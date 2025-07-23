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Começa agora mais um "Porque sim não é resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de uma frase que deixa muitos pais de cabelos em pé: quando os bebês mordem. É o caso do ouvinte que escreveu ao Eduardo, com uma particularidade. Este bebê morde e depois quando lhe dizem pra não fazer isso, ri-se. Olá, Eduardo. O que este riso nos deve dizer?

Olá, Judite. Acaba por nos dizer: "Talvez os teus dotes para mandar em mim não sejam tão grandes assim". É uma maneira de contornar um obstáculo, uma interdição. É uma forma de pescar o olho à mãe. É uma maneira de dizer: "Depois do meu sorriso, tu não vais ter coragem de manter esse não e, portanto, eu vou puxar por todo o meu lado destrutor e obviamente meto-te no bolso". É mais ou menos isso.

E isto é apenas uma fase ou devemos intervir imediatamente?

Judite, vamos cá ver. Os bebés deitam mão aos recursos que dominam melhor em determinadas circunstâncias. Num contexto desses, o que é que eles fazem? Quando sentem que, de alguma maneira, os argumentos para medir forças com a mãe ou com o pai, se resumem aos dentes que entretanto começaram a ter. Os dentes são um instrumento muito do agrado dos bebês. E o que eles fazem em muitas circunstâncias, e que eu acho que é muito bonito, é que eles, por exemplo, quando estão ao colo da mãe, como sabes, Judite, recorda-se disso, acabam por lambuzar a bochecha da mãe, às vezes mamam um bocadinho na bochecha e a determinada altura mordiscam-na. As mães, na sua sabedoria, chamam isso às raivinhas dos bebês. É uma maneira de dizer que toleram esta aprendizagem que eles acabam por fazer, no sentido de perceberem até que ponto é que aquele argumento pode ter algum peso um dia destes, quando acabam por se zangar com ela. A evolução das raivinhas do bebê vai no sentido de aprenderem a dar um baixo. Nessas circunstâncias, toda essa evolução de grau a grau é excelente. Seja como for, é evidente que os bebês se defendem unicamente quando são contrariados e é quase como se dissessem, depois anos mais tarde voltam a fazer a mesma coisa, agora já com o recurso à palavra, é como se dissessem: "Se tu fosses uma mãe como deve ser, nunca me contrariavas". Se sentem que a mãe faz um olhar um bocadinho mais mauzão e percebem que a mãe não está ali pra brincadeiras, evidentemente que percebem que os dentes são um instrumento poderoso, eventualmente para usar no infantário quando algum amigo lhes roubar alguma coisa. Por isso é que às vezes os nossos filhos pequeninos, quando chegam do infantário, têm dois dentes mais ou menos marcados na mão, no braço, às vezes inclusivamente na bochecha. E essas circunstâncias ficam-se por aí. Não vale a pena fazermos disto um drama. Claro que uma mãe ou um pai têm que dizer: "Ei, meu amigo, vamos lá devagar, porque por mais que eu perceba esta experimentação, isto tem que ter conta, peso e medida". Mas eles estão a aprender a agressividade, que é uma coisa muito importante, porque depois dos dentes, eles vão manifestar as suas raivas e manifestam-nas muito bem e fazem às vezes aquele choro que não deita uma lágrima, eles ficam vermelhos, as mães muito aflitas a carregar nos ouvidos. Será uma dor de ouvidos, será uma dor nos intestinos? Não, às vezes é só mesmo raiva, porque coitados, eles estão sempre à espera que alguém tenha uma capacidade telepática pra os ler e interpretar. De vez em quando ficam um bocadinho possessos e manifestam a agressividade com aquilo que têm à mão. Nestas circunstâncias, quando são muito pequeninos, desta maneira. Depois, quando são mais crescidos, às vezes batem com a mão no chão, que é uma maneira de dizer: "Pudesse eu bater um bocadinho em ti. Ai, tu não me fugias". É uma atitude mais impetuosa, mas o que é importante é que os pais percebam que a agressividade faz muito bem às crianças, depois eles vão andar à bulha com o irmão e é como se fizesse uma ortopedia. Esta aprendizagem vai fazer com que eles depois aprendam a ser agressivos, com maneiras, com lealdade, de uma forma urbana, que é uma coisa absolutamente indispensável, porque a agressividade serve pra nós protegeremos, serve pra nós, de alguma forma, rivalizarmos, serve para nos defendermos. E imaginar que os nossos filhos não precisam da agressividade pra nada, é meio caminho andado pra que eles fiquem muito vulneráveis e da vulnerabilidade à violência é só um passinho mais pequeno do que pode parecer.

