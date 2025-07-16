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À quarta-feira também pode contar com o "Português Suave", um episódio mais curto, mas em que os protagonistas são os nossos ouvintes. Olá, Zé. Olá, Marco.

Olá, tudo bem?

Viva, bom dia a todos.

Bom dia. Vamos a isto hoje.

Pela primeira vez.

Vamos ouvir os nossos ouvintes de viva voz.

Lançámos o desafio, tivemos bastantes ouvintes que queriam perguntar ao nosso ninja da língua portuguesa dúvidas que tenham e hoje, pela primeira vez, vamos ter a oportunidade de escutar quem nos escuta.

Não sabemos se estão na praia ou não, quando enviaram este áudio, mas vamos à primeira dúvida.

Viva, "Português Suave". Daqui fala o Zé Maria de Viseu. Como sabem, antigamente, só se usava o "literalmente" quando queríamos efetivamente que aquilo que estávamos a dizer fosse levado à letra e não fosse confundido com uma expressão popular ou com uma metáfora. Hoje em dia, usa-se e abusa-se "literalmente", ao ponto de este servir já só como uma mera expressão de ênfase. Eu gostava de pedir, por favor, a opinião do Marco relativamente a este assunto e mandar um abraço a toda a equipa. Parabéns pelo excelente programa. Abraço.

Um abraço, também.

Aqui o abraço. Não um abraço literal, é um abraço figurativo.

Figurativo.

E não literal.

Começamos bem. Eu sofro disto também. Tenho esta dúvida.

Eu vou fazer uma sugestão de leitura em inglês, infelizmente não está traduzido para português.

É um desafio pra ti, Marco.

O quê? Escrever um livro sobre isso?

Já que sofres tanto.

Um livro literalmente sobre literalmente.

Seria giro.

Primeiro, eu vou começar por dizer que eu tento não usar literalmente como intensificador, mantendo o significado literal da palavra literalmente.

É que às tantas já nem sabemos o significado da palavra.

Exato. Mas há aqui um problema que esta palavra está a começar a sofrer e que não é única. Quando uma palavra começa a ser usada como intensificador, rapidamente, e em várias línguas isto acontece, os falantes começam a despejá-la. Começam a retirar lá de dentro o sentido e já só usam aquilo. Isto aconteceu com várias. E esta dá-nos um nó no cérebro, porque, de facto, a palavra em si está a apontar para a literalidade, como o ouvinte disse. Mas vou só dar aqui dois exemplos de palavras em que isso aconteceu, uma do português, outra do inglês. Eu até presumo que isto seja um problema que começou no inglês e que a palavra começou a espalhar-se através do inglês. E não é só a questão do sentido estar a mudar, como a própria palavra não era assim tão usada, se pensarmos bem. Eu acho que a palavra era relativamente rara. Tornou-se mais comum com este sentido mais de intensificação. Mas só para vos dar o exemplo. A palavra realmente. Aconteceu o mesmo. Se eu digo: "Esta pessoa é..." Sei lá, digam aí uma frase com a-

Esta pessoa é realmente esperta.

Sim, mas nesse caso, nós podemos literalmente pensar que ela é realmente esperta, mas nós às vezes usamos realmente só como intensificador.

Ou então até para afirmar. Por exemplo, esta pessoa é muito inteligente e eu digo: "Realmente".

Realmente, sim, mas eu estava aqui a tentar pensar numa frase como, por exemplo: "Este computador realmente é a melhor coisa que já comprei." Provavelmente, não é real. Não sei se estão a perceber.

Sim.

Esta palavra também já perdeu essa... Só que como o realmente não está a apontar para a literalidade, não nos custa tanto aceitar isto. Mas há outra palavra em que isso também aconteceu, como o very do inglês. Very vem da palavra verdadeiramente, em francês antigo, que depois se juntou. Ou seja, quando eu digo que alguma coisa é very, originalmente queria dizer é verdadeiramente X. E depois foi perdendo esse sentido e é apenas agora um intensificador, sem ter nenhuma relação com a palavra verdade. Até porque posso dizer que is very, sei lá, qualquer coisa negativa. É muito falso, por exemplo. Isto para dizer o quê? Eu acho que todos nós fazemos muito bem em tentar salvar o literalmente. Eu faço o mesmo.

Salvem o literalmente.

Salvem o literalmente, mas não tenho grande esperança que tenhamos sucesso nesta nossa guerra.

Eu também acho que não.

O livro que eu ia recomendar é um livro de um linguista que escreve muito bem em inglês. Já foi traduzido para português, mas foram traduzidos apenas os livros mais políticos dele, porque ele também escreve sobre questões mais políticas e culturais, mas tem livros sobre linguística de que eu gosto muito e gostava muito que fossem traduzidos, mas como ele tem o inglês como objeto, é claro que é muito difícil que um livro sobre o inglês seja traduzido para português. Chama-se John McWhorter e escreveu o livro "Words On the Move", em que ele mostra como as palavras mudam com muito mais facilidade do que nós pensamos e que temos este, entre aspas, problema, que por outro lado, também é uma característica essencial da linguagem. Não sei se gastámos muito tempo.

