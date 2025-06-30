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Hoje vamos falar de um tema que preocupa muitos pais durante estes meses de verão: o que fazer às crianças durante as férias. Não é tarefa fácil, pois não, Eduardo? Boa tarde.

Olá, Judite. Boa tarde. Não é, de todo. Os pais não têm tantas férias quanto gostariam. Não é tão fácil como às vezes se ouve por aí: "Por que a mãe não tira mais férias?" É sempre a mãe, invariavelmente, para poder estar com as crianças. E não custa nada chamar a atenção que essas coisas custam dinheiro e, portanto, obviamente, não é tão fácil, tão linear, fazer tudo isso. Os pais entendem que nem sempre há avós, tios, um staff, como deve ser, para lhes dar todo o apoio e, portanto, a maior parte dos pais, tirando uma semana em que as escolas fecham, optam em levá-los todos os dias para a escola, o que me parece que independentemente do empenhamento das escolas, porque vão à praia, porque fazem muitas atividades desportivas, etc, não tem a mesma graça, porque o sabor a férias não é o mesmo como quando se está em casa e uma pessoa pode acordar às horas em que acordar, e se pode deitar mais tarde e pode não fazer nada, que é um luxo absolutamente fora de lugar quando se está em férias. E, portanto, às vezes nós não damos todo o cuidado às férias dos nossos filhos, não é tanto porque os pais não queiram, é porque muitas vezes eles simplesmente não podem.

Que importância tem esse não fazer nada durante as férias para as crianças?

À escala das equipas altamente profissionalizadas ligadas ao desporto, é pré-época. É absolutamente fundamental para todo o desenvolvimento seguinte, não só porque eles finalmente descansam, não andam naquela corrida para cima e para baixo, cidade para um lado, cidade para outro, para terem muitas das atividades que habitualmente têm, Judite, mas permite-lhes brincar por todo o tempo do ano que não brincaram. E essa, sim, é uma pré-época absolutamente fundamental, que faz com que eles fiquem mais robustos, mais atentos, mais astutos, muito mais lapidados no pormenor do que estariam antes. E, portanto, tudo isso acaba por lhes trazer muitos argumentos essenciais que fazem com que eles cresçam tanto por não fazerem nada. E isto de não fazer nada, às vezes tem muita publicidade enganosa à volta deles, porque inventam brincadeiras, brincam com cartões, brincam com coisas inimagináveis e, portanto, isso dá-lhes uma versatilidade tão grande em termos cognitivos, em termos de tudo aquilo que eles são capazes de sentir e de engendrar, imaginando e fantasiando, que às vezes, quando têm muitas atividades muito dirigidas com alguém a levá-los pela mão, a dizer: "Faz isto, faz aquilo", etc, não têm os mesmos argumentos e, portanto, não crescem tanto.

Ou seja, aqueles campos de férias e as atividades organizadas acabam por se transformar numa extensão da escola, mas com outro nome.

Sim. Os campos de férias, às vezes, têm graça, mas cuidado, porque em algumas circunstâncias implica que eles se afastem dos pais. Há aqueles campos em que eles, de alguma forma, podem estar uma semana todos juntos num lado qualquer. Não é fácil. Para os pais é um esforço, às vezes, muito significativo. Para os filhos não é tão fácil assim, porque não têm acesso à mãe ou pai sempre que querem, conseguem um telefonema por noite, e as primeiras noites são um inferno, com eles a chorar, a pedir, a suplicar, "vem buscar" e outras coisas do gênero. Se forem atividades desportivas, se forem campos de férias, vão para lá às 10:00, saem de lá às 13:00, por hipótese, pode ser giro. Porque aí conhecem muitas outras crianças que em condições normais nunca conheceriam e aquilo puxa por eles, fazem novas amizades, aprendem um conjunto de competências que em condições normais não aprendiam. Pode ser muito interessante. Às vezes, há outros tipos de campos de férias, com atividades científicas, atividades culturais, e se não for mais do agrado dos pais do que dos filhos, às vezes os pais escolhem esse tipo de atividades mais a pensar naquilo que gostariam de ter tido à data da idade de hoje e não tanto daquilo que de facto gostavam de ter quando tinham seis, sete, 10, 11 ou 12, podem ter a sua graça. Claro que se houver avós, Judite, esses são os campos de férias topíssimo de gama, porque aí têm toda a liberdade que se calhar às vezes nem sequer conseguem ter ao pé dos pais, comem quando entendem, às vezes comem o que entendem e os pais agradecem nem saber isso para não se zangarem com os avós, e eles ficam com ligações mais fortes. À escala de todos os campos de férias, está seguramente no primeiro lugar.