Mas ignorar reforça o comportamento?

Judite, reforça. Sabe por quê? Porque é quase como se uma mãe, na sua bondade, estivesse a dizer ao filho: "Olha, vai lá, não te zangues comigo, eu prometo portar-me bem", quando a legenda devia ser colocada exatamente ao contrário.

Portanto, há que, de alguma forma, dar a entender que é errado, sobretudo quando acontece na escola, no infantário.

Judite, há de certa forma. Claro que sim. Quando nós dizemos que não, nós não estamos ali a castrar toda a vitalidade de uma criança ou de um bebê. Muito pelo contrário, estamos a dizer, por outras palavras, mais ou menos assim: "Olha, tu tens todo o direito de ter raiva e de a manifestar. Agora vamos ter que descobrir aqui um formato em que tu podes pôr isso tudo cá para fora sem que passes determinados limites". É por isso que depois as crianças quando aprendem a falar e ficam com um bocadinho de raiva, já não precisam de morder e viram-se para a mãe e dizem: "Não gosto de ti", ou viram-se para o irmão e insultam-no com aquilo que têm à mão, que é chamar-lhe bebê e coisas desse tipo.

Há sempre estratégias para os pais usarem para lidarem com este tipo de comportamento, este e outros, sem dramatizarem?

Não, a estratégia melhor é o bom senso. A questão é um bocadinho esta: eu percebo que, sobretudo os pais, quando não têm experiência, fiquem um pouco embaraçados, quase como quem diz: "Oh, meu Deus, o que isto quer dizer? E já agora, o que é que eu faço?" É a coisa mais normal do mundo.

Eduardo, é difícil lidar com a frustração dos bebês e a forma como ela se revela?

Judite, porque as mães, de uma forma muito mais expressiva do que os pais, deixe-me dizer assim, só para ser um bocadinho mais áspero, têm um bocadinho a mania que porque querem muito que os filhos sejam felizes, eles, no fundo, não deviam conviver com a frustração de uma forma mais angulosa. O que eu gostava que as mães percebessem, as mães e os pais, é que uma criança quando tem um coração grande, quando uma criança é capaz de ter luz no olhar e nós percebemos que tem uma paixão pela vida sem fim. As crianças que têm essa paixão têm sempre um quanto basta de mal feitio, ou seja, quando são contrariadas, num primeiro momento, não acham graça absolutamente nenhuma, porque é como quem diz: "Mas brincamos ou quê? Então eu aqui com os meus ímpetos de explorador e a querer abrir o armário dos cristais ou outras coisas do género e de repente tenho aqui a minha mãe a olhar para mim e a dizer não". E portanto, é natural que eles fiquem frustrados. O que eu gostava que os pais percebessem é que nós precisamos de frustrar os nossos filhos com método, com imensa sensatez, com equilíbrio, porque é isso que lhes dá autoestima. Eu gostava que os pais percebessem que, às vezes, o raciocínio que fazem na sua bondade é exatamente ao contrário. Os nossos filhos precisam, às vezes, de alguns obstáculos, porque da mesma maneira que nós crescemos quando eles nos põem problemas, eles crescem quando nós lhes pomos problemas. E, portanto, dizer que não é pôr-lhes um problema. E eles precisam de reagir e de crescer com isso. E é isso que lhes dá robustez e autoestima. E, portanto, se nós de alguma forma nunca o fazemos, queremos ser bondosos e acabamos como pais assustadiços. E isso é que é proibido.

Fica aqui a estratégia para esta mãe e este pai que estão preocupados com este bebê que morde. Eduardo, um grande abraço. Nós encontramo-nos amanhã para mais um programa.

Outros para si, Judite. Até amanhã.

Até amanhã.