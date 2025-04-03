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Hoje vamos à boleia de um e-mail de uma ouvinte falar do que devemos dizer às crianças quando fazem perguntas difíceis como: "Sendo menino, posso pintar as unhas? Na escola dizem que isso é coisa de meninas". Mas a mãe quer dizer o contrário e não sabe o que fazer. Olá, Eduardo Sá, o que é que sugere?

Olá, Judite França. Tão minha amiga, como sempre gostamos, não é?

Se alguém tem que nos ajudar.

Judite, vamos lá ver. Eu acho que os pais não podem ser socialmente corretos para os filhos. E não quer dizer que os pais sejam uma fonte de toxicidade, muito antes pelo contrário, são o verdadeiro rim que limpa tudo quanto são impurezas e algumas coisas que os pais entendem que podem não ser trazidas aos filhos no tempo certo, no formato adequado e tudo mais. E, portanto, a mãe não tem que dizer: "Olha, meninas para um lado, meninos para o outro, há coisas que são permitidas às meninas e há coisas que são interditas aos meninos". Não têm que fazer esse tipo de coisas, mas evidentemente que os pais também não têm que dar a linha A, B, C, D, meticulosamente todas as explicações pelas quais se asseguram de que no final da linha há um sim ou há um não. Se a mãe ou o pai entendem que, seja pelos motivos que for, tomando em consideração aquilo que naquele momento entendem que é sensato, se entendem que é não, é não, ponto final. Por que fazer disto um drama? Sendo certo que às vezes há porquês que ficam sem resposta. Às vezes há circunstâncias onde a imaginação de um filho acaba por compor melhor aquilo que são as dúvidas que ele traz, do que propriamente uma explicação meticulosa da parte dos pais. E depois, é ótimo que os pais, e já agora os professores não percam isto como pormenor. Quem pergunta tem sempre uma resposta. Sempre. Tem sempre uma ideia dos porquês acerca das coisas e às vezes nós somos muito lestos a tentar dar respostas e às vezes distraímo-nos e não perguntamos o porquê daquela pergunta, quais são as entrelinhas e os subentendidos que ela tem. E às vezes se nós começássemos por aí, se calhar queimávamos etapas e íamos mais de acordo com aquilo que os nossos filhos nos perguntam.

Este rapaz de cinco anos faz perguntas particularmente difíceis, porque a dada altura perguntou à mãe se os meninos só podem namorar com meninas ou se também podem namorar com meninos. E na escola disseram que não, que namorados só entre meninos e meninas. E a mãe fica no meio disto a querer ser uma mãe compreensiva e liberal, mas tem dificuldade, porque vai contrariar aquilo que lhe dizem na escola.

Judite, eu se calhar estou um bocadinho preocupado com a escola. Por quê? Porque evidentemente que as escolas têm um conjunto de parâmetros que as orientam e parâmetros aos mais diversos níveis, porventura também a este nível. Mal estaríamos se estivéssemos sempre meticulosamente de acordo com todos os parâmetros de uma escola. Muitas vezes não estamos. E por mais que nos identifiquemos com a escola, de outra forma os nossos filhos não estariam lá, em muitos momentos não estamos. Agora, sejamos razoáveis, os nossos filhos não andam tão distraídos como os pais imaginam. Muitas vezes há famílias onde estes assuntos são discutidos ou mais. Há amigos da família que de alguma forma são casais homossexuais e, portanto, uma criança sensata, que supostamente está na idade dos porquês, como se essa idade depois dos cinco deixasse de vigorar, põe sempre perguntas difíceis por uma razão simples, porque está ali seco a fazer uma leitura de tudo o que se passa à sua volta, que é uma leitura compreensiva. Por que é assim? Por que não é? E, portanto, nessas circunstâncias, também não acho que seja pecado que uma mãe possa dizer a um filho: "Olha, a mãe e o pai gostam muito que tu andes nesta escola, gostam muito dos teus professores, de outra forma não estarias lá. Mas se me perguntares se a escola está neste aspeto, em particular, a dizer tudo aquilo que a mãe e o pai entendem que se calhar devia dizer, se calhar não está, não vem daí mal ao mundo". E o que é importante é que no final da linha, um filho perceba.

Que há pluralidade, não é?

