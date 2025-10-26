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Olá e seja muito bem-vindo. Está com o "Português Suave". Eu sou o João Costa e Silva, está comigo o Marco Neves.

Olá, tudo bem.

Mais conhecido como Ninja da Língua Portuguesa.

Ainda não falamos da origem da palavra ninja.

Pois é, temos que deixar aí no nosso bloco de notas para um dia falar sobre ela. Falar sobre ti, no fundo.

Sim. O ninja. Não é hoje. Hoje vamos até o Brasil no final. Vamos falar aqui de uma pequena diferença curiosa entre o português de Portugal e o português do Brasil, ou melhor, entre o português dos vários países de língua portuguesa e o português do Brasil. Mas antes disso, ainda temos as notícias.

Exatamente. E olha, só pra tua informação, faltam 60 dias para o Natal.

Muito bem.

Não sei se isto é bom pra ti, em algum sentido, pra aquelas pessoas que se calhar já pensam no Natal, mas ainda vem o Halloween também. Também é verdade.

Podemos falar do Halloween pra semana, se calhar.

Vamos então à língua nas notícias. Marco, o que temos em destaque esta semana?

Esta semana tivemos dois dias de luto nacional pela morte de Francisco Pinto Balsemão e também tivemos outra notícia, que também levou a luto, neste caso, não nacional, mas luto, pelo menos muitas pessoas que o conheciam, de Labirinto Lúcio. Foram duas mortes marcantes desta semana e por isso decidi falar aqui um pouco da palavra luto, e depois não falar da palavra nojo, porque vamos falar disso no próximo episódio.

Na quarta-feira.

Que eu já prometi. Mas luto não é uma origem extraordinária, é uma origem muito linear, habitual. O luto português vem daquela língua que nós chamamos habitualmente de galego-português, um nome que dava pra um episódio ou dois, ou três do Português Suave, que era luito. Este luito tinha vindo do latim luctus. E agora, a parte talvez um pouco mais interessante desta história, que nós já conseguimos reconstruir a origem de luctus, vem de uma palavra muito mais antiga, do protoindoeuropeu, que é uma expressão que eu uso aqui muitas vezes quando falo da origem das palavras. Virá de uma palavra que era algo como leuq, que queria dizer partir alguma coisa. Isto é a parte curiosa, porque como é que nós passamos de uma palavra que quer dizer partir alguma coisa para o luto que nós sentimos?

E o significado que tem.

E neste caso, o partir alguma coisa presume-se que tivesse associado também a partir um osso, por exemplo, alguma dor. E foi desta associação de partir a dor que depois passou a haver uma palavra que queria dizer a dor e depois especializou-se naquela dor que sentimos quando parte alguém. E é daí que vem o luto, que é uma experiência comum a toda a humanidade, como sabemos. E neste caso, tivemos um luto particular esta semana. Agora, é verdade que muitas pessoas usam também, e está na lei, a palavra nojo, mas sobre isso vamos falar na quarta-feira.

Sim, até porque recebemos uma dúvida nesse sentido, então vamos guardar pra quarta-feira. Então começou com leuq, luctus, luito e depois termina em luto.

O luito. Podemos só aqui sublinhar que é aquela palavra, este luito do galego-português medieval, tem estes ditongos ui e ei, são muito comuns da nossa língua, do galego e do português. Nós sabemos que, por exemplo, há muitas palavras que em castelhano não têm o ditongo e nós temos. Por exemplo, basta pensar em leche no castelhano, leite, com várias pronúncias diferentes aqui do nosso lado. É uma característica da nossa língua. Tanto que tal como nós, muitas vezes ao imitar os castelhanos a falar, ou espanhóis se quisermos, fazemos aquele ditongo que eles também têm, que é o i no início, que é "dias". Fazemos esta imitação parva, digamos assim. Eles também têm esta ideia de que nós pomos certas letras em certos sítios, neste caso pomos, muitas vezes, que é este ditongo final de luito ou de leite, aquele i no final de muitos ditongos.

