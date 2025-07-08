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Hoje, no Porque Sim Não É Resposta, vamos falar de um tema controverso: estará a infância a ser roubada? E a pergunta é mesmo esta, Eduardo, boa tarde. Estão a roubar a infância às crianças?

Olá, Judite, boa tarde. Estamos. Eu rio-me nervoso por lhe dizer a verdade sobre isso. Eu acho que nós estamos, de facto, a roubar a infância às crianças por vários motivos. Primeiro, porque nós não lhes damos tempo pra serem crianças. Queremos que elas sejam crianças à pressa, o que é, no mínimo, muito questionável e com custos muito grandes no seu desenvolvimento. Depois, queremos tanto isso que lhes preenchemos o tempo de uma forma obsessiva, tão obsessiva, Judite, que criamos esta ideia, que me parece generosa do ponto de vista dos pais, mas muito questionável, digo eu, de que eles não podem não ter nada pra fazer, mesmo que o nada pra fazer signifique preencherem o seu tempo com a imaginação e com todas as brincadeiras que eles são capazes de inventar. Em terceiro lugar, nós não lhes damos tempo pra brincar, nós roubamos-lhes tempo de brincar e fazemo-lo de uma forma significativa todos os anos. Todos os anos as crianças perdem mais meia hora de brincar e isso, em suaves prestações, faz com que o brincar esteja a ser progressivamente uma atividade em vias de extinção por parte das crianças, com todos os custos que isso tem no desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da inteligência, da sociabilidade e tudo o resto. E finalmente, acabamos por pôr em cima dos seus ombros tantas e tão diversificadas responsabilidades como se estivessem sempre a mostrar serviço e a ter resultados, e resultados que muitas vezes têm muito mais a ver com a nossa vaidade, Judite, e aquilo que nós queremos que eles de alguma forma tragam de encantamento em relação às coisas que não somos capazes de fazer por eles, do que propriamente à necessidade de se sujarem, de errarem, de se atrapalharem, de fazerem todas as coisas que são fundamentais para aprender a crescer também com o bastidor, que tudo junto faz com que eles estejam a passar pela infância sem serem tão crianças quanto deviam, e a fatura inevitavelmente vai sobrar pra eles mais depressa do que os pais imaginam.

Mas o que rouba a infância às crianças? É esse excesso de atividades?

Judite, sabe que há um lado na infância que eu acho absolutamente fascinante, que é a capacidade que elas têm de ter surpresa perante as coisas com as quais interagem, de espanto, do entusiasmo, de crescer, da forma como no fundo procuram os outros e sobretudo as diferenças dos outros para se encavalitarem nelas e verem o mundo mais longe. E nós estamos a querer normalizá-las muito num formato que faz com que elas pareçam ter uma carreira muito precocemente e a carreira que lhes esteja reservada não seja, sobretudo, a de serem crianças. E portanto, é nesse registo que nós acabamos por estar a fazer mal, por mais que eu entenda que o fazemos com a melhor das intenções.

Estamos a tentar prepará-los pro futuro a todo o custo.

Estamos, Judite. Eu acho que estamos a dizer às crianças: "Atenção, vocês têm todo o direito a ser crianças, mas não percam de vista que o futuro é muito mais importante que a vossa infância hoje". E isto é muito escorregadio, porque elas neste momento têm horários de trabalho e têm climas de trabalho muito semelhantes àqueles que se passam com os pais e com os adultos. Isso não é sequer razoável pro seu crescimento.

O excesso de atividades, esta ideia de que eles são uma espécie de mini adultos, que consequências terá do ponto de vista do crescimento emocional destas crianças?

Judite, nós não podemos esperar que eles passem à margem da infância e cresçam felizes com isso. E portanto, há muitos conhecimentos instrumentais do dia a dia, que o brincar com os outros, o improviso e no fundo, a afinação de conhecimentos, que brincar também dá, que eles não têm, e portanto vão ficar muito mais inseguros no seu crescimento. Note um pormenor, que eu acho que é um pormenor significativo: eu acho que os pais andam demasiado em cima das crianças e portanto, nessas circunstâncias Parecem não ter esta versatilidade de se confrontarem hoje com o não e logo a seguir terem o engenho de ter uma saída de emergência e de construírem um lado acutilante, às vezes até melandro, para poder crescer. Portanto, há toda uma dimensão mais autónoma, mais versátil que eles deviam ter e em muitas circunstâncias não têm. E depois esta ideia, que eu continuo a dizer que é uma ideia bondosa, mas que não é uma ideia razoável, Judite. Esta ideia de que no fundo, quanto menos nãos e menos os repreendemos e menos os reprimimos como é tudo, mais felizes eles são. Que é uma ideia completamente tola, porque é como se nós disséssemos: quanto menos nãos, mais autoestima. E eles, no fundo, crescem com uma insegurança imensa. Aquilo que eu vejo todos os dias da parte dos pais é dizerem: "Meu filho tem uma autoestima muito baixa", e eu não tenho dúvidas quanto os pais dão, considerando a autoestima dos filhos. Esquecem-se todavia, que a autoestima se faz fundamentalmente com exemplos, com barreiras, com obstáculos, que objetivamente muitas vezes não são o melhor do mundo, mas que eles aceitam porque percebem que têm um critério, sobretudo vindo de quem vêm, e essa ausência de coordenadas faz com que eles possam não ser pequeninos, como precisam de ser muitas vezes. E ser pequenino não é nada humilhante, pelo contrário, é termos também o privilégio de ter pessoas que olham por nós. E portanto, eles têm um bocadinho a ideia de que são muito melhores do que na verdade são. E depois cria-se uma realidade assustadora, que já está a chegar às universidades, que quando o professor às vezes repreende, às vezes nem é uma repreensão, faz uma observação e diz a um aluno: "Olhe, isso não está correto, não está bem, a resposta não é bem essa". Às vezes os professores são eles sim repreendidos, como se não pudessem dizer a um aluno: "Olhe, não fez bem", porque isso atenta contra a minha autonomia e atenta contra a minha autoestima. E portanto, criamos tantos equívocos nisto tudo, que o simples facto de eles crescerem livres, começa a ser um bem que às vezes parece em vias de extinção.

Temos de lhes devolver tempo de brincar e sem culpa.

Tempo, qualidade, sim. Temos que os deixar ser crianças, porque essa é a aptidão para a qual eles estão mais capacitados quando são crianças.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Até amanhã, Judite. Um abraço também.