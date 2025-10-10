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Hoje é dia de saúde mental e apesar de se falar cada vez mais sobre o tema, continua a haver demasiada vergonha e silêncio à volta de quem não está bem. Eduardo, olá. Cuidar da mente ainda é visto como um sinal de fraqueza?

Olá, Judite. Às vezes é. Às vezes passa a ideia que as pessoas saudáveis são uma versão mais comum de um James Bond qualquer, que têm nervos de aço, coração de betão e coisas desse tipo. E portanto, sim, quando as pessoas abrem o seu coração e falam das dificuldades delas, dificuldades que no fundo são dificuldades de todas as pessoas, Judite, ainda se tem, às vezes, menos todavia, a ideia de que as pessoas saudáveis atravessam nevoeiros, tormentas, tempestades e é como se no fundo nunca tivessem medo, nunca lhes tremesse o coração, nunca ficassem tristes, nunca ficassem à beira de uma aflição, etc.

Segundo um estudo desenvolvido pela Marktest, quase 50% dos jovens adultos inquiridos sofreram sintomas do foro mental, como ansiedade, burnout, ataques de pânico ou depressão só no último ano e 30% dos portugueses que participaram neste estudo admitiram que sentiram necessidade de recorrer a um especialista em saúde mental. Ora, com dados como estes, por que é que há tanto estigma à volta da saúde mental?

Judite, porque tudo isto tem uma história. E esta história não é uma história que tenha 10 ou 20 anos, é uma história que tem centenas de anos, porque durante muitos séculos a doença mental era equiparável invariavelmente à loucura, e a loucura a uma espécie de possessão demoníaca que afastava as pessoas do bem, com todas as leituras entre o religioso e o fantástico, em muitas circunstâncias, que causava muitos mal-entendidos. E portanto, as pessoas insanas, as pessoas sem saúde mental, eram aquelas que muito facilmente eram associadas a loucos. E eu fico muito contente com os números da Marktest, por uma razão simples, Judite, porque quando as pessoas podem, de forma franca e aberta, assumir as suas dificuldades e assumir que podem recorrer a uma ajuda técnica pra vencer algumas dessas dificuldades, que circunstancialmente acabam por viver na vida, eu acho sinceramente, Judite, que só as pessoas saudáveis é que precisam de ajuda e só mesmo as pessoas saudáveis é que acabam por reconhecer as suas dificuldades e as ajudas que vão trazendo pra sua vida para ultrapassarem as dificuldades que têm.

Houve alguma altura em que ouvimos o corpo e a cabeça como um todo?

