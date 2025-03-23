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Está no ar o "Português Suave", na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes e contamos sempre com o linguista e especialista em tudo o que é língua portuguesa, Marco Neves. Bem-vindo. Bem-disposto? Como estás, Marco?

Estou bem.

O gosto é ter-te aqui de novo.

É bom, e agora já em dose dupla, todas as semanas.

Tens recebido bom feedback sobre isso. Acho que as pessoas ficaram muito contentes.

Começou esta semana. Não sei se as pessoas já estão habituadas a ouvir também à quarta-feira, mas sim, as pessoas ficaram contentes quando eu partilhei e disseram que era bom. Acho que por elas até fazíamos isto todos os dias.

É um caso a pensar. Quem sabe um dia. Dose dupla de Marco Neves, para já parece-me bem. E para hoje, Marco, o que é que temos então no menu?

Olha, menu é uma boa palavra para nós discutirmos, mas não será hoje. Será que é menu ou será que é menu? Fica para a quarta-feira não, porque já sabemos o que vamos dizer nesse dia, mas para outros episódios do "Português Suave". Hoje temos, entre várias coisas, a expressão "hoje em dia". Será que é um erro "hoje em dia"? Será que devíamos evitar? Mas antes disso ainda vamos passear pelo país, como é habitual, e antes disso ainda vamos falar de uma palavra da semana.

Então vamos a isso. Começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. Marco, vamos então olhar para as palavras que escolheste hoje. Qual é que é a palavra desta semana?

Olha, eu podia ter escolhido várias. Dissolução, que foi esta semana, dissolução do Parlamento, mas já falámos disso na semana passada, não vale a pena estar a chover no molhado.

Também podíamos falar do Martinho.

Exatamente, podíamos falar de várias. As tempestades estão a suceder-se com uma velocidade.

Estamos a usar muito rápido os nomes todos.

E foi uma tempestade particularmente assustadora no que toca ao vento.

Sim. Não dormi nada nessa noite.

Aquilo que fez ao país inteiro, esteve nas notícias e eu devia falar da tempestade, mas ironicamente, e vimos aqui a palavra ironicamente.

Queres falar de algo mais feliz.

Nesse dia em que a tempestade nos atropelou, começou a primavera. E por isso achei que talvez fosse mais curioso, ou mais engraçado, ou mais esperançoso falar da primavera.

Falamos da origem da palavra, é isso?

A origem da palavra, que é, há que dizer, ligeiramente surpreendente, porque em latim a palavra primavera dizia-se, e eu vou usar a pronúncia clássica, depois há outra pronúncia do latim, mas isso hoje não vamos discutir, dizia-se "uer". E escrito, nós olhamos pra a palavra e parece que é "ver". E esta palavra "uer", e esta era a palavra que os romanos usavam para primavera, transformou-se com o tempo na palavra verão. Portanto, a origem da palavra verão é a palavra latina para primavera. E parece que é um pouco confuso.

Ou seja, a primavera derivou do verão? É isso?

Exatamente.

Ok.

A palavra primavera derivou do verão. É um pouco estranho, mas o que aconteceu foi algo assim: esta palavra "uer", esta palavra que depois deu origem ao verão, designava o tempo quente. Não havia propriamente uma definição tão precisa das estações como há hoje. Nós hoje sabemos a hora a que começa a estação, isso não acontecia nessa altura. Era o tempo quente. Nas línguas que sucederam o latim na Península Ibérica, começou-se a falar do verão como algo que incluía a primavera também, portanto, todo o tempo quente, e começou-se a falar do primeiro verão, da primavera, ou seja, da primeira parte do verão, e a primavera acabou por ficar só com esse nome, e a palavra verão foi empurrada pra frente e acabou por designar a parte final do tempo quente. Havia uma palavra latina pro verão, que era "æstās", que deu origem ao estio.

"Æstās".

Isto é assim um nome.

Com éstase. Tudo bem, Marco.

Isto deu origem à nossa palavra estio, que foi muito usada e ainda hoje existe, e estival também, também tem que ver com o verão, mas hoje usamos para o verão a palavra que no latim queria dizer primavera e usamos para a primavera a mesma palavra, mas ali com o prima no início, a dizer que é só o início dessa época.

Muito bem, esperemos que a primavera venha agora em força, porque precisamos, também já estamos um bocadinho fartos de chuva.

Tem sido assim.

Costuma-se dizer abril águas mil, mas eu acho que foi tudo em março.

Pois, vamos ver o que é que acontece em abril.

