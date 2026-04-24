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Bem-vindos ao "Porque Sim, Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar da escola, não de rankings, nem de relatórios, mas de saber por que as crianças entram na escola tão curiosas e criativas, mas muitas vezes isso muda. Olá, Eduardo. Por que muitas crianças acabam por zangar-se com a escola?

Olá, Edite. Edite, porque ao contrário da vontade dos professores e ao contrário, seguramente, da vontade dos alunos, a escola às vezes é uma engrenagem um bocadinho incompreensível. Eu acho que um dia nós vamos ter que mudar a escola profundamente. A escola tem quadros interativos, tem toda uma maquinaria disponível, e isso é bom, que fique claro, mas eu acho que às vezes continuam a pensar que as crianças aprendem da parte pro todo, aprendem à mesma velocidade, aprendem da mesma maneira. Eu não tenho nada contra o fato de eles estarem sentados e atentos, mas acho que a escola quer muito que eles estejam quietos, atentos, calados e às vezes não interage com eles no sentido de os pôr a construir os seus próprios conhecimentos e, portanto, há tantos pequeninos sobressaltos, algumas dificuldades do próprio sistema que se vão tornando tão grandes que depois as coisas complicam-se. E depois são as equipes de professores das escolas que eu continuo a achar que é um pouco incompreensível, que elas não tenham autonomia para construir as suas próprias equipes e para que dentro dos parâmetros do que define o ministério, ajustem um plano educativo, porque isso torna tudo muito mais intenso, muito mais personalizado, seguramente com muito mais oportunidade de sucesso. E depois há muitos alunos que não têm professores de algumas disciplinas. Ou seja, há toda uma engrenagem que faz com que aquilo das crianças curiosas, perguntadoras, criativas, ávidas de aprender, sobretudo isso, a certa altura vão ficando muito normalizadas, muito adequadas a um tipo de conhecimentos, muitas vezes, e às vezes a métodos de ensino que não têm nada a ver com a forma como eles pensam e, portanto, vão se zangando aos bocadinhos com a escola e eu gostava que eles quisessem fugir pra lá, simplesmente.

Mas a escola tenta, de alguma forma, uniformizar crianças que são todas diferentes, não é?

Edite, eu percebo que a escola tenha um conjunto de conteúdos que entenda que são conteúdos importantes, que eles aprendam. Eu percebo isso. Mas muitas vezes, há ali quase uma pequena derrapagem centralista que faz com que tudo esteja tão centralizado e às vezes se não pense tanto como se devia em relação a muitos conteúdos, que às vezes são demasiado abstratos e cuja utilidade as crianças e os adolescentes não entendem, que de fato, a certa altura, faz com que se tenha a ideia que a escola funcionará melhor se criar uma certa uniformidade, quando eles são, de fato, diferentes. Ninguém quer que eles não aprendam as coisas, nem sequer faz sentido uma ideia bucólica da escola, com toda gente a correr, divertida, como se, no fundo, estivéssemos a falar de um sonho. E os miúdos são ruidosos, felizmente, e são leais, de uma lealdade imensa em relação aos professores e, sobretudo, imensamente gratos. Mas depois há a engrenagem em si e os professores, para grande tristeza minha, que são pessoas que amam a escola, que adoram ser professores e que às vezes são muito mal entendidos e muito maltratados, às vezes. Vivem numa espécie de colete de forças e não podem sair daquele espartilho que as exigências e as metas curriculares acabam por representar. E depois tudo junto dá desencontros muito grandes que fazem com que miúdos que tratam por tu os videogames tenham, por exemplo, notas negativas em matemática, que é uma coisa difícil de perceber.

A questão dos bons resultados é uma questão também, ela própria, uma forma de pressão sobre as crianças. Os pais estão envolvidos nisso também, de alguma forma?

