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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos começar pela premissa: pode uma relação transformar a personalidade de uma pessoa? Olá, Eduardo. A personalidade é algo fixo ou moldável ao longo da vida, sobretudo nas relações mais íntimas?

Olá, Judite, boa tarde. Nós temos a ideia que uma personalidade é uma espécie de estrutura mais ou menos fixa. Jeitinho pra esquerda, jeitinho pra direita e não muda muito em consequência das relações, às vezes dos acontecimentos de vida e outras coisas desse gênero. A verdade é que as relações muito importantes, as relações mais próximas, sejam elas as relações com os pais e com toda a família, mas com os pais em primeiro lugar, sejam as relações amorosas, sobretudo, têm um papel muito importante. Sim, sem dúvida. E portanto, nessas circunstâncias, as mães quando querem ser um bocadinho exigentes, costumam dizer em relação a um filho, nomeadamente, que ele não está igual desde que começou a namorar com aquela pessoa. Nós temos sempre a ideia que é o mau perder das mães. Caiu de paraquedas uma pessoa na vida do filho, tira-lhe o filho, como é que uma mãe pode ficar contente? Às vezes as mães são também um bocadinho demagógicas, mas pode mudar muito, Judite.

Pode tornar uma pessoa mais insegura, mais ansiosa.

Mais feia. Judite, porque as pessoas que chegam à nossa vida muitas vezes não têm todo o equilíbrio que nós gostaríamos que elas tivessem, ou às vezes só porque somos boas pessoas e às vezes porque temos dificuldade em dizer que não, elas vão ganhando ascendência sobre nós. E de repente, nós que tínhamos autonomia e que às vezes, mesmo no contexto de um trabalho, fazemos tarefas complexas, assumimos os conflitos e vamos até ao fim, numa relação amorosa, às vezes parecemos crianças um bocadinho assustadas, ou porque às vezes são pessoas mesmo um bocadinho perturbadas, e nós todos, na nossa boa fé, acabamos por ver o mundo à altura dos nossos olhos e não estamos preparados para algumas características dessas pessoas. E portanto, quando damos conta, aquilo que era uma relação tranquila passou a ser uma montanha-russa com tudo o que isso implica. Depois, porque quando nós trazemos alguém pra nossa vida, é um bocadinho de escolhe um, leva 20, e a família de origem daquela pessoa nem sempre é um prado verde com uma atmosfera bucólica, às vezes é uma confusão enorme que se estatele sobre a nossa cabeça. E, portanto, tudo isso junto pode alterar-nos muito, Judite. Às vezes faz-nos crescer muito, da melhor maneira, digamos assim. Às vezes, leva-nos a começar a ter saudades do que já fomos, às vezes torna-nos manifestamente mais feios. E isto acontece muito também, e às vezes nós temos dificuldade em assumi-lo, claro.

Mas também pode ser um boost de confiança ou não?

Judite, evidentemente que sim. Eu não me canso de ir às áreas de Direito buscar a ideia de contraditório para dizer que uma relação saudável não é uma relação com alguém que nos diga que sim a tudo, que assine por baixo qualquer coisa que nós possamos dizer. Pelo contrário, uma relação muito saudável é, às vezes, uma relação que nos traz imenso contraditório, que nos obriga a pensar e que tem um fator de crescimento incrível. Portanto, há relações que nos tornam muitíssimo mais bonitos, que fique claro. E não são aquelas relações, ao contrário do que pode parecer, que sejam avessas ao conflito. Pelo contrário, são relações, às vezes, de um conflito desafiador e razoavelmente frequente. Mas pode nos tornar também muito mais bonitos. Agora, lá está, uma relação tanto nos estraga como nos conserta. O desafio é encontrarmos a pessoa certa para não ficarmos muito estragados, claro.

E onde é que acaba a adaptação saudável ao outro e começa a ser algo como a perda de si próprio?