Vamos ver. Entretanto, vamos avançar e seguimos viagem até ao Mapa da Língua. E Marco, hoje, no Mapa da Língua, vamos a uma região em específico. Onde é que tu nos queres levar?

Nós ainda não fomos a Trás-os-Montes, mas hoje não é o dia de falarmos das expressões da língua portuguesa típicas de Trás-os-Montes, mas sim falar de outra língua que por lá se fala, e acho que todos nós conhecemos e sabemos do que eu estou a falar.

É o mirandês?

É o mirandês, exatamente. Há que dizer que se há 30 anos alguém perguntasse quais é que eram as línguas de Portugal, muitas pessoas diriam: "O português". Depois, o mirandês tornou-se mais famoso, embora não seja nada recente, o mirandês é tão antigo como o português. Tornou-se mais famoso, foi reconhecido pela Assembleia da República como língua, reconhecida oficialmente. Não é a língua oficial do país, mas é uma língua que pode ser usada oficialmente naquela zona. E por isso hoje as pessoas já dirão: "Sim, o português e o mirandês em Portugal". Não são só, há pelo menos mais uma língua reconhecida oficialmente, que é a língua gestual portuguesa, e sobre isso podíamos ter muitos episódios de conversa, até com pessoas que percebem bem mais disso do que eu, mas é um tema muito interessante. E há também outras línguas faladas por portugueses. Mas olhando pro mirandês em particular, eu gostava de hoje só olhar pra esse tema, que já falámos aqui no "Português Suave", pra dizer Antes disso, tenho de vos dizer que quando eu falo mirandês, as pessoas dizem: "E o barranquenho?" Já ouviram falar do barranquenho? O barranquenho é uma variedade falada na zona de Barrancos, que foi também reconhecida oficialmente. Só que não foi reconhecida da mesma forma que o mirandês.

Mas é mais recente, é isso?

O barranquenho é uma variedade de transição entre o português e o castelhano. E se poderá vir a ser considerado língua ou ser só uma variedade, só entre aspas, não quer dizer que seja menor por isso, é algo que não é consensual entre linguistas. Foi reconhecido como uma variedade linguística em Barrancos, tem a sua tradição, mas o mirandês foi reconhecido mesmo como língua. E foi reconhecido como língua por um motivo que é preciso sublinhar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam ainda hoje quando ouvem falar do mirandês, o mirandês não é uma variação do português que de repente se separou. Não é, por exemplo, como o açoriano. Nós sabemos que o português nos Açores é muito diferente e tem uma série de características. Nos Açores, em cada uma das ilhas é diferente. Mas o que se fala nos Açores é português, que tem características diferentes. O sotaque poderá ter também um léxico diferente, como acontece em muitas regiões, mas tem claramente origem no português, é uma variedade do português. O mirandês não é isso, o mirandês tem origem na língua do lado, que não é o castelhano, mas sim aquilo que nós podemos chamar asturiano-leonês, a língua do velho Reino de Leão. E é dessa língua que vem o mirandês, com muita influência portuguesa, e tem uma tradição para começar oral. Hoje tem também uma ortografia própria. Há muitas obras traduzidas para mirandês, os "Lusíadas" estão traduzidos para mirandês.

Ia te perguntar isso, se alguém traduz para mirandês.

Os "Lusíadas" estão traduzidos para mirandês, "A Mensagem" de Fernando Pessoa está traduzida, o "Astérix" está traduzido para mirandês. É uma língua muito pouco falada, há que dizer, muito pouco falada hoje em dia, e vamos falar do hoje em dia mais daqui a pouco.

Já lá vamos.

Mas é uma língua falada e aprendida nas escolas também, ao lado do português. Eu até costumo contar uma história curiosa em relação à tradução. Eu cheguei a receber um pedido de tradução há muitos anos, quando trabalhava ainda exclusivamente como tradutor e como gestor de projetos de tradução. Cheguei a receber, antes de ser professor, um pedido de tradução de um texto técnico, um pedido que veio do Japão para ser traduzido para mirandês. Aquela empresa japonesa queria, por algum motivo, traduzir para mirandês.

Isso é bastante peculiar.

É muito peculiar e foi também muito peculiar para o próprio tradutor, que acabou por aceitar o trabalho. Penso que foi a primeira vez que fez uma tradução para mirandês de um texto técnico e não de um texto literário. Mas pronto, isso prova que é possível fazer isto.

