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Bem-vindos ao "Porque Sim Não É Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de fazer 18 anos, porque chegar aos 18 anos é quase como cruzar uma espécie de linha invisível. Mas afinal, o que se passa de um dia para o outro? Passa o adolescente para o adulto? Vamos falar dessa fronteira tão simbólica, se calhar, como assustadora. Não é, Eduardo? Boa tarde.

Olá, Judite. Tecnicamente, uma pessoa chega a um sítio onde sonhou muitas vezes chegar, sobretudo quando se zangava com os pais. Chega a um lugar que tinha um impacto absolutamente fora de lugar quando uma pessoa imaginava que aos 18, fosse o que fosse, que os pais mandassem fazer a hora do regresso a casa ou fosse lá o que fosse, nós mandaríamos no jogo e eles não teriam qualquer oportunidade para dizer o contrário.

Como é que é a frase? Já não mandas em mim?

Exatamente. Tenho 18 anos, que é quase como quem diz: "Vê lá o que tu andas a fazer. Talvez estejas distraído ou distraída para o essencial". E depois uma pessoa nesse ano tira a carta, conclui o 12º ano, tem aquelas festas intermináveis dos 18 anos dos amigos, que às vezes têm uma dimensão...

Quase de casamento.

De casamento autêntico, Judite, com direito a passadeira vermelha, limusines, às vezes, etc. Sai finalmente de casa quando é a altura de ir estudar para a universidade. E são tantas coisas ao mesmo tempo, que de repente aquilo não tem como não bater um bocadinho na cabeça e não deslumbrar, e ao mesmo tempo não arrepiar, porque depois chega-se a uma universidade e de repente já não se é o mais crescido do sítio onde se estudava e passa-se a ser o mais pequenino, aquele que é alvo de alguma ironia, às vezes até de alguma chacota. E depois gerir um orçamento todos os meses não é fácil. Portanto, tudo juntos é um crescimento que alavanca num instantinho e de repente, o que se faz com isso?

Depois também há alguma ansiedade em relação ao futuro. Nesta altura dos 18 anos já é suposto saber o que se quer ser, o que se quer fazer. Aliás, também há quem comece a trabalhar logo aos 18 anos, quando acaba o liceu.

É verdade.

Como é que os pais podem ajudar?

Explicando que os 18 anos

São só essa linha invisível.

São só essa linha, que uma pessoa percebe muito rapidamente. Porque no dia a seguir, entende que nada mudou tanto assim como se imaginou, mesmo que no entretanto, neste pacote dos 18 anos, se façam muitas coisas que para quem as pode fazer, têm impacto. O primeiro interrail, às vezes a primeira viagem, que deve ser por coincidência, só pode ser até Amesterdão, o primeiro voto. Pronto, essas coisas todas.

A carta de condução.

Sim, tudo. É muito em muito pouco tempo. E eu acho que os pais se adaptam muito bem a isso, porque no fundo, já passaram por esses alavancos todos e têm a noção que os 18 não são tão fundamentais assim, mas de repente é como se fosse adolescente. Tecnicamente, deixou-se, de certa forma, de ser tão adolescente, mas continua-se adolescente, só que com a ideia de que se tem outra autonomia. E aí os pais podem ajudar nos 11, nos 12, nos 13 e por ali adiante, ao facilitarem esta autonomia, coisa que muitas vezes os pais não fazem.

Mas também há um bocadinho aquela sensação, sobretudo para quem vai estudar para fora, que é: agora estás por tua conta. Por tua conta e risco.

Judite, que na primeira semana é uma coisa magnífica, porque de repente uma pessoa tem a ideia que se quiser sair até à meia-noite, às 02:00, às 03:00 ou às 04:00, pode fazê-lo sem ter a mãe a dizer: "Olha, que eu ainda não adormeci", e portanto, sem aquele peso na consciência. E depois, a partir da segunda semana, a pessoa chora que se farta, porque se sente pequenina e sozinha. E afinal, ter 18 anos não é logo um batismo de voo tão intenso como uma pessoa imaginava.

Há essa questão de ser um adulto que ainda não está completamente resolvido, até por isso, porque aos 18 anos ainda não sabemos exatamente o que queremos da vida.

Judite, eu acho que às vezes nem aos 40. Eu às vezes brinco, como sabe, costumo dizer que a adolescência termina aos 40.

É verdade.

Que é um bocado como se disséssemos: pronto, 40 anos para aprender a viver, 40 anos para gozar como deve ser tudo o que aprendemos. Não, não se sabe nada do que se quer na vida. Tem-se uma ideia Muito sensatas nalguns aspectos, mas ao mesmo tempo, não. Quer dizer, 18 anos de experiência é muito pouquinho e ainda por cima, felizmente, em muitos aspectos, são 18 anos de uma experiência muito protegida pelos pais, o que faz com que uma pessoa tenha a ideia, a ilusão de uma segurança que, de facto, fazendo as contas com outro rigor, não tem. E, portanto, é muito importante que se apanhem alguns sustos, que de alguma forma se telefone pra mãe, invariavelmente.

Para saber como é que se faz arroz.

Claro. E pro pai, quando, de repente, o orçamento do mês não chega e se precisa de um reforço qualquer, porque às vezes a gestão foi abandonada, como é natural que seja num primeiro momento. Eu não vejo mal nenhum nisso tudo. O que é que assusta, às vezes, um bocadinho? É que nós andamos com os nossos filhos ao colo há muito tempo, é compreensível e é humano, mas às vezes não os preparamos tão bem assim para esta autonomia. E, portanto, sim, eles ficam num ânus sem saber muito bem o que é que hão de fazer. Aqui, sim, eu acho que faz alguma diferença. E depois, é muito importante que os pais percebam aquele desabafo, que eu acho tão infeliz e tão agressivo, e que às vezes os pais não ponderam como deviam. Quando os pais, às vezes, no meio de uma fúria qualquer, dizem: "Quando tu tiveres a tua casa", como se aquela não fosse a casa dos nossos filhos, e a casa deles, de preferência, para sempre. E nessas circunstâncias, é muito importante que nós nos possamos dar conta que mesmo como pais, mesmo quando eles estão fora de casa, mesmo quando eles já têm 18 anos e sobretudo têm esta ilusão de que são capazes de se gerir, a mãe e o pai continuam a ser a entidade reguladora em relação a tudo. Em relação ao sucesso, em relação às opiniões, à primeira vista, inconvenientes, que acabam por ter. E é aqui que eu acho que muitas vezes os pais se encolhem, às vezes ficam desiludidos, às vezes mais do que desiludidos, ficam decepcionados e não falam nem metade das coisas que deviam falar. Isso é que não acho que faça sentido nenhum, até porque eles têm toda a legitimidade para estarem deslumbrados com os seus 18 anos. Mas calma lá, eles também precisam de cuidar dos pais como deve ser, e nós falhamos vezes demais nestas exigências.

Mas há pouco, quando falava do colo, talvez o colo excessivo, faz com que também haja muitos jovens que não parecem com vontade de querer crescer.

Eles crescem todos até ao último ano do curso, Judite. Eu já perdi a conta daqueles que depois chegam ao último ano do curso e têm aquelas saídas que eu acho que são airosas e que embrulham completamente os pais quando dizem: "Pronto, eu agora acabo o curso ou provavelmente antes de acabar o curso vou fazer um ano sabático", que é uma maneira de dizer: "Sim, eu estou disposto para crescer e dar o passo que faltava pro mundo dos adultos, mas deem-me só um ano pra eu respirar e vou fazer um voluntariado ou muitas viagens e tirar mundo", o que é uma coisa que faz todo sentido, mas que também traduz o medo que eles têm de crescer. É verdade que sim, Judite. E às vezes crescem pra fora de casa dos pais, dentro da casa dos pais, que continua todavia a ser a casa deles, mas é como se em muitos momentos quisessem ser adolescentes aos 25, aos 30 e às vezes depois disso. E aí é que eu acho um bocadinho mais escorregadio e os pais têm que ter uma posição sobre isso. Não é naquele sentido, mais uma vez no meio de uma fúria: "Mas olha lá, tu pensas que isto é uma pensão, é?" Mas no sentido de planear isto tudo com pés e cabeça, porque é assim que os pais ajudam a crescer.

Muitos pais, passe a expressão, junta-se a fome com a vontade de comer, porque há muitos filhos que não querem crescer e há tantos pais que parecem que não querem largá-los, não é?

Sim, protestam e agradecem muito que eles estejam por lá. Eu acho que sim. Mas sabe, eu também compreendo que quando se tem estas idades, ou 21, 22, 23, quando se acaba um curso até, que eles tenham a ilusão de ter uma carreira internacional. Voltamos à história do Tom Sawyer, não na versão de quando eu tiver 18 anos, mas na versão de quando eu acabar o curso e que tenham o mundo que eles entendem que devem ter. Mas eu acho que às vezes eles fogem com a ideia de que não têm um espaço neste país e que este país trata mal os jovens. Às vezes trata mal, mas cuidado, porque eles depois alimentam-se muito desta ilusão de que não são valorizados o suficiente em Portugal. E acho que eles não tentam nem uma vez, nem duas, nem três, de uma forma consistente e séria, a mostrar que são capazes de ser quem são um bocado. Depois, aquilo que eles fazem a seguir ficará com eles. Mas às vezes é importante que eles ponderem os custos e os ganhos de saírem, porque muitas vezes vão à procura de uma afirmação e esquecem-se que, entretanto, perdem um, dois, 10, muitos anos na relação com os pais, com as pessoas que lhes são mais próximas e ficam muito sem um lugar que seja verdadeiramente deles, porque comunicar por videochamada e respirar, muito frequentemente, o mesmo ar que os pais, apesar de tudo, faz toda a diferença.

Portanto, ter 18 anos devia ser um começo e não um veredito. Não é só uma data no calendário.

Não, e eu acho que é só um começo, mas se nós não lhes dissermos isto com clareza, eles acham que a partir daqui se emanciparão e é um Deus nos acuda, eu tomo conta de mim e não quero saber de ninguém pra mais nada. E não. Os pais são importantes até os pais estarem vivos. E mal seria quando os pais desistem de fazer de pais e de chamar a atenção, sempre que entendem que há ali um melindre ou uma coisa de que não gostam, porque aí é desistirem dos filhos, mais do que parece.

E convém não esquecer que ser adulto é um processo, e é um processo longo, às vezes.

Meu Deus, dá um trabalhão, Judite França, mas que trabalhão.

Eduardo, um grande abraço. Encontramo-nos amanhã.

Conto com si. Até amanhã, Judite.

Já sabe. Se quiserem enviar-nos mais perguntas, é eduardosa@observador.pt. Agora sim, Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Obrigado e até amanhã, Judite.