, eu essa parte não me preocupa.

Ok, muito bem. Na verdade, o que eu te queria perguntar era uma coisa séria. Eu fiquei a ver aquelas imagens, até porque a pessoa que está no concerto dos Coldplay, que faz o vídeo, está com o telefone a filmar aquele ecrã e aquilo acontece, e depois põe aquilo lá. O que essa pessoa queria era filmar o momento em que ela própria talvez aparecesse. Dirias que a possibilidade de aparecer num ecrã gigante de um concerto é assim tão fascinante como, por exemplo, a possibilidade de aparecer na televisão? É o mais próximo que há?

Não sei. Repara, este assunto tem vários pontos de abordagem. Em primeiro lugar, até que ponto é legítimo colocarem-te no big screen. Isto é inspirado na tal Kiss Cam da NBA. Essa Kiss Cam serve para entreter as pessoas no intervalo do jogo ou nos descontos de tempo, para as pessoas não desanimarem. Nós temos nas redes sociais, incluindo TikTok, vários exemplos de coisas que são apanhadas em eventos desportivos. A criancinha que recebe a bola de beisebol e dá à menina que estava a chorar ao lado, já deves ter visto. A pessoa que está na montanha-russa e caem-lhe os dentes, esse tipo de coisas, ou desmaia. Mas isto é interessante porque até que ponto é que nós cedemos a nossa privacidade ou direitos de imagem, como se diz mais comummente, que as pessoas julgam ser um direito absoluto, as pessoas e eu, inclusive, eu não quero que me filmem. Mas a verdade é que se eu for ao concerto dos Coldplay e houver lá câmaras tipo Kiss Cam, sujeito-me.

Claro.

E estão lá 50 mil pessoas, portanto, não é o ambiente mais privado do mundo logo à partida.

Isso até posso ir lá com a minha namorada e esconder-me. Ou posso achar que me escondo, desculpa. Eu acho que as pessoas querem aparecer se o momento em que aparecem for 100% positivo.

Se for virtuoso.

Pois vai estar.

Todos nós gostamos de ser aplaudidos pelas nossas virtudes. Agora, imagina meter o dedo no nariz ou bocejar, ou como vimos o Hugh Grant a dormir em Wimbledon. Isso se calhar aí já não queremos aparecer. Portanto, eu diria que nós queremos aparecer ali ou em qualquer parte, quando estamos por cima, e não queremos aparecer em parte nenhuma quando estamos por baixo. Eu acho que estas imagens beneficiam muito da coreografia involuntária, porque aquilo parece meio desenhos animados.

Exato. É isso.

E ele senta-se, assim de repente, e ela tapa a cara, uma coisa assim.

Tudo aquilo é-

Está ótimo

...parece que é coreografado.

Isso, parece que é feito. Mas levanta questões interessantes, até que ponto se eles processarem os Coldplay, vamos dizer assim, têm alguma hipótese. Eu não daria o caso por fechado a favor dos Coldplay. Mas não sou advogado.

Esse detalhe que falaste do Wimbledon é interessante, porque aí há uma autoconsciência do que vai acontecer. Vão muitas celebridades a eventos desses, mas eles vão impecáveis. Aquilo não falha. Não é uma passadeira vermelha.

Eles vão para estar impecáveis, isso é aliás o ponto de partida.

Não é uma passadeira vermelha, mas as pessoas sabem que vão aparecer e isso muda tudo. É um pequeno detalhe.

Sim, mas nós, com a nossa idade, vamos dizer assim, nós que estamos aqui com a nossa idade, ainda achamos que as câmaras e os telemóveis são uma espécie de novidade, porque quando nós crescemos não existiam.

Exato.

Mas para a miudagem, sim, mas para quem tem 20 e tal anos, imagina, isto é comum. As câmaras são comuns. Muita gente vai a festivais em Portugal, compra roupa para ir. Algumas pessoas são vestidas de uma determinada maneira, sobretudo os mais novos. Quando nós começámos a ir a festivais, ias com a roupa mais suja.

Íamos com a pior roupa para sujar e para ficar sem joelhos nas calças, etc.

Portanto, quem é que nos garante que nós, se tivéssemos 17 anos, agora não iríamos também comprar roupa para ir? E isso tem a ver com a noção de que poderemos ser fotografados, filmados, vistos além daquele momento, e se calhar é o que queremos, não sei. Obviamente, em circunstâncias virtuosas, como dizias há pouco.

