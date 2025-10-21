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Bem-vindos ao "Porque Sim Não É Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de uma questão que nos chega com enorme delicadeza: uma menina de três anos perdeu a mãe há dois meses e continua a perguntar por ela. E a família não sabe o que responder. Olá, Eduardo. Como é que se explica a morte a uma criança tão pequena?

Olá, Judite. Que tema.

Sim.

Judite, eu aparentemente vou fugir à questão, mas a intenção não é essa, como imagina. Eu acho que nós todos, tenhamos uma formação religiosa ou não, acabamos por ter algumas constantes que resultam de muitas coisas que fomos ouvindo ao longo do nosso crescimento e que se calhar ganham sentidos se nós lhes pudermos dar outra roupagem. A verdade é que as pessoas que são muito importantes para nós nunca morrem. Eu sei que dito desta maneira parece uma tolice, mas a verdade é que elas ficam vivas para sempre dentro de nós. Na verdade, mesmo aquelas pessoas que às vezes nos magoam e que são insignificantes, e que nos magoam muito às vezes, dito, também não morrem, ficam cá. Enfim, agradecíamos muito que não ficassem, mas ficam. Mas as pessoas importantes vivem para sempre dentro de nós e, portanto, quanto mais longe da vista, mais perto do coração. E por mais que nós coloquemos racionalidade ou tentemos colocar racionalidade nisto, a verdade é que quando elas ocupam a primeira fila do nosso coração, o nosso raciocínio, óbvio, sempre é razoavelmente simples: se nós precisamos delas, estão proibidas, obviamente, de morrer. Só estão autorizadas a morrer a partir do momento em que deixemos de precisar. E, portanto, é assim aos três como é assim aos 300 anos, sempre. Por maioria de razão, quando se tem três e quando se perde assim a mãe, é absolutamente incompreensível, porque é suposto que esta mãe fosse só a pessoa mais representativa da vida daquela criança e, portanto, por maioria de razão, ela estaria proibidíssima de morrer em quaisquer circunstâncias. Quando ela morre, finalmente, é compreensível que uma criança tenha manifestações que deixem toda a família numa aflição. Aparentemente, que faça de conta que não percebe, depois de perguntar uma, duas, 10, 20, 30 vezes porque a mãe não está. E depois, quando finalmente já percebeu que ela não está, acaba por reagir todos os dias como se isso não existisse e, portanto, relacionando-se com ela, se for preciso, falando com ela, com frequência, como se não aceitasse essa realidade. O facto de ela o fazer, o facto de ela não aceitar, significa que ela já percebeu há muito tempo e que, portanto, está a tentar sobreviver. A palavra correta acaba por ser essa, perante uma realidade assim. Estarmos a explicar que a mãe não está, estarmos a explicar que a mãe morreu, que a mãe foi pro céu e outras coisas do gênero que nós tentamos explicar quando estamos numa aflição, e sobretudo quando estamos a tentar fazer face a um sofrimento que é verdadeiramente pungente de uma menina de três anos, não ajuda muito, porque pra todos os efeitos, ela já percebeu que ela não está. E, portanto, desmascarar uma realidade que ela já percebeu não é muito razoável. Não podemos fazer de conta que ela está, mas temos que lhe dar espaço pra ela fazer este faz de conta, até que finalmente possa cair em si e ficar triste, como se calhar neste momento ainda não está.

Mas há alguma coisa que possamos explicar a uma criança desta idade sobre a morte?

Não, Judite. Nós todos temos a ideia que se explicarmos que as pessoas muito importantes pra nós vão pro céu, é uma maneira de dizermos: "Pronto, foram pra longe, muito longe, tão longe que elas não voltam mais", mas ainda assim, não tão longe que uma luzinha qualquer que nós possamos eleger no céu não deixe de ser uma espécie de luz, sinal, do quanto não deixam de estar presentes na nossa vida. Mas é uma violência tão grande, que qualquer explicação não consegue aplacar o reconhecimento da perda e todo o sofrimento a seguir. O que é importante aqui é que a família, o pai, as outras pessoas Não tomem isto como um faz de conta de uma miúda de três anos que ainda não percebeu o que é a realidade, porque aí estão a magoá-la sem querer. E também não faz sentido que lidem com ela como se a mãe ali estivesse, portanto, quase como se estivessem a dar gás a uma fantasia, que esta criança percebe de uma forma muito nítida, muito clara, muito inequívoca, que é uma fantasia. E portanto, ela só precisa de perceber que as pessoas que estão ao lado dela são pessoas atentas, empáticas, muito protetoras, mas que não lhe tiram o tapete, porque aí ela perdeu a mãe e ia perdendo aos bocadinhos, ou correria o risco de ir perdendo aos bocadinhos estas pessoas que ali estão numa aflição, que é fácil de imaginar. Mas isso é que não, de todo. Depois vai chegar uma altura em que quase como se fosse uma espécie de abscesso que vai enchendo, a pretexto de um episódio insignificante qualquer, ela vai desmoronar por ali abaixo e vai poder estar muito triste. Ela neste momento só não está abertamente triste, só não está muito triste, porque é tamanha a dor que ainda não pode chegar lá.

É possível ajudar esta menina a manter viva a presença da mãe sem a confundir? Porque nós sabemos que nestas idades, sobretudo os três anos, que é uma passagem importante, ela pode esquecer-se.

Nunca, Judite. Nunca, jamais. Sabe qual é o exemplo, porventura, mais didático e às vezes mais desconcertante disto tudo? São aquelas crianças que tiveram uma relação precoce, cheia de vitaminas, de uma mãe que foi uma mãezona, como todas as mães acabam por ser, e que depois, por qualquer motivo, a mãe desapareceu, estas crianças foram para o internato, foram expostas a muitos maus-tratos. E quando nós às vezes paramos cinco minutos e dizemos assim: "Estas crianças tinham o cardápio todo de pretextos para que pudessem ser horríveis, violentas, etc". E nós descobrimos que estas crianças, pelo contrário, têm esse cardápio todo e parecem atravessar essas experiências com uma determinação e com uma bondade que é absolutamente impactante para nós. Uma mãe é tão preciosa, é tão insubstituível, que mesmo quando elas são ainda mais pequeninas e não configuram em pormenor tudo, a memória está lá e segura e protege, mesmo quando a mãe não está. Quando já se tem esta idade, as memórias começam a ser muito mais figurativas e portanto, nessas circunstâncias, a mãe nunca mais morre dentro dela. Isso com toda a certeza.

Foi um tema duro hoje, Eduardo.

Pois foi.

Mas esperemos que quem nos contactou por e-mail tenha conseguido aqui tirar algumas pistas para esta situação tão difícil. Eduardo, um grande abraço.

Para ti.

E até amanhã. Obrigada.

Até amanhã, Judite.