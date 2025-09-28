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Está no ar o "Português Suave", na Rádio Observador, episódio de domingo. Olá, Marco Neves.

Olá, tudo bem.

Olá, Zé, também.

Cá estamos nós.

Como estás, Marco?

Estou bem. Cá estamos para mais um "Português Suave", sem convidados especiais. Gostaram da experiência?

Mais velho, mais idoso, o programa.

É verdade. Já temos um ano e qualquer coisa. Não sei se vocês gostaram do convidado especial.

Ainda continuamos a receber feedback. Não sei quanto a vocês, nós ficámos-

Nós gravámos o episódio dois ou três, já não sei, mas não tínhamos ainda estado os três aqui a conversar sobre aquela experiência.

Foi muito giro. E aliás, no YouTube estamos com ótimos números e muitos comentários, pessoas que realmente gostaram desta dupla improvável, Marco Neves e Ricardo Arnaut.

Ontem recebi um comentário ao vivo, de uma pessoa que me encontrou, já vou falar disso, que me disse: "Eu enviei um e-mail, mas nunca responderam." A verdade é que nós às vezes recebemos tantos. É só para pedir desculpa aqui em geral, mas ela depois pôs a dúvida e tendo em conta que foi uma dúvida posta ao vivo, vamos responder hoje.

Grande destaque. Não queres dizer qual é?

Estás a abrir um mau precedente.

Pois, qualquer dia tenho.

Depois começas a ter filas à porta de casa, Marco.

Estava a pensar nisso. Ou então nos eventos, quando vais apresentar ou falar sobre o livro.

Desculpe, eu tinha uma pergunta, mas não é sobre o livro.

Já me aconteceu. Ainda no outro dia estava a passar na faculdade e vêm dois alunos que eu não conheço de nenhum outro curso qualquer, e perguntaram: "Mas pode-se dizer o comer ou não se pode dizer o comer?"

Tem essa expressão também.

E eu depois disse a minha resposta. Podemos até falar aqui se quiserem. E um deles: "Cala a boca!"

As pessoas ficam muito incomodadas com o comer estar na mesa. Eu sempre ouvi isso, desde criança, portanto, não me incomoda assim tanto.

Daqui a pouco vou pôr aqui na minha lista de hoje o comer.

Teremos tempo para mitos e para dúvidas, mas primeiro, Marco, vamos à língua nas notícias. Ora bem, Marco, e o que o teu olhar atento quer destacar na língua portuguesa com base nas notícias da semana?

Nós ouvimos falar muito de eletrobus ou eletrobus, mas não vamos falar disso agora. Vou deixar para a segunda parte do programa, para o Mapa da Língua, mas foi uma palavra que estava nas notícias por causa de debates autárquicos. Agora, nas notícias, eu digo que no dia 26 de setembro, na passada sexta-feira, se não me engano, tivemos o Dia Europeu das Línguas, que já no ano passado, como este programa já tem um ano, agora já começamos a repetir efemérides. Já no ano passado nós falámos deste dia no Português Suave. É um dia em que a União Europeia comemora as línguas. E a União Europeia é uma instituição internacional que tem uma particular ligação à diversidade de línguas, porque tem 24 línguas oficiais, que é algo extraordinário. E neste dia comemorou e comemora todos os anos, não só essas 24, como todas as outras. São mais de 200 línguas pela Europa fora. São muitas. Às vezes, quando eu falo disto, há pessoas que me perguntam por que razão é que a União Europeia não escolhe uma só língua. Não sei se vocês já se perguntaram.

Uniformizar uma língua no grupo, mas não cria.

Atenção, eu não estou a dizer todos falarmos uma língua na União Europeia. Isso não é uma coisa que se pudesse decidir. Mas as instituições europeias, por exemplo, todas as diretivas saem em 24 línguas. Por que não saem apenas numa língua? Qual seria? Digam-me lá.

Inglês.

