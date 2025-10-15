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Bem-vindos ao "Porque Sim Não é Resposta" com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de um caso que está a deixar a comunidade escolar de Viseu em sobressalto. Em maio e em setembro, dois adolescentes cometeram suicídio no mesmo agrupamento escolar da cidade. Nas semanas seguintes, surgiram relatos de novos episódios de risco, com umas fontes falarem em tentativas e até num alegado pacto de morte, versões que a direção da escola contesta. Neste momento, o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Olá, Eduardo. Este é um caso complicado, com versões contraditórias. Não vamos a esses detalhes, mas vamos falar de como é possível proteger os adolescentes, ou tentar proteger os adolescentes, para este efeito, que parece uma espécie de efeito de contágio, e que ele não se alastre. E para já, começava por aí: como evitar este comportamento de repetição?

Olá, Judite. Os órgãos de comunicação social, de uma forma muito sensata, aliás, nestas circunstâncias acabam por circunscrever ao máximo este tipo de informação, porque acabam por ter a noção que há muitas pessoas que estão naquele registo do gênero: faço, não faço, sou capaz, não sou. E naturalmente, num contexto desses, quando este tipo de notícias circulam e de alguma forma traduzem ou se traduzem em situações abertamente suicidárias, há ali um impulsozinho que elas acabam por gerar, que depois tem consequências inevitavelmente muito graves e, portanto, aumenta a probabilidade das pessoas que se sentem muito zangadas com o mundo, ou muito sozinhas, ou num sofrimento enorme.

Daqui o efeito de contágio é ainda mais próximo. Não é de verem uma notícia.

Não. Quando as coisas têm uma dimensão assim tão próxima, inevitavelmente o efeito de contágio tem tendência a aumentar um bocadinho. E portanto, quando me pergunta como é que nós havemos de fazer. Judite, eu acho que sem querer transformar os professores em técnicos de saúde mental, eu não deixo de reconhecer que de certa forma são um bocadinho, e ainda bem que são. E portanto, eu não fico muito confortável quando os professores, às vezes, são tão voluntariosos que ousam colocar um diagnóstico ou outro e eu não fico muito tranquilo. Por quê? Porque isto depois é escorregadio e às vezes levanta uma agitação e uma angústia junto dos pais que nem sempre é razoável. Mas é importante também nós termos a noção de que os professores, na sua sensibilidade, têm uma ideia muito clara dos miúdos que estão nalgum sofrimento, daqueles que não estão. Às vezes, os que são mais inquietantes são aqueles que, na maior parte das vezes, não fazem distúrbios na aula. Às vezes pecam, digo eu, por excesso em termos de silêncio, de adequação, de comedimento. Às vezes parecem não existir, mesmo quando são interpelados no contexto de uma aula. Ficam num registo de uma tensão evidente, que é perfeitamente compreensível para um professor. E, portanto, há ali uma hostilidadezinha, pelo menos uma hostilidadezinha no olhar que, de uma forma ou de outra, acaba por ser descrita com sensatez, como alguma estranheza naquele comportamento. E, portanto, nestas circunstâncias, é muito importante que os professores drenem estas informações para o seu colega diretor de turma, coisa que eles fazem invariavelmente muito bem, e que nestas circunstâncias, não havendo um serviço de psicologia, que os pais sejam sensibilizados para que se avalie e para que se configure alguma coisa que esteja a passar-se, que seja muito preocupante, para que não se deixe avolumar isto a um nível destes. Só mais um pormenor, Judite: os grupos. Porque os grupos tendencialmente são tanto mais saudáveis quanto mais heterogêneos. Rapazes e raparigas, miúdos mais certinhos, miúdos mais rebeldes. Enfim, quanto maior for esta mistura, mais saudável tendencialmente são. Por quê? Porque se interpelam uns aos outros, porque crescem uns com os outros, uns com as dificuldades que os outros colocam e, no fundo, aquelas cabeças estão sempre a esticar mais um bocadinho, a esticar. E, portanto, só se ganha com isso. Qual é a questão? Quando os grupos são muito homogêneos, quando são dois ou três miúdos que parecem todos, desculpe-me a expressão, é só pra tentar ser claro, que parecem todos um bocadinho clonados uns nos outros, isto também é um sinal de alguma preocupação. Há ali qualquer coisa que não está tão bem e, portanto, os professores, mais uma vez, são absolutamente indispensáveis. Por quê? Porque é ótimo que haja um melhor amigo, mas um melhor amigo não é alguém absolutamente insubstituível e só mesmo aquela pessoa e não outra. Porque quando os grupos são muito homogêneos ou quando os professores intuitivamente sentem que há ali uma dependência muito grande entre dois miúdos, mais do que a sua sensatez ou a sua sensibilidade, que deve ser razoável, mais uma vez, tem que se acender uma luzinha e dizer-se É melhor avaliarmos o que se está a passar para que estes miúdos não nos fujam das mãos.