Claro, e a mãe e o pai, no fundo Repõem a verdade onde muitas vezes ela está com alguns tremeliques.

Há perguntas ainda mais difíceis.

Ainda? Meu Deus.

Normalmente depois dos cinco anos. E os pais ficam sempre muito baralhados, sobretudo sobre o que uma criança consegue compreender com uma determinada idade. Porque por vezes há a tentação de explicar mais do que é preciso naquela idade.

Sim.

Como é que se faz essa medição?

Com o nariz. Com o nariz, Judite. O nariz dos pais é um instrumento preciosíssimo e intuitivamente eles vão lá. E eu já perdi a conta aos pais que na ânsia de explicarem de onde vêm os bebês, fizeram quase explicações naturalistas.

Deve ter corrido muito bem.

Não correu, Judite. Lembro-me de uma criança de quatro anos que depois disto, passado umas semanas, chegou a casa, sentou os pais com alguma solenidade e disse: "Afinal vocês mentiram-me". Os pais ficaram muito embaraçados, tinham dito toda a verdade, ou aquilo que eles entendiam que era toda a verdade. E ele, sem ser num tom provocatório sério, porque tinha ido a sufrágio com alguns amigos ali ao lado, disse-lhes: "Estive a falar com os meus amigos, e os meus amigos disseram que afinal os bebês vêm de Paris". Quase como quem diz: "Mas em que a gente fica?" E portanto, nessas circunstâncias, mais vale a intuição dos pais acender uma luzinha e dizer assim: "O que eu entendo que nesta altura é o mais razoável?" E os pais nisso são muito sábios, mesmo em relação à morte de alguém. "Mas por que o avô morreu? Para onde ele foi? Onde ele está?" E os pais são de uma bondade fora de lugar. A mim preocupa-me muito mais que os pais vão a um tutorial qualquer, com o qual não se identificam, pegam tim-tim por tim-tim aquilo que o tutorial recomenda e aí está o caldo entornado, porque estão a ir completamente ao lado daquilo que os filhos esperam deles.

Às vezes um abraço pode ser a resposta? É que há perguntas que são, de facto, muito complicadas. Essa, por exemplo, de para onde é que foi o avô. E às vezes, não chega dizer: "O avô é aquela estrelinha". Às vezes isso não chega. E quando não chega, como explicar algo tão dramático?

Judite, nunca chega na medida em que uma criança, aliás, como Judite ou eu, partimos sempre do pressuposto que as pessoas indispensáveis na nossa vida estão proibidas de morrer. E mesmo quando morrem, há um bocadinho de nós que fica levemente zangado, porque nós precisamos delas e elas não têm forma de nos abandonar. Que sentido tem? E claro que nós não podemos explicar a uma criança que o avô foi para baixo da terra e está sozinho, no escuro, fechado numa caixinha, à chuva, como alguns pais às vezes tentam fazer com resultado muito pouco razoável, como se compreende. E portanto, às vezes não são meias-verdades, é uma forma sábia de os pais tentarem, pela imaginação, dizerem por outras palavras: "Olha, meu filho, na verdade, o avô não está aqui, mas aquilo que eu gostava que um dia percebesses é que as pessoas importantes da nossa vida nunca morrem. E pior, às vezes, quando ficam longe da vista, ficam perto do coração. Às vezes, quando ficam mais longe da vista, mais perto do coração ficam." E é isso que nós, no fundo, dizemos quando falamos de uma estrelinha. No fundo, nós estamos a falar da vida eterna à escala daquilo que uma criança percebe e, já agora, daquilo que nós percebemos. E quando é assim, a imaginação é um mundo prodigioso. Às vezes nós andamos tão atolhados de porcariazinhas que esquecemos que ela existe. E às vezes parece que já deixamos de lidar com ela e as crianças aí, de facto, põem-nos perguntas difíceis, por quê? Porque às vezes é importante responder-lhes sempre. Mas à escala daquilo que elas entendem. E se fizermos à boleia de uma metáfora, o mundo fica significativamente mais bonito.

Está dado o recado. De certeza que há muitos pais a tirar notas neste momento. Eduardo, um grande abraço. Nós encontramos amanhã com mais um tema e obrigada.

Até amanhã. Eu é que agradeço.