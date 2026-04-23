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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar da normalização da violência sexual. Olá, Eduardo. Há uma confusão perigosa que se instalou em muitas conversas sobre a sexualidade, mas antes de chegarmos à parte da violência, o Eduardo tem escrito que a sexualidade não é nem uma necessidade básica, nem um impulso. O que é então?

Olá, Judite. Judite, é uma experiência muito profunda entre duas pessoas. Nessas circunstâncias, eu tenho medo quando se fala dela como uma necessidade básica ou como um impulso, nomeadamente nalgumas aulas em que se aborda a educação sexual, eu tenho medo que se esteja a enviesar aquilo que não é tão linear assim. Nessas circunstâncias, se passa a ideia de que, no fundo, há uma espécie de imperativo biológico em relação à sexualidade, uma espécie de "tem de ser", que tem muita força. E isto é dos enviesamentos mais tolos que eu já vi. Eu já vi escolas passarem vídeos sobre o coito dos hipopótamos, e eu peço desculpa, mas eu tenho tanta dificuldade em entender de que maneira que os hipopótamos nos podem ensinar seja o que for sobre a sexualidade, que me parece que nós confundimos muitas vezes cio com sexualidade, que são realidades que não têm rigorosamente nada a ver uma com a outra.

O desejo como escolha é uma ideia que, de alguma forma, as pessoas acham que o desejo simplesmente acontece. Isto não é assim.

Não, não é, Judite. As pessoas têm a ideia que o desejo é um fósforo, que é qualquer coisa que se acende repentinamente e se torna incontrolável dentro de nós. E não é verdade. O desejo é uma dimensão muito séria da natureza humana. Eu tenho medo que, às vezes, nós estejamos muito inquinados com uma ideia demasiado sexualizada do desejo. O desejo é aquilo que resulta de muitas contas de cabeça que nós fazemos quando olhamos para alguém, sentimos essa pessoa bonita, sentimos ela bonita por dentro e por fora, conforme aquilo que nós entendemos que é beleza. Façamos não sei quantas perguntas em relação a ela e finalmente entendamos escolhê-la como alguém de quem queremos gostar. Manifeste-se esse afeto da forma como se vier a manifestar. E, portanto, não é aquele registo impulsivo, fugidio, como em muitas circunstâncias se fala. E, portanto, o desejo como uma escolha, é uma dimensão nobre da natureza humana em relação a tudo. Às pessoas com quem nós nos entendemos gostar, em relação à sexualidade, em relação às escolhas que fazemos pela vida fora. E acho que às vezes até devo dizer que parece que estamos a tributar a palavra desejo como se tivesse um imposto de luxo, como se, no fundo, não fosse das dimensões mais nobres que nós podemos ter, seja em relação ao que for.

O Eduardo tem uma frase muito clara no seu texto: "Os abusos sexuais sobre mulheres não são sexualidade, são violência e maldade". Por que continuamos então a discuti-los como se fosse uma coisa da ordem da sexualidade?

Judite, porque eu acho que nós se calhar fomos vivendo no mundo judaico-cristão, que tem coisas magníficas em muitos aspectos, mas que noutros faz com que, de repente, quando se toca na sexualidade, eu acho que às vezes há muitas pessoas que perdem o equilíbrio num sentido ou noutro. E portanto, há tantas formas de fazer maldade às pessoas que, em muitas delas, se manifestam através da sexualidade. E portanto, um abuso, uma violação, é um ato traiçoeiro, já agora, um ato cobarde, que se faz muitas vezes em relação às mulheres e que às vezes merece reparos públicos e até judiciais, Judite, que levam sempre a supor que um homem não é de ferro e que muitas vezes as mulheres se expõem a determinadas situações como se estivessem a pedi-las. Estou a citar algumas observações que eu já ouvi em meio judiciário. E, portanto, nestas circunstâncias, eu acho absolutamente obsceno e acho uma vergonha que pessoas que dizem estas coisas, a seguir não olhem para a mulher que tem ao lado deles, não olhem para a mãe deles, para as filhas deles e perguntem: "Mas que sentido é que isto tem?" Como se de repente nós, por um lado, lutássemos contra as limitações dos direitos civis das mulheres, com toda a liberdade que entendam ter em relação ao seu corpo, ao seu vestuário e a tudo mais, e por outro, nas entrelinhas, tivéssemos comentários tão feios, tão indignos, que a certa altura não há como não nos sentirmos todos muito revoltados, muito magoados e a perguntar: "Mas o que é que se está a passar?" Quando ainda para mais, nas redes sociais, aquilo que nós observamos são proliferações quase sem fim deste tipo de comentários que nos levam a perguntar: "Mas o mundo está a crescer para melhor ou antes pelo contrário?"

Vamos ficar com essa pergunta e ficamos por aqui hoje, Eduardo. Um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Um abraço para si, Judite. Até amanhã.