Aprecia-te a ideia de que podes ir a certos sítios e podes ser fotografado ou filmado? Ou incomoda-te? É mais isso. Incomoda-te genuinamente.

Pediram-me recentemente que fizesse um vídeo divertido para promover uma-

Mal posso esperar.

Exato.

Quando é que sai?

Para promover uma coisa. E eu respondi: "Não vou fazer isso". Porque passei a ter consciência desde há uns anos, e aconselho ninguém a fazer, porque isso viverá para sempre.

Exato.

Acho que era o Obama que disse uma vez que ele nunca punha nada na cabeça. Ia a um quartel de bombeiros.

Não punha chapéu nenhum.

Sim, pronto.

Exato.

Porque o potencial de ridículo disso é tremendo.

É interminável.

E portanto, eu hoje, sem querer parecer pedante, tento aparecer o menos possível. Não é para me resguardar, mas é porque essas imagens vão viver para sempre e eu não quero que isso aconteça comigo, ou quero que aconteça o menos possível.

Maria Ramos Silva, falámos levemente sobre isto. Nós falámos muito esta semana sobre este assunto.

Verdade.

Fora dos microfones. Tem muito sumo. Pedro, falámos aqui sobre privacidade. Já é tarde e já devíamos ter assumido há muito tempo que a privacidade já era, já acabou.

Não, de todo. Estou totalmente contra isso. Acho que isso é até uma armadilha muito perigosa.

Ela fez uma cara.

Por acaso é um tema que me toca particularmente, muito para lá deste caso dos Coldplay, porque acho que, como o Pedro dizia, toca aqui uma série de camadas interessantes. É interessante pensar nesta tal geração que já nasceu com estes telefones e com estes meios todos, que anda para aí bem, a rasgar as vestes com a saúde mental, mas depois não tem qualquer pudor em fazer shaming com imagens embaraçando as outras pessoas em posições vulneráveis. Porque toda a gente quer aparecer bem vestida em Wimbledon, mas depois ninguém quer aparecer a dormir ou a mexer no nariz. E também me levanta outra questão: até que ponto nós estamos a ser camaradas com o próximo quando partilhamos deliberadamente essas mensagens das pessoas em posições em que elas não estão assim tão confortáveis. E de facto é que a privacidade tem muitas camadas. E neste caso em particular, é evidente que quando alguém vai, esteja a ser infiel ou não, para um concerto dos Coldplay com esta natureza, esta configuração toda, sabe que vão estar não sei quantas pessoas, telemóveis, luzes, tem que pensar numa série de variáveis, tem que pensar inclusivamente numa suposta kiss cam. Até aí é uma coisa, mas depois repara, tu tens essa aparição. Tu tens essa pequena polémica. O problema não é esse. O problema é que depois tu tens alguém a filmar aquilo, que acha muito giro filmar aquilo, que acha ainda mais giro pôr aquilo na internet para todo mundo, que depois pensa: "Eu até podia ter monetizado isto. Ou seja, eu podia ter feito dinheiro com isto, por que não fiz dinheiro com isto?" Já estamos muito para lá das questões de privacidade, porque uma coisa é tu abrires mão deliberadamente da tua privacidade e achares que faz sentido.

Em consciência.

Em consciência ou inconsciência, o que seja, e achares que até podes e deves monetizar a tua imagem, a tua, a dos teus filhos, do teu cão, o que quer que seja. Outra coisa é quando isto já toca naquilo que é a vida dos outros, porque de facto, eu penso que não é só o Pedro que não gosta de ser filmado e fotografado na rua. Tu hoje vives num contexto e sentes isto, andas em espaços públicos e eu vejo as pessoas a apontarem telefones e a filmarem as situações mais aleatórias. Eu não sei onde é que aquilo vai parar.

E dirias que no teu dia a dia-

Desculpa, mas não é controlável.

Exatamente.

É um pouco como se chover, também molha a terra.

Mas era isso que eu queria chegar. Chegas aqui depois a um grande dilema, que é de alguma forma, para mim, também insolúvel e é por isso que também me consome de alguma maneira. É que tu depois no meio disso tens um fomentar de uma espécie de cultura do chibance, da pequena delação. Em alguns casos até é premiada. Hoje estás a filmar o casal que está a ser infiel, amanhã, como nós falávamos, é o tipo que deixou o lixo fora do sítio e eu não vou dizer isto na cara do meu vizinho, mas vou filmar e vou pôr num grupo.

Fez qualquer coisa no trânsito.

