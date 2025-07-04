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Hoje falamos sobre uma amizade que começou como um ponto de apoio e que se tornou quase uma espécie de obsessão. Um menino de cinco anos que só quer brincar com o colega e que sofre quando esse amigo não corresponde. Os pais já tentaram de tudo: explicar que há mais crianças na escola, desvalorizar os momentos difíceis, dar tempo ao tempo. Nada parece resultar. Eduardo, boa tarde. É normal que uma criança de cinco anos se agarre tanto a um único amigo?

Olá, Judite, boa tarde. Judite, se o normal encosta-me um bocadinho à parede. Com toda a franqueza, tenho que dizer que talvez não seja o mais saudável do mundo, de facto. Eu compreendo que as crianças tenham um amigo preferencial, no meio dos outros amigos aos quais recorrem, com quem brincam e com quem convivem, por exemplo, no recreio de uma escola. Quando esta dependência, chamemos-lhe assim, é grande e quase obsessiva, como parece ser neste contexto, significa que este amigo acaba por ser uma boia de salvação em relação a outras coisas que esta criança não pode fazer, às interações mais abertas, mais descontraídas, mais sem agenda, que possa ter com outras crianças e, portanto, acaba por ser alguém que o ampara constantemente e de certa forma que o protege. E quando é assim, de facto, fica um bocadinho escorregadio, porque aquilo que de algum modo acaba por beneficiá-lo em muitos aspectos, acaba por avivar um desamparo imenso sempre que o amigo não está ou sempre que o amigo entende brincar com outros amigos que não com esta criança. E, portanto, esta dependência, vamos lhe chamar assim, quase obsessiva em relação ao amigo, é um bocadinho inquietante. É como se este amigo tivesse uma preponderância que talvez seja um bocadinho grande demais para o que devia ser. Preponderância ou ascendência, porque pode acontecer o mesmo também. Ou seja, ser alguém que tem uma ascendência tão grande sobre um colega que, de repente, esta dependência também se pode alimentar dessa maneira.

Fomentar convívios com outras crianças fora da escola é uma boa estratégia?

Claro que sim, Judite. Convívios de todas as maneiras e feitios, convívios num parque infantil, convívios com outros amigos da escola, com um ou outro amigo da escola que queira dar lá um salto a casa e de alguma forma poder também brincar. Mas de facto, esta dependência tem que começar a tornar-se muito mais ligeira, sob pena de acabar por ser preocupante por isto, porque vamos admitir que este amigo é só um amigo, é uma boa criança que quer de alguma forma dar a mão a alguém que se sente um bocadinho frágil e que lhe pede ajuda das mais diversas formas. Mas a certa altura, admito que esta criança não ache tanta graça assim a uma coisa dessas, porque aquilo que de alguma forma ajuda, pode também tirar-lhe toda a autonomia para fazer aquilo que ele entenda fazer com outros meninos e não especificamente com esta criança que se agarra a ele de uma forma tão intensa.

Esta criança também é um pouco reservada a contar o que se passa na escola. Mas isso é bastante regular, digamos, nestas idades, não é?

É, Judite.

É preciso um saca-rolhas para saber o que fizeram durante o dia.

Judite, mais ou menos. Eu acho sempre uma ternura quando as mães, ao fim de um dia de escola, fazem de mães, com uma espécie de checklist na mão, a perguntar: "Correu bem o dia, o que foi o almoço?", etc. E as crianças quando sentem esse inquérito muito cerrado, chutam para canto, não falam, que é uma maneira de dizerem, em outras palavras: "Olha, vamos combinar assim. Tudo aquilo que for mais ou menos extraordinário em relação aos meus dias, obviamente eu conto-te e tu podes estar à vontade. Tudo o que não for extraordinário, se calhar, não vale a pena estarmos aqui numa espécie de controle apertado todos os dias". Por aí eu não vejo uma preocupação muito grande. Agora repare, quando uma mãe ou um pai tem esta sensibilidade em relação a um filho, evidentemente que é do bom senso que perguntem à escola o que se está a passar, porque muitas vezes pode acontecer uma mão cheia de coisas, Judite. Às vezes são crianças que são filhos únicos, habituados a estarem muito protegidos Que chegam à escola e percebem que a escola não para abrir alas para lhes dizer: "Olá, bem-vindo, junta-te a nós". E portanto, às vezes vão se protegendo e brincam sozinhos. Brincarem sozinhos quando estão a entrar a chegar à escola, para algumas educadoras de infância é uma má adaptação. Para mim é uma adaptação normal, tem a ver com o facto de as crianças estarem ali a tirar as medidas ao espaço, às pessoas, àquilo que podem e não podem fazer. E pode, nesse contexto, Judite, aparecer uma alma caridosa que percebendo que ele está numa aflição, lhe deita a mão e cria uma amizade para toda a vida. Pode ter começado assim. Agora, o que é muito importante é que os pais, de alguma forma, perguntem à escola o que se está a passar, porque a escola não tem que estar numa espécie de atenção de helicóptero em relação a todas as crianças, mas é evidente que há educadores, professores, vigilantes, auxiliares de educação, que têm uma sensibilidade muito educada e vão percebendo o que corre bem e o que corre mal, e que podem dar argumentos muito importantes a estes pais para que eles depois atuem. Isto é um sinal amarelo. Eu, se fosse o pai deste menino, não ficaria descansado. Perguntaria para mim próprio: "Mas o que está aqui a acontecer?" Porque isto é um apelo que evidencia uma fragilidade tão grande, Judite, que se percebe que esta criança não está bem, não está descontraída, não está segura, está ali numa espécie de: "Acudam-me, não me tirem este rapaz daqui, porque sem ele eu sinto-me muito frágil e sem saber o que é de fazer". E, portanto, é razoável, mais do que razoável, os pais perguntarem à escola, para que depois a escola e os pais possam ter uma estratégia adequada. É um sinal amarelo. Não vale a pena acharmos que isto é a coisa mais normal e mais descontraída do mundo. É normal quando uma criança está no meio de uma aflição muito grande e depois logo se vê porque é que esta aflição se pode estar a dar, mas que cheirem um bocadinho a aflição.

Ter esse input da escola é importante.

Sim, absolutamente fundamental.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa. Até lá, já sabem, escrevam-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, bom fim de semana, um grande abraço e obrigada.

Outros por si e um bom fim de semana também, Judite. Obrigado.