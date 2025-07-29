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Começa agora mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de futebol, ou melhor, dos treinos de futebol das crianças e de como às vezes os piores comportamentos não estão em campo, mas na bancada. Eduardo, olá, por que tantos pais se exaltam nos treinos? Gritam, protestam, pressionam. O que está por trás deste comportamento?

Olá, Judite. Nós temos sido muitas vezes questionados por causa disto. E eu acho que entendo por quê. Porque, em primeiro lugar, aquilo que eu vou observando em muitos treinos em que acabo por estar, é que os pais colocam tantas expectativas, mas tantas, sobre as competências futebolísticas dos seus filhos, que a determinada altura, eu acho que eles não estão lá só para que eles tenham uma atividade desportiva, para que tenham uma atividade lúdica, para que socializem, brinquem, aprendam tudo aquilo que um desporto como esse lhes pode dar, mas é como se tivessem sempre uma pontinha de expectativa de que cada uma daquelas crianças tenha uma carreira desportiva. E isso preocupa-me um bocadinho, porque o desporto é uma atividade fantástica. Curiosamente, os treinos de futebol são cada vez mais articulados nos sítios mais incríveis. Há campos de relva sintética, os miúdos têm equipamentos, têm mochilas. Portanto, há, de facto, todo um cuidado imenso na formação e o resultado vai-se vendo, porque somos um país muito pequenino que vai dando muitos atletas a esse nível. Mas de facto, os pais a certa altura colocam uma pressão sobre os miúdos que é muito inquietante. Sobre eles, porque estão permanentemente a dar táticas e outras coisas do gênero, e a zangarem-se quando eles falham simplesmente um passe. E em muitas circunstâncias, hoje menos, mas ainda assim continua a acontecer, quando um jogador de uma equipa adversária, Judite, porque tentou fazer uma pontaria à bola e às vezes fugiu-lhe o pé e de alguma forma aleijou um bocadinho uma criança. E se há um cuidado imenso a este nível dos treinadores, que é uma coisa fantástica, porque imediatamente pegam em quem pisa o risco e o põem ali um bocadinho no banco de suplentes a arejar a cabeça porque as coisas fiquem mais calmas. Mas é verdade que muitos pais passam completamente todos os limites, insultam, exaltam-se de uma forma inacreditável, prometem uma agressão ou outra. E portanto, eu achava magnífico que os pais primeiro percebessem que uma escola de futebol é só uma escola de futebol. É um desporto como outro qualquer. Pode ser um desporto federado, mas é um desporto. É para eles aprenderem a crescer com toda uma outra lógica diferente das escolas. E achava fantástico que da mesma forma como os treinadores são muito atentos em relação às crianças que pisam o risco e às vezes são agressivas para além do razoável, fossem atentos também aos pais de algumas crianças que são agressivos muito para além do razoável. E a melhor forma de lhes demonstrar que não pode ser assim, é fazer com que estas crianças, de facto, sejam, no fundo, uma contrapartida para o bom comportamento dos pais. Pais que se comportam assim, se calhar, não podem ter essas crianças a competir de igual para igual. E eu acho que os pais, quando são advertidos de uma forma um bocadinho mais musculada, enfim, tenho eu esperança que depois podem ser muito melhores. Mas isto é só uma atividade desportiva, não é mais nada do que isso. E às vezes eu acho que os pais escorregam e imaginam tudo de uma forma muito mais exorbitante do que devia ser.

Parece que hoje em dia todos os meninos podem e devem ser Ronaldos.

Judite, eu acho que muitos pais querem muito.

Mas essa ideia cola-se à expectativa depois e recai a pressão sobre os filhos, não é?