Judite, eu acho que ainda não fazemos isso. Ainda hoje não fazemos isso. Nós ainda hoje vamos crescendo numa atmosfera um bocadinho cartesiana, que nos leva a sentir que a cabeça funciona de uma forma muito autónoma em relação ao corpo. E mais, às vezes colocamos a cabeça como uma espécie de cão de guarda de tudo que se passa no corpo. E portanto, é vulgar com os nossos amigos ou com as pessoas que gostam mais de nós, Judite. Quando nós estamos agitados e há sempre um motivo ou dois, ou três, vários que concorrem uns com os outros pra estarmos agitados, é vulgar termos alguém que nos diga: "Calma-te". Como se nós procurássemos estar agitados e isso fosse quase um capricho. Ou quando estamos amarfanhados com alguma coisa que se passa conosco, é normal que alguém, nosso amigo, diga: "Olha, não penses mais nisso", como se carregássemos num botão e esquecêssemos essas coisas. E às vezes nós nem reparamos que o corpo e a mente comunicam de uma forma tão íntima, que, por exemplo, uma emoção é simultaneamente corpo e mente. E que nós falamos de muitas maneiras, falamos através das palavras e quando o fazemos, estamos a deitar mão a um recurso premium, com o qual arrumamos a cabeça e que se calhar tem mais de matemática do que à primeira vista pode parecer. Mas também é verdade que muitas vezes não queremos reconhecer certas coisas, fugimos a falar delas, às vezes tentamo-las esquecer e portanto varremo-las pra baixo do tapete. E quando o fazemos, o nosso corpo faz o favor de falar por nós. Portanto, quando a nossa cabeça pega num lápis azul de censura e tenta riscar algumas coisas que são fundamentais que não se risque O nosso corpo sinaliza-nos com luzes amarelas, às vezes com luzes vermelhas, e diz-nos assim: "Olha lá, mas tu já reparaste que se não queres pensar de uma maneira, eu vou pôr o teu coração a bater com uma intensidade maior, só para te lembrar que numa ocasião qualquer semelhante que tu viveste, estiveste mais ou menos em perigo". E, portanto, às vezes nós somos aconselhados a censurar emoções. Temos ideias que há emoções que nós devemos escutar, temos ideia que às vezes há outras que devem ir para o caixote do lixo da memória. Somos ensinados a reprimir, a censurar. E quando é assim, o corpo fala por nós. Claro que depois quando nós temos diversos vícios de forma, quando nós levamos uma vida a 200 km/h e andamos sempre a ferver e não falamos das coisas, claro que a nossa mente fala através de um acidente cardiovascular, que muitas vezes são só uma maneira de dizer: "Olha, desculpa lá, mas já te dei tantos sinais, já te fiz até alguns apelos e tu andas distraído, que ao menos desta vez vais ter que perceber que não é assim". E quem fala de acidentes cardiovasculares, fala de muitos outros quadros clínicos que às vezes são só uma manifestação de uma mente que foi vivendo num colete de forças e que, por mais que nós sejamos pessoas com potencial de saúde mental a perder de vista, às vezes, porque fomos mal ensinados, porque às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não reparam em nós e não nos interpelam, vamos desbaratando esses recursos e o corpo fala por nós. Mas esta ideia de que corpo para um lado, mente para o outro, é mentira e as coisas são mais alinhadinhas do que parece, que é uma pena que às vezes não reparemos nisso.

As crianças e os adolescentes estão mais vulneráveis do que antes ou apenas falamos mais sobre isso agora?

Ós Judite, as duas coisas, e eu não estou a fugir à questão. Eu acho que são miúdos ótimos. Às vezes nós batemos muito na pandemia, às vezes com razão, outras vezes sem ela. A verdade é que são tão ótimos que aguentaram confinamentos, eles e os pais, que eram coisas que nós, se alguma vez nos dissessem que ia acontecer, nós diríamos: "Não, por favor, não brinquem com coisas sérias". Mas a verdade é que se calhar os pais, entretanto, são muito mais pais 5G e vivem com tutoriais e coisas que às vezes não lembram ao meninos de todos. E, portanto, às vezes, na ânsia de serem pais exemplares, são um bocadinho piores pais nalgumas coisas. E quando é assim, quando às vezes eles também vivem debaixo de uma pressão terrível, vivem às vezes circunstâncias que os tornam doentes muito depressa. Dou dois ou três exemplos muito rápidos. A prevalência com que hoje se fala de bullying nas escolas, que não é o bullying de bater, é o bullying de amesquinhar, de excluir, etc, é tão grande que obviamente temos a obrigação de dizer assim: os miúdos são muito saudáveis, mas calma, estes miúdos que recorrem ao bullying continuadamente, são miúdos que precisam muito de ajuda. A forma como eles hoje têm uma autoestima que parece a gelatina do Royal, ou a forma como sendo miúdos inteligentes, parecem às vezes bloquear e terem insucesso escolar atrás de insucesso escolar, são muitos sinais de miúdos ótimos, cujos recursos estão atropelados por muitos sofrimentos, uns mais graves, outros menos. E, portanto, falar de saúde mental é muito importante. Cuidar da saúde mental o tempo todo, mais importante ainda.

É uma boa nota para o Dia Mundial da Saúde Mental e ficamos com ela para irmos de fim de semana, Eduardo. Um grande abraço, bom fim de semana e cá nos encontramos na segunda-feira.

Um grande abraço para si, Judite, e bom fim de semana.

Obrigada.

Até segunda.