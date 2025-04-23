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Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do "Porque Sim, Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos tentar responder aqui a uma pergunta. Eduardo, boa tarde. Somos uma geração que tem vergonha de estar triste?

Olá, Bruno. Boa tarde.

Olá, Eduardo.

Eu acho que não é só uma questão geracional, Bruno, eu acho que é uma questão que acaba por ser transversal às várias gerações.

É uma sociedade que tem vergonha de estar triste, pondo de outra forma.

Sim, acho que sim. Acho que interpreta sempre a tristeza como uma dimensão de uma fragilidade quase insuportável, quase intolerável. E eu acho um bocado tolo, para lhe ser franco, porque nós somos tão bem-educados em termos de leitura das coisas, temos uma sensibilidade tão fina, tão educada, que é impossível não estarmos permanentemente a ler tudo o que se passa à nossa volta e interpretar em piloto automático. E nós fazemo-lo de um modo inacreditável. Somos mesmo bons a fazer isso. Mas evidentemente que há episódios, há pessoas, há pequenos nada que nos magoam e, portanto, estamos tristes. E é tão mais saudável nós estarmos tristes e podermos estar tristes e falar dessa tristeza, do que andarmos permanentemente a fugir à frente dela, como se, no fundo, fosse um produto que pague imposto de luxo e, portanto, nos remetesse para uma cautela que não devíamos ter. E, nessas circunstâncias, eu gostava muito que todos nós pudéssemos assumir com clareza que sempre que nós não podemos estar tristes, não é quando nos apetece, é quando precisamos, quando temos de estar tristes. Sempre que nós não podemos estar tristes, vamo-nos deprimindo devagarinho. É um mundo um bocadinho estranho, que ao mesmo tempo que parece censurar com lápis azul dos grandes a tristeza, vai promovendo a depressão, mas sempre embrulhando tudo isso numa agitação muito grande, às vezes numa euforia ainda maior, como se todos andássemos aqui numa espécie de contracorrente que nem sequer é razoável, nem sequer faz bem.

Eduardo, esta vergonha de estar triste também terá que ver com o facto de sabermos cada vez menos como consolar quem está triste, ou seja, de termos cada vez mais dificuldades em lidar com a tristeza à nossa volta?

Bruno, é verdade, embora nós passemos a vida a falar e a falar de empatia, e haja até pessoas destacadas nos governos de alguns países que acham isso uma verdadeira praga. Eu também acho, quando é falsa, evidentemente, e só da boca pra fora. Mas o consolo não é tanto de alguma coisa que nós possamos dizer, é mais do facto de não nos assustarmos com a tristeza das pessoas. É mais com o estarmos lá. Estarmos lá pra elas não significa estarmos ao seu dispor, é de facto ali.

Às vezes basta não nos assustarmos com a tristeza alheia.

Sobretudo isso. Que curiosamente, e aí a natureza humana é de uma beleza, de facto, fora do lugar, a tristeza alheia, quando bate em nós, entristece-nos sempre um bocadinho. Se calhar é por isso que às vezes nós vacilamos nestas circunstâncias. Mas atenção, quando nós ficamos tocados pela tristeza de alguém, somos convidados a pensar e a fazer escolhas. Se nós formos capazes de apanhar essa onda, não saímos da tristeza mais pobres, saímos seguramente mais ricos.

A esta vergonha de estar triste, Eduardo, corresponde uma obrigação de exibir alegria? O que é que pesa mais no nosso bem-estar psicológico? É por vezes esta vergonha de estar triste ou quase a obrigação de mostrarmos que estamos bem, que estamos alegres?

A vergonha de estar triste, Bruno, sem dúvida absolutamente nenhuma. E depois nós quando somos falsos, somos um bocado trapalhões, como não podia deixar de ser, e não nos damos conta de que a alegria é sempre uma experiência de encontro entre pessoas. Por estranho que possa parecer, quando duas pessoas podem estar tristes uma com a outra, podem sair daí alegres, sobretudo porque, lá está, uma não se assustou com a tristeza da outra e depois de um pingue-pongue, que é muito mais espontâneo do que pré-fabricado, nós percebemos que há pessoas que nos conhecem ou que nos querem conhecer e que nos dão a mão e nos fazem crescer. A tristeza muitas vezes é uma porta que se abre pra alegria, mas nós depois baralhamos tudo e chamamos alegria à euforia e andamos aí muitas vezes numa euforia pegada, como se todos fôssemos alegres, iludindo-nos, mentindo uns aos outros, como se, no fundo, estivéssemos a dizer às pessoas, mesmo àquelas que estão ao pé de nós, Bruno, que elas não são suficientemente importantes pra nos escutar, somente pra validar as nossas euforias, o que é pouco, é menos.

