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Começa mais um "Porque sim não é resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje falamos de pais que vivem a vida dos filhos com grande intensidade, que querem controlar tudo, desde a escola aos amigos. Olá, Eduardo. O que leva alguns pais a quererem controlar tudo, mesmo os amigos?

Olá, Judite França. Ó Judite, a ideia de que uma ajuda muito em cima, muito empenhada, muito militante, digamos assim, vai ajudar que os filhos tenham mais sucesso em todas as áreas da vida deles, desde a vida pessoal à vida escolar, por aí adiante. Às vezes estes pais são descritos por alguns autores como pais helicóptero. São aqueles que estão ali e andam, e andam, e andam, e andam, e andam e controlam tudo. E quando estes filhos se tornam adolescentes, sobretudo as mães, com orgulho absolutamente desmedido, dizem: "Bom, o meu filho fala comigo de todos os assuntos e eu às vezes fico com um bocadinho de medo de todos os assuntos, porque tenho a ideia de que numa ou noutra circunstância talvez haja assuntos que não devam ser discutidos tão abertamente entre um filho e um dos pais". Seja como for, estes pais são assim por uma razão também, Judite, porque se calhar têm cada vez menos filhos e, portanto, tendo cada vez menos filhos, não precisam de se destrambelhar e estão ali muito centrados num dos filhos. Eu às vezes fico um bocadinho preocupado. Eu lembro-me que o professor Braz, ele tanto dizia: "Quando nasce uma criança, nasce uma família", e eu às vezes tentando fazer um certo contraponto provocatório, dizia: "Se calhar, quando nasce a segunda". Porque num primeiro filho, nós baralhamos muito da nossa história nele, para o melhor e para o pior. Pegamos nas asneiras que fizemos e queremos que eles não as repitam. Pegamos nos sonhos que ficaram um bocadinho em standby e por que não eles concretizarem? Ficamos tão vaidosos com as conquistas deles que de repente, sem darmos conta, trabalhamos para que eles tenham mais conquistas desse tipo. Às vezes isso tudo junto não é tão bom assim, sobretudo porque depois destes pais, há sempre meia dúzia deles, que quando os filhos batem o pé e dizem: "Ei, calma, esta vida é minha, deixa-me também pensá-la um bocadinho ao meu jeito", ficam muito melindrados, ficam muito magoados, às vezes ficam muito destroçados e talvez não tenham tanta razão para isso como pode parecer.

E que efeitos tem isto na autonomia dos filhos?

Ó Judite, às vezes, começando pelo dia a dia, tem um impacto um bocadinho claustrofóbico. Isto é, fixe a minha mãe e o meu pai estarem ali a torcer por mim, a trabalhar para mim e a fazerem tudo e mais alguma coisa, mas às vezes tira algum ar. Na autonomia, tem um impacto que é escorregadio, Judite, porque estes pais, sem muitas vezes se darem conta, acredite, mas estes pais depois dão com uma mão e cobram com a outra. Ou seja, eu faço um esforço, e às vezes fazem esforços tremendos, faço um esforço de todas as formas e feitiços para dar ao meu filho tudo aquilo que de facto pode ser indispensável para ele. E depois há aqui uma cobrança difícil, porque os filhos nem sempre correspondem aos sonhos. Às vezes estão para lá dos sonhos, mas não são milimetricamente os sonhos que os pais imaginaram para eles. E, portanto, numa circunstância destas, quanto mais controle, menos autonomia, o que não é bom imaginando o crescimento senso.

Mas há também uma questão: os pais precisam de aprender a confiar?

Precisam e são terríveis, ó Judite. Como se compreende. Porque por mais que os nossos filhos sejam crescidos, às vezes são crescidões mesmo. Nós temos de tal forma a ideia que são pequeninos e às vezes são de tal maneira frágeis e incapazes de determinadas tarefas que nos vamos substituindo a eles. A verdade é que eles só se tornam capazes, na verdade, só se tornam competentes para algumas tarefas à medida que nós delegamos neles esse tipo de responsabilidades. E é verdade que eles tremem um bocadinho no primeiro momento. Às vezes respondem com um "não sou capaz", muito impulsivo, mas também não deixa de ser verdade que quando eles finalmente conseguem vencer os medos e as inseguranças de poderem não estar à altura das expectativas dos pais, ganham uma tal luminosidade no olhar, que é porque nós os obrigamos um pouco a ser autónomos, que eles se tornam competentes para a autonomia. Aquilo que a mim me preocupa é que muitos pais não o fazem e, portanto, é cada vez mais frequente, de uma forma que eu acho um bocadinho desconcertante É cada vez mais frequente nós chegarmos à faculdade, uma faculdade qualquer, à universidade, e termos os pais a fazer as matrículas, e termos os pais a fazer as reclamações, e termos, às vezes, os pais a falar com os professores acerca de uma nota ou outra.

Como se ainda fossem crianças.

Como se fossem muito pequenitos. E portanto, para tudo o resto, para sair à noite, para ter aquela vida às vezes um bocadinho boémia e tudo mais, eles são mais do que crescidos, mas depois quando se trata de se confrontarem com aquela gestão e aquela aprendizagem que têm que fazer em relação à vida de crescidos, não, a mãe resolve, o que não é minimamente sensato em relação ao crescimento de um filho.

Quando é que eles estão preparados para dar o salto? Isto é uma pergunta muito ok, eu ia dizer que era muito vaga.

Nunca. Quando é que nós estamos preparados para alguma coisa? Quando é que nós estamos preparados para uma nova relação? Quando é que nós estamos preparados para não tremermos um bocadinho, às vezes, literalmente, da cabeça até aos pés, numa mudança? Nunca estamos preparados. Às vezes, é aquela veleidade que todos acabamos por ter de estarmos tão seguros de ir a jogo, que finalmente, quando pomos o pé no estádio, é a tranquilidade total. Menos grandes atletas que vivem em alta competição e a tratam por tu todos os dias. Isto acontece, há sempre um nervoso miudinho indispensável e, portanto, eles não têm que estar preparados, eles nunca vão estar preparados, preparam-se à medida que vivem.

Eduardo, vamos de fim de semana.

Vamos, sim, senhora.

Mas até lá, já sabem, continuem a escrever-nos para eduardosa@observador.pt e ficamos sempre disponíveis em podcast. Este episódio, aliás, vai já para as plataformas habituais e para o site do Observador. Eduardo, agora sim, um bom fim de semana. Obrigada e até segunda.

Um bom fim de semana para si. Eu é que agradeço e até segunda.