Sim, anônimo, e depois vou mandar isto para a junta, reclamar. É este tipo de cultura, até um pouco "pidescazinha", que me chateia, porque eu depois também não quero ser o caçador do caçador. Eu não quero dar por mim a andar atrás, chatear as pessoas que andam a filmar, dizer: "Olha lá, não devia estar a fazer isto, porque isto é chato." Portanto, em que é que isto fica?

Mas é uma cultura que se tem multiplicado.

Sim.

Os ginásios, por exemplo, têm imensos problemas com isto hoje em dia, porque há pessoas que querem filmar as aulas inteiras e querem filmar o ginásio, e as pessoas querem estar suadas.

E não é só isso, é pessoas que estão a filmar as outras pessoas.

Nós vemos que na ficção audiovisual, no cinema e na televisão, as câmaras já são um dispositivo narrativo. Se eu quiser fazer avançar a ação, ponho alguém a filmar e depois lá ao fundo é cometido um crime ou lá ao fundo vejo o suspeito passar. Também tem a ver com as videovigilâncias, que existem, sobretudo em Londres, por exemplo, imensamente. O que eu tenho a certeza é que essa cultura das câmaras em toda a parte já existe. Estamos aqui a gravar o programa. Eu não sei se alguém não está a filmar atrás, por exemplo, não faço a menor ideia. E a pôr na internet, a dizer que as minhas costas são feias ou o que for. Isso já está embebido na cultura contemporânea. E portanto, se eu for com a minha namorada à Indonésia achando que me vou safar, se calhar está lá um grande surfista a fazer uma grande onda e estão a filmar, e eu estou lá ao fundo com a minha namorada e portanto isso torna-se viral e é uma chatice. Ninguém me manda ter uma namorada e ir para a Indonésia com ela. E às vezes nós, em geral, e isto também incluí, achamos que ainda vivemos num mundo em que isso não acontecia. Mas acontece.

E o mundo é diferente. Maria, só para terminar, só um detalhe. Isso que estavas a dizer é engraçado porque no concerto, não sei se foi no concerto logo a seguir o dos Coldplay, o Chris Martin antes daquela-

Ele agora avisa.

Ele diz: "Bom, rapaziada, agora vamos fazer isto."

Eu acho que a Sónia tocou num ponto muito interessante. É que nós antes de sermos pequenos delatores ou tendermos a isso, somos naturalmente alcoviteiros. E está tudo bem com isso. Faz parte da natureza humana. Ninguém vai sinalizar-se mais virtuoso. "Não, eu não vi isto, não vi o vídeo viral." É verdade, eu consegui passar por isto sem ouvir uma única música de Coldplay. Foi extraordinário. Mas vi o vídeo como a maior parte das pessoas. Agora, depois é tudo o que vem em seguir. E o Pedro também tocava aqui num ponto importante. E por isso é que eu não gosto de diabolizar o meio, os telefones e as redes sociais. Porque sempre foi possível fazer isto. Imagina, eu não tinha um telefone, mas podia ir à Indonésia, esbarrar no Pedro e na sua namorada, e chegava a casa e imagina que a mulher do Pedro era minha amiga, dizia: "Sabes, vi o teu marido." Isto sempre aconteceu.

Sempre aconteceu, Pedro.

Sempre aconteceu, Pedro. Agora, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma ferramenta que me permite agilizar este processo de uma forma estrondosa. Eu nem tenho que ir à casa da minha amiga, eu mando-lhe em tempo real o vídeo comprometedor. Portanto, eu também não gosto de diabolizar o meio e de imaginar agora que é possível viver num mundo sem câmaras. Voltamos é à questão mais básica de todas, àquela unidade mínima que é boa criação. As pessoas serem bem-formadas, as pessoas pensarem no próximo.

Ou como diz o outro: noção.

É serem mesmo bem criadas, é pensarem: "Eu tenho estas imagens ou não tenho estas imagens. Como é que eu me devo comportar? Eu gostaria de estar naquele lugar? Se eu estivesse no lugar daquelas..." É que aquelas pessoas, é mais do que tu pensares que expões um caso. Eu passei a semana a ver, porque o algoritmo me trazia isso tudo em forma de bomba. As famílias de parte a parte, imagens das crianças de parte a parte.

Sim.

Gostamos muito quando é com os outros. É aquela coisa de imaginar o tipo que vai cair na poça, isto é muito divertido, mas quando é connosco, depois já não é assim tão divertido.

