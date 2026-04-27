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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos abordar um tema que nos foi enviado por uma mãe de uma menina de quatro anos, menina essa que gosta de ser sereia, princesa, a Elsa do "Frozen". Só que a educadora de infância considera que a criança não sabe separar a realidade da fantasia. Olá, Eduardo. O jogo simbólico, ser outra personagem, viver noutro mundo, é normal e saudável numa criança de quase quatro anos?

Olá, Judite. Não só é normal, como é muito saudável. Muito saudável. Significa, por outras palavras, que nós temos uma criança que é capaz de ter um potencial incrível, uma inteligência fora do lugar, para pegar em tudo o que está à volta dela, pegar nas histórias a que tem acesso e, de alguma forma, trazê-las pra sua vida e depois desempenhá-las ou, de alguma forma, manifestar que pode ser esta ou aquela personagem. Tudo isto é saudável. Quanto à advertência, sememos assim, da educadora, Judite, não sei que lhe diga. Eu tenho os educadores na melhor conta, para dizer a verdade. E, portanto, quando um educador faz uma observação dessas é porque, pegando em toda a sua enorme experiência, sente que talvez esse brincar não seja só um brincar. Já está a escorregar ali pra algum exagero que, de alguma forma, preocupa a educadora. Pode ser também, eventualmente, uma chamada de atenção, eventualmente um pouquinho precipitada. Se for o caso, a educadora não ter toda a experiência e querer, de alguma forma, ajudar esta criança sem que, contudo, possa estar a ser tão equilibrada ou tão ponderada como era suposto. Mas, em abstrato, as crianças que fantasiam são crianças muito saudáveis. A função essencial do nosso cérebro é, no limite, sabermos contar histórias, porque mistura tudo: a capacidade de abstrair, de transformar experiências num enredo de pontos de vista lógicos, claramente articulados, etc. E, portanto, se por um lado é muito razoável, se esta criança, porventura, estiver fechada numa bolha onde estas personagens pareçam suceder-se, aí, se calhar, é prudente avaliar e perceber até que ponto é que haverá aqui uma preocupação demasiado excessiva ou não.

Entra aqui aquela fase dos amigos imaginários, é nesta fase também?

Judite, sim. Se bem que os amigos imaginários muitas vezes acontecem quando as crianças brincam sozinhas, claro. Sempre à boleia dessa capacidade de transformarem, no fundo, tudo o que se passa na vida delas em fantasia, sem dúvida, com este pequenino senão, Judite: é que às vezes quando eles se agarram muito a um amigo imaginário, e às vezes agarram realmente muito, e se torna tão presente que passa a ter uma existência com a qual inclusive os pais vão condescendendo e vão, de alguma forma, alimentando na sua benevolência. Aqui, eu já acho que não é tão linear assim. Ou seja, são as crianças, às vezes, um pouquinho mais tristonhas, que se sentem um pouquinho mais sozinhas, que dão uma mão a um amigo imaginário e toca de falar com ele a torto e a direito e às vezes por muitos meses. Aí já é um pouquinho mais escorregadio. Mas, Judite, episodicamente, não. É uma manifestação de uma imaginação pulsátil e que está ali a criar enredos e personagens.

Há alguma diferença entre uma criança que usa a fantasia como recurso e uma que a usa como fuga, imagino. Mas como é que se distingue uma coisa da outra?

A diferença de uma ser capaz de pôr os pés na Terra, isto é, aquela que utiliza a fantasia como recurso, e a outra ficar ali pelos lados da Lua. Isto é, o que é fantástico, mas elas são muito pequeninas quando começam a fazer isto, é que elas sejam capazes de ir ao imaginário e depois descer cá pra baixo e, de certa forma, legendar o que estão a fazer. Explicar, de certa forma, o que estão a fazer, porque a partir do momento em que o façam, nesta espécie de vai e vem, magnífico. Temo-las no ponto, com uma capacidade fora do lugar de organizar todo um conhecimento e transformá-lo numa sabedoria muito articulada. Agora, é verdade que há muitas crianças quando são muito frágeis e se sentem muito assustadas. É verdade queA imaginação é uma espécie de quarto de brinquedos no sótão e, portanto, a fantasia dá uma ajudinha pra que elas se sintam menos sozinhas. E é esse lado que nos torna mais preocupados. Qual é a medida que qualquer nariz de mãe ou qualquer nariz de pai apanha muito bem? É que quando uma criança parece utilizar a fantasia de uma forma compulsiva, quando precisa ou parece precisar da fantasia como uma forma quase compulsiva de se equilibrar, este lado um bocadinho compulsivo é que é preocupante e merece ser avaliado como deve ser.

Só mesmo para terminar, que o nosso tempo está a chegar ao fim, mas esta mãe também nos diz neste e-mail que participa ativamente nas brincadeiras, ou seja, também é a Anna do Frozen. Isso é positivo?

Claro que é. Mas está vendo, eu sorri só por uma única razão, porque se a mãe faz tudo isto, e se este brincar acaba por ser uma fonte de cumplicidade entre as duas, então este pormenorzinho faz toda a diferença, porque aquilo que nos preocupa não é que uma criança use isto pra brincar, e muito menos pra brincar com a mãe. Pra brincar com a mãe, é uma espécie de recreio só das duas, em que ambas se divertem e criam ali laços ainda mais profundos. Aquilo que nos preocupa é que, para além do tal toquezinho um bocadinho compulsivo, é que isso seja feito num registo mais ou menos solitário, porque este registo solitário é que, de alguma forma, nos preocupa. Portanto, só pra que esta mãe fique descansada, o fato dela participar nas histórias, se calhar, já esvazia um pouco mais a preocupação da educadora.

Exatamente. Eduardo, vamos ficar por aqui hoje. Voltamos amanhã com mais um tema e um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

O abraço pra você, até amanhã, Esdite.