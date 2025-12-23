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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de excesso de consumo na forma como as crianças percebem o Natal. Será que há um lado comercial do Natal em exagero? O que isso faz às famílias, aos pais, às crianças? Olá, Eduardo. Este impacto na forma como as crianças percebem o Natal e o afeto pode estar relacionada com o excesso de prendas?

Olá, Judite. Não acho que esteja, mas é razoavelmente comum que as famílias excedam um pouco nas prendas. Isso é, em primeiro lugar, porque um dia vamos ter que falar acerca dos blocos publicitários nos canais dedicados às crianças, que são verdadeiramente inquietantes e não sei se não mereceriam ser mais regulados. Mas depois esta informação chega a eles de todas as formas. Basta que uma pessoa vá a uma grande área comercial e tem uns catálogos magníficos, onde é dificílimo eleger meia dúzia de coisas que sejam verdadeiramente apetitosas pra eles. E, portanto, em caso de dúvida, claro que sim, os pais dão sempre mais brinquedos às crianças do que seria, porventura, razoável e depois queixam-se a dizer que elas dão muito pouca importância. Têm uma dúzia de brinquedos, olham pra eles, têm alguma curiosidade e deixam cair uma boa parte deles em privilégio de dois ou três. E, portanto, sim, há um lado consumista. Por que nós fazemos isso? Porque queremos mimá-los. E temos um pouco esta ideia que quanto mais os mimamos com brinquedos, mais eles ficam felizes e se calhar não é tão linear como parece.

Estamos a tentar compensá-los de alguma forma?

Judite. Mais ou menos. Eu acho que nós passamos a vida a tentar compensá-los, não é, Judite? Porque temos todos a ideia que se calhar não lhes damos tanta atenção quanto eles precisavam. Eu não me canso de chamar a atenção do contrário, ou seja, eu não me canso de chamar a atenção para um pormenor: as crianças não precisam de tanto tempo de mãe e de pai como às vezes os pais supõem, nem precisam que o pai e a mãe tenham sempre ali um programa prontinho a consumir num fim de semana qualquer, porque elas também precisam de não fazer nada, de inventar brincadeiras e de tudo mais. E, portanto, sim, às vezes eu acho que nós nos compensamos, mas não acho que o façamos no Natal com a convicção de que os estamos a compensar. Nós adoramos e depois queremos mimá-los de todas as formas e feitios e, de facto, não lhes damos um, se calhar não devíamos dar só um, mas às vezes damos dois, ou às vezes damos mais. E quando as coisas são assim, realmente, talvez seja um exagero e, portanto, não seja por aí que elas, se calhar, aprendem a dar mais importância aos dois, ou três, ou quatro brinquedos que recebem, porque quando têm muitos, às vezes nem sequer os experimentam como deve ser. E mais, às vezes os pais quando dão, ficam muito descansados por dar e são raras as vezes em que os experimentam a todos com os filhos. E os pais são brinquedos fantásticos, mais importantes ainda do que os brinquedos que eles dão.

Dizer que não a mais um presente pode ser um ato educativo?

Pode, ao absoluto. Eu não me canso de chamar a atenção que escolher é uma coisa muito importante da nossa vida. E escolher, no limite, significa que nós reconhecemos que não podemos ter tudo, mas é mais do que isso, Judite. É termos esta capacidade, depois, às vezes, de coração um bocadinho dividido, nos perguntarmos de variadíssimas formas, de tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, o que é que mereceria mais o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso afeto. E esse tipo de questão eu acho muito importante, até porque quando as crianças escrevem ao Pai Natal, eu acho uma ternura, por quê? Porque muitas vezes os pais, no Natal, dão os brinquedos que gostavam de ter tido quando tinham aquela idade e baralham tudo. E, portanto, escrever ao Pai Natal é das crianças dizerem aos pais: "Olha, orientem-se". Até aqui, magnífico. Mas eu acho importante que elas não pequem por excesso. Portanto, na própria carta ao Pai Natal, em vez de ir uma lista infindável de brinquedos, pode ir qualquer coisa do gênero: de todos os brinquedos, quais seriam os cinco que eu acharia magnífico que viesse a ter. E esses são os que devem valer.

