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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar da diferença entre lutar para não perder alguém ou lutar para merecer essa pessoa. Olá, Eduardo. Há aqui uma diferença entre uma relação que é movida pelo medo de perder o outro e uma relação movida pelo desejo de o merecer?

Olá, Judite. Há uma diferença enorme, Judite. Enorme. Eu acho que quando nós lutamos para não perder alguém, estamos sempre como as equipes de futebol quando estão atrás do prejuízo. Quando lutamos para ganhar essa pessoa ou quando temos a noção de que já teremos ganho, mas para continuarmos a merecer, há todo um desassossego e uma inquietação que nos obriga a dar o melhor de nós e sempre o melhor de nós. A sensação de que tudo aquilo que nós sabemos dela não chegue às descobertas que podemos ter a seguir e que podem ser significativamente mais bonitas. E, portanto, é a diferença entre estarmos um bocadinho aconchegados naquilo que construímos com essa pessoa ou termos a noção que aquilo que construímos com ela é tão bom e tão precioso, que só descansamos quando construímos um bocadinho mais.

Por fora, aparentemente, o medo de ficar só e o amor verdadeiro parecem iguais. Os dois fazem-nos agarrar ao outro. Como é que se distingue por dentro "tenho medo de ficar sem ninguém" de "quero estar com essa pessoa"?

Judite, quando nós não desistimos nunca naquilo que entendemos que é fundamental, quando somos exigentes com a outra pessoa tanto quanto ela deve ser exigente conosco. Termos medo de a perder faz com que muitas vezes aquilo que fique não é tanto o gosto único de estar com ela, mas é sobretudo o medo enorme de poder ficar sozinho.

Sozinho, não sem ela, sozinho.

Exatamente. E, portanto, esse medo parasita de tal forma as relações, que muitas vezes as pessoas estão acompanhadas por fora e sentem-se sozinhas por dentro, sentem-se desamparadas, basicamente. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, sem dúvida. Querermos que aquela pessoa que já faz parte da nossa vida nos continue a merecer e vice-versa, dá um lado de alguma insegurança saudável. Eu acho que deveria ser proibido casar para sempre, no sentido de nós dizermos: "Sim, conquistei aquela pessoa e agora posso adormecer em serviço." Eu acho que é exatamente o contrário. Sim, conquistamos um ao outro, mas agora temos que trabalhar muito para nos continuarmos a merecer um ao outro. E este desassossego eu acho que é muito bonito, porque nos faz ter a noção de que nós precisamos de a namorar todos os dias, de ser cuidadoso em relação a ela todos os dias. Coisa que nós fazemos quando namoramos e que às vezes parecemos desmazelar quando finalmente ela diz: "De acordo, eu também quero ficar contigo."

Falou em conquistar. Usa-se conquistar como se fosse um elogio, mas esta palavra revela algo sobre a forma como olhamos para o outro como uma conquista.

Uau, Judite França, gosto de ti. Tem toda a razão, Judite. Toda a razão. Porque é uma coisa muito narcísica, não é? É como se fôssemos nós e o desejo de mostrarmos que somos capazes de tornar aquela pessoa nossa. E a verdade é que quando nós conquistamos alguém, agora já estou por aspas, Judite, essa pessoa nunca será nossa. Na melhor das hipóteses, será parte de nós. E, portanto, sim, toda a razão, Judite. Conquistar é, se calhar, um meio caminho andado para, por um lado, termos a noção de que estamos acompanhados, sendo que quando conquistamos alguém, estamos mais sozinhos do que pode parecer.

E como é que se aprende a sair de uma relação a tempo, em vez de ficar a lutar para, no fundo, não perder alguém que já nos perdeu a nós?

Judite, olhando para o futuro, eu acho que as coisas que nós vivemos com outra pessoa são muito importantes, como é óbvio. Dão-nos uma história comum e são, no fundo, o fator de aprendizagem mais precioso que temos na vida. E, portanto, isso aproxima-nos, claro. Mas eu acho que não chega. Eu acho que o importante é nós termos a noção de que aquela pessoa hoje é talvez mais importante do que quando nós a conhecemos e do que quando ela entrou na nossa vida. Mas o grande desafio é nós podermos ter a noção de que podemos ter um futuro com ela, que podemos construir um futuro a quatro mãos. Eu acho que é muito bonita aquela expressão, embora muitas vezes possa ser minimalista, aquela expressão muito mais assumida pelas mulheres do que propriamente pelos homens, de quando gostam muito de alguém, terem como objetivo envelhecer ao pé daquela pessoa. Envelhecer ao pé daquela pessoa não é este desejo de ficar com ela sem ser preciso trabalhar para ela ou para a relação todos os dias, mas é pelo contrário, é ter a noção de que se aquilo que nos encantou num determinado momento, se formos capazes de continuar a olhar em direção ao futuro com aquela pessoa, a relação que hoje temos pode ser melhor amanhã, sobretudo isso. É desconcertante, porque tecnicamente vamos envelhecendo, na prática vamos ficando mais jovens. Eu sei que dito assim parece demasiado banal, Judite, mas talvez só mesmo o amor é que nos torna jovens.

Com essa frase ficamos por aqui hoje e amanhã voltamos com mais um tema. Eduardo, um grande abraço. Obrigada. Até amanhã.

Um abraço para si, Judite. Até amanhã.