Muito bem, meus amigos. Final da primeira parte do "Pop-Up", voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao "Pop-Up" com a Maria Ramos e Silva, o Pedro Boucher Mendes e esta semana também com a Susana Romana. O Bruno Vieira Amaral volta na próxima semana e fica já o aviso, na próxima semana vamos fazer o nosso programa pré-pausa de verão, à qual também temos direito. Desta vez estamos aqui à conversa sobre vários temas em volta daquele vídeo com aquele casal naquele concerto dos Coldplay. Susana Romana, outra coisa muito interessante e que este vídeo e esta viralidade mostra, é que toda a gente tem alguma coisa a dizer.

Sim.

Nem toda a gente, mas muita gente faz questão de o dizer.

Porque há uma cultura muito grande no TikTok, mas que já vem, por exemplo, até do próprio YouTube, que é a chamada cultura do react. Há muita gente que não faz conteúdo próprio, vou lhe chamar assim. Aquilo que faz é reagir a conteúdo que já existe. O TikTok tem uma ferramenta que te permite meter, parece quase um mini chroma, em que a tua imagem aparece em cima do vídeo ou em cima da imagem e tu vais comentando. E isso é uma cultura muito presente.

Isso ainda é mais parasita, meu Deus.

Mas está muito bem pensado.

Pois está. E dá muito menos trabalho, aparentemente.

Há pessoas no TikTok, e que muitas delas, parece-me, sobretudo no caso dos Estados Unidos, vivem do TikTok, que a única coisa que fazem são reacts.

Porque isso é um conteúdo que funciona muito bem.

Porque isso é um conteúdo que funciona muito bem.

É o que também funciona melhor, digo eu, em termos de polémico.

Nós podemos alegar se o extremamente desagradável é um conteúdo de react. Ou seja, eu quando digo isto, como em tudo, há de haver conteúdos melhores e conteúdos piores. Eu também não estou a tentar necessariamente meter tudo no mesmo saco. Mas há pessoas que a única coisa que fazem é meter-se num cantinho do vídeo a apontar e a dizer meia dúzia de lugares comuns. Agora eu só queria fazer um pré à parte, porque quero partir de há bocado e esqueci-me que quando apareceu o vídeo dos Coldplay, eu lembrei-me que nós temos no nosso património nacional um vídeo igual de um programa da SIC e de uma atuação da banda Sons do Minho.

Como assim?

Aqueles programas em direto da SIC, estava a dar uma música dos Sons do Minho, "Dá-me um Beijinho, Dá-me um Abraço", e havia um casal a dançar e foi filmado. Mas aí podemos alegar que o casal se tinha se metido no meio, é a praça da sua terra, mas é assumidamente um programa de televisão, e há um casal que é filmado e quando percebe que são filmados, também ela empurra ou ele foge. Nós temos a nossa, para aí três ou quatro anos antes deste caso dos Coldplay, há o caso Sons do Minho. E eu só queria dar justiça aos Sons do Minho e à SIC.

Apreciei que tenhas isso na tua memória.

Tenho. Porque cronicamente on-line, Tiago. Eu já te expliquei que eu tenho um problema.

Já sabemos isto. As pessoas gostam de comentar, as pessoas comentam, têm alguma coisa a dizer. Por outro lado, a internet uniformiza comportamentos, reações e respostas ou, pelo contrário, cria muitos polos diferentes? O que te parece?

Eu acho que há várias camadas nisto. Eu acho que em termos de reação pura e dura das pessoas, isto é um bocadinho uniforme. Sempre que acontece uma grande bronca, tu mais ou menos já adivinhas como é que vai andar a onda. Primeiro, toda a gente acha muita graça, depois de repente ninguém acha graça e quem achou graça é um paspalhão. Ou seja, tu já sabes mais ou menos que tipo de ondas mais ou menos uniformes é que aquele barco vai balançar. Depois, casos como este têm dois detalhes que são importantes. O primeiro é que há uma cultura também, uma subcultura, vou lhe chamar assim, nas redes sociais, que se chamam os sleuth, que é um termo que vem dos documentários true crime, que são pessoas que quando, por exemplo, saem documentários true crime em que não se sabe tudo, são cidadãos comuns, que o que resolvem fazer é: "Mas eu vou descobrir." E há pessoas que ficam a correr a internet toda ou vão fisicamente a sítios para tentar descobrir.

Como aparece no Yellowjackets.