Há famílias que fazem uma espécie de um rateio das prendas e vão oferecendo ao longo do tempo para que as crianças possam concentrar-se em dois ou três de cada vez. Isso faz sentido?

Pode fazer, claro. Eu acho que quando se tem um brinquedo novo e de preferência Fora de época é uma coisa mágica, até porque os brinquedos de Natal não são lembranças mais ou menos insignificantes que nós damos aos nossos filhos. E portanto, sim, faz todo sentido e é uma maneira de eles irem gozando, às vezes, este privilégio enorme de terem alguém que se lembra deles e que se tenta adequar da forma mais empenhada possível àquilo que é muito importante para os filhos. E, portanto, nada a opor, antes pelo contrário.

As crianças depois podem sentir alguma desigualdade entre outros coleguinhas de escola que não receberam tantos presentes, porque no primeiro dia depois das férias de Natal, vão falar dos presentes que receberam.

Sim, claro, disso eu não tenho dúvidas. Mas atenção, nós, que já somos bem crescidinhos, reagimos por dentro, como é óbvio, às prendas que recebemos. E por mais que possamos dizer: "Que bonito, muito obrigado, gostei imenso", nem sempre todos os nossos trejeitos são uma cruzinha a dizer: "Sim, confirma-se, é verdade". As nossas expressões são um verdadeiro detector de mentiras. Claro que as crianças quando chegam à escola, às vezes de uma forma um bocadinho vaidosa, outras vezes só por mero entusiasmo, falam disto e daquilo que tiveram com muita alegria. E claro que uns ficam muito orgulhosos, porque lá no fundo sentem: "Caramba, a minha mãe e o meu pai foram inacreditavelmente fantásticos". E outros sentem: "Mas o que aconteceu aos meus pais, que talvez não tenham correspondido a tudo aquilo que eu gostava que eles me tivessem dado?" As desigualdades existem e doem sempre um bocadinho, muitas vezes, mas lá está, bem geridas por nós, os pais, isso não parte as crianças, pelo contrário.

E a concorrência entre pais separados?

Isso é uma tragédia. Isso sim, deixa-me um bocadinho zangado. Sabe por quê? Porque eu percebo que os pais quando se separam, tenham noção que uma separação e um divórcio, de um ponto de vista financeiro, às vezes representa perda de qualidade de vida, percebo isso. E percebo que um dos pais possa passar a ter uma muito maior folga do que o outro. Eu gostaria muito, mas eu já sei que me vão perguntar: "Mas em que mundo é que ele anda?" Eu gostaria muito que os pais, quando se trata de falarem das prendas do Natal, pudessem ter a bondade de imaginar prendas conjuntas. Mas lá está, depois chegamos sempre àqueles patamares que são muito delicados. Até admito que possa aceitar uma prenda conjunta. E quem é que a dá? Onde é que se dá? Quando se dá? À certa altura, é tudo tão medido que é muito inquietante. E é muito humilhante para os pais que dão prendas mais pequeninas, porque sentem que não podem corresponder. E às vezes, as prendas grandes que os filhos recebem no outro dos pais são tão luminosas, tão apetitosas, que o pai que não consegue acompanhar fica triste, encolhido, quase a pedir desculpa, quando se calhar às vezes alguns dos presentes que escolheu foram escolhidos com muito mais carinho e de uma forma muito mais cirúrgica. Só que às vezes há brinquedos que são muito impactantes e, portanto, as crianças não são de ferro e ficam muito rendidas a todo aquele lado mais luminoso que algumas prendas possam ter.

Pode ser que alguns pais separados o tenham ouvido e decidam dar em conjunto.

Tenho esperança que sim.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Amanhã é mesmo dia da consoada, portanto, temos um tema especial preparado. Um grande abraço, Eduardo. Obrigada e até amanhã.

Outro para si, Judite. Até amanhã.