Judite, na psicologia introduzem-se às vezes alguns termos que depois ganham muita pujança e saem pra fora do ambiente da psicologia e depois são replicados. Mas um dos termos que já chegou inclusivamente à legislação portuguesa é o termo vinculação. A vinculação, e às vezes nós para distinguirmos vários tipos de ligações que nos aproximam das pessoas, distinguimos de vinculações seguras e vinculações inseguras. Por exemplo, uma vinculação segura é uma vinculação que independentemente de tudo que nos liga Não corta todos os movimentos da nossa autonomia e, portanto, a métrica da saúde de uma relação, se nós quisermos pôr assim, é termos uma relação forte, com vínculos tremendos com uma pessoa que, todavia, não é um obstáculo à nossa autonomia, seja ela a relação com os nossos amigos, a relação com a nossa família, os nossos pequenos caprichos de todos os dias ou seja lá o que for.

É possível amar alguém e ainda assim sentir que estamos a desaparecer dentro da relação?

Isto é diferente. Eu vou responder, mas de coração apertado. Ós Dite, não. É possível nós termos essa ideia. Sim, é possível, porque acontece consigo, comigo, acho eu que com toda a gente. Quando nós amamos alguém, temos sempre esta ideia de que, com jeito, se trabalharmos muito, se formos capazes de conhecer muito bem aquela pessoa, se formos capazes de ter as passwords adequadas para a sua transformação, nós temos sempre a ideia que, com jeito, nós conseguimos transformá-la, hoje um bocadinho, amanhã outro. Às vezes temos até a ideia que a transformamos quase do princípio até ao fim. Isso são os exageros próprios também de quem ama. Mas às vezes, uma relação em que nós nos colocamos dando o melhor de nós, nem sempre tem a outra pessoa o melhor de si. Todos nós levamos para as relações muito importantes da nossa vida, as coisas muito boas do nosso crescimento, mas também levamos as nossas feridas mais profundas, que nós não partilhamos com mais ninguém, que nós não pomos à prova com mais ninguém e que esperamos que aquela relação ajude a consertar. Só que às vezes, a pessoa com quem nos relacionamos espera que nós sejamos nós e também sejamos todos os amigos que ela não teve e a mãe ou o pai que em muitos momentos não teve. E às vezes são tantas expectativas que não temos como cumprir. E, portanto, amarmos, enfim, Salvador e Alice Sobral que me desculpem, não é possível amar por dois. Às vezes nós temos, de vez em quando, essa ilusão. Mas amar significa darmos o melhor de nós. Mas às vezes ficamos muito espartilhados por muitas coisas que o nosso amor nos traz e que não estavam nas nossas expectativas e, portanto, amar e ao mesmo tempo irmos deixando de existir numa relação não é bem amor.

Mas também há relações que nos mudam para sobrevivermos.

Ós Dite, é verdade. É verdade que sim, há relações que também nos mudam para passarmos a tratar por tu a vida. Há relações que nos ensinam o privilégio de comer numa esplanada. Há relações que nos ensinam que o trabalho não pode estar primeiro. Ensinam-nos muitas coisas. Mas às vezes há relações às quais quando estamos muito frágeis, nos agarramos e temos a noção de que não é provavelmente a relação da nossa vida, mas é uma relação à qual nos agarramos um bocadinho como náufragos, com a sensação de que nós precisamos muito daquela relação, por mais que ela não nos esteja a trazer tudo aquilo que era suposto. E sim, portanto, nalgumas circunstâncias agarramo-nos para sobreviver. Sim.

Porque aí entra o papel de ter medo de perder, de desejar agradar.

Ós Dite, e entra um papel que eu acho que nós discutimos pouco. Eu acho que nós todos evitamos assumir que talvez só faça sentido estarmos numa relação porque queremos lá estar, porque as mais-valias que ela nos traz são, de longe, muito mais vantajosas do que todos os custos que porventura ela tenha. E às vezes vamos nos encolhendo devagarinho, como se gostar da forma como gostam de nós chegasse. E às vezes não chega, precisamos de mais.

Eduardo, ficamos por aqui hoje. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Próximos Passos, Dite. E até amanhã.