Exatamente. E há casos nos Estados Unidos em que a polícia diz que o TikTok dificulta, porque há tanta gente a tentar adivinhar e ir atrás de pistas falsas. E essa cultura do sleuth já não vai só para true crime, vai para tudo. Daí, como a Maria dizia, este caso acontece, eu achei graça, eu não queria saber quem é que eram aquelas pessoas. Era perfeitamente indiferente para aquilo que eu achei graça no momento. É-me indiferente quem é que são aquelas pessoas. Só que depois, vem este momento das pessoas que acham que têm o direito de saber mais e que têm direito de saber os detalhes todos. E então sabemos quem é A, quem é B, quem é C, quem são os filhos, que a mulher tirou o nome dele do Facebook. Sabemos tudo, porque há pessoas que acham que a grande mais-valia delas é descobrirem o que os outros ainda não sabem.

Mas também porque há gente que depois vai consumir essa informação, porque há público.

Exatamente, é uma pescadinha de rabo na boca. Elas fazem isto porque isto, de facto, lhes traz muita atração nas redes sociais. Tu ires atrás de quem é que são aquelas pessoas, permite-te vestir um casaco de boa moralidade de: "Estas pessoas fizeram uma coisa errada e é meu dever expô-las." Não é dever porra nenhuma.

Sim.

E depois, a partir do momento em que há a exposição, ainda há outro detalhe que pode tornar isto mais sumarento, vou lhe chamar assim, que é o fato de aquele tipo não é um motorista da Carris. Aquele tipo é o CEO de uma empresa de inteligência artificial, é um tech bro, como agora se diz. E os tech bros andam com uma fama complicada.

E com algum sucesso, parece, eu não percebo muito bem de tech bros.

Eu não conhecia a empresa.

Pelo menos era chefe.

Sim, e depois há aquela escola chamada eat the rich, ou seja, quando é um grande e poderoso e rico a meter-se em trabalhos, isso dá um gostinho diferente do que se for um zé-ninguém. Por isso, depois ainda há esta camada. E depois há, temos que admitir, uma ligeira ironia pelo fato da outra senhora trabalhar em Recursos Humanos, sendo que os Recursos Humanos, normalmente, um dos grandes trabalhos que têm nos Estados Unidos é impedir que as pessoas tenham relações, muitas vezes, absolutamente consentidas e normais dentro do local de trabalho. Por isso, depois isto obviamente tem estas camadas todas, mas eu acho que parte do motivo pelo qual se quis ir atrás, tem a ver com ele ser CEO de uma empresa de tecnologia e o gostinho que dá mandar abaixo, salvo seja, até ser despedido, o CEO de uma empresa de tecnologia.

Pedro Boucher Mendes, estas coisas, estes conteúdos que nos chegam virais e na internet, dirias que há alguma dificuldade em separar a vida real da ficção? Às vezes não confundimos isto parecendo quase que é ficção e, portanto, sentimo-nos menos mal se estivermos a criticar e a partilhar, etc.?

Não te consigo responder. Consigo dizer isto: os programas de home videos, aqueles programas com vídeos-

O Isto é Só Vídeo.

Exato.

Esse tipo de programas. Começam a partir do momento em que as camcorders se popularizam.

Toda a gente pode ter uma.

E depois filmas a festa de anos, e depois o bolo cai, e depois cai a cortina, e depois pega fogo. Esses vídeos eram muito populares a dada altura, sobretudo nos anos 90 e depois na primeira década de 2000. Mas agora a produção diária de vídeo é de tal forma, que é quase como se vivêssemos numa realidade em vídeo. Sem querer aqui ser um chato da sociologia.

Não, mas isso cruza com aquilo que eu...

Exatamente.

Sim.

E existe a cultura do comentário. Porque uma das grandes ilusões do viver em comunidade é achar que nós, à partida, temos uma opinião sobre tudo. Nós saímos da cama de manhã, bebemos um café, saímos de casa e achamos que temos uma opinião sobre tudo. E à partida, teremos. Imagina, acontece uma altercação do trânsito e um de nós diz: "Não, porque ele vinha dali, devia ter feito isto, não sei o quê."

Exato.

Mas em alguns casos é-nos difícil perceber qual é a opinião que se deve ter. Nós vemos muito em Portugal.

Porque são coisas diferentes.

