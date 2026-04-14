Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. O tema de hoje é: na casa do pai posso tudo, na casa da mãe não posso nada. É talvez uma das situações mais comuns na coparentalidade. O jogo tem um nome, é simetria de regras entre casas. Já se está a rir, Eduardo. O filho aprende rapidamente o mapa do território, o que é permitido e onde é permitido, e depois usa isso para "negociar". Olá, Eduardo. Como é que se desarma este jogo?

Olá, Judite. Com a mãe e o pai tentarem ter um enorme bom senso e perceberem que a mãe não tem que mandar na casa do pai, na forma como o pai entende viver a paternidade, mas ao mesmo tempo, o pai também tem que perceber que se não fizer bases de entendimento mínimos de denominadores comuns em relação às coisas mais banais, porque não precisamos de ter uma lista interminável de tarefas, mas as horas de deitar ou aquilo que se faz com os ecrãs, com as refeições, etc. Se houver esse mínimo denominador comum, claro que a mãe fará como vai fazendo sempre e o pai a mesma coisa, porque mesmo quando os pais coabitam, a forma como a mãe e o pai são pais na gestão disto tudo, nunca é tão milimetricamente igual assim. Mas tem que haver este entendimento, Judite, porque senão criam-se realidades paralelas. Às vezes há pais que são teimosos e fazem quase birras no sentido de levar isto até ao limite, mas era muito bom que eles percebessem que quando o fazem, se estão a prejudicar alguém, estão, sobretudo, a prejudicar uma criança que passa a vida a viver em mundos paralelos. Se for assim, num lado posso tudo, no outro não posso nada e não se ganha rigorosamente nada com isso. Um fazer sempre de polícia bom, o outro fazer invariavelmente de polícia mau, pode ter ganhos no imediato. A médio e longo prazo, não tem certeza nenhuma, ganhos nenhuns. Até por isto, porque uma criança tem uma noção muito clara do que é razoável e justo, e em vez de um pai, quando permite tudo, por hipótese, subir na admiração de uma criança, a médio prazo deixa de valer, porque no fundo o pai está a inabilitar-se para o exercício da paternidade, está a ser assim uma pessoa fixe, que é significativamente menos que um pai claro.

Agora vou lhe pôr uma pergunta de grau três, porque quando os progenitores não comunicam?

Judite, quando não comunicam, eu gostava muito que percebessem que estão, no mínimo, Judite, a serem negligentes, admitindo eu que possam ser maltratantes. Os pais podem fazer maus tratos por distração, porque entretanto vão tendo atitudes negligentes sucessivamente umas atrás das outras, ou às vezes porque só por birra, só para contrariar, dizem tudo ao contrário daquilo que o outro dos pais acaba por dizer. E se o fazem sem medir as consequências em relação ao filho, muitas vezes são, de facto, um bocadinho maltratantes, independentemente do estrato socioeconômico, etc., a que pertençam. E portanto, nessas circunstâncias, as pessoas importantes que existem na vida dessas crianças, tios, avós, etc., têm um papel muito importante para tentarem pôr bom senso nos pais e para tentarem chamá-los à razão, seja de que forma for, custe o que custar.

E a comunicação com o filho, que linguagem é que se usa para uma criança que vive duas realidades diferentes, quase como se fossem duas realidades paralelas?

Judite, eu gostava muito que os pais falassem com os filhos de maneira clara. De maneira clara e a serem muito explícitos naquilo que é o entendimento que eles têm em relação àquilo que deve ser. Os pais precisam de ser só minimamente coerentes e minimamente constantes naquilo que de alguma forma exigem. E vale a verdade, a esmagadora maioria dos pais são assim. Não precisam de andar a pedir desculpa por serem pais e, portanto, terem um conjunto de exigências que eles entendem que estão, sobretudo, viradas para a proteção e para o desenvolvimento de um filho. Nem precisam estar a justificar cada uma das atitudes que têm, como se, no fundo, estivessem a pedir autorização para serem pais. Nada disto. Agora, volto a dizer, aqueles pais que muitas vezes, ou por birra, ou por confrontação, ou porque são negligentes e, portanto, se vão demitindo de definir um conjunto de regras, seja pelo que for. Aqueles pais que no fundo acham que a sua cotação sobe aos olhos de uma criança quando fazem isto, não estão a medir as consequências, porque a prazo A médio e a longo prazo, não merecem o respeito de um filho, porque um filho tem a clara noção de que os pais quando dizem sim ou não, estão a fazê-lo em nome de uma convicção e para sua protecção. E são esses pais que depois merecem todo o respeito do mundo por parte dos filhos. Não são aqueles que no fundo são fixes e que depois vai-se a ver e não são nem branco, nem preto em relação àquilo que é verdadeiramente orientador para o crescimento de uma criança.

Há coisas que são inegociáveis, Eduardo?

Se há coisas que são negociáveis?

Inegociáveis. Ou seja, há sectores da vida da criança, eu estou a pensar na saúde, na escola, na segurança. Aí os pais têm mesmo de estar alinhados.

Judite, não têm como não estar. Mas é que não pode ser de outra forma, porque veja as questões de saúde, Judite, que é uma das questões que inevitavelmente a lei define como uma alínea muito clarinha, em que os pais têm que estar alinhados. Às vezes trata-se de operar amígdalas ou não operar, vamos pegar exemplo. E quando se toma uma decisão destas, evidentemente, que tem que haver um consenso por parte dos pais para protecção. Não é dos pais, é para protecção de uma criança em relação a uma decisão tão séria como essa. Mas quem diz essas, diz a religião, por exemplo, é um pai que é agnóstico e outro que não é. Como é que se faz? As questões das escolas. Escolas privadas ou escolas públicas, ou dentro de umas ou de outras, para onde é que ele vai estudar. E os pais têm que estar alinhados, não têm como não estar. E, portanto, é bom que tenham a noção de que quando não estão, há sempre um tribunal que vai mediar. Mas faz sentido que seja um tribunal a definir aquilo que é o essencial para o desenvolvimento dos nossos filhos? Não é uma forma de os pais reconhecerem que, feitas as contas, talvez estejam a ser piores pais do que eles no fundo acabam por querer ser? A mim parece-me que sim.

Fica essa reflexão, Eduardo. Um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Até amanhã, Judite.