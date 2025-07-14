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Há quem diga que estão elétricas, outros dizem que são apenas crianças a ser crianças. Este é o tema do "Porque sim não é resposta" desta segunda-feira com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo. O que mudou para falarmos tanto de crianças agitadas?

Olá, Judite. Boa tarde. Mudaram os pais.

Ah!

Eu sei que é quase um território seu e que algumas pessoas podem reagir com alguma suscetibilidade, mas mudaram os pais, Judite. Mudaram muito mais do que se pode imaginar. Nalguns aspectos, mudaram para melhor. Estão mais atentos, mais solícitos. Por estranho que pareça, independentemente das vidas agitadas que têm, são muito solícitos em relação aos filhos. Os filhos são muito reivindicativos, às vezes parecem não poder estar sozinhos. Sentem sobre si, é mais isso, a responsabilidade de encontrar um programa, uma atividade, qualquer coisa que eles tenham que fazer. São muito mais explicativos em relação às regras e eu acho que passaram quase de um extremo a outro. E com isto tudo, nós estamos a criar crianças que têm aquela vida toda típica das crianças, mas que depois têm uma caixa de velocidades um bocadinho engasgada. E portanto, quando se trata de se sossegarem, quando se trata até de acatarem uma regra, às vezes não a acatam simplesmente porque o tom com que os pais dão é um tom numa atmosfera de: "Desculpa qualquer coisinha", quase a medo. E obviamente que as crianças percebem isso e obviamente que quando é assim, esticam mais a paciência. Até por isto, porque se calhar em muitos momentos os pais fazem isto bem, não tenho dúvidas nenhumas, mas o problema é o de vez em quando, são os alguns momentos. E é nestas circunstâncias que depois faz com que elas estejam um bocadinho elétricas, um bocadinho irrequietas e algumas delas muito mais do que irrequietas, de tal forma que eu tenho medo que estas atmosferas de parentalidade positiva, com interpretações muito pessoais, de quem às vezes acaba por veicular esse tipo de informação, acaba por dar um empurrãozinho, um jeito, uma ajuda a estes pais para se perderem um bocadinho na gestão destes limites, das regras e dos ritmos que as crianças precisam de ter, para que finalmente depois tenham uma caixa de velocidades ajustada àquele motorzão todo que elas inevitavelmente têm.

Mas o que mudou no comportamento infantil para dizermos que as crianças andam agitadas?

Judite, porque elas estão, de facto, muito mais agitadas.

Mas isso não será reflexo do tempo que vivemos?

Não, Judite, de modo nenhum, porque sejamos razoáveis, elas têm atenção e cuidados como há uma ou duas gerações atrás não tinham. Nós, apesar de tudo, de grau a degrau, temos feito evoluções notáveis. Os cuidados que hoje temos, por exemplo, ao encontrarmos uma creche ou encontrarmos uma ama, são cuidados que dantes tinham, mas não com o rigor, o lado quase meticuloso, que os pais colocam nisto. As crianças continuam a ser vivas, continuam a ser um poço de energia. Todas elas são pilhas Duracell na sua melhor versão. O problema não é tanto esse. O problema é que estas pilhas precisam depois de ser ajustadas às regras e a esta capacidade que elas têm de estar e às vezes observar e às vezes brincar. As crianças brincam hoje muito pouco sozinhas, não se compreende. Elas também precisam de brincar sozinhas. Quando brincam sozinhas, brincam com a imaginação, brincam com a descoberta. De alguma forma, estão a aprender a reconhecer o ambiente à volta delas e a viver com ele. E às vezes é importante que nós lhes possamos dar esse espaço. Agora, as famílias são cada vez mais famílias de uma criança só e têm muito tempo, apesar de tudo, para dedicar a uma criança, o que faz com que ela depois fique muito reivindicativa, mas depois tenha muitas dificuldades em sossegar sozinha.