Portugal é um país pequeno, com pouco capital social e em que as opiniões que são contrárias à da maioria são imediatamente atacadas. Vimos agora no caso das demolições em Loures, o pobre presidente da câmara tenta explicar mais ou menos porque é que fez aquilo, mas a barragem de comentários contra o que ele fez é de tal forma, que se calhar mais vale ter essa ser dessa opinião também. Se está tanta gente a dizer que ele fez mal.

Para não arranjar problemas.

Para não arranjar problemas, mas também para que nós, no nosso cérebro, digamos assim, as nossas variáveis, a nossa química cerebral tenha alguma estabilidade, porque nós não podemos estar constantemente a pôr tudo em causa.

Sim. É uma questão de sanidade também.

É essa exatamente a questão. Nós não podemos estar sempre a pensar sobre as coisas. Nós não podemos ir no metro e pensar se será que o metro devia ser melhor, será que os maquinistas deviam ganhar mais, será que estes passageiros deviam estar sentados ou de pé. E este tipo de coisas, este vídeo acabou por ser um vídeo, na minha opinião, mais humorístico do que moral. Portanto, a nossa reação é uma reação mais de humor. Fazemos os comentários com piada, depois que esta senhora era mais feia do que a legítima. Não sei se apanharam essa.

Esta não apanhei.

Pronto. Que era mais feia do que a legítima. E depois o outro diz que ele estava a ir... E isso também é uma forma de digerirmos o que aconteceu. Porque se nos sentassem num "Prós e Contras", aquele programa que havia na RTP, e perguntasse: "Mas você acha que ele devia ter feito aquilo?" Nós tínhamos que dizer: "Depende, se calhar o casamento dele tinha problemas." Portanto, vivemos uma cultura de vídeo, mas também vivemos uma cultura de comentário. E aqui o terceiro vetor é: "Bolas, com que opinião eu devo amanhã sair de casa sobre este assunto?" "Então viste aquele vídeo dos Coldplay?" "Vi." "O que é que achas?" "É, pá." Nós usamos muito na nossa discussão do café, este tipo de onomatopeias. Rimos e tal, mas na verdade não damos a opinião. Isso acontece também muito em Portugal, que é as pessoas só riem e depois não dão a opinião, e depois ficamos sem saber o que é que elas pensam. Mas lá está, eu não tenho grande opinião sobre este caso. É-me indiferente, acho que os tipos tiveram o azar de estarem. Foram apanhados, depois foram identificados por alguém que disse: "Olha, aquele é o CEO não sei quantas. E aquela é a não sei quantas." O tipo foi demitido. Essa informação temos que dar aos nossos ouvintes E ela está em férias ou suspensa. Não foi ainda demitida, não sei se vai ser ou não. Parece-me claramente que devia ser por justa causa, porque o que a Susana disse é toda a razão. Os RH nos Estados Unidos, já aqui são uma coisa séria. Agora nos Estados Unidos são uma coisa seríssima.

Exato, é outra dimensão. Maria Ramos Silva, tu estás muito atenta a estas coisas, que eu bem sei. O Daily Mirror, o jornal britânico, está sempre em cima. Aliás, foi uma das publicações que se fartou de publicar histórias secundárias, terciárias e por aí fora sobre isto. E citava há poucos dias especialistas em marketing e redes sociais que afirmavam várias coisas. O vídeo tem muito valor a longo prazo. A pessoa que fez o vídeo podia ter feito imenso dinheiro com isto e continua a poder fazer. Pode tornar-se uma personalidade mediática.

Foi mal pensado o negócio.

Foi tudo muito mal pensado.

Mas agora os próximos já estão avisados, já podem pensar nisto de uma forma estruturada.

E nós, depois de partilharmos isto na redação, tu dizias de forma dramática, e passo a citar: "Depois da falência estética, esta é a falência da ética."

Deus do céu!

Quase que dizias isso com uma caveira na mão.

Pois é.

Mas o Pedro há bocado disse uma coisa muito interessante, que é: estamos em 2025. Nós crescemos, fizemo-nos adultos noutro mundo, que era, de facto, completamente diferente, nem só na questão das câmaras. Isto não é só 2025 a funcionar e vai ser sempre assim, e é melhor habituarmos antes que ganhemos mais rugas? Não estamos a ser demasiado dramáticos?

Até para ser um pouco canalha é preciso ser esperto. Claramente, essa pessoa que quis ganhar alguma coisa com isso ou não, podia ter acautelado aí outro tipo de retorno.

Aliás, acompanhando aqui a conversa da Susana sobre o TikTok, parece que o TikTok tem uma ferramenta cujo nome eu não estou a par, que quase que automaticamente faz com que monetizes ou possas monetizar.