Podia ser o inglês. Já houve propostas para ser latim, voltar ao latim, pôr o latim como língua, ou o esperanto, ou o francês. Os franceses normalmente são os que propõem o francês por alguma razão. O argumento é sempre: vamos poupar dinheiro, porque estas 24 línguas são muito caras, há muitos tradutores. Mas a minha resposta é: há duas razões muito fortes para não se fazer isto. A primeira é simbólica. A União Europeia, e eu concordo com esta perspectiva, quer ter como pilar essa diversidade linguística. Não é uma imposição de um Estado-nação, ou seja, é uma instituição que tem várias línguas. Aliás, tem poucas em comparação com aquilo que os cidadãos de fato falam. É caro, é verdade, mas, por outro lado, não é mais caro do que a situação em que tivesse apenas uma língua. Eu vou explicar por quê. Se a União Europeia emitisse todas as leis, todas as diretivas, regulamentos, etc, numa só língua, os vários países iam ter de traduzir aquela legislação, porque ela ia ser aplicada cá em Portugal. Por exemplo, os tribunais iam aplicar leis europeias, tinham de as traduzir. Portanto, é só uma questão de onde é que está o custo.

E até podia gerar erros de tradução, de compreensão.

Também existe, atenção, erro de tradução há sempre, mas claro que fazer isto de forma coordenada dentro da instituição, com pessoas que estão lá só para fazer isto, emitir as leis e as leis terem precisamente o mesmo valor jurídico nas 24 línguas, parece-me ser uma solução até bastante mais eficaz, se quisermos, do que emitir numa língua e depois cada país que se desenrasque, para usar uma palavra muito portuguesa. E por isso acaba por não ser sequer mais caro e tem este simbolismo muito forte de protegermos a diversidade linguística da Europa, que é uma das características do nosso continente.

Esta viagem pela língua nas notícias fica feita, não é?

Exatamente. Vamos avançar para o mapa.

E agora vamos para a dúvida que te interpelou ao longo da semana e foi feita ao vivo. O Mapa da Língua, vamos a isso. Aqui vamos falar de algo que tu fizeste esta pergunta tanto a mim como ao Zé.

Como é que se diz?

Em off.

Exatamente, como é que se diz Metrobus ou Metrobús? A dúvida foi feita por Inês Poeiras quando eu estava num festival de literatura infantojuvenil. Eu não escrevo literatura infantojuvenil.

Isto começa a ser preocupante, porque um dia podes ser apanhado em sítios que não queres estar e as pessoas interpelam-te e depois tu trazes para aqui. "Ah, estava no."

Estava eu.

Já pensaste nisso?

Pois é verdade. Olha, por exemplo, eu vou hoje a um jogo de futebol. Não vou revelar o clube, porque senão temos metade dos nossos ouvintes.

Vais manter no segredo dos deuses.

Portanto, se calhar alguém vai. Mas estava a dizer, a Inês Poeiras perguntou-me: "Afinal lê-se Metrobús, porque o 'bus' vem do inglês ou Metrobus?"

Eu digo Metrobús.

Pronto. E eu vou dizer que nós podemos ler à inglesa, não há problema, mas não faz mal nenhum. E para dizer a verdade, eu até propugnaria como pronúncia dizermos à portuguesa, porque aquele "bus" vem de uma palavra latina que foi para o inglês e depois do inglês foi devolvida à proveniência, se entendermos que nós também ainda falamos latim, no fundo. Há outras palavras deste tipo. Temos, por exemplo, media, os media, que algumas pessoas dizem "mídia", é verdade, à inglesa, mas não deixa de ser uma palavra de origem latina que andou ali a passear no inglês e voltou. Portanto, podemos dizer à latina. O vídeo é uma palavra que vem do latim, e que nós usamos e dizemos à portuguesa, neste caso de forma não muito diferente do que diríamos à inglesa. Áudio, a mesma coisa. Portanto, são tudo palavras que também podemos chamar palavras bumerangue, porque foram do latim para o inglês e depois o inglês espalhou-as, devolvendo-as às línguas latinas. Portanto, nada contra o Metrobús, sinceramente. Acho que não há problema nenhum e eu da minha parte até pronuncio assim.

