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Eis que chegamos à quarta-feira, aqui na Rádio Observador, episódio extra de Português Suave, em que Marco Neves.

Dúvidas.

Dúvidas. Vamos a isto. Eu e o Zé estamos excedentes de dúvidas. Está a correr tudo bem. Muito sol nos últimos dias. Está tudo ótimo.

Muito bem.

Vamos a isto.

Vamos a isto.

Começamos com uma dúvida da Maria Luísa Seabra Azevedo.

Não é uma dúvida, é um esclarecimento.

Em relação à semana passada, não é?

Nós falámos de mais grande e mais pequeno e dissemos que mais grande em Portugal e no Brasil não se deve dizer, é uma regra de etiqueta da língua. E a Maria Luísa refere algo que é verdade e por isso eu vou ler sem alterar nada. Só mais chega à questão do mais grande, pode usar-se quando comparamos qualidades de um mesmo referente. O exército é mais grande do que a imensa dó. E é verdade.

É verdade.

É raro, nós não dizemos muitas vezes, mas lembro-me do exemplo: aquele estádio é mais grande que bonito. É possível dizer isto. Há sempre uma forma de dar a volta à língua. Não é uma dúvida, é só mais chega, fica dada.

Fica aqui dada no início deste episódio, mas temos mais. O que traz esta semana?

Temos uma dúvida que muitas pessoas me foram enviando ao longo dos tempos, que é: diz-se a personagem ou o personagem? E aqui temos um caso em que nós sabemos que a palavra vem do francês, então há pessoas que insistem em usar o género do francês, mas o português decidiu alterar isto para o feminino e nós usamos a personagem com muita regularidade e na verdade, em português é muito mais comum dizer a personagem. Portanto, não está propriamente mal dizer o personagem, mas a personagem é bastante mais comum. O que não se faz, e isto posso vos dizer, é mudar o género de acordo com o género da personagem. Isso não acontece.

Eu ia te perguntar isso.

Sim, ou seja, um homem e uma mulher aplica-se o mesmo.

É sempre a personagem, se a pessoa quiser dizer o personagem por influência francesa, pode dizê-lo.

Não se muda consoante o género.

Não se muda conforme o género da personagem.

Ok, muito bem.

Que mais tens?

Temos aqui mais uma dúvida, Zé, de alguém que nos é próximo, porque trabalha aqui no Observador, mas que faz questão de enviar e-mail para portuguesSuave@observador.pt, porque é esta a forma para estar aqui neste episódio, ou enviam para ti através das redes sociais, ou então para o nosso e-mail.

Apesar de estar aqui a trabalhar de nós.

Exatamente. De Alexandra Machado, editora de Economia do Observador.

Que está com dúvidas em relação a convicto ou convencido.

Certo. O que se passa aqui é que nós temos duas formas do verbo, tal como acontece em muitos outros verbos, aceito ou aceitado, mas neste caso, isto deu origem a dois adjetivos diferentes, que apesar de estarem próximos, já não se aplica aquela regra de com o verbo T usamos uma coisa, com o verbo C usamos outra, simplesmente tornaram-se duas palavras ligeiramente diferentes. E nós dizemos que a pessoa está convicta quando estamos a falar de convicções mais profundas, e convencido quando a pessoa não acreditava numa coisa, mas depois ficou convencida dessa coisa.

Esta está esclarecida.

Está esclarecida.

E temos outra que é: o absolutamente se pode ser usado como negação, não é?

Certo.

Alguém pergunta alguma coisa e nós dizemos: absolutamente, mas aquilo está em modo de negação.

Eu confesso, não costumo ouvir com muita frequência alguém usar, mas é possível. Aqui ao lado, em Espanha, isso acontece muito. Eles dizem: "en absoluto", por quererem dizer que não, nem pensar. Em português, talvez seja um pouco mais raro.

Se calhar tem a ver mais com o tom com que a pessoa diz.

Sem o tom, nós ficamos convencidos que a pessoa estava a dizer que sim. O que é curioso, como é que nós com o tom vamos dizer duas coisas completamente contrárias. Mas o que se passa aqui é que tudo começa com uma negação que nós intensificamos com um intensificador, dizemos: não, não, absolutamente não. E de repente os nãos começam a cair, ficamos só com o intensificador e parece que estamos a dizer exatamente o contrário do que queríamos. Mas desde que estejamos a falar e que o tom nos permita esclarecer o que se passa, não é nada dramático, mas temos que ter cuidado, porque às vezes na escrita podemos acabar por estar a dizer precisamente o contrário do que queríamos. Mas acontece. Acontece também com outro intensificador, e eu sei que é uma das grandes irritações relacionadas com a língua, tanto em inglês como em português, que é o uso de literalmente com o sentido precisamente contrário.

