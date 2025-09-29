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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta", com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos falar de uma realidade assustadora: cerca de 40% dos adolescentes revela sintomas de depressão e 12% está em risco de desenvolver comportamentos suicidas. Olá, Eduardo. Estes números são alarmantes. Até que ponto estamos atentos aos sinais de sofrimento dos adolescentes?

Olá, Judite. Os números dizem-nos que um em cada dois, basicamente, acaba por estar nas vizinhanças da depressão e, nalgumas circunstâncias, muito mais do que nas vizinhanças, em situações clínicas já muito graves. Judite, eu acho que andamos um bocadinho distraídos. Eles têm sobre si muitos compromissos, uma pressão muito grande colocada por nós, às vezes também por eles próprios, a ânsia de serem capazes de fazer um conjunto de coisas pras quais muitas vezes nem sempre estão tão capacitados como desejariam. E depois estão a crescer muito, e a crescer a uma velocidade estonteante, e aquele crescimento estonteante não é acompanhado por uma clarividência, por um equilíbrio, por uma sensatez, porque eles são meninos pequeninos, na verdade, são meninos grandes, mas acabam por, no final de contas, confessar muito pouco. As escolas não têm muito espaço pra eles confessarem. Em casa, os pais não conversam muito e, portanto, eles vão vivendo esta dor num registo um bocadinho solitário. Isso é que eu gostaria que ficasse claro. Ou seja, estarem tristes não é um drama, mas estarem tristes e sentirem-se muito incompreendidos, quase muito estranhos, junto de pessoas que são muito importantes pra eles, já começa a ser muito preocupante, porque depois é essa solidão que os empurra pra depressão.

Ia lhe perguntar isso mesmo, o que deve preocupar mais os pais? O isolamento, essa sensação de tristeza ou desesperança, a irritabilidade, as notas a cair?

Judite, eu gosto da irritabilidade. Eu percebo que os pais que nos estão a ouvir quase desejariam dizer: "Olhe, se gosta tanto, venha cá pra casa um bocadinho e isso passa-lhe". Mas eu percebo que quando eles estão assim, mais irruptivos, mais inflamáveis, mais inconvenientes, etc., com respostas muito tortas, eles, no fundo, acabam por não estar bem, sobretudo se isso é a regra, isso é que faz a diferença. Mas ainda por cima, acabam por estar ali a comunicar, às vezes por sinais de fumo, dizendo: "Atenção, reparem lá que eu não estou nada bem e que uma ajuda preciosa da vossa parte seria muito bem-vinda". Aquilo que é muito preocupante, de facto, é quando eles não ocupam espaço, parecem versões adolescentes do Homem Invisível, ou quando não têm este tipo de reações mais inflamáveis, mas os pais, com a sua sensibilidade, os descrevem, nomeadamente quando os veem andar, como se, no fundo, eles não fossem capazes de projetar os ombros pra trás e estivessem muito vergados sobre eles próprios, muito rendidos à vida. E, portanto, esses sinais, sim, sem dúvida absolutamente nenhuma, são os sinais mais alarmantes. Que fique claro que uma coisa é uma reação episódica. Há um dia completamente virado do avesso em que eles estão assim e no resto do tempo são adolescentes comunicativos, mais ou menos rebeldes, adolescentes saudáveis. A tendência é que faz a diferença, Judite. Portanto, quando estes comportamentos se tornam, de certa forma, a regra, aí sim, os pais têm que pedir a quem os avalie como deve ser e que ponha legendas. Não quer dizer que eles tenham todos que estar em acompanhamento. O que é importante é que os pais saibam ter as paçoes verdes adequadas pra aquele filho, porque se for assim, ele não foge de tal forma, como às vezes acontece, das mãos e não fugindo das mãos, se calhar, sem ajuda diretamente pros filhos, eles conseguem resgatá-los e pô-los a crescer de uma forma saudável.

Até que ponto é que algumas fases da adolescência dita normal pode ser confundida com algum destes sintomas?

Judite, pode, porque senão veja. Aquela altura em que eles fazem um crescimento a 200 km/h e nessas circunstâncias, eles parecem de um dia pro outro que iam mudar o mundo por questões sobretudo, e mais alguma coisa. Esse lado mais intimista e mais apelativo fragiliza-os um bocadinho, porque de repente, é como se eles tivessem posto outras lentes nos olhos e lhes parecesse que o mundo está literalmente virado do avesso. Ajuda. A forma como, em muitas circunstâncias, há ali um período, oitavo, nono, em que a sexualidade desponta e os desorganiza mais um bocadinho e de repente eles não se deixam sequer tocar num abraço pelos pais e ficam esquivos e às vezes muito agrestes. Isso ajuda um bocadinho. O facto de terem uma turma simpática ajuda muito a terem uma rede de suporte, mas às vezes há turmas descritas pelos pais muito competitivas e onde os episódios de bullying às vezes são mais do que devia acontecer, ou às vezes nas mudanças de ciclo, nomeadamente do nono pro décimo, porque é outro campeonato e eles têm que Que agora é que é sério e de repente percebem muito rapidamente que nem sempre têm as competências todas indispensáveis e ficam muito perdidos, muito assustados. Esse tipo de coisas, sim, sem dúvida. E depois a relação com os pais. Porque se a relação com os pais for uma relação muito tensa, muito agressiva, como às vezes acontece, claro que isso mais do que tudo o resto, os empurra para este tipo de atmosfera depressiva, com tudo o que isso lhes pode trazer a seguir.

E não os ajuda a transformar a dor em palavras.

Não, porque aí é que está o "ziliz", não é, Judite? Porque quando eles têm alguém que de uma forma simples, clara, mas que faça todo o sentido para eles, junta aquelas pontas soltas, algumas que eles acham que são impossíveis até de juntar e de repente tudo ganha sentido, aquilo que os estava a desarrumar de uma ponta à outra, dá-lhes um boost, dá-lhes luz e eles vão por ali adiante e de repente crescem galgando vários degraus de cada vez, porque eles depois são tão intuitivos e tão inteligentes que vão lá. Mas eles precisam dessas legendas. Sem essas legendas, nós podemos pôr algum pó de arroz, um medicamento ou outro, mas sem estas legendas, falta-lhes tudo o que lhes permite interpretar aquilo que estão a viver e quanto mais tarde lá chegam, não quer dizer que não consigam, mas inevitavelmente os episódios e os períodos de maior sofrimento têm tendência a multiplicar-se.

E é a isso que os pais têm que estar atentos. Os pais, os amigos e a escola, claro.

Sim, os pais e a escola. Porque às vezes os pais andam tão a fervilhar com tantas preocupações, que as escolas têm um papel muito grande, até porque os miúdos às vezes falam com professores, aquilo que não falam com os pais. E se houver um professor, um diretor de turma, muito empático e muito delicado na maneira de os abordar, que seja capaz de chegar até eles, pode ser o maior promotor de saúde mental que pode acontecer e aí faz uma ponte com os pais e tudo se resolve.

Isso é o que nós esperamos. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Até amanhã, Judite.