Estar triste pode ser um sintoma de saúde psicológica?

Não. Bruno, sublinhe em amarelo fluorescente. É sempre um sintoma de saúde mental. Sempre. E aí é que eu acho que as pessoas deviam pensar um bocadinho, algumas delas quando estão a vistrar no trânsito e portanto estão ali numa pausa, deviam pensar o que andam a fazer à vida delas, porque de facto parecem andar aos pontapés muitos aspectos que lhes dão saúde mental, com a ideia de que no fundo estão a trabalhar pra saúde mental. Ou seja, é muito engraçado que nunca se falou tanto de saúde mental, mas é tudo muito plástico. E é porque se fala de uma forma plástica que as pessoas constroem a ideia que a tristeza não é saúde mental. Não, tristeza é saúde mental. A funcionar são pessoas como nós, que estão a pensar, que estão a tirar as medidas à vida e que estão a chegar à conclusão de que se calhar a vida faz umas fintas esquisitas que nós não entendemos muito bem e que, de uma forma injusta, na maior parte das vezes, nos magoa e nós não merecíamos.

E ficar triste com alguém, com alguma situação, significa que nos importamos, que damos valor à pessoa e à situação. Por exemplo, estarmos tristes com um colega de trabalho, com alguma situação menos positiva no trabalho, significa que damos importância àquilo, que não somos indiferentes nem àquela pessoa, nem àquela situação.

Mas em absoluto. E isso depois já leva pra outro campeonato. Porque no fundo, nós começamos por estar tristes e por imaginarmos que alguém é capaz de acolher a nossa tristeza, mas depois quando essa pessoa parece estar noutra, a ponto de não perceber quase nada do que se passa conosco, nós deixamos de estar tristes e passamos a estar desolados. Estamos a caminhar pra mágoa, porque nos sentimos muito desamparados e, portanto, a tristeza tem esse lado. Quando nós sentimos que ela não cabe em ninguém, ainda por cima é importante pra nós, ela traz-nos imediatamente ao desamparo e são os desamparos todos juntos que depois nos deprimem. Não é a tristeza propriamente dita.

Há o outro lado da moeda, o dos exibicionistas da tristeza.

Há e tanto há. São aqueles que passam a vida a fazer-se de vítimas. E mais, Bruno, que é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, mas que pelos vistos é alguma saída. São aquelas pessoas que acham que quando vão a jogo numa relação amorosa, lhes dá um charme a perder de vista o fato de dizerem que são os maiores dos coitadinhos. À cautela, eles no fundo não deixam de acentuar que são os maiores nalguma coisa, nem que seja os maiores dos coitadinhos. Mas é verdade que há pessoas que têm a ideia que a tristeza lhes dá charme. Há também quem diga, e eu ouvi muitas vezes isso na cidade de Coimbra, é muito engraçado, porque os grandes clínicos tinham os seus consultórios em prédios decrépitos, com as escadas sempre a balançar, nós com medo de cairmos ou subirmos nelas, porque se dizia que assim as finanças seriam mais generosas, porque com as pessoas que exibem a sua tristeza ou o seu azar, no fundo, os mauzões desta vida seriam inclementes. E portanto, às vezes, as pessoas que exibem a tristeza estão sempre à espera de algum acomodimento, porque têm a ideia que ninguém inveja quem está triste. A ideia só essa.

Os sinais exteriores de tristeza às vezes afastam a inveja. Eduardo, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Estamos sempre em podcast, nas plataformas habituais, no site observador.pt e pode enviar-nos sempre questões, dúvidas e partilhas através do e-mail eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço e até amanhã.

Um abraço, Bruno, e até amanhã.