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Castigar continua a ser uma das respostas mais automáticas na educação das crianças, porque diz-se: "Se não castigarmos, elas não aprendem". Olá, Eduardo. Será assim mesmo? Será que se ensina medo em vez de respeito?

Olá, Judite. Ensina medo, ensina. Muito para além, aliás, da nossa vontade, mas ensina, sem dúvida nenhuma. E ensina, e isso é que eu acho que também é importante que fique claro, mesmo quando nós não queremos que os nossos filhos aprendam, porque basta que eles olhem nos nossos olhos. Portanto, muitas vezes os pais que têm a ideia que são pais, desculpe minha linguagem, fixes e que de alguma forma passam-

Amigos

...amigos, etc. E que passam à margem dessa vulgaridade toda, como por exemplo, desencadear algum medo num filho, às vezes desencadeiam muito mais, porque não perdem a compostura, mas o seu olhar oscila, às vezes, entre o medo e a fúria e, portanto, venha o diabo e escolha, eu prefiro que os pais de uma forma transparente assumam aquilo que sentem, mesmo que a seguir depois emendem a mão, como aliás os pais fazem sempre. Eu percebo que os pais depois digam: "Não, mas há uma diferença entre o respeito e o medo". Eu acho isso divertido, porque o respeito não é indissociável de medo, ou seja, os nossos filhos têm respeito porque têm admiração por nós, começando pelo princípio, e porque juntam a isso o facto de estarem muito de nós e, portanto, claro que têm sempre respeito, porque nós somos uma fonte de sabedoria, aliás, a fonte de sabedoria para eles, mas de vez em quando é muito importante que eles também percebam que uma mãe e um pai com o coração muito grande, ainda assim, é capaz de olhar nos olhos, fazer cara de mau e dizer: "Meu amigo, estás a pisar o risco, vê lá, tens de ouvir isso, porque senão nós zangamo-nos". E, portanto, entre zangarmo-nos em tempo real, olhos nos olhos, inspirando até um bocadinho de medo, ou estarmos ali tipo Luís de Matos, a tirar coelhos da cartola e hoje castigamos desta maneira e amanhã daquela, etc. Eu prefiro mil vezes que os pais se zanguem quando têm que se zangar e depois nada de amuos, nada de birras, nada de a mãe fica triste, esse tipo de coisas. E põe-se tudo a andar com a tranquilidade habitual e a vida continua e as crianças convivem, aliás, muito bem com isso.

Há uma tendência que diz que é preciso tirar a criança do sítio onde está a fazer, por exemplo, a birra, e dizer-lhe: "Vai para o teu quarto". E o castigo é sempre o mesmo. É sempre este tirá-la do ambiente e pô-la num outro ambiente. Não é porta fechada, é só vai para o teu quarto. Isto funciona? Pode funcionar?

Eu tenho a impressão, e devo dizer que esse é o clássico dos clássicos das mães quando se enfurecem. Quando uma criança tem como castigo ir para o quarto, à escala do crime de colarinho branco, é a mesma coisa que dizer: "Vais ali para um paraíso fiscal pensar nas asneiras que fizeste e vai de lá sair outra pessoa", porque, na verdade, o quarto é onde existem as coisas mais apetitosas para que uma criança de alguma forma brinque. Eu continuo a achar que os castigos devem ser a exceção e só são compreensíveis quando as crianças fazem uma asneira em formato XXL. Aí, sim, faz sentido que a mãe ou o pai digam: "Acabou-se. Vamos pôr aqui um travão nisto tudo". Mas as crianças sensatas fazem muito pouca asneira em formato XXL e, portanto, não vale a pena estarmos permanentemente nisto. Agora, a mim preocupa-me muito que os pais banalizem de tal forma o castigo. Por quê? Porque, entretanto, aquele impacto que o castigo tem, uma criança fica um bocadinho assustada, depois fica ali com uma raiva de estimação em relação à mãe ou ao pai e depois, de alguma forma, 10 minutos depois, aquilo passa e as coisas vão ao lugar. Não tem essa dimensão tão linear, porque quando as coisas se banalizam, como se compreende, é como as dívidas das sociedades desportivas do futebol, 500 milhões de prejuízo ou 551. Que diferença faz? E, portanto, castigos só nas exceções. Atenção, que as crianças só fazem birras, e todas as crianças saudáveis fazem birras, é verdade que sim, mas por favor, elas só fazem birras quando, sem querermos, vamos gerindo, às vezes bem, às vezes mal, as regras e os nãos, porque quando este sal para o comportamento delas vai sendo ou de menos ou de mais, elas aí elevam a fresquice e quando fazem uma birra, estão à espera que as regras da mãe e do pai sejam coincidentes e tudo bata certo. E por isso é que às vezes quando fazem birras e nós nos zangamos a sério com elas, elas a seguir ficam muito bem-dispostas, não é porque tenham adorado fazer birras, é porque finalmente percebem que mesmo chegando ao limite de terem de fazer uma birra, afinal, sempre a mãe, sempre o pai, é coisa que às vezes no dia a dia nem sempre parece que existam, sobretudo afinados pelo mesmo diapasão.