Edite, sabe por quê? Porque eu acho que os pais, claro, que eu não quero fazer disso uma lei, como se compreende. Mas eu acho que muitos pais não usufruíram da escola como eles hoje, lendo aquilo que foi a sua escola, entendem que deviam ter feito. E, portanto, eu percebo que eles queiram que os filhos tenham com a escola uma outra relação e têm uma noção claríssima, todos elesQue quanto mais for uma formação pensada para que eles tenham sucesso, mais eles obviamente vão crescer saudáveis. Eu entendo isso, mas a pressão é muito grande e os miúdos vivem num estresse muito grande, porque têm aulas que nunca mais acabam, têm recreios muito pequeninos, têm que muitas vezes decorar mais do que recriar, e isso é tão escorregadio. E depois têm toda a gente a pôr uma pressão nos resultados de uma forma um bocado sufocante, Edite. São os pais, são as escolas, esta tolice dos rankings, muitas vezes, que faz com que esteja toda a gente a trabalhar para rankings que nem sempre correspondem àquilo que eles sabem. Melhores resultados nos rankings não significa, muitas vezes, não quer dizer que nalgumas não signifique, claro, mas muitas vezes não significa escolas que ensinem melhor. E, portanto, é toda esta poeira no ar que eu acho que merecia que um dia nós fechássemos a escola por uns dias e a reabríssemos com outros objetivos e a pensar, sobretudo, nas crianças. Eu às vezes acho que a escola se defende um bocadinho de um sistema educativo que criou e não pensa o que nós queremos para as crianças do século XXI, para as famílias do século XXI, para os professores e para o mundo do século XXI. Eu acho que às vezes ainda estamos com um pé no século XX e o mundo, entretanto, vai crescendo a uma velocidade estonteante.

E o que nós queremos para as escolas do século XXI?

Olha, eu queria que as crianças depois de lá entrarem, depois de lá estarem aqueles 12 anos, que felizmente são obrigatórios, e gostava muito que o jardim de infância entrasse neste pacote. Eu gostava que eles saíssem de lá muito mais inteligentes do que quando entraram. Às vezes não é o que acontece, tristemente, que com conhecimentos robustos, está vendo? Não daqueles que se vomitam para os testes, mas conhecimentos robustos, capazes de pensar e discorrer com eles. E já agora, gostava que eles saíssem de lá melhores pessoas, porque a escola é um sítio magnífico para ensinar a boa educação, a empatia, a humanidade, e não esta coisa, às vezes, um bocado pateta de vamos competir. Porque nós, no fundo, aprendemos uns com os outros e não tanto uns contra os outros. E às vezes cria-se uma aragenzinha que não é a mais saudável do mundo para a aprendizagem, claro.

Temos uma definição errada de sucesso escolar?

Temos, claro. Temos, Edite, porque nós às vezes criamos a ideia de que a vida acaba aos 18 com a entrada no ensino superior, e não é verdade. E às vezes queremos muito que eles estejam ali na cabeça dos rankings em relação às escolas e às vezes esquecemos que muitos empresários de sucesso neste país não tiveram tanto sucesso assim na escola e, portanto, não se fazem empresários de sucesso sem pessoas inteligentes. E se calhar a escola não os conseguiu perceber, cativar, desenvolver. E, portanto, sim, nós temos às vezes uma ideia um bocadinho pateta do que é o sucesso. Às vezes para os pais, eu percebo, que os pais tenham a ideia de que sucesso é que eles tenham emprego, onde se ganhe muito dinheiro, muito depressa. E eu não acho isso. Eu acho que eles podem ganhar muito dinheiro e ter sucesso, mas eles têm que descobrir uma área do conhecimento que tenha a cara deles, que seja uma espécie de encruzilhada de tudo o que eles já aprenderam, porque se for assim, os nossos filhos são pagos para se divertirem. Isso é uma coisa do outro mundo.

Vamos nos divertir no fim de semana, Eduardo, aproveitando que temos agora dois dias de folga e reencontramo-nos na segunda-feira. Bom fim de semana. Um grande abraço e obrigada.

Bom fim de semana, Edite.