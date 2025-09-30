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Hoje vamos falar de conhecer tão bem a pessoa com quem vivemos, que parece que já não há segredos nem novidades para descobrir. Olá, Eduardo Sá. O mistério é mesmo necessário para alimentar uma relação?

Olá, Judite. Eu não sei se é bem o mistério. Se bem que, às vezes, um lado um bocadinho misterioso seja muito desafiador. A questão aqui é um bocadinho esta: eu receio que quando nós assumimos que conhecemos tão bem a outra pessoa que nem sequer faz muito sentido procurar mais um recanto ou outro sobre um assunto ou outro que ela tenha para nos dizer. Eu receio que, em vez de nos sentirmos só seguros, já estejamos a desistir um bocadinho, porque é quase como se disséssemos que há ali um patamar a partir do qual já não temos muito a aprender com ela. Isso a mim desconcerta-me, porque não é preciso que seja misteriosa, mas é preciso que ela ponha legendas de uma forma clara em relação a tudo. Em relação ao que sente, em relação à relação que tem conosco, em relação àquilo que espera da vida, dos filhos, disso, daquilo, etc. E portanto, chegamos sempre àquele patamar em que me parece que quando nós namoramos, casamos sempre mais um bocadinho e quando nós não namoramos, nos divorciamos sempre 10 centímetros, depois 20, depois 30, etc. E nós precisamos de conversar muito, sobretudo quando conhecemos muito bem aquela pessoa, porque há sempre tantos acontecimentos em cada dia que passa, que às vezes vamos fazendo uma espécie de arquivo. E depois, lá está, Judite, às vezes estamos a zangar por uma porcariazinha insignificante, que é só a gota d'água, o pretexto que nós encontramos para pôr cá para fora meia dúzia de ressentimentos. E volto a lhe dizer, não precisamos de andar à procura de problemas. Não é isso. Mas é que às vezes, quando as pessoas nos conhecem muito bem, se desmazelam um bocadinho em relação ao cuidado que nós merecemos, todos, em todas as circunstâncias. E isso magoa. E, portanto, é nesse registo que às vezes é importante chamarmos a atenção para o modo como nunca conhecemos uma pessoa até às últimas consequências. E isso não quer dizer que ela tenha um lado obscuro dentro do misterioso que tente, e que seja um descalabro e que faça com que ela desmorone. Não! Trata-se de nós não desistirmos de crescer e de aprender com ela, só isto.

Mas o que é que dá longevidade a uma relação? É esse conforto, essa segurança ou é o inesperado?

O conflito.

O conflito? Agora vou pedir para elaborar um pouco.

