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Quando um bebê nasce, nasce também um pai e uma mãe, mas esse pai e mãe andam muitas vezes às apalpadelas, entre dúvidas, medos, conselhos de toda a gente. Olá, Eduardo. Diz que os bebês sentem tudo. Conseguem sentir se estamos inseguros ou nervosos?

Olá, Judite. Eu estou a ganhar coragem pra dizer isto. Mas os pais andam mesmo muitas vezes às apalpadelas. E não vem daí nenhum sobressalto maior. Os bebês são inacreditavelmente sofisticados e, portanto, respondendo com toda a clareza de que sou capaz, eles sentem ao milímetro. Se nós estamos ansiosos, se nós estamos tristonhos. O exemplo mais ternurento é quando nós os deitamos sempre à mesma hora, todos os dias e damos palmadinhas no rabo e eles ficam tranquilos. E no único dia em que nós convidamos alguém, um amigo nosso, pra ir tomar um café lá casa, já depois da hora habitual de um bebê estar a dormir, justamente nesse dia, o bebê fica de olho vivo. O que com gendas significa: "Tu hoje não estás tão tranquila como é habitual e, portanto, eu fico de olho em ti". E eles fazem isto em relação a tudo. Em relação à maneira como nós estamos, às vezes, um bocadinho mais tensos a adormecê-los, às vezes um bocadinho mais tensos a dar-lhes o biberon ou a dar-lhes uma refeição sólida, e eles reagem com uma pontualidade suíça em relação a isso, sentindo que estamos mais tensos ou mais tristonhos, ficam assustados. E se ficam assustados, falam por atos e por omissões, ou chorando, ou medindo forças conosco, que é aquilo que acontece muitas vezes.

E o que é isso de transmitirmos aos bebês? Estamos a ser bons pais ou um bom pai, uma boa mãe, pra um bebê tem a ver com o quê? Com a presença emocional, com as decisões práticas?

Tem a ver com alinhar todo o amor de que nós somos capazes de dar. E aí, valha-me Deus, praticamente a totalidade das mães e dos pais do mundo só têm que ficar orgulhosos por tudo aquilo que dão e tem a ver com a coerência e a constância daquilo que lhes damos. É isso que lhes traz a segurança, porque quando nós introduzimos rotinas no comportamento de um bebê, estamos, no fundo, a tentar nos adequar aos ritmos do bebê, sem os oprimir, mas ao mesmo tempo, criando ali uma parceria, uma sintonia, uma dança entre duas pessoas, pra que depois, a seguir, sejamos capazes de saltar pra as regras e, portanto, só precisamos disso. Um coração grande. Um coração grande é um coração onde cabem dias em que estamos ansiosos ou dias em que estamos tristonhos, que fique claro. E um conjunto de cuidados que sejam tendencialmente coerentes e constantes.

Mas podemos estar a fazer tudo certo do ponto de vista técnico e ainda assim o bebê sentir que algo não está bem?

Mas milimetricamente. Judite, veja. Ou nós falamos com os olhos e o bebê que está sempre a ler nos os olhos. Sempre. Ele passa horas a olhar pros olhos da mãe, por exemplo, e quando está a olhar pros olhos da mãe, está a lê-la minuciosamente. E já agora está a perceber até que ponto é que a mãe é capaz de o ler pelos olhos. E, portanto, se nós estamos ali a introduzir uma inovação técnica qualquer que apanhamos numa rede social ou que um influencer sugeriu que: "Ui, por que não desta forma?" Basta que estejamos numa atitude mais expectante, mais de alguma experimentação. Vamos ver se isto dá resultado. Levemente mais insegura, só isto, Judite. E imediatamente, um bebê liga o amarelo como quem diz: "Hum, não estou a ficar tão descansado quanto devia". E reage, sempre.

E agora que falava dessa questão dos influencers e das redes sociais, que tantas vezes atrapalham a maternidade e a paternidade. O que é mais importante nos primeiros meses? É seguir essa intuição?

Sim, claro Ó Judite, o mais possível. O sexto sentido que as mães passam a vida a reclamar para elas, vaidosamente, aqui entre nós, como se o sexto sentido fosse um equipamento de base nas mães e um equipamento de opção no pai. O sexto sentido é isto: é esta capacidade de intuir, de sentir um filho e de ir pondo legendas no comportamento dele. Por isso é que os bebês quando choram, para não irmos mais longe, os bebês têm uma multiplicidade de formas de choro diferentes. Cada uma diz uma coisa distinta. E quando um bebê chora, a mãe vai lá de nariz. Identifica quase imediatamente a razão pela qual ele está a chorar. E portanto, isto não se faz com tutoriais, isto faz-se com sexto sentido e intuição de mãe, sim, o mais possível.

E conseguimos determinar antes desse choro o que estamos a fazer mal? Conseguimos contrariar isso?

Não, Judite, pelo contrário. Judite, nós precisamos de errar para ir aprendendo. E portanto, eu às vezes tentando falar muito a sério aos pais, mas ao mesmo tempo tentando tirar-lhes pressão, eu costumo dizer que os bons pais têm que fazer uma asneira pelo menos 88 horas. Porque se não fizerem uma asneira de 88 horas, parece que nunca se estão a experimentar, a testar, a perceber o que eu não entendi bem daquela forma que agora tenho que perceber melhor. Isto é a base do crescimento dos pais e, portanto, a mim preocupam-me muito aqueles pais que querem ser pais quase perfeitos, pais exemplares, que não querem errar. E eu percebo a intenção, valha-me Deus. E eu até entendo, porque também sou pai. Mas o que é importante é que os pais percebam que quanto mais estão presos a soluções simples, a tutoriais, a isto ou àquilo, estão presos e não se estão a experimentar. E portanto, que fique claro que eles dão tanto a um filho, que não é por errarem aqui ou por não perceberem ali ou por estarem tristes acolá, que o estragam. Muito longe disso, pelo contrário, porque o bebê percebe que, na maior parte das vezes, a mãe e o pai estão lá pra legendar tudo. E há meio dia de circunstâncias em que os pais não conseguem legendar e em que o bebê tem que puxar pela cabeça e falar de outra maneira ou, às vezes, à medida que cresce, tentar ele resolver o problema. E é porque os pais não são perfeitos que os bebês são capazes de crescer.

E com essa tônica acabamos hoje o programa. Nós voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosarro@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Até amanhã, Judite. Um abraço pra você também.