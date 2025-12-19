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Começa agora mais um "Porque sim não é resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de amor com limites, ausências ou silêncios e até onde se aceita o amor é à maneira dele. Olá, Eduardo. Existe uma maneira dele ou dela de gostar que seja suficiente pra quem está do outro lado?

Olá, Judite. Eu estou tentadíssimo a dizer que não. Às vezes eu tenho a ideia que quando alguém formula as coisas dessa maneira: "Eu acredito que goste de mim à maneira dele", eu acho que é um gesto bondoso. É como se alguém estivesse a dizer: ele, ela, aquela pessoa, parece não ser a pessoa mais jeitosa do mundo para saber as passwords de como se gosta de mim, mas eu dou-lhe o benefício da dúvida, eu acredito que de alguma forma goste de mim. E eu não estou a dizer que não goste, como é óbvio, mas eu também tenho a noção que nós quando gostamos de alguém, temos que sair de nós e sermos capazes de, pelo menos, imaginar o que é importante pra outra pessoa. Não é sermos românticos com manual ou com tutorial, nada disso, mas é sermos capazes de ir ao encontro do outro, que não é um outro no sentido de alguém indiferenciado fora de nós. É alguém que sendo outra pessoa, é também alguém que vive dentro de nós. Às vezes eu acho que esta forma de "tu já sabias como é que eu era", que é um dos argumentos clássicos, é um bocado batoteira, é um bocadinho preguiçosa. É como se as pessoas dissessem, por outras palavras: "Olha, cada um é para o que nasce e eu não nasci muito habilitado para estas coisas". Eu acho que todos nós podemos aprender tudo. E quando o motivo é alguém muito importante na nossa vida, por maioria de razão, só não aprendemos se fizermos uma espécie de greve zela em relação a isso. E portanto, sim, às vezes as pessoas perdem o jeito. Eu acho que se desmazelam um bocadinho. Esta ideia de que nós já conhecemos tudo da outra pessoa e que já não temos que provar nada, eu acho que é um bocadinho o contrário. Acho que quanto mais importante alguém é pra nós, mais nós temos a obrigação de provar o quanto é importante pra nós. Outro dia uma pessoa dizia, como se fosse um desabafo, quase um lamento: "Mas um casamento dá tanto trabalho". Claro que dá. Se um namoro já dá um trabalhão e ocupa tempo, etc, um casamento dá ainda mais trabalho. E eu acho que às vezes nós trabalhamos um bocadinho de menos para um casamento, como se calhar devíamos.

Como é que eu lhe posso pôr esta pergunta? Estou aqui a pensar. No fundo, aceitar a forma como o outro ama pode ser sinal de realismo ou naturalmente há aqui uma parte em que o outro abdica de ser aquilo que é?

Judite, eu acho que um conflito é uma coisa muito importante na vida. Eu acho que fomos todos tão mal educados para os conflitos, porque temos sempre a ideia de que se parte qualquer coisa, se fratura e que é irremediável. Eu acho que o conflito é a forma mais simples de duas pessoas que são diferentes ficarem mais perto uma da outra. Eu acho que às vezes nós fugimos aos conflitos. E fugimos de uma maneira quase incompreensível. Vamos lá ver. Nós, quando estamos com alguém, não é suposto que tenhamos escolhido uma alma gêmea, ou seja, alguém meticulosamente igual àquilo que nós sonhámos. A pessoa dos nossos sonhos não é uma garantia de que nós gostemos dela. Não é isso. Nós quando gostamos de alguém, temos noção de que uma parte significativa que nos fez gostar dessa pessoa é tudo o que ela trouxe de diferente à nossa vida e que nos obrigou a crescer, porque nos interpelou vivamente e nos obrigou a pôr questões, dúvidas, a pensar de outra maneira. E portanto, ninguém quer pegar noutra pessoa e formatá-la do zero a 100, fazer com que ela se adapte a nós. Mas também não tem que ser assim vice-versa. Muitas vezes, na linguagem de todos os dias, há alguns termos de psicologia que andam por aí, nomeadamente o termo de vinculação. E depois, às vezes nós acentuamos, pra deixar tudo claro, que é uma vinculação segura. E nós muitas vezes apanhamos isto no ar, faz sentido intuitivamente, claro, e repetimos. Mas eu não me canso de chamar a atenção que uma vinculação só é segura quando nós criamos laços muito fortes e não comprometemos a individualidade. E portanto, numa relação amorosa, tem de ser uma vinculação segura, ou seja, uma maneira em que alguém dá Mas que também tem a humildade de perceber que às vezes é desajeitada, às vezes até se desmazela ou se põe numa posição passiva e diz assim: "É tão mais confortável receber e estar à espera das coisas certas, em vez de trabalhar ou de dar em função daquilo que é importante pra outra pessoa". Mas o que é importante é que nós possamos perceber que quando nós obrigamos as pessoas a perceberem que não estão sempre a fazer bem, não estamos a dizer que elas estão sempre a fazer mal. Às vezes elas são batoteiras e dizem isso: "Já sei que não faço nada bem feito". Não, é batota, porque nós estamos a dizer: "Não, é tão importante pra mim, que eu faço questão que seja ainda mais importante", que é um bocado diferente. Se eu desistir de dizer: "Olha, não gostei disto" ou "Podes fazer isto melhor", é porque eu já desisti da relação, mesmo que continue contigo. E as legendas no sítio tornam tudo muito mais simples, acho eu.

Há uma parte de diferença individual e outra, há pouco falava disso, começa, de alguma forma, a falta de cuidado. Onde é que está aqui a linha?

Ó Sita, eu acho que a linha está mesmo no descuido. Porque, de fato, duas pessoas não são duas pessoas, são dois mundos completamente diferentes. Muito diferentes, Sita. Com pais diferentes, histórias diferentes, referências sociais, políticas, até desportivas, diferentes. Tudo é diferente. E, portanto, trata-se de fazer uma espécie de comunidade entre duas nações que de alguma forma tenham uma relação paritária. E conhecer outra pessoa significa perceber o que a deixa sensível, o que é interpretado por ela como mimo, como é que se dá colo, etc. Tudo isto para dizer isto: as diferenças não justificam os descuidos. E às vezes nós somos descuidados. E é natural que sejamos descuidados, porque nós temos vidas às vezes tão complicadas, atribuladas, agitadas, movimentadas, etc., que é natural sermos descuidados. Não somos piores pessoas por isso. Mas é por isso que é importante também que alguém diga: "Olha, estás a ser descuidada" ou "Estás a ser descuidado. Repara em mim. Não vale a pena eu estar sempre a dizer que podias fazer isto ou aquilo melhor". E portanto, isto é fundamental. Um descuido, quer dizer, não é uma ferida aberta, mas magoa. E magoa devagarinho. Magoa falando baixinho, digamos assim. E portanto, quando nós deixamos que isto vá falando baixinho, mesmo no nosso dia a dia da relação com aquela pessoa, nós estamos a desistir dela. Isso seguramente, Sita. É fácil desistirmos das pessoas quando deixamos as coisas falar baixinho e a certa altura já não somos capazes nem sequer de encontrar uma série que seja compatível. Às vezes falamos dos miúdos, claro, que serve de guarda-chuva, mas não podem ser os miúdos a segurar uma relação de casal. É preciso muito mais.

Com essa nota ficamos por aqui hoje, Eduardo. Um grande abraço, obrigada e até amanhã.

Prazer em conhecer. Até amanhã, Sita.