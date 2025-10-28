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Sejam bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta". Estamos em vésperas de Halloween e uma mãe escreveu ao Eduardo Sá sobre o medo paralisante que o filho sofre de mascotes e disfarces. O corpo bloqueia, as palmas das mãos começam a suar e só quer fugir. Olá, Eduardo. Isto é uma fase no desenvolvimento, esta criança tem sete anos, ou será já uma fobia?

Olá, Judite. Boa tarde. Não. Não é por acaso que as crianças, num primeiro momento, não acham graça nenhuma aos palhaços, porque têm um conjunto de características muito exuberantes, uma bocarra muito significativa, uns gestos muito intensos, etc. Portanto, tudo isso junto faz com que elas se sintam muito intimidadas com esses tons muito carregados que eles manifestam. Não é por acaso que eles também não acham graça nenhuma, num primeiro momento, ao Pai Natal, porque por mais que o Pai Natal seja uma pessoa simpatiquíssima, terna, etc., o fato de estar fantasiado e de ter aquele tom vermelho Ferrari, como deve ser, não é propriamente o que há de mais atraente para que as crianças saltem para o seu colo. Portanto, estas fantasias, que no fundo são fantasias um pouquinho monstruosas, um pouquinho horrendas. Afinal, tudo aquilo que nos permite exorcizar os nossos fantasmas, dar-lhes forma e de algum modo brincar com eles, num primeiro momento, faz com que as crianças não achem muita graça, até que finalmente começam a perder o medo e começam a vestir a pele do lobo pra perceber melhor como é que ele funciona. Portanto, transitoriamente, nada demais. É claro que depois, quando as crianças entram no jogo, e entrarem no jogo significa poderem, de facto, fazer este tipo de desempenhos, tocarem nos fantasmas e trazerem para a sua pele pra depois, de algum modo, os domesticarem. Só a partir daí é que elas ficam capazes de se aventurarem. Portanto, é um medo, ainda não é uma reação fóbica e assustada, mas como todos os medos, Judite, ganhamos progressivamente tocarmos neles e os formos desafiando pra os controlarmos melhor.

Nós hoje temos uma versão mais curta do "Porque Sim Não é Resposta", mas não resisto a perguntar-lhe, muito brevemente, como é que os pais devem reagir agora que estamos no Halloween.

Judite, eu acho que os pais não devem fazer aquilo que dantes se fazia quando se ensinava alguém a nadar, que era pegar numa criança e zás, água com ela e ela que se desembaraçasse. Portanto, não os devem atirar aos medos sem mais nada. Mas, por favor, também não adianta andarmos sempre cheios de delicadezas a protegê-las dos medos. A fórmula sensata é: quanto mais nós fugimos de um medo, mais ele fica maior.

Fica a mensagem pra esta mãe que estava aflita exatamente por estarmos nesta fase de Halloween e de máscaras. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Até amanhã.