Isto foi realmente explicativo.

Realmente, sim. Mas não foi a melhor coisa do mundo.

Deste uma sugestão de livro. Acho que ficamos todos a ganhar. Vamos seguir então para mais uma dúvida, aqui no "Português Suave", episódio extra de quarta-feira.

Olá, "Português Suave". Bom dia. Eu sou Sylvie. Como podem reparar pelo meu nome e pelo meu sotaque, nasci e vivo em França. Falo corretamente o português, pelo menos acho eu, mas estou sempre com dúvidas. E hoje a minha pergunta tem a ver com a expressão "tem de ser". Às vezes ouço "tem que ser". Então, qual é a forma correta? Obrigada e até breve.

Um beijinho para a Sylvie. E nós, no episódio passado, falámos sobre França.

Exatamente.

Está tudo ligado.

Está tudo ligado. E a Sylvie-

Então, Marco, tem que ser ou tem de ser?

Tem de ser. Só para vos dizer que eu também recebi esta pergunta ao vivo por Rodrigo Andrade, no Porto, quando eu estive lá no Museu de História Natural da Ciência.

Um abraço para o Rodrigo.

E ele foi lá assistir a uma sessão onde eu estive a falar sobre língua portuguesa e ele perguntou-me precisamente isto e eu disse: "Eu vou falar disto no programa do Observador, no programa 'Português Suave'." E ele disse que ia ouvir. Portanto, Rodrigo, olá. Há aqui uma distinção que eu chamo de regra de etiqueta da língua. Por quê? Porque não é uma regra gramatical real, porque para ser uma regra gramatical tinha de ser seguida pelos falantes, pelo menos ao longo do tempo, e nem os grandes escritores, nem os falantes em geral seguiram esta regra. Mas criou-se a ideia entre quem pensa nestas coisas da língua, nos livros de gramática, nos livros de português, que deveríamos seguir esta distinção. E eu até confesso que tento seguir, tento fazer esta distinção, mas tenho de informar que é uma regra de etiqueta, no sentido que é uma regra que alguns falantes optam por seguir de forma consciente. Não é algo que esteja na nossa cabeça. E a distinção é: nós dizemos "ter de" quando é algo que é necessário fazer. Eu tenho de gravar no programa do "Português Suave" hoje, porque está combinado. "Ter que" é quando eu tenho alguma coisa que fazer. "Olha, hoje não tenho nada que fazer. Não tenho nada que fazer, amanhã já vou ter coisas que fazer." Ou seja, há uma necessidade implícita no "ter de". Isto é a regra de etiqueta. Se formos aos grandes escritores, formos aos falantes, aos jornalistas, a quem fala no dia a dia.

Isto muda, não é?

Esta distinção não existe. Portanto, é uma distinção que nós podemos optar por fazer.

Ou seja, cada um faz à sua maneira.

É a mesma coisa que nós pormos ou não um chapéu em certas situações. Por vezes é uma regra de etiqueta, ou seja, termos como regra não usar chapéu nestas situações, não quer dizer que seja uma necessidade física. Não sei se estão a perceber. Da mesma forma, a gramática do português não inclui esta distinção, mas alguns falantes optam por fazê-la. E espero ter sido claro nesta explicação.

Acho que a Sylvie vai gostar desta justificação, vamos chamar assim.

A Sylvie e o Rodrigo Andrade.

Exatamente.

Há que dizer que essa sessão do Porto correu muito bem. Tive muitas pessoas a falar do programa aqui no "Português Suave".

Ótimo.

Onde já estivemos. Não foi o "Português Suave" ao vivo, como há de ser um dia.

Isso vai acontecer, já te disse.

Mas já foi uma espécie de prelúdio.

Nós temos de falar melhor sobre isso, mas vamos dizer, aqui fora do programa, para preparar depois uma grande festa, um dia, quem sabe, com os nossos ouvintes. Este episódio extra fica por aqui. Se tiver dúvida, já sabe, 91 002 41 85. É só enviar um áudio, uma mensagem de voz até 30 segundos com a sua dúvida, dizer o seu nome, de onde nos está a ouvir. Gostamos sempre de saber. E pronto, nós estamos aqui todas as quartas-feiras com as dúvidas dos nossos ouvintes. Também podem enviar para o e-mail, Marco, qual é que é?

portuguessuave@observador.pt.

Muito bem, isso mesmo. Estamos mesmo bem treinados. Até domingo, Marco. Um abraço.

Grande abraço, Marco.