Vamos avançar, até porque temos uma dúvida também pendente do episódio de quarta-feira. Vamos até ao Mapa da Língua. E no Mapa da Língua.

Foi das melhores dúvidas que já recebemos.

Sim, um áudio muito original de um dos nossos ouvintes, o Marco Lopes.

Não vamos repetir o áudio. Quem quiser ouvir pode ir ao episódio anterior.

Quarta-feira.

Era um áudio sobre Tintins, e sobre o Tintim.

E sobre a origem do Tintim, tintim.

Eram várias perguntas. A origem do nome Tintim, da personagem.

Este é daqueles episódios em que Tintim vai soar estranho, porque vamos dizer muitas vezes.

No final, já ninguém vai aguentar a palavra Tintim. Bem, o nome da personagem, eu fui ver se havia alguma indicação de origem. Não se sabe, foi criada por Hergé, se não estou em erro, estou a pronunciar bem. Mas não se encontra nenhuma indicação da razão pela qual ele escolheu aquele nome, foi o nome que lhe soou bem. Um nome repetitivo, que é Tantan.

Sim, Tantan. Em francês.

E depois foi adaptado às outras línguas. Não há nenhuma explicação, que eu conheça, pelo menos, pro nome da personagem. Agora, a expressão tintim por tintim. Vamos passar a essa. Tintim por tintim. Nós não temos, mais uma vez, certezas, mas há uma página no Ciberdúvidas, que de vez em quando eu refiro e se calhar devia referir mais vezes, que é um grande recurso que nós temos sobre a nossa língua. E esta página refere várias obras, e foi aqui que eu encontrei, porque não tinha este livro em casa, uma explicação do dicionário de provérbios e curiosidades de Magalhães Júnior Um livro brasileiro: "Esta é uma antiga locução portuguesa cuja popularidade decorre sobretudo do fato de ter servido como título de uma revista teatral de Sousa Bastos, que alcançou extraordinário êxito em Portugal e no Brasil". Pronto. Pelos vistos, houve uma peça teatral que levou a que isto fosse uma expressão muito usada. De onde é que vem o tintim por tintim? A explicação mais comum, mas também não consensual, é que tem a ver com o som de uma moeda, ou seja, quase como "tilim tilim" da moeda a cair. Nós vamos contar isto moeda a moeda, até chegar ao final das moedas que temos. Mas eu não poria as minhas mãos no fogo por esta explicação. Há outra-

Ou na moeda.

...que diz que vem de uma palavra cantonesa ou que se usava ali na zona de Cantão, de tsín tsín, que queria dizer saúde, mas esta ainda me parece mais estranha. Agora, devo dizer, isto é importante pra explicação seguinte, que escreveu-se durante muito tempo "tentim por tentim".

A sério?

E esta mistura entre o I e o E é muito comum no português também. Portanto, o tentim passou pra tintim. E isto leva-me à terceira pergunta do Marco. Como é que é que era o apelido?

Marco Lopes.

Marco Lopes. Não sei por que o nome não recordei, mas não. Que é: por que razão é que nós usamos também para os testículos?

Exatamente, tintins.

E aqui a explicação também é só uma tentativa, mas parece-me que, primeiro, nós muitas vezes substituímos uma palavra mais séria por outra brincadeira, começando pelo início. Portanto, o fato de ser tentim por tentim explica que nós temos ali uma ligação à palavra técnica. Pode ser por aí. E depois, temos simplesmente a repetição muito infantil. Nós gostamos muito de repetir sons quando temos palavras: xixi, cocô, e por aí fora.

Sim. Nós já falamos disso, lembra-me no episódio com o Ricardo Araújo Pereira.

Ou seja, há aqui uma transformação do nome técnico. Estou aqui a supor, não há nenhuma prova disto. Uma transformação do nome técnico numa coisa que começa pela mesma sílaba e que se repete. Deve ter sido uma brincadeira de alguém, alguma vez.

O certo é que pegou.

Pegou fogo, pra usar uma expressão brasileira. E hoje nós ouvimos esses tintins, que nunca pensei estar a discutir esta expressão aqui.