Tu como é que dizes?

Metrobús. Também é a primeira vez na minha vida que estou a dizer.

Pois, eu também. É um belo bumerangue.

Sim, é um belo bumerangue. E foi uma palavra que esteve nas notícias, num debate, mas sobre isso não vamos discutir.

Sim, e um abraço à Inês Poeiras, que te interpelou e veremos quantos mais vão interpelar Marco Neves, porque continua a ser um fenómeno. No outro dia estava a ver, não sei se eventualmente vais ultrapassar, mas já deves estar muito perto, quase dos 170 mil.

Sim. Isto não é uma questão de números, mas ao mesmo tempo ajuda a poder espalhar.

Mas fazendo aqui uma viagem, há um ano, quando começaste, e tu na altura já tinhas aqui uma pegada digital também já muito grande, é interessante ver esse crescimento, que é cada vez mais.

Eu não me lembro quanto é que tinha.

Eu lembro-me que era muito perto dos 60 mil. Ultrapassava, mas num ano.

Já valiam uns 100 mil.

É verdade.

Isto é bom.

Isto sempre a crescer. Vamos para a nossa última rubrica, vamos para os mitos e origens da língua. E Marco, queres começar esta secção de mitos e dúvidas, nem com um mito, nem com uma dúvida, mas sim com uma sugestão.

Que é uma coisa que não é costume fazermos aqui, não temos nenhuma secção de sugestão de livros, porque também não é um programa, há livros sobre a língua, mas não são assim tantos.

E és um autor bem consagrado, Neves, Marco.

Pronto, mas também não vou estar sempre a sugerir livros sobre a língua. Às vezes falo dos meus, de vez em quando, mas eu acho que neste caso vale a pena, e hei de fazer isso outras vezes.

Pronto, para quem está a ouvir apenas em áudio, o Marco trouxe um exemplar do livro. Diz-nos então.

Que é sempre uma coisa muito inteligente de trazer para a rádio. Um exemplar para as pessoas verem na rádio. Mas isto também é um programa de rádio especial, porque de vez em quando as pessoas conseguem apanhar nas redes sociais.

É verdade.

Mas eu digo que o livro é azul. Tem uma capa azul, e foi escrito por um autor brasileiro.

Qual é o tipo de letra?

Tipo de letra? Boa pergunta, não sei.

Não é Comic Sans.

Mas por acaso não diz, às vezes diz. Não é Comic Sans, senão também não recomendaria. Cada um tem as suas implicações e essa é uma delas.

Qual é o título?

O título é "Latim em pó: um passeio pela formação do nosso português" e é de Caetano Galindo, um autor brasileiro, eu já conheço este livro há vários anos. Aliás, trouxe-o do Brasil quando fui lá a última vez em 2023. Li-o e já falei dele em vídeos e fiquei muito contente quando o autor me disse que o livro iria ser publicado cá em Portugal pela Editora Cultura. O lançamento foi na sexta-feira, no dia 26, já está nas livrarias e é um livro que sinceramente vale a pena. As pessoas que forem ler têm de ter em conta que é uma perspectiva brasileira, portanto vão encontrar alguns aspetos que não são os mais habituais, na forma como nós cá contamos a história da língua. E isso pra mim é um interesse particular do livro, porque vemos isto de outra maneira. Ele conta a história desde o início, desde o protoindoeuropeu, já falámos aqui muitas vezes sobre o protoindoeuropeu, explica uma coisa que muitas pessoas já me perguntaram, eu acho que nunca expliquei por aqui, como é que nós sabemos que essa língua existe e como é que os especialistas reconstruíram essa língua. Mas isso é só o início, porque depois ