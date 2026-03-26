Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bem-vindos ao "Porque Sim Não É Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de frustração e como ensinar as crianças a lidar com ela. Olá, Eduardo. Até que ponto essas dificuldades numa geração que ouviu poucos nãos é apenas uma etapa no crescimento e não um problema?

Olá, Judite. Acredito que é uma etapa. Todos nós, em algumas circunstâncias, precisamos de um "feedback" em relação às nossas capacidades para escutarmos alguns nãos e não irmos mais longe. Muitas vezes, quando nós sentimos que somos pessoas mais ou menos acomodadas em relação a eles e entramos em outra relação, percebemos que temos muitas coisas a aprender e a crescer. Portanto, é uma etapa, sem dúvida. Às vezes, os pais dizem com toda a ternura do mundo que os filhos não toleram a frustração, não gostam de ser contrariados.

Quem gosta?

Exatamente, Judite. É sempre o mesmo que eu digo, mas sabe que eu, se calhar, também não sou capaz de não gostar. Agora, eu acho que eles têm muitas dificuldades em aceitar uma contrariedade, porque, se calhar, eu sei que dito desta maneira vai lhe parecer feio, cruel, mas às vezes eles precisam de ser um bocadinho contrariados com senso, naturalmente, com equilíbrio, mas de uma forma coerente, e isso acontece vezes menos. Portanto, eles têm dificuldade de conviver com a frustração. Por quê? Porque eles nunca aprenderam a ser frustrados com parcimônia, mas de uma forma que abra espaço para eles crescerem de outra maneira.

E nessas alturas, estamos a proteger as crianças desse sofrimento, mas também estamos a impedi-las de aprender com ele.

Judite, vamos lá ver. Eu também não acho que seja um sofrimento tão significativo. Eu acho, sinceramente, que os nossos filhos, quando nós lhes dizemos que não, eles têm, a todo o tempo, uma noção da coerência dos nossos nãos. Eles muitas vezes, antes de porem as suas dúvidas a sufrágio, já estão razoavelmente informados acerca da nossa opinião. E mais, quando eles sentem argumentos imbatíveis, eles não se ensaiam nada de os apresentar. E nós, quantas vezes não somos educados por esses argumentos no sentido de nos tornarmos melhores pais? E, portanto, não é por aí. Nós temos a ideia de que menos não significa mais felicidade, e esta fórmula é batoteira. Eles precisam de alguns nãos para serem capazes de ir atrás das coisas felizes. Os nãos funcionam como quanto basta de sal nos alimentos e, portanto, com menos nãos, eles correm o risco de crescer com inúmeras qualidades, mas um bocadinho insossos, e isso não leva a lado nenhum.

Mas estamos naquela era em que chamamos síndrome a tudo o que é desconfortável.

Às vezes, Judite. Eu tenho medo que, e às vezes as redes sociais têm um peso muito grande a esse nível, os pais vivam numa culpabilidade imensa de não estar tanto disponíveis como entendem que deviam estar. E eu não me canso de chamar a atenção que os pais são importantes, mas não são assim tão importantes. As crianças não precisam de tanto tempo de pais. Precisam, claro, quando os pais estão entre eles, que estejam, ponto. Mas não precisam disso. E nós vivemos às vezes com tanta culpabilidade com as nossas falhas e nós damos tanto. Para quê essa culpabilidade toda? Que em muitos momentos andamos a fazer concessões onde não as devíamos fazer, quase para sossegarmos esta culpa que às vezes nos corrói e que, valha a verdade, é muito injusta, porque nós damos muito mais do que a nossa energia ou a nossa capacidade de imaginar aquilo que éramos capazes de dar nos levou a configurar a nossa função de mãe ou de pai. Portanto, eu acho que às vezes tudo começa com a culpabilidade dos pais, que têm a ideia que tudo aquilo que dão não chega. E, por favor, eles dão tanto, que não é por fazerem concessões destas que ficam melhores pais. Pelo contrário, inabilitam-se um bocadinho como pais. Isso sim, já é um desperdício.

Eduardo, ficamos por aqui hoje e amanhã voltamos com mais um tema. Um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Eu é que agradeço. E até amanhã, Judite.