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Bem-vindos ao "Porque Sim Não É Resposta", com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje trazemos a dúvida de uma mãe de uma menina de quase três anos, que sente que muitas conversas entre mães parecem competições. Quem estimula mais, quem tem mais atividades extracurriculares, quem compra mais brinquedos educativos, e sente-se confusa. Será que está a fazer o suficiente pela filha? Olá, Eduardo. Por que tantas vezes a parentalidade parece uma espécie de campeonato?

Olá, Judite. Pois parece. E o problema não são as conversas entre as mães, se às vezes pode ter a ver um pouco com essa configuração. Às vezes são os grupos do WhatsApp de mães em que isso ganha uma escala significativamente superior. E de facto é um pouco preocupante, porque eu percebo que as mães troquem opiniões. Valha-me Deus, claro que sim. E que as opiniões de umas possam ser orientações para outras e de alguma forma se cresça com isso tudo. Mas, de facto, às vezes parece haver uma atmosfera muito bacteriologicamente pura. Como é que nós podemos trabalhar de forma árdua para transformar os nossos filhos em crianças felizes, perfeitas, irrepreensíveis. E eu já perdi a conta, Judite, em que muitos pais desabafam que depois de todo o investimento pessoal, financeiro, etc., que fazem sobre um filho, é quase desconcertante para eles assumirem que as coisas não correm sempre bem. As crianças engasgam-se, às vezes erram, às vezes os pais erram muitas vezes. E aquilo que me preocupa muito é que os pais entrem por esta competição, primeiro, em relação a todos os desafios que colocam no desenvolvimento dos seus filhos para que eles cresçam com uma paleta de recursos quase infindável. Depois, quando mais tarde entram na escola, com as notas que eles têm, como se, no final de contas, houvesse sempre uma aflição dos pais, mais, eventualmente, das mães, em cima de cada filho, como se ele não estivesse ao nível daquilo que elas sonham, que elas não fossem tão boas mães como exigem. E esta exigência das mães sobre elas próprias é que estraga muito mais do que pode ajudar a que sejam as mães que querem ser.

E o que é, de facto, estimular uma criança nesta idade, três anos?

Deixá-la ser criança com três anos. Às vezes é só deixá-la ser criança quando tem três anos. As crianças são altamente capacitadas para ser crianças. Volto a dizer que eu não vejo mal nenhum que vão chapinhar uma piscina e de preferência, e porventura, que o façam com os pais. Não vejo mal nenhum que comecem a tratar tocata lá música e que possam correr e saltar sem que para isso tenham que ter uma atividade física regular, como muitas vezes existe. Mas aquilo que me preocupa são todos os tutoriais que estão ao dispor dos pais, tutoriais nas redes sociais e na vida. E, portanto, o nível de técnicos que na retaguarda dão assessoria aos pais nesta altura é inacreditável. São os nutricionistas, são os fisioterapeutas, são os terapeutas de fala, são, são. E são tantos técnicos a assessorar os pais que, de repente, sem que os pais se deem conta, parece que sermos pais é quase uma atividade que roça a tecnocracia parental e que não permite que os pais possam aprender por ensaio e erro. E quanto mais o fazem, e os pais erram muito menos do que era suposto ou do que eles imaginam errar, os filhos crescem mais saudáveis. Ou seja, esta checklist de compromissos, de atividades, de solicitações, de estimulações, que acabam por ser trazidas às crianças com estas idades, tornam-nas menos crianças, mais agitadas e contra a vontade daquilo que as mães mais querem, tornam-nas um pouco mais infelizes. Basta que não sejam tão crianças quanto precisam de ser.

E depois não há tempo para o tédio. E eu já aprendi com o Eduardo que o tédio faz parte do desenvolvimento.

Sim. Judite, está vendo quando uma criança tem ali um certo embaraço do gênero: "E agora, o que eu vou fazer?" E de facto, o mundo em que nós vivemos não dá muito espaço ao vazio, àqueles momentos em que nós ficamos a olhar pro ar, a conversar com os nossos botões, que em muitas circunstâncias são os períodos mais escocecedores que acabamos por ter, porque nos trazem interpelações, desafios, nos apontam pistas e, portanto, nós não os deixamos ser tão criativos quanto podem ser. E nesta sobrecarga de responsabilidades que as mães colocam sobre si. As mães só querem ser boas mães, eu percebo, mas é como se a certa altura não pudessem deixar as crianças entregues a elas próprias, nem que seja uns bocadinhos, nem que seja para que num bocadinho de tédio, elas convertam uma caixa de papelão numa casa qualquer. E elas têm que ter programas aos fins de semana para os filhos. Mal chegam a casa, têm de brincar com os filhos. E estas obrigações que muitas mães colocam sobre si têm a melhor das intenções, ninguém diz o contrário, mas de certeza que não tornam aqueles períodos entre as crianças e as mães tão descontraídos, tão livres e tão alegres para uns e para outros como deviam ser.

Eduardo, alegres vamos nós para o fim de semana.

Pois vamos.

E voltamo-nos a encontrar na segunda-feira. Um grande abraço. Obrigada e até segunda, então.

O prazer é meu, Judite, e até segunda. Bom fim de semana.