E como falar com a turma depois disto acontecer? Porque a questão é que dentro da comunidade e mesmo no jornal da cidade, isto foi muito falado. Foi falado noutros órgãos de comunicação social também, apesar de normalmente não o ser, porque atingiu proporções fora do vulgar. Portanto, é preciso falar com a turma, com as turmas em que isto se está a passar? Como é que um professor aborda esta questão?

Ó Judite, é muito importante falar com uma turma por vários motivos. Primeiro, porque para além dos professores serem pessoas muito importantes para todas as famílias, quando sinalizam uma destas situações um pouco fora do lugar, evidentemente, que é muito importante que os amigos, os colegas mais próximos, que estão todos os dias com 20, 20 e tal miúdos da idade deles, eles com a sua intuição percebem que aquele colega tem um comportamento que habitualmente é um bocadinho marginal, vamos pôr isso entre aspas, ou que às vezes é tão inascível que parece ser antipático, quando se calhar só é muito frágil. Ninguém quer, como é óbvio, pôr os miúdos numa espécie de delação. Não é isso. Mas o que se pede é quando eles, mais uma vez, por muito miúdos que sejam, sintam que têm ali um colega um bocadinho escorregadio, um bocadinho fugidio, eles sintam isso também um bocadinho como uma sua responsabilidade. Ninguém quer que eles tenham uma responsabilidade excessiva, evidentemente, mas todos queremos que eles, podendo ajudar, possam comparticipar nisso. Evidentemente, que depois disto acontecer, claro que os miúdos ficam todos em choque. Os miúdos mais expressivos, que não os mais sensíveis, porque sensíveis são eles todos, os miúdos mais expressivos, claro que mais tarde ou mais cedo perguntam: "Onde é que eu podia ter entrado? Como é que eu podia ter, de alguma forma, ajudado?" E, portanto, é natural que se sintam um bocadinho culpados por não terem feito tudo. E, evidentemente, que eles não podem ter essa desenvoltura toda. A responsabilidade é muito mais dos pais, dos professores do que, obviamente, dos colegas. Mas é importante que os professores percebam que isto não deve ficar por conversar. Não deve mesmo. Eu acho que um dia, nas nossas escolas, vamos ter mais aulas de empatia. Eu sei que desta maneira parece uma parvoíce pegada, mas não é.

Na Dinamarca já existem, não é? São obrigatórias.

E portanto, isto de nos pormos um bocadinho no lugar dos outros e de tentarmos fazer dos problemas deles um bocadinho também os nossos e ajudarmos a resolver, é uma coisa fundamental. Claro que uma turma fica absolutamente em choque. Às vezes os miúdos que ficam mais perturbados nem são os que choram de forma mais fácil, são aqueles que parecem mais ou menos indiferentes em relação a tudo isso. Mas eu acho que é uma tragédia enorme, meu Deus. Mas é uma oportunidade muito grande para capacitar os miúdos para as ajudas que eles podem dar uns aos outros, sobretudo quando sentem, eles intuitivamente são fantásticos a sentir isto, quando sentem que há ali um colega que está a escorregar do grupo, quando parece sempre zangado, hostil, magoado com o mundo, magoado com a vida, evidentemente que eles são muito importantes a darem um toquezinho a um diretor de turma pra que ele depois, com toda a delicadeza do mundo, mova aquilo que é preciso mover para ajudar estes miúdos.

Sobretudo, que a rede esteja lá.

Exatamente. E que, dentro do possível, que funcione. Dentro do possível.

Eduardo, hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabem, continuem a escrever-nos para eduardosa@observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã.

Outro pra si e até amanhã, Judite.