O mirandês em destaque neste mapa da língua. Vamos então agora seguir viagem para nosso último segmento: mitos e origens da língua. E para fechar este episódio, Marco, vamos esclarecer aqui uma coisa: dizer "hoje em dia" é um erro? O Word aconselha a não se usar, diz que é um chavão. Mas o que é isto, Marco Neves? Explica-nos.

Não sei se estás a comentar. Escrevam no Word, pelo menos na versão instalada no computador, qualquer coisa, "hoje em dia," e o Word, nas versões mais recentes, vai sublinhar, não com aquele risco vermelho, mas com aquele azul, diz que é um chavão e que se deve substituir por "atualmente". É o que o Word diz.

Então por quê?

Porque é uma expressão que é muito usada e sendo muito usada parece então um clichê. Mas aqui eu fico muito irritado com o Word quando ele me faz isso.

O Word quer mandar na nossa vida, na forma como escrevemos.

É assim, o léxico da língua é composto por palavras, mas também por aquilo que se chama tecnicamente locuções, que são conjuntos de palavras que têm um significado próprio. Ou seja, nós não podemos olhar para o significado de cada uma das palavras e daí extrair o que aquela expressão quer dizer. A expressão por inteiro é que tem um significado. Nós, por exemplo, temos: "no entanto". "No entanto" são duas palavras. Querem dizer mais ou menos o mesmo que "mas". Implica isso que nós temos de evitar a expressão "no entanto" e usar sempre "mas"? Claro que não, nós temos as duas opções. Hoje em dia é apenas uma locução que tem o mesmo significado que atualmente. O argumento que as pessoas usam é: "Podemos tirar 'em dia' e ficamos só com 'hoje'. Portanto, aquelas palavras estão redundantes." Mas não é a mesma coisa. Eu, se disser "hoje", estou a indicar, acima de tudo, o dia de hoje. É claro que em certos casos posso estar a usar de forma mais genérica e dizer: "hoje, todos, isto ou aquilo", mas eu gosto de usar "hoje em dia".

E o "atualmente", não sei se partilham desta opinião, não vos parece mais formal?

É mais formal e até mais artificial. E ironicamente, mais uma vez, eu estou a usar muito a palavra ironicamente hoje. Atualmente tem mais letras do que hoje em dia. Ou seja, se é uma questão só de encurtar o discurso, tem mais letras atualmente, tem mais sons também, porque as letras nem sempre correspondem aos sons. Portanto, se a questão é mais palavras, hoje em dia até poderia ser como os franceses fizeram com o "aujourd'hui", até poderia ser considerado uma só palavra. Quer dizer, se o problema é esse, então juntem aquilo tudo. Porque aquilo é uma locução que tem o significado e não estou a ver nada que nos leve a querer usar atualmente, que é mais formal, como disseste, tem mais sons, é mais longo.

E atualmente também pode ser considerado um chavão, ou não?

Pode, lá está. Por que razão é que hoje em dia é um chavão e atualmente não é um chavão?

Estou-vos a sentir muito enraivecidos.

Estou um bocadinho irritado com o Word. O Word não se importa que eu fique irritado com ele.

Até porque ele não quer saber, vai continuar a ter a mesma opinião.

Vai continuar a ter ali o risquinho, mas quem faz o mecanismo ou a lista de palavras que devem ser substituídas, é uma opção, claro. E eu, neste caso, não concordo com esta opção em particular e decidi trazer aqui.

Muito bem, então não é um chavão, o Word pode continuar a achar o que quiser. É uma irritação nossa, não é? Podemos dizer assim.

É uma irritação, todos nós temos direito a isso. E eu também.

Isso mesmo. Entretanto, nós estamos de regresso na quarta-feira. Fazer aqui um pedido aos nossos ouvintes para nos seguirem nas plataformas de podcast, porque assim, uma vez que temos agora dois episódios por semana, recebem sempre uma notificação sempre que sair um novo episódio e assim não perdem tanto o episódio domingo como o de quarta-feira, que é só dedicado a dúvidas dos nossos ouvintes. E por isso também importa dizer, Marco, qual é o e-mail? Diz lá. Vou te lançar agora o desafio.

portuguessoave, sem o acento circunflexo, com os dois F, portanto portuguessoave, tudo junto, @observador.pt.

Muito bem, é isso mesmo. Envie as suas dúvidas e em breve, lá está, como quem diz, na próxima quarta-feira, pode ser que uma delas esteja nesse episódio extra, que agora contamos todas as semanas com o Marco Neves. Marco, um abraço e até quarta-feira. Obrigado.

Até a próxima.