Isso depende do país em que tu moras, mas nos Estados Unidos, que é onde isto se casa, há o chamado Fundo dos Criadores.

É isso.

Onde tu podes ganhar muito dinheiro, sim.

É tal e qual.

Na minha opinião, para essa pessoa apostaria o bom dinheiro. O vídeo é tipo levar com um bolo na cara, é uma coisa cômica.

Eu também fico com essa sensação.

Não acho que seja uma coisa... É cômico, é giro, é engraçado.

Daí que ela não tenha tratado de monetizar o vídeo, porque provavelmente estava chocada.

Era contar uma anedota.

Estava só a contar uma anedota. Mas estética e ética, Maria, diz.

Não, só indo por partes. Quando tu dizes: "Isto não é assim tão mau", tem algum cabimento no sentido em que as coisas hoje são muito estrondosas, mas também muito efêmeras.

Não sou eu que digo, estou a fazer advogado do diabo.

Não, é verdade. Nós passamos uma semana consumidos por isto ou mais, o que também de si é um pouco surreal, porque era uma piada que podia ter ficado por ali. Havia muito furor no dia, mas também andar 15 dias volta disso parece-me um exagero. Mas ainda que estejamos a falar desta duração, é evidente que isto depois vai ficar pelo caminho e em setembro já ninguém se vai lembrar, porque entretanto já aconteceu outro fenômeno qualquer.

Isto vai viver eternamente, isto vai aparecer de vez em quando.

Certo.

É um dos acontecimentos do ano.

Certo, mas o que eu quero dizer é que este excesso de imagens e o fato de sermos tão esmagados por imagens também tem essa vantagem de facilmente se encontrar um substituto para um escândalo com estas dimensões, porque amanhã vai acontecer outra coisa qualquer e isto vai estar sempre na internet. Mas às tantas, tudo vai estar o tempo inteiro na internet, mas é preciso também que chegue a ti no meio da quantidade de conteúdos que há. E eu não sei se é assim tão simples. Agora, mais uma vez, voltando àquilo que é a forma como nós nos comportamos com estas ferramentas todas. E se quiseres, retomando um pouco aquela questão da perversidade. Eu acho perigoso quando nós olhamos para as coisas com algum relativismo, que é: "Isso afinal não é assim tão mau". Porque acho que o que cada vez sinto mais falta é de estarmos um pouco mais alinhados, se quiseres, sermos um pouco mais Bartles ou assim, uma dimensão mais local, sermos um bocadinho mais régios. Nós podemos saber para onde é que não vamos ou não ter certeza para onde é que vamos, mas sabemos que não queremos ir por aquele lado. Sabemos que aquilo não é compaginável com os nossos valores, com os nossos princípios. Achamos que não estamos a ser bons tipos, por assim dizer, de uma forma mais prosaica, se estivermos a fazer aquilo. E isso independentemente dos meios. Porque também me causa alguma estupefação, não sendo moralista, mas este torpor em que nós vivemos anestesiados, que de repente tu tens o mundo, imensos colapsos no mundo. Temos tudo a acontecer, como sempre tivemos, mas é neste momento que nós estamos a ver, com guerras, com problemas gravíssimos, com inteligência artificial. Há pouco a Susana falava aqui, temos um tipo da stack. Nós cruzamos hoje com imagens que nós nem sabemos se são reais, se não são, se aquelas pessoas existem. Aquilo, para mim, pelo menos pessoalmente, convoca-me imensas questões. Fico mesmo perturbada a pensar como é que nós vamos conseguir navegar no meio desta informação, descortinar o que é falso, o que é verdade, até enquanto jornalistas, pelo trabalho que temos. E depois estamos preocupados com estas extrações de um tipo que foi apanhado com uma mulher, ou com a ex-mulher, ou com a namorada, ou o que quer que seja. Percebes? Isso também acho que diz muito da vacuidade dos tempos em que nós vivemos. Porque uma coisa é nós estarmos na internet, outra coisa é percebermos que nós somos a internet e fomos completamente sugados. E eu volto a uma coisa que me perturba profundamente, porque ando na rua e ando nos transportes e ver um exército de pessoas alienadas que andam de telefone na rua a ver filmes de três horas, de cabeça baixa, não olham para o próximo.

O nosso governo vai proibir os telefones nas escolas a partir da semana.