Judite, às vezes, todos nós ouvimos aquelas expressões, eu acho que as pessoas são tão claras quando falam. Quando às vezes uma pessoa, nossa amiga, tem um namorado novo e alguém tenta ser um bocadinho curioso em relação à caracterização dessa pessoa, só queremos ter uma ideia, conhecê-la melhor. Em vez de sentirmos que essa pessoa, nossa amiga, fala com paixão desse namorado ou põe ali um pormenor que nós possamos dizer: "Uau, que admiração que ela tem por ele", o que seja. Às vezes nós sentimos que ela diz: "É muito boa pessoa". E ser muito boa pessoa é uma coisa que não é de deitar fora, de maneira nenhuma, mas é como se às vezes faltasse um boost para além de ser boa pessoa, que alavancasse aquela relação para um outro nível, uma química especial. E, portanto, é bom que nos possamos sentir seguros. Claro que sim. É muito bom. Basicamente, se me permite outra formulação, eu acho que é ótimo quando numa relação nos sentimos em casa, com tudo o que isso implica. Não precisamos de fazer cerimônia, estamos à vontade, nem fazemos por ser socialmente corretos, somos só transparentes e verdadeiros. E, portanto, estar em casa numa relação é qualquer coisa do outro mundo. Eu acho que é qualquer coisa que passa todos os limites e que nos faz crescer como mais nada. Isso é importante, muito importante. Agora, são dois mundos completamente diferentes, por muito que se alinhem um com o outro. E era muito importante que nós percebêssemos que o conflito faz parte da vida, ou seja, nós, conosco próprios, estamos imensas vezes em conflito, porque o nosso equipamento de base nos dá leituras diferentes do mesmo aspecto. Vamos jantar pela primeira vez com a futura sogra e ela tenta ser simpática para nós e há uma zona do nosso cérebro que diz assim: Por favor, tenta corresponder, porque ela está a dar o melhor dela. E depois há outra zona do nosso cérebro que diz assim: "Mas eu se calhar não gosto tanto do olhar dela", outras coisas do gênero. Nós estamos sempre a juntar informação, mas estamos sempre a juntá-la também. Trata-se de conviver com o contraditório e com o conflito. E isso acontece numa relação entre duas pessoas. Às vezes, quando estamos muito enfurecidos por uma parvíssice qualquer que acontece numa relação, somos capazes de vociferar para dentro: "Estou farto", etc. E portanto, às vezes, fazemos pequenos divórcios e casamos outra vez. Às vezes, divorciamos e casamos várias vezes ao longo de um dia para dentro, em função das coisas que sentimos. E portanto, este conflito não é uma tragédia. É quando as pessoas têm opiniões sobre as coisas, manifestam-nas e às vezes, por muito que sejam alinhadíssimas uma com a outra, sentem que há ali um bordo que não está claro. Às vezes, tentando ser provocatório, mas didático ao mesmo tempo, quando as pessoas me perguntam qual é que é o segredo para uma relação como deve ser. Uma discussão uma vez por semana, pelo menos. E uma discussão não se trata de partir a loiça, trata-se de fazer pela vida. Vamos cá trocar argumentos. "Olha, a nossa filha quer sair no fim de semana, eu não deixo". Seja pelo pretexto que for, mas nós precisamos muito deste movimento de crescimento permanente e às vezes quando desistimos de conhecer uma pessoa melhor, é como se desistíssemos de crescer ao pé dela e isso é que é capaz de não ser mau.

E mesmo quando achamos que já conhecemos a pessoa de cor e salteado, não é verdade que ela também cresce e também muda e isso também nos leva a querer conhecê-la cada vez melhor?

Ós Tita, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu, como sabe, tenho uma ligação muito íntima com a psicanálise, mas tento fazer dela uma relação mais ou menos criativa. Eu percebo aquele dilema de: "Mas afinal, quem sou eu?" Porque é um dilema importante. Eu acho que não perdemos nada em olharmo-nos no espelho muitas vezes e perguntar: "Será que eu gosto disto? Será que eu gosto desta relação? Será que eu gosto desta atitude que eu tive?", etc. Todavia, é uma coisa muito enfática, porque, na verdade, aquilo que nos faz descobrir quem sou eu é uma realidade completamente nova à qual nós fomos expostos e que nos faz crescer como mais nada. As mães, antes de serem mães, imaginam-se pessoas bondosas. Depois de serem mães, descobrem que são muito mais bondosas do que elas alguma vez foram capazes de imaginar. A vida traz-nos muitos desafios que nos ajudam a crescer, a conhecer e a saber quem somos. Às vezes temos conflitos no trabalho, isso ajuda-nos a crescer ou não. E conflitos na família, isto e aquilo. Este tipo de apelos faz com que as pessoas estejam sempre a crescer. Sempre. Às vezes crescem bem, às vezes crescem mal, como os nossos filhos. E quando crescem bem, são motivo da nossa admiração e nós dizemos assim: "Foge, que orgulho, esta pessoa está comigo e ela gosta de mim". Mas às vezes fica mal na fotografia e nós precisamos de dizer assim: "Mas que é isto? Por quê?" E é este tipo de coisas que nós muitas vezes não fazemos. Às vezes temos medo do conflito, como se um conflito transformasse uma relação segura numa relação insegura. Ora, era muito bom que nós tivéssemos a noção que só os conflitos tornam uma relação segura, porque até lá, ela pode ser aparentemente segura, mas é como se nós estivéssemos a dizer para nós próprios: "Nunca fiando. É melhor não esticar, não atestar, porque pode ser que corra mal".

Então toca a redescobrir quem vive conosco todos os dias.

Todos os dias.

Eduardo, um grande abraço. Obrigada. Encontramo-nos amanhã outra vez.

Até amanhã, Judite.