Mas há aqui crianças, hoje em dia, com hiperatividade ou déficit de atenção ou, no fundo, estamos só mais atentos e temos rótulos para dar?

Judite, temos rótulos para dar. Sejamos razoáveis, eu acho que muitas destas crianças irrequietas quando chegam à escola, têm pelas primeiras vezes alguém que diga: "Olha, não podes fazer isto". Estarem sentadas é um tormento, sobretudo quando elas têm, muitas vezes, jardins de infância muito condescendentes e algumas têm muitos. E as crianças verdadeiramente hiperativas são crianças queDe facto, muito doentes sempre existiram numa percentagem muito pequenininha, tomando em consideração o universo das crianças. Não vale a pena nós termos a ideia que todas as crianças que estão a ser medicadas são crianças genuinamente hiperativas, porque senão haveria aqui um toque a rebate de uma epidemia atípica que mereceria uma reflexão profunda. Não, eu acho que muitas vezes estes rótulos são um bocadinho precipitados. Note-se, eu não me canso de chamar a atenção, que a partir do momento em que as escolas passaram a ter jornadas contínuas, com aulas maiores de 90 minutos, com aulas que às vezes são, na sua maior parte, expositivas e com recreios muito pequenininhos, às vezes de cinco minutos, não vale a pena nós imaginarmos que as crianças que muitas vezes vivem num dia a dia muito intenso, muito cheio de estresse, muito a correr de um lado para o outro, com muitas exigências sobre si, não vale a pena imaginarmos que depois elas chegam à escola, desligam e estão atentíssimas, mesmo quando não há a maior química do mundo com o professor que as está a ensinar. E, portanto, é muito importante que nós possamos contextualizar as dificuldades das crianças, seja a atenção, seja a própria hiperatividade, para depois sabermos onde havemos de mexer. Às vezes, faz sentido aconselharmos os pais a gerirem estes comportamentos de outra maneira. Estas são as situações mais simples, de melhor evolução e que, no fundo, são as mais comuns, felizmente. Às vezes é preciso ajudar o professor, mas tudo isto se resolve com bom senso. Agora, com esta certeza: não vale a pena nós, quando temos uma dificuldade de comportamento de uma criança, seja ela qual for, imaginarmos que hoje introduzimos uma regra e amanhã ela vai ter uma mudança significativa. Precisa de um bocadinho de tempo. Um bocadinho não é uma enormidade de tempo. Uma semana, duas semanas, para que isto comece a ficar tudo muito ligado e para que ela depois, progressivamente, se sinta segura para fazer as transformações que são indispensáveis e para ter os ganhos que naturalmente vêm daí.

Mesmo só para terminar, falta-nos falar da importância dos ecrãs nisto tudo.

Pois, porque são um fator de grande agitação. É que às vezes nós não nos damos conta que quando elas não têm tempo para brincar, quando andam numa correria de atividade em atividade e o pouco tempo livre que têm são ecrãs e mais ecrãs, porque aí estão caladas e quietas, nós, ao dar um bocadinho esse suplemento, estamos a criar uma dor de cabeça suplementar, porque os ecrãs não as sossegam. A partir do momento em que elas os usam, os ecrãs agarram, tornam-nas mais agitadotas, mais impulsivas, menos atentas, menos capazes de verbalizar, um bocadinho menos inteligentes, porque eu acho que às vezes nós nem medimos as consequências. E claro, há muitos miúdos que chegam à escola com muitas horas de ecrãs. E mais, há muitos miúdos muito pequeninos, 10, 11 anos, que já têm telemóvel e que nas primeiras aulas dizem os professores: "Vão para lá cabecear de tanto sono que têm, porque estiveram até às 14:00, às 15:00 ou às 16:00 a trocar mensagens ou a jogar uns com os outros".

E isso depois tem reflexos evidentes. Eduardo-

Todos os níveis.

Hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, grande abraço, obrigada e até amanhã.

Um abraço, Dita, e até amanhã.