Exato. Nós às vezes perdemos um bocadinho o rumo deste programa, não é?

Perdemos um bocadinho. Eu há pouco, antes de começarmos, estava a conversar contigo e dizer que é daqueles casos em que a pergunta, já aconteceu outras vezes, a pergunta é mais interessante do que a resposta.

Sim.

Mas é aquilo que eu consigo dizer sobre isto.

Mas pronto, nós somos muito curiosos. Neste caso, o Marco Lopes foi muito curioso.

O Marco Lopes que mande mais perguntas, que eu estou muito curioso pra ouvir mais.

Exatamente, um grande abraço. Vamos pra nossa última rubrica, Mitos e Dúvidas da Língua Portuguesa.

E vamos pro Brasil, que eu disse que tínhamos Brasil.

Pois é. Deixa-me só calçar as Havaianas.

Vamos. Então, há uma pequena diferença entre o português de Portugal, ou português tal como usado em Portugal e tal como usado no Brasil, que talvez não seja tão conhecida como outras. Nós usamos o verbo saber de duas maneiras, cá em Portugal. Nós dizemos que eu sei alguma coisa, ou seja, eu sei inglês, eu sei a origem desta palavra ou não sei. Ele sabe isto, ele sabe aquilo. E também usamos para o saber de sabor. Ou seja, aquele bolo sabe a morango. E os brasileiros não usam pro caso do sabor. Pra eles, o verbo saber não tem.

Ok, é só pra conhecimento.

E acham muito estranho este uso português. O uso português, na verdade, é muito antigo. A palavra sempre teve estes dois sentidos, desde o latim. No Brasil, perdeu-se um dos sentidos. Acontece, por vezes. Aqui a diferença está do lado brasileiro. Às vezes é o contrário, mas neste caso foi no Brasil que se mudou alguma coisa. Eles usam, tem gosto de, tem sabor de, mas não usam sabe de.

Pois é, o gosto. Eles usam muito o gosto.

Mas não usam, de fato, o sabe de. Olha, quando eu uma vez falei disto no Instagram e nas redes sociais, tive alguns comentários, há sempre comentários de várias formas, e houve quem se irritasse com isto, algum brasileiro. Muitas vezes são os portugueses que se irritam, neste caso foram alguns brasileiros que disseram que era muito estranho nós usarmos com aquele sentido. E houve alguém que me disse uma coisa curiosa, e eu lembrei-me de trazer isso pra cá: "Mais valia evitar isto pra que não tivéssemos palavras com sentidos diferentes." E eu achei curioso, porque, na verdade, todas as pessoas, todas as línguas, o português do Brasil a começar, e todas as variedades e todas as línguas, têm palavras que têm vários sentidos, as homônimas.

Sim, duplo sentido, neste caso.

Duplo sentido, triplo sentido, quádruplo sentido. Aliás, há várias razões pra isto. Ou uma palavra tem um sentido que depois vai variando e nós vamos mudando e vai acabando por ter outros sentidos, ou então até são duas palavras completamente diferentes, com duas origens diferentes, que por acaso acabam por se juntar à esquina e acabam por ficar iguais, mas com sentidos ainda diferentes. Mas independentemente qual é que é a razão pra cada uma ter sentidos diferentes, eu gostava só de chamar a atenção pra desarrumação semântica de palavras que nós nem sequer notamos. O saber, temos estes dois sentidos, mas depois há palavras que ainda é mais, como é que eu vou dizer?

Mais estranhas?

Mais estranhas. Nós usamos todos os dias, mas se nós virmos bem, se alguém quisesse planear a língua pra que cada palavra tivesse um sentido e que não pudesse ser confuso, então tinham que mudar a língua toda de alto a baixo. E, no entanto, nós usamos e nem sequer sentimos a confusão, só quem vem de fora é que sente. Vou dar exemplos. Por exemplo, sono. A palavra sono. Quer dizer o momento em que estamos a dormir, mas também quer dizer ter vontade de dormir. E se vires bem, eu tenho sono.

Exatamente.

Ou o teu sono é muito pesado. São dois sentidos diferentes, mas suficientemente próximos pra que uma pessoa de fora, de outra língua, já vai achar aquilo-

Mas isso, por exemplo, não me gera nenhuma irritação.

Não, a ti não, mas outra pessoa que estivesse fora, estás a perceber? O que eu estou querendo dizer é que a irritação só aparece quando alguém está de fora e está a tentar aprender. Neste caso, era um brasileiro a tentar aprender o português.

Exato, pra mim que sou nativo, não é?

O que eu quero dizer é que tentar reclamar da língua e dizer que não deveriam existir duplos sentidos, iria levar a uma mudança profunda da língua. A língua seria outra coisa completamente diferente e seria impossível. Não é assim que as línguas funcionam. Os sentidos vão se multiplicando, alguns mais próximos, mais desarrumação. Os espanhóis têm uma coisa ainda mais curiosa. Dizem sueño Que é sono e sonho. Para eles é a mesma palavra. E também não fazem confusão nenhuma. Dia. Repara que o dia quer dizer um período de 24 horas, mas também quer dizer só o momento em que temos sol. Temos a noite, temos o dia e depois tudo isto é o dia. Isto é confuso. É confuso se nós não fôssemos falantes de português e se isto não fosse perfeitamente natural.

Pedimos desculpa pelas ambiguidades da nossa língua.

Mas o que é curioso é que não há ambiguidades. Ou seja, há ambiguidades só para quem pensa nisto demasiado, não sei se me estou a explicar.

Para nós é uma questão...

Ninguém tem qualquer dúvida se eu disser: "Estou cheio de sono." E se eu disser: "Tens um sono pesado." Todas as pessoas percebem isto perfeitamente. Para um espanhol, será estranho pensar que noutras línguas, sonho tem duas palavras diferentes para os dois sentidos. Para eles é perfeitamente natural. Eu dou muitas vezes este exemplo: para um inglês, eles têm uma palavra para aquilo que para nós é uma parede ou é um muro. É estranho estas diferenças entre línguas, mas é assim, as línguas são diferentes e as variedades entre línguas são diferentes. Querer corrigir isto, eu poderia dizer que é quase o mesmo como uma pessoa olhar para uma floresta e dizer: "As árvores deviam estar todas à mesma distância umas das outras." Não faz sentido nenhum. Podemos fazer isso com uma ou duas, mas uma floresta é mesmo assim. Se calhar algumas pessoas poderão dizer: "Então, mas quer isso dizer que estamos condenados a ter uma língua ambígua?" Não. Como eu disse, isto não leva a ambiguidades no contexto, no dia a dia, mas para evitar problemas, muitas vezes o que nós temos, problemas em discursos mais técnicos, temos depois terminologia própria de cada área. Um cientista ou alguém que estuda o sono vai ter terminologia própria para cada um dos casos. Ou seja, nós conseguimos ter uma linguagem muito controlada e precisa, ao lado de uma linguagem muito mais selvática, como a floresta, como nós temos no dia a dia e que também tem a sua função, porque se não fosse assim, nós não conseguíamos, na verdade, descrever muitas das coisas, porque a língua cresce assim no dia a dia pelo próprio uso que os falantes lhe fazem. E é isso.

Ficamos por aqui, neste crescimento da língua com ambiguidades.

Mas só para dizer que eu gostei muito do comentário, porque se não tivesse tido aquele comentário da pessoa irritada, não teríamos tido aqui esta conversa.

Este assunto agora, este chá de conversa. Marco Neves, nós estamos de regresso na quarta-feira.

Para falar de nojo.

Vamos falar de nojo. Já hoje falámos de luto e da sua origem, mas já se sabe, pode também enviar dúvidas para o nosso e-mail, que é:

portuguessoave@observador.pt

Muito bem.

Não sei porque eu hesitei no pt.

Hesitaste, não sei porquê.

Não sei, mas pronto, é isso.

O número de telefone para nos enviar dúvidas através do WhatsApp é o 91 002 41 85. Envie áudios até 30 segundos. Quarta-feira temos encontro marcado para um episódio só com dúvidas. Marco, um abraço.