Cola, Judite. Cola de uma forma exorbitante. Eu percebo que as crianças façam aquilo que os seus ídolos desportivos fazem, portanto, cortam o cabelo como o corte de cabelo dos ídolos desportivos, comemoram os gols da mesma forma, provocam, às vezes, os assistentes da mesma forma. E aqui eu acho que é fundamental, já agora, que o desporto profissional não ponha os atletas a mandar calar os assistentes ou de alguma forma a desafia-los ou a acicata-los, porque depois estas crianças bebem estes exemplos todos. E de facto, quando estes pais imaginam não tanto um divertimento fundamental, mas uma atividade que pode dar-lhes uma perspetiva de vida, e isso é muito mais comum do que pode parecer, estes pais se calhar ganhavam se estas equipas, desde muito cedo, fossem explicando exatamente o contrário. O desporto é, de facto, uma escola de virtudes. Ensina-os a ter um conjunto de competências que se calhar eles têm na escola e ali precisam de desenvolver de outra maneira, etc. Mas se nós não formos educar estas crianças desde o primeiro momento, nós estamos a subverter tudo. E, portanto, a atividade desportiva é muito importante, mais importante que a atividade desportiva é a escola, e é mais importante ainda a boa educação na relação uns com os outros. E é aqui que às vezes tudo aparece um bocadinho subvertido.

E o que isso faz à autoestima das crianças?

Edite, eu percebo que eles não gostem de perder. Quem gosta, valha-me Deus? A grande vantagem de uma atividade desportiva é que eles às vezes estão dois anos no mesmo escalão. E quando estão dois anos no mesmo escalão, encontram equipes em que um ano de diferença significa uns centímetros a mais, mais massa muscular e, portanto, há um ano em que eles perdem quase sempre e há um ano em que ganham quase sempre. Isto é o que pode haver de melhor pra autoestima de uma criança, porque obviamente dói quando se perde quase sempre, mas depois esta experiência de ganhar e de perder, curiosamente, dá-lhes uma segurança vida afora, que quando eles ganham sempre, não têm. E portanto, a atividade desportiva traz-lhes, muitas vezes, um conjunto de experiências que noutro contexto não seriam possíveis. E, portanto, curiosamente, quando eles ganham e quando perdem, quando eles exageram no ímpeto ou quando, de alguma forma, falham um gol de baliza aberta, quando ganham e jogam mal, ou às vezes quando perdem jogando muito bem, tudo isto é uma paleta de cores que torna a autoestima das crianças robusta. Daí o desporto ser tão importante e daí ser muito mais importante ainda não pegarmos numa atividade desportiva e fazer disso uma espécie de academia de futebol em que cada criança tem que ser um atleta de alta competição.

E como é que os treinadores podem intervir, de alguma forma, para proteger o bem-estar das crianças sem criar conflitos com os pais?

Se calhar, às vezes têm que os criar, Edite. Às vezes têm que ser um bocadinho educativos pros pais, porque os pais entendem, às vezes, intervir na composição da equipe. Às vezes os pais criticam de uma forma feroz um colega de equipe porque ele falhou um lance qualquer. E, portanto, os treinadores são pessoas muitíssimo importantes para educar as crianças e às vezes para educar os pais das crianças, e às vezes para educar os pais das crianças através das atitudes pedagógicas que têm com as crianças. Isto é absolutamente fundamental. Nós podemos tornar as crianças mais educadas se lhes dermos uma atividade desportiva onde, obviamente, se pede que elas sejam agressivas dentro daquilo que são os limites de um determinado desporto, mas que sejam sobretudo leais. E às vezes nós percebemos que elas já têm algumas manhas e algumas manias que veem nos atletas de alta competição e os treinadores são fundamentais pra explicar que a lealdade é o princípio fundamental de uma atividade desportiva e, se for assim, ela transbordando pras outras áreas da vida, pode-se ser competitivo, pode-se rivalizar sem se ser batoteiro e essa é, no fundo, uma das primeiras lições que eles podem ter.

E além disso, é preciso divertirem-se, porque é um jogo de futebol.

Sobretudo brincarem uns com os outros, porque é uma coisa fantástica. Quanto mais descontraídos, mais eles, de alguma forma, põem cá fora todos os seus dotes. Quanto mais estão amedrontados, a bola queima e falham coisas que, obviamente, em condições normais, não falhariam.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardo@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Pronto, Edite. Até amanhã.