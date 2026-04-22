Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Bem-vindos ao "Porque Sim, Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de um estudo com uma amostra de 11 mil alunos portugueses, que revela que mais de metade dos adolescentes não dormem o suficiente. Um em cada 10 tem níveis severos de depressão e os que estão pior psicologicamente são exatamente os mesmos que mais bebem, mais fumam, mais usam cannabis e que passam mais tempo nas redes sociais. Olá, Eduardo. Estes dados surpreendem-no ou confirmam aquilo que já vê há anos na sua prática clínica com adolescentes?

Olá, Judite. Boa tarde. Não surpreende nada, Judite. Nada. Eu também não quero que estes dados nos levem pra leituras muito empoladas, porque nem sequer isso faz sentido. Agora, é verdade que estes adolescentes, na relação com o sono, são adolescentes que me preocupam, Judite, porque, em boa verdade, acabam por fugir muito à gestão dos pais e fogem com aquelas habilidade típicas dos adolescentes. Por que eu preciso levar o telefone pra cama? Porque tem o despertador, que dá um jeitaço e, portanto, eu sem ele não passo. E eles não só não dormem as horas indispensáveis, como pior, dormem, se for preciso, um sono entrecortado, porque há uma amiga que está a separar-se e faz um SOS, e de repente as mensagens começam a cair, porque às vezes se acordam a meio da noite e espreitam pro telemóvel e isso, obviamente, funciona um bocadinho como tomar Red Bull pra dormir. E portanto, estas coisas todas são inquietantes e são, por maioria de razão, inquietantes, porque os professores, de uma forma empírica, supersensata, dizem invariavelmente o mesmo: há muitos alunos que então nos primeiros tempos letivos, Judite, estão lá e não estão lá. E portanto, alguns chegam a cambalear de sono no contexto das aulas. Não que às vezes o professor possa não estar num dia tão apelativo quanto isso, mas a questão é que, de facto, não dormem. Por outro lado, estes níveis de depressão dos adolescentes, sem querer fazer destes climas depressivos, uma leitura normativa, eles têm que passar por aí. Judite, eles passam por alguns estados de tristeza, alguns estados que não são uma depressãozona, mas são uma depressãozinha. Hoje por causa de corpo, amanhã por uns amigos, às vezes porque vai saber, e a escola está lhes a trazer demasiadas dores de cabeça pro que devia. E, portanto, a vida deles é muito intensa, às vezes muito desarrumada, e estas atmosferas depressivas fazem parte, acompanham. E não vale a pena fazermos disso um drama, porque se os pais forem gerindo isto como deve ser, eu também não acho que todos os adolescentes tenham que estar em acompanhamento, porque não faz sentido. Todavia, eu acho muito importante o outro pormenorzinho. E o outro pormenorzinho é muito relevante, Judite, ou seja, beber, fumar, consumir redes e outros tipos de substâncias, muitas vezes é, de facto, utilizado por eles como uma espécie de antidepressivo que está ali à mão. E a mim preocupa-me por quê? Judite, porque isto depois faz uma espiral, começa a escalar e quando nos damos conta, daquilo que parecia um comportamento do momento, vai ganhando dimensão e vai fazendo demasiado parte da vida deles, com todas as consequências que vem daí.

E há aqui uma correlação clara neste estudo entre o mal-estar psicológico e os consumos. Isto é uma espécie de ciclo vicioso, porque um jovem que está ansioso procura as drogas para aliviar essa ansiedade ou é o consumo que agrava a ansiedade?

