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Começa agora mais um "Porque SIM não é resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Este sábado celebra-se o Dia dos Avós e, por isso, hoje vamos falar sobre esse elo especial entre gerações e tudo o que os avós representam para os netos e para os pais também. Olá, Eduardo. O que faz da relação entre avós e netos algo tão especial?

Olá, Judite. Na verdade, Judite, os avós não perdem a oportunidade de reparar, de consertar todas as asneiras que fizeram como pais. E, portanto, são tão mais experientes, em boa verdade. São tão mais compreensivos, são tão mais equilibrados na maneira como leem o comportamento dos netos, que no final de contas, funcionam como uma espécie de entidade reguladora em relação às exigências dos pais, que são sempre diferentes, e acabam por pôr tanto algodão doce em tudo aquilo que eles têm que fazer, que depois os netos acham que eles são a reserva natural da bondade humana e balizam-se por tudo o que eles representam.

E influenciam o desenvolvimento emocional das crianças.

De que maneira, não é? Judite, eu acho que é um privilégio quando uma criança, em vez de perceber que tem uma mãe e um pai que os adoram, tem uma mãe, um pai, não sei quantos avós, fazendo as contas, pelo mínimo. E percebendo que, afinal de contas, os pais e os avós se educam mutuamente em função dos filhos e, portanto, este equilíbrio, esta ideia de que há pessoas que têm tempo para eles, que de alguma forma aceitam ser despenteados e se adequam ao ritmo das crianças, etc, acaba por ser tão diferente daquilo que os pais conseguem dar, que quando se tem o privilégio de ter os avós ali ao pé ou ter com eles uma relação muito frequente, evidentemente que isso funciona como uma vitamina de crescimento em relação às crianças.

Diz-se que os avós, de alguma forma, até rejuvenescem quando têm de cuidar dos netos.

Sim.

Há estudos até que dizem que duram mais tempo os avós que cuidam dos netos.

Eu assino por baixo. Judite, porque não é pela utilidade que eles voltam a sentir que podem ter, não é nada disso. É por redescobrirem que podem amar perdidamente, como se calhar imaginavam já não conseguir fazê-lo. E este amar perdidamente dá-lhes um sentido à vida e dá-lhes uma determinação, uma força tais, que eu acho que sim, que os avós, quando têm este privilégio de ter os netos por perto e descobrires como entretanto cresceram tanto, com uma simplicidade que eles próprios se calhar nem imaginavam que eram capazes de ter, isso dá-lhes umas ganas de viver, uma garra, que obviamente antes não teriam.

É curioso estar a falar nessas ganas, porque há o reverso da medalha. Será que ao serem cuidadores, muitas vezes durante muito tempo, porque os pais estão muito tempo fora em trabalho, isso não os pode sobrecarregar?

Judite, eu gosto muito dos avós a fazer de avós.

Pois.

Mas tenho medo que haja alguns que vão muito para lá dessas funções e que funcionem, às vezes, como segundos pais, às vezes, tendo mais protagonismo na vida dos netos do que os próprios pais. E isso inquieta-me muito, não é porque os avós estejam invariavelmente cansados, como se diz, não é por isso. É porque, evidentemente, as crianças têm a noção que os avós são almofadados em muitos aspectos, mas que há um lado chato que invariavelmente é da responsabilidade dos pais e que eles levam muito a peito, e ainda bem que levam, e que os avós servem pra fazer o contrapeso, não para estar eles próprios a ser solicitados em relação a tudo. Em relação às despesas, já pra não falar de outras coisas, em relação a tudo aquilo que às vezes é o tempo que também não têm. Portanto, eu acho que há pais que abusam do gosto que os avós têm de ser avós. Eu acho que é muito importante que os pais percebam que os avós têm direito às suas agendas, ao seu tempo livre, a tudo aquilo que entendem que também precisam de fazer, para além de serem avós. E eu acho que sim, que às vezes há pais um bocadinho abusadores e que tomam conta da agenda dos avós, como se de repente os avós não tivessem autodeterminação, vontade, autonomia para decidirem ser só avós e o só com aspas, como eles devem ser.

São importantes na transmissão das memórias da família?

São fundamentais. Eu devo lhe dizer que eu acho uma parvoíce, uma tacanhez imensa, esta ideia de que as pessoas mais velhas são mais velhas, ponto. Como se fossem débeis mais ou menos atestados. Eu fico escandalizado quando os netos não sabem a história dos avós, não conhecem as histórias dos avós e, portanto, os avós são uma sabedoria absolutamente interminável. E quando os pais não trazem os netos até a sabedoria dos avós, eles estão a desperdiçar muitas bibliotecas que os avós representam, sendo que são bibliotecas vividas, cuja experiência se traduz em tantas coisas tão fantásticas e tão pouco transmissíveis por outras fontes, que a determinada altura, eu acho que às vezes andamos todos deslumbrados com as coisas que somos capazes de fazer e esquecemos que os avós, independentemente de não dominarem as novas tecnologias, se for o caso, ou inglês ou outras coisas quaisquer, são um exemplo de inteligência natural, que nos tempos que correm, é cada vez mais preciosa em relação às inteligências artificiais que andam por aí a contaminar o mundo com tanta tolice.

Quando os avós já não estão presentes fisicamente, deve manter-se viva essa presença na vida das crianças?

Sempre. Se eles foram estando presentes, não há como estarem ausentes, mesmo quando se ausentam definitivamente. Mas nas histórias dos pais, na passagem de testemunho que isso representa no vocabulário dos pais, é absolutamente fundamental que os pais, a partir do momento em que os avós não estejam fisicamente presentes, não os excluam da vida dos netos, porque eles representam tantas coordenadas de sabedoria, de sensatez, de bondade, de sentido de justiça, de clarividência, que estarmos a privar os nossos filhos disso, é está-los a privar de fatores de crescimento fundamentais.

E com esta homenagem aos avós, por causa do Dia dos Avós, que se celebra este sábado, ficamos por aqui, Eduardo. Voltamos para a semana com mais um tema e até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt. Nós respondemos assim que for possível. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até segunda.

Um bom fim de semana e até segunda.