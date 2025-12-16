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Bem-vindos ao "Porque Sim Não É Resposta", com o psicólogo Eduardo Sá. Vivemos num tempo em que tudo se mede: passos, sono, produtividade e até sexo. Há estudos que nos dizem qual é a frequência normal das relações sexuais aos 20, aos 40 ou aos 70 anos. Mas será que a intimidade aguenta ser transformada numa tabela? Olá, Eduardo. O que acontece quando as pessoas comparam a sua vida sexual com médias estatísticas?

Olá, Judite. Eu tenho esperança que fiquem muito mais animadas e cheguem à conclusão que, afinal, são muito mais saudáveis do que essas tabelas dão a entender. Judite, vale o que vale. Às vezes, esses estudos são importantes em termos globais, para se ter uma ideia macro, até para definir políticas de saúde, de comunicação e tudo mais. Mas evidentemente que a vida sexual de um casal depende muito da intensidade da relação que conseguem ter, da cumplicidade e da admiração que acabam por ter um pelo outro, dos vínculos amorosos que conseguiram construir, e não só daquela ideia, pateta, a meu ver, de que a sexualidade é uma espécie de botão que funciona independentemente da relação entre duas pessoas estar bem, estar constipada, estar mal, porque nada na vida é assim, como se compreende.

A frequência sexual diz-nos alguma coisa sobre a qualidade de uma relação?

Não, claro, Judite. Não. Aliás, deixa-me levar isto ao limite. Há pessoas que têm relações sexuais todas as noites, não tanto porque estejam perdidamente apaixonadas, mas porque muitas vezes vivem a sexualidade como uma espécie de hipnótico sem o qual não conseguem dormir. E portanto, relacionam-se com a outra pessoa, não tanto porque estejam apaixonados por ela, mas é como se, no fundo, ela fosse um comprimido para dormir. E quando é assim, como compreende, essa frequência diz o quê? Diz a maneira como duas pessoas se magoom para além do que devia ser e, portanto, obviamente, não é lisonjeante para ninguém.

O cansaço, o estresse, a parentalidade, são tudo coisas que interferem na intimidade.

Sim, claro, Judite, mas também o mimo, o carinho, a maneira como somos capazes de cuidar, a graça que nós achamos quando olhamos para a pessoa que está conosco. E portanto, são tantos fatores. A experiência que fomos tendo até ela ter chegado à nossa vida. São tantos fatores que acabam por interferir, que eu fico sempre um bocadinho escandalizado quando se fala da sexualidade como se fosse um desempenho mecânico, mais ou menos funcional, onde não entra nem uma pontinha da subjetividade humana, que é, no fundo, aquilo que nós temos de mais bonito e aquilo que, aliás, faz com que uma relação amorosa ganhe a luminosidade toda que ela pode ter.

Mas o desejo tem idade?

O desejo? Não. Eu tenho é medo que muitas vezes o desejo seja vivido como se fosse a porta de entrada de uma sexualidade mais aberta, mais comprometida com a relação amorosa, mas mais livre, digo eu. Como se, no fundo, fosse um pequeno fósforo que se incendeia, mal alguém nos toca no corpo, o que não é assim. O desejo é uma coisa muito mais complexa. O desejo é aquilo que nós acabamos por ter em relação a alguém, depois de pôr essa pessoa a escrutínio no nosso coração, uma vez, duas, três, a vida toda, e de cada vez que olhamos para ela, conseguimos, em muitos aspectos, achá-la mais bonita. E, portanto, o desejo é isto: de nós escolhermos aquela pessoa hoje para estar junto de nós, como a teremos escolhido há 10 anos atrás ou há 20. E, portanto, não, não tem idade. Agora, as pessoas vão se desmazelando muitas vezes. As pessoas falam muito pouco delas próprias, falam muito pouco da sexualidade. E é natural que em muitos momentos a sexualidade não corra bem, porque às vezes as pessoas estão agitadas, estão cansadas.

Há fases da vida, também, não é?

Estão embrulhadas, às vezes até em problemas. Que depois elas querem muito dar o melhor de si, mas o melhor de si parece ter uma caixa de velocidades completamente engasgada, que não ajuda que a pessoa se solte e que voe. E, portanto, não. Estas dificuldades precisavam muito ser faladas. Às vezes as coisas não correm bem. É normal que não corram bem. E é por bondade e por respeito para com o outro, que muitas vezes nós, sentindo que elas não correm bem, damos a entender que até não correram nada mal, quando não é verdade. E às vezes, com cuidado e com delicadeza, é muito importante falarmos destas coisas. Não é pormos o amor próprio da outra pessoa completamente rastos, mas é termos a noção Que aquela pessoa pode ser tão importante na nossa vida, que quanto mais esta cumplicidade em torno da sexualidade se for aprofundando, mais nós saímos a ganhar e a outra pessoa inevitavelmente também.

Falar aproxima-nos?

Sempre. Mas, Dita, mesmo quando-

As conversas são difíceis?

Sim, às vezes são difíceis. Às vezes começam com algumas reticências. "Olha, se calhar não acho que piada a isto, se calhar não como aquilo. Como é que as coisas podem correr bem se, entretanto, não me tens ligado de coisa nenhuma ao longo dos últimos tempos?" Sei lá, tantas coisas. Mas é muito importante, porque quando duas pessoas se respeitam o suficiente, inevitavelmente vão argumentar, contra-argumentar, se calhar fazer as suas pequenas birras e todo aquele pacote de coisas que fazem parte das pessoas saudáveis, mas ficam a pensar, sobretudo ficam a pensar, Dita. E ficando a pensar, ficando a escutar aquilo que nós dissemos dentro da cabeça delas durante o tempo que entendam indispensável, elas depois vão lá e são capazes de corrigir, mesmo que às vezes, num primeiro momento, as coisas possam não ter corrido tão bem. Mas isto faz parte da vida saudável de uma sexualidade adulta. É bom que nós tenhamos a noção disso. Uma sexualidade adulta não é como às vezes nas revistas cor-de-rosa se dá a entender, uma coisa completamente irrepreensível, sem reticências, sem parênteses, sem dúvidas. Mas, de facto, quando nós nos despimos por dentro, despimo-nos da superfície da pele até ao fundo da alma. E, portanto, despirmo-nos por fora é uma coisa razoavelmente simples. Despirmo-nos por dentro é uma coisa mais difícil, mas mais bonita, porque é mais arrebatadora e é por aí que depois nós ganhamos a outra pessoa e naturalmente também a sexualidade que queiramos viver com ela.

Para quem lê este tipo de estudos e se sente abaixo da média, o que lhes diria?

Que não levem a sério esse tipo de estudos, porque nós quando fazemos esse tipo de inquéritos, temos para nós, que muitas vezes os fazemos, a ideia de que as pessoas respondem de acordo com aquilo que às vezes nós descrevemos como desejabilidade social, ou seja, qual é a resposta mais fixe que eu posso dar para passar a ideia que eu sou um amante ou uma amante apaixonados e acima de todas as médias. Eu tenho dúvidas que esses números representem uma realidade tal qual ela acontece. Mas claro que depois comparam idades, comparam países, compara-se tudo e mais alguma coisa e no final de contas, se nós os levássemos a sério, sentíamo-nos muito encolhidos, como quem diz: "Oh, meu Deus, então se calhar eu estou abaixo da média e portanto a minha relação com a sexualidade está toda atrapalhada." E na maior parte das vezes não é nada assim.

Isso não é verdade. Eduardo, hoje ficamos por aqui e amanhã voltamos com mais um tema. Obrigada, um grande abraço e então até amanhã.

Outros Dita e até amanhã.