Eu acho genuinamente, e não quero estar a antecipar o apocalipse, mas vai chegar um momento, talvez mais cedo do que nós pensemos, em que vamos estar a tratar esta nossa dependência das redes e dos smartphones da mesma maneira que passámos a tratar, passadas décadas, o tabaco, o álcool e essas coisas, porque isto é surreal. A partir do momento em que tu tens alguém na rua que nem percebe que tem a criança ao lado e que está completamente submersa num conteúdo aleatório

Um TikTok perdido enquanto vai atravessar uma passadeira. Isto, às tantas, transforma-se num problema. Não é só o entretenimento, não é só estar em casa a ver Netflix. Perdoe-me se estou um pouco indignada.

Não, vamos passar à Susana. Não vale a pena a Maria, até porque a nova época de futebol está quase a começar.

Outros problemas aí vêm.

Outros problemas aí vêm. Susana Romana, também ao Daily Mirror, se não estou enganado, a autora do vídeo disse: "Se não tivesse sido eu, teria sido outra pessoa." Ela referia-se ao ato de publicar aquilo. Por quê? Porque ela diz que no meio daquela gente toda, imensa gente estava a filmar.

E provavelmente mais pessoas publicaram. Este, se calhar, estava num melhor ângulo ou foi uma pessoa que por algum motivo teve mais atração. Eu não acredito sequer que o vídeo feito por esta pessoa seja o único vídeo daquele momento que foi posto na internet. É impossível.

É impossível.

Os concertos dos Coldplay são pessoas a filmar. Os concertos, no geral, e isso é outro problema também grave. Mas os concertos dos Coldplay são pessoas com o telemóvel na mão do início ao fim.

E ela diz isto numa de se desculpabilizar.

Sim.

É inevitável? Nós pensamos todos assim. Tu já pensaste isto? Ou seja, esta coisa de se não for eu, há de ser outra pessoa, portanto não faz assim tanto mal.

Eu estou normalmente nas redes sociais.

Tu não tens por hábito estar a filmar.

Não, eu estou muito mais na ótica do consumidor do que do produtor de conteúdos, porque eu fico desconfortável pela ideia de estar sempre a filmar e a fotografar tudo. Lá está, se calhar porque nós crescemos numa altura em que levávamos um rolo para as férias, o rolo tinha 36 fotografias e tu tinhas 36 fotografias para o mês inteiro que passavas no Algarve.

Disciplinada.

Portanto, eu não tenho sequer muito esse chip. Às vezes até peco pelo contrário, de não ficar sem recordações de coisas que fiz, porque eu não tenho nada o hábito de estar a fotografar e a filmar seja o que for. E tenho que admitir que em concertos me chateia particularmente, porque acho que a pessoa não está a ver o concerto e chateia-me estar a tentar ver um espetáculo e só ver telemóveis à frente. É um pet peeve muito específico que eu tenho. E no meio disto tudo, esqueci-me da tua genial pergunta.

A minha pergunta tinha só a ver com esta nossa tendência de nos desculpabilizarmos com o comportamento coletivo, não é?

É assim, não acho que seja uma desculpa péssima, no sentido em que, como nós agora dizemos-

Porque não é mentira.

A relação tóxica que existe com as redes sociais começa a ser um problema estrutural. Daí também se ir proibir nas escolas até ao sexto ano, e espero honestamente que isso avance para outros anos letivos, porque de facto há um problema, e não estou com isto a desculpabilizar o indivíduo de todo, mas o problema é maior do que a pessoa X ou do que a pessoa Y que filmou e que pôs. É um problema, provavelmente, lá está, da nossa relação constante com os telemóveis, da nossa relação constante com a ideia de que temos que filmar tudo para deixar para a posteridade, que não é deixar para a posteridade coisa nenhuma. Nós temos o telemóvel cheio de vídeos e de fotografias que nunca mais vamos rever. E quando um dia o telemóvel cair na sanita, esses vídeos perderam-se para sempre e nós nem nos vamos lembrar que ficámos sem eles.

A não ser que estejam numa nuvem.

A não ser que estejam numa nuvem, mas eu sou desorganizada. Portanto, eu acho que culpar o comportamento, e não estou com isto a dizer que as pessoas não devem ter bússola moral, mas o problema é um bocadinho maior do que a pessoa A ou do que a pessoa B.

Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim do "PopUp". Voltamos na segunda-feira em podcast, já sabem. Trazemos as sugestões da semana. Sigam-nos nas vossas plataformas favoritas para não perderem nenhum episódio. Até lá.