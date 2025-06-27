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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de uma mãe angustiada com o ambiente escolar do filho. Ele tem seis anos, entrou este ano para o primeiro ciclo e desde o início que a relação com a professora tem sido difícil. São muitos os trabalhos de casa, há alguns castigos e uma sensação crescente de que aquilo é tudo, menos um lugar onde se aprende com alegria. Há um problema: a mãe está a ponderar mudá-lo de escola, mas o menino chora só de pensar em deixar os amigos. Eduardo, o que fazer numa circunstância destas? É o que a mãe pergunta. Olá, boa tarde. É uma pergunta difícil.

Olá, Judite, boa tarde. E muitos parabéns.

Parabéns também pra si.

Porque é uma data importante.

É sim, senhor.

Quando começámos há seis anos, não imaginávamos que isto tivesse esta dimensão toda fantástica que acabou por ter.

Sem dúvida.

Ó Judite, é uma carta muito preocupante por parte desta mãe, porque daquilo que ela nos diz é que esta professora acaba por ter algumas dificuldades grandes de se sintonizar com esta criança. Percebe-se que ela está um bocadinho aflita, que não sabe muito bem o que há de fazer com este rapaz e que, por isso mesmo, acaba por ter uma atitude autoritária, austera, muito difícil, muito intimidatória e que parece não ser tão sensível quanto deveria aos argumentos da mãe e à necessidade de criarem uma parceria de sucesso. Numa circunstância destas, Judite, eu percebo que se a mãe conversou uma vez, duas, três, quatro, cinco, nós estamos a falar de um cidadão que está no primeiro ano de escolaridade, que é um ano muito importante, que é um ano que não devia ser mediado por medo, por angústia, mas por um certo sentimento de desafio, de paixão, de bem-estar. E já agora, uma paixão muito particular por aquela professora que, pelos vistos, está a ser muito difícil. E portanto, se se esgotaram as vias de diálogo, Judite, com um aperto muito grande no coração, porque eu gosto muito que os professores sejam adorados pelas crianças que acompanham, eu estaria tentado a sugerir que talvez fizesse sentido mudar esta criança de escola. Por quê? Porque mais de três anos de uma relação como esta acaba por ficar irrespirável. E eu percebo lindamente a reação desta criança. As crianças são de uma lealdade inacreditável em relação aos professores e em relação às colegas. E portanto, isto acaba por ser interpretado por ele como se fosse uma traição terrível aos colegas. Mas eu também entendo que em determinada altura, os pais, volto a dizer, de relação muito apertada nalgumas circunstâncias, têm que tomar as medidas indispensáveis para proteger não só o próximo letivo, é toda a relação com a escolaridade, porque de facto, o primeiro ciclo acaba por ter um impacto fundamental em tudo o que se vai passar a seguir.

E depois é preciso explicar isto à criança.

Uma vez, duas vezes, 10 vezes, Judite. Sendo certo que nem ao fim de 10 ele vai aceitar tudo isso até às últimas consequências. O que é importante é que daqui a 10 anos, ele ao olhar pra trás, perceba que a mãe e o pai tiveram a clarividência, o equilíbrio de dizer: "Olha, meu filho, mais do que ninguém, nós adoraríamos que tu vivesses apaixonado por esta professora, mas chegados aqui, a relação está tão difícil, está tão cheia de arestas, está tão irrespirável, que a haver alguém a tomar decisões, tem que ser a mãe e o pai e, portanto, terá de ser assim."

É possível explicar a esta criança que vai continuar a ver os amigos?

Judite, é. Mas obviamente que todos nós sabemos que nestas circunstâncias, acabamos por dizer isso a um filho tentando minimizar os custos que isto representa, mas depois a vida tem uma velocidade de cruzeiro e nem sempre é fácil manter estas relações. E por mais que de vez em quando a mãe ou o pai tenham uma tentativa muito cogincente para ali num fim de semana ou outro juntar dois ou três amigos, nem sempre isto é possível. Eu adoraria que os pais fizessem isso, porque objetivamente, ele precisaria de perceber que não perde estas pessoas que são tão importantes pra ele e, sobretudo, que a seguir tenha muita esperança de descobrir uma outra relação menos dolorosa e menos raciosa, como a que ele tem neste momento com esta professora, que pelos trabalhos de casa, por aquilo que são os comentários, por tantas coisas que ela vai fazendo, parece estar um bocadinho desgovernada, digo eu com aspas, mas com tal aperto no coração em relação a esta criança.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos com mais um tema na segunda-feira. Até lá, muitos parabéns, de novo, por estes seis anos de Rádio Observador, todos os dias no ar. Não é tarefa fácil, mas o Eduardo tem levado a bom porto estes seis anos de Porque Sim Não é Resposta.

Minha cara amiga, se não fosse assim.

Um grande abraço. Até segunda-feira e obrigada mais uma vez.

Até segunda. Um bom fim de semana e obrigado.