Há falta de avós disponíveis. Já há oferta suficiente para ocupar e que seja uma verdadeira alternativa para os pais?

Nem sempre. Há depois as mães, aquelas mães que podem estar mais por casa nestas alturas e que têm atitudes que eu acho um assombro, porque são aquelas mães que estão de férias e em vez de estarem de férias, entendem que para apurar a sociabilidade de um filho, convidam dois ou três amigos lá pra casa durante uma semana. Veja as férias. E portanto, coitadas. Aquilo é um Deus nos acuda de movimento e de gritaria, mas há mães que fazem isto. E as autarquias deviam fazer mais.

Sim, as autarquias e as juntas de freguesia. Mas eu ia perguntar a partir de que idade é que essa ideia de levar um amiguinho para as férias é uma boa altura?

Segundo as métricas das mães, dito de frança, a partir dos quatro. É uma festa. Eu acho que é de um exercício de uma coragem sem fim, porque agora veja onde é que vão parar as férias. E quando a pessoa pergunta: "Mas isso são mesmo férias? São, de certa forma, férias ativas, é isso?" Muitas vezes as mães assumem isto como uma missão que não se discute, que é assumida com uma convicção inabalável. E estas mães são, de facto, do outro mundo.

Isso é uma forma de lidar com o sentimento de culpa.

Às vezes. Mas às vezes estas mães ainda fazem muito pior, não sei se está a ver. Que é: "Muito bem, eu tenho um adolescente de 13 ou 14 lá em casa e vou convidar dois amigos pra semana em que nós vamos pra praia". E levam-nos. E portanto, às vezes estas mães descrevem o fim do dia, porque depois os amigos convidam outros amigos e de repente já são vários sacos-cama pela sala, todos mais ou menos espalhados, que eu acho inacreditável o modo como estas mães e estes pais, porque aí não há maneira de não dividir as coisas, felizmente, ao menos nisso. Fazem refeições praquela gente toda, põem aquela tropa toda a acordar a horas para ir pra praia e obviamente têm que estar de olhos neles na praia, porque às vezes tanta excitação junta, às vezes corre mal, claro.

E ainda por cima, há quem tenha filhos com idades muito diferentes. Aí ainda é mais difícil de gerir.

Depende, porque aí os pais pedem uma ajudinha aos mais velhos. E os mais velhos, que até são pessoas decentes, aceitam dá-la e dão-na com muito cuidado. Claro que depois nunca fazem tudo aquilo que os pais esperam, e compreende-se. Porque o teu irmão só pode estar meia hora à frente do ecrã. E um adolescente está a conversar com os amigos e de repente o irmão está duas ou três. E depois, coitado do irmão mais velho, ainda leva uma reprimenda, porque a sua tarefa de preceptor alemã em relação ao mais pequenino não estava como deve ser. Mas o que eu acho muito bonito nisto, e isso acho mesmo bonito, é muito difícil de gerir as férias dos filhos. Eu acho que férias grandes não podem implicar trabalhos de casa e outras coisas do gênero. Mas o que eu sei é que há muitos pais, todos não, se calhar nós os dois também sabemos isso. Muitos pais que quando estão a chegar às férias, ao fim das férias, aliás, suspiram ansiosamente pelo regresso ao trabalho para que finalmente estejam de férias, o que quer dizer alguma coisa.

Com essa nota terminamos, Eduardo. Voltamos amanhã com mais um tema e até lá já sabe, já sabem, escrevam-nos para eduardosar@oobservador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Outras, Edite, e até amanhã.