Que alternativas existem para os pais que se sentem sem qualquer tipo de solução?

Para gerir o comportamento de um filho? Não há, como é evidente. Eu costumo dizer, às vezes, tentando ser provocatório: "Atenção, se querem ter certezas naquilo que estão a fazer, por favor, nunca sejam pais, porque os pais precisam de crescer com as dúvidas". Valha-me Deus, nós éramos pessoas ótimas até sermos pais e depois de sermos pais conseguimos ser mais bondosos, mais bonitos, tudo o resto que nem imaginávamos que éramos capazes de ser, à conta de muitas das dúvidas que eles nos trazem todos os dias, pondo-nos permanentemente à prova. Portanto, os pais só têm é que não ser medricas. E às vezes eu tenho medo que os pais sejam medricas, queiram zangar-se no tom certo, no momento adequado. Não, os pais às vezes são exagerados e precisam de fazer uma asneira de oito em oito horas e quando não fazem uma asneira de oito em oito horas, se calhar têm que caprichar nas asneiras para depois irem aprendendo com as asneiras a ter os comportamentos adequados, mesmo quando se trata de gerir as regras e poupar em castigos.

É muito diferente um castigo de um castigo natural, ou seja, não o vou ajudar porque ele acaba por se castigar a ele próprio por insistir em fazer algo errado.

Sim, às vezes. Os pais muitas vezes fazem isso porquê? Porque têm a noção que entre estarem a desperdiçar português e avisarem não sei quantas vezes daquilo que não podem fazer ou deixarem que uma criança experimente, apanhe um susto, às vezes fica ali com uma dorzinha passageira e com isso tudo possa aprender. Os pais, na sua sabedoria, fazem-no algumas vezes e sentem que é muito mais eficaz. E portanto, nesse contexto, intuitivamente, todos os pais o fazem. Mais os pais à medida que vão tendo filhos, por uma razão simples: porque num primeiro filho, nós somos sempre muito inexperientes, nomeadamente nos primeiros tempos, e queremos fazer tudo de uma forma tão adequada, que somos pouco espontâneos na maneira como dizemos que sim e que não, e sem nos darmos conta, é isso que assusta um filho, não é mais nada.

Já não é tempo para pensar naquela frase batida: "No meu tempo era assim". Essa frase já cheira a mofo.

Não, eu acho que os pais hoje são muito melhores pais, sinceramente. Há um pormenorzinho onde eles têm que melhorar, que é na forma como tentam ser mais democráticos. Agora, serem mais democráticos não significa que sejam as crianças a mandar nos ritmos delas, nas regras e tudo mais. Não. Serem mais democráticos significa que olhem para elas com outra atenção, percebam o que ele está a querer dizer, por que ele está de tão mau humor. Ou seja, a boa educação não significa domesticar um filho, que fique claro. Todavia, a boa educação é um patrimônio da humanidade e, portanto, não vale a pena nós lidarmos com ela como se, no fundo, quiséssemos que as crianças fossem educadas num colégio militar, porque a boa educação não é incompatível com pais de coração grande e com uma atmosfera familiar onde perdure a liberdade, claro.

E com essa mensagem ficamos hoje por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, Eduardo. Obrigada.

Até amanhã, Asti.