As duas coisas, Judite. As duas coisas, porque o alívio momentâneo que alguma substância lhes possa dar, a seguir é acentuado pela sua carência e, portanto, depois entramos aqui, de facto, num pingue-pongue que se transforma numa bola de neve. Seja como for, a mim parece-me que os pais e as escolas não falam tanto com os miúdos como deviam. E falar com eles, Judite, não é entrarmos aqui numa espécie de conversa em família: "Diz-me então o que é que se passa contigo?". Nada disso. É falar por eles, é eles terem a noção que as pessoas que referenciam como muito importantes na vida deles, com graus de importância diferentes, como não podia deixar de ser, são capazes de os intuir tão bem que sem eles abrirem a boca, vão pondo legendas. Porque depois aquilo que torna estes estados depressivos mais escorregadios é o quê, Judite? Eles serem adolescentes e terem a ideia de que sozinho eu resolvo. De acordo. E, portanto, nessas circunstâncias, quando se dá conta, não partilham, não dividem ou às vezes fazem-no com os amigos, mas eles próprios também acabam fazendo leituras um bocadinho assim, assim. E, portanto, isso tudo juntoFaz com que eles muitas vezes estejam muito mais sozinhos. Às vezes é um bocadinho demagógico, ninguém conhece. Às vezes é um bocadinho demagógico, mas em muitos momentos não é, Judite. Em muitos momentos é o que se passa mesmo.

Este estudo, que foi feito por um instituto para os comportamentos aditivos e as dependências, mostra que as redes sociais surgem associadas aos quadros mais problemáticos. Isto também não o surpreende, Eduardo?

Judite, eu não quero adolescentes infoexcluídos. Já me cansei de lhe dizer isso e nós estamos de acordo. Judite, mas nós temos que assumir que as redes sociais têm que ser consumidas com moderação, porque não sendo, são uma droga leve, mais à mão, que todos os adolescentes acabam por ter. E a mim preocupa-me muito, porque eles precisam de pôr os sentimentos com agendas, precisam de pensar em voz alta, precisam de falar de forma clara e sintética. E aquilo que eu sinto é que quanto mais eles as consomem, mais ficam embutados, virados sobre eles, e por isso assustados. E nessas circunstâncias, claro que ficam um bocadinho mais doentes. E, portanto, na nossa distração, absolutamente involuntária, mas todavia distração, vai contribuindo para que estas situações vão ficando feiotas e às vezes não são só feiotas, Judite, são muito preocupantes, porque lá está, eles começam muitas vezes numa escorregadela circunstancial, que mal gerida por nós, e gerirmos às vezes com alarmismo é gerirmos mal também. Mas mal gerida por nós, vai acentuando devagarinho e a médio prazo, depois traz-nos dores de cabeça, que nem os pais, nem muito menos os adolescentes merecem.

Só mesmo para terminar, o estudo mostra que as raparigas estão sistematicamente pior do que os rapazes.

Nim. Judite, sabe por que nim? Porque nós, apesar de tudo, talvez não eduquemos as raparigas e os rapazes do mesmo modo. Não que eles sejam milimetricamente iguais, mas também não são assim tão diferentes, Judite. Mas as raparigas são quem verbaliza de forma mais clara aquilo que sente. E, portanto, admito que contribua para que depois, em termos de uma amostra de grandes dimensões, tenha um bocadinho esta exuberância. Os rapazes, não. Os rapazes muitas vezes não verbalizam, mas traduzem isso em comportamento, às vezes nalgumas perturbaçõezinhas de comportamento. E, portanto, em vez de depois termos uma certa paridade, que é aquilo que acaba por acontecer, claro que elas são muito mais nítidas na forma como expressam isso tudo e, portanto, sendo mais nítidas, inevitavelmente que parece que elas estarão piores, mas não. Sendo certo que estes números são preocupantes.

Claro.

E devíamos a todos, pais, escolas, este país, quando se trata de fazer campanhas e tudo mais, ter uma atenção e uma cortesia, não condescendente, mas clara e de suporte em relação a estes miúdos, porque eles são magníficos, mas às vezes estão muito mais sozinhos, de facto, do que pode parecer.

Quando a cabeça dos nossos filhos está a pedir socorro, é bom que estejamos todos atentos. Eduardo.

Sem dúvida.

Um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Com certeza, Judite. Até amanhã.