Acontece, sim.

E aqui estamos a entrar num ponto em que a própria palavra se vira ao contrário e começa a dizer o contrário dela própria, que me parece ser algo, no mínimo, curioso. Mas também fizemos isso com realmente, porque se pensarmos bem, realmente quer dizer algo que é real, e muitas vezes usamos precisamente com o oposto, o contrário. Isto é realmente mentira, vamos imaginar. Às vezes os intensificadores têm disto, mas o literalmente acho que ainda vamos a tempo de salvá-lo e de não o transformar precisamente no oposto.

No literal figurativo.

Exato.

Marco, para terminarmos este episódio extra, até porque depois tens que preparar também o episódio do próximo fim de semana, é uma coisa bastante mais simples e provavelmente mais utilizada do que estes exemplos que trouxeste, que é: diz-se um copo de água ou um copo com água?

Esta é uma daquelas irritações que aparecem à volta da língua e é uma moda, porque ninguém se chateia com o balde de tinta. Nunca ninguém diz: "Não se diz balde de tinta, diz-se balde com tinta." Também ninguém se aborrece com o caminhão de areia. É camião de ideias. E também ninguém se aborrece. Quando alguém diz: "É copo com água." Qual é o argumento? "O copo não é feito de água." Já ouviram? Então não podemos dizer copo de água. E eu pergunto: e o professor de matemática é feito de matemática? Também não é.

Estás a ter argumentos muito bons, Marco.

O "de" serve para muitas coisas. Eu venho do Porto e não sou feito de Porto. Eu sou professor de português, por exemplo, não sou feito de português. O professor de matemática não é feito.

Estou a adorar essas explicações. Assim que me confrontarem, eu vou dizer isso e vou ficar tão feliz de ganhar esta luta.

O que às vezes me dizem, ou seja, tecnicamente, a preposição "de" tem muitos significados. Só um deles é que é algo que é feito, ou seja, o material que é feito. É só um deles numa lista tremenda. E por isso é uma mania que alguém apanhou e a dizer: "Não, não se pode dizer copo de água, só se pode dizer copo com água." Às vezes as pessoas dizem: "Mas neste caso é absolutamente necessário dizer copo com água, porque senão podemos confundir com o copo d'água dos casamentos." E eu pergunto: mas a pessoa consegue imaginar uma situação em que alguém vai dizer copo de água e a pessoa: "Mas está-me a pedir um casamento?"

Esse é um argumento fraco. É daqueles argumentos que não têm consistência.

Uma pessoa chega ao café e diz: "Quer um copo de água?" "Ah, então, mas pra que data?" Ninguém vai fazer isso.

Só se for uma pessoa que quer fazer uma piada.

Mas lá está, as piadas tudo bem, é como a queria.

Sim, queria, já não quer.

Enquanto piada, sim, mas depois há pessoas que ficam mesmo convencidas que isto é um problema.

Sabes que eu fico muito irritado quando vou a um café e peço um copo de água. Um copo de água.

Dizem: "Queria?"

E perguntam assim: "Queria, já não quer?" E eu fico tão irritado. E às vezes se me estanho, é uma coisa dentro de mim.

Não te apetece dizer por vezes. Mas o problema dessa piada não é ser uma piada, é ser tão repetida.

Sim, é daquelas que já ultrapassou. Já não vale a pena. Ninguém vai rir.

Nunca te apeteceu dizer: "Já não quero, deixa estar. Eu só estava aqui a animar, a anunciar que ontem eu de facto queria, mas neste momento só quero estar aqui a falar para si."

Desloquei-me aqui ao seu café para lhe dizer que me apetecia ontem um copo de água.

Mas pronto, já chegamos aqui.

Estamos muito irritados neste episódio.

Hoje foi o episódio mais irritado do "Português Suave", portanto, este português é menos suave do que o normal.

Sim. Entretanto, Marco, queres prometer aqui que um dia vamos falar de pistacho, porque o squillacci Dubai está um pouco por todo lado e há muitas dúvidas em relação a como se diz, se é pistacho, pistáchio ou ainda pistácio.

Pronto, e eu tenho aqui uma teoria sobre isto, mas como ainda não fui confirmar, não quero estar a dizer aos ouvintes errado.

Fica aqui um bom teaser.

Fica um teaser para o próximo episódio.

E já sabem, dúvidas para portuguesSuave@observador.pt, com os dois S's, tanto Português e Suave, e sem o acento circunflexo, para estarmos aqui na próxima quarta-feira com mais dúvidas e no domingo com o episódio habitual, sempre com o Marco Neves.

Até domingo.

Marco, um abraço. Obrigado.

Grande abraço.