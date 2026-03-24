Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Uma ouvinte escreveu-nos a pedir ajuda para o filho que mudou de escola depois de meses de inquietação no jardim de infância anterior. Estamos a falar de uma criança de três anos, que mudou de escola agora a meio do ano letivo. Olá, Eduardo. Como é que uma criança de três anos entende uma mudança de escola?

Olá, Judite. Não entende. É uma mudança súbita, onde ele vai, de certa forma, cair no meio de um grupo de meninos que já têm os seus lugares mais ou menos definidos, estruturados, com as relações entre eles e as suas amizades já muito cozinhadas ao longo de algum tempo, e onde cada um desses meninos acaba por ter com a educadora e com a auxiliar, uma complexidade grande que, portanto, faz com que ele se sinta com muitas dificuldades em assumir uma paridade ombro a ombro com todos eles, no sentido de corresponder àquilo que ele também quer que seja possível. E, portanto, a reação normal de uma criança é, no primeiro momento, ficar muito assustada. Se ficar muito assustada, até parece que tem uma boa adaptação.

Ok. É uma boa dica. Mas a criança não gostava da escola anterior, não queria ir pra escola. Enfim, teve uma série de acontecimentos. A própria mãe não estava satisfeita também com a escola. Isso não devia tornar a transição mais fácil?

Judite, mais ou menos. Vamos lá ver. Eu acho que uma mãe ou um pai, quando decidem fazer uma mudança destas a meio do ano letivo, não tenho dúvidas nenhumas que terão motivos mais que suficientes para uma decisão, que é uma decisão difícil. Trata-se de mudar a vida em todos os aspectos, mesmo da logística, que tudo isto representa e que em muitos momentos tem um peso muito grande no dia a dia das pessoas. E, portanto, pra que os pais cheguem a um momento em que digam: "Basta e vamos, de alguma forma, proteger esta criança, tomando uma decisão que em circunstâncias normais, certamente não fariam", é porque houve motivos mais que suficientes para a tomar. E, portanto, os pais não são impulsivos e por o fazerem, estão a fazer uma opção de fundo entre proteger ou, de alguma forma, deixar uma criança em lume brando, numa situação que, de alguma forma, a magoa. Os pais escolheram a decisão mais sensata, sem dúvida. Só que trata-se de substituir um medo por outro. E já agora, Judite, é claro que uma criança depois vai perceber muito rapidamente, à escala de uma mudança, vamos dar dois meses, vai perceber a benfeitoria que os pais acabaram por fazer e, portanto, vai lucrar com isso. Só que se uma criança vem muito assustada de uma escola, Judite, qualquer outra escola significa: "E agora, o que é que vai acontecer?" E se vem com uma experiência muito doída na relação com uma educadora, um espaço, com o auxiliar, com a dinâmica de uma escola, evidentemente que isto não cicatriza de um dia pro outro. Aliás, eu acho muito importante que todos nós tenhamos noção disso, porque às vezes temos uma ideia de que as crianças são muito mais rápidas a passar por isto tudo do que de fato são. Elas não são assim tão rápidas, porque evidentemente, se elas foram expostas de forma continuada, durante algum tempo, a algumas dores, primeiro que se certifiquem que tudo passou e que finalmente estão num espaço que as acolhe e acarinha, elas precisam de algum tempo. Eu disse que se elas ficarem muito assustadas, parecem ter uma boa adaptação. Por quê? Porque aquilo que acontece quando as crianças caem de paraquedas num sítio estranho e de repente, não choram, não protestam, também não se misturam com os outros meninos, não interagem, não pedem pra ir à casa de banho, etc. Parecem ficar ali quase imóveis, quase em silêncio. Mas estas coisas acontecem nas crianças saudáveis. É importante que fique claro. Agora, se os pais tiverem só um pouquinho de paciência, já agora, se a escola nova tiver alguma versatilidade para ser capaz de acompanhar estas dificuldades, estas coisas resolvem-se, Judite. E resolvem-se bem, de uma forma que esta criança vai agradecer pra sempre, porque ela agora não verbaliza o pormenor, mas chegará a altura em que fará, e aí sim, os pais vão ter a certeza do bem que acabaram por fazer.

Prepara-se a despedida da escola anterior e dos amigos?

Judite, eu acho--

Uma dúvida que muitos pais têm.

Sim. Eu acho muito difícil, porque todos nós conhecemos, numa escala completamente diferente, pessoas que entendem fazer uma festa quando se despedem. Mas é uma festa com os amigos e é uma festa que, no fundo, permite que se regozijem de uma decisão que entenderam ser capazes de tomar. Perder, despedir-se daquilo que será o melhor que esta criança construiu naquela escola, que são os seus amigos, eu acho que pode ser, nesta altura, uma coisa difícil. Se quer um conselho, eu acho que faria muito mais sentido, depois desta criança respirar fundo, se reconciliar com os passos da escola e finalmente sentir que tem um educador, um auxiliar, um jardim de infância onde se sinta bem, eu acho muito melhor, daqui a dois meses, a mãe e o pai prepararem uma festa. Não precisa de ser uma festa de aniversário, uma festa. Uma festa! Primavera, por que não? E trazer alguns desses melhores amigos só para que esta criança perceba que por não estar todos os dias com eles, não se esqueceram dela e que continuam a ser amigos. Isso, sim. Dar uma dimensão mais sofrida, mais dramática a tudo isso nesta altura, não. Eu percebo que os pais queiram muito que a criança saia de lá muito depressa e uma criança, de alguma forma, agradece um bocadinho se for assim, Judite.

Há bocado estava a falar de sinais que devemos observar nas primeiras semanas, nos primeiros tempos na nova escola. Falava de uma criança assustada, isso ser normal.

Ó Judite França.

Diga.

Como é que eu não hei de conhecê-la? Quando a Judite fez aquela respiração, eu pensei: "Pronto, temos Judite". Judite, sabe por quê? Porque eu percebo os jardins de infância, porque eles também percebem a aflição dos pais, que querem muito deixar uma criança sem que ela fique a chorar, com algum desespero, etc. Se patifa completamente um dia, porque nos sentimos as piores pessoas do mundo, sem saber, literalmente, o que havemos de fazer. Agora, aquilo que os jardins de infância dizem é: "Pronto, ela ficou a chorar um bocadinho e depois passou". O depois passou não é um descanso para ela, é um descansozinho, porque depois depende do que acontece no e depois passou. Misturou-se com os outros, brincou com eles, deu uma mão à educadora, saltou para o colo dela, ficou a ouvir a história e pôs o dedo no ar para dizer alguma coisa. Muitas vezes isso não acontece, não é, Judite? E portanto, num primeiro momento, aquilo que é uma boa adaptação, numa visão eventualmente mais superficial, é uma adaptação à defesa, assustada. Estamos ali a fazer pela vida muito assustados e, portanto, uma criança precisa de algum tempo para se sentir em casa, inevitavelmente. Num primeiro momento, protesta. Se calhar, os protestos não são assim tão maus. Quando não protesta nada, se calhar temos que estar atentos, como se compreende. Quando ao fim de um mês, dois, três, como terá acontecido com esta criança, no jardim de infância onde estava, ao fim de muito tempo, continuar a não querer ir pra escola e a lutar todos os dias quando isso acontece, claro que os pais fizeram aquilo que quaisquer pais sensatos fazem, que é: calma, o que se está a passar e como é que nós a podemos proteger no meio de tudo isto.

Claro que sim. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

O outro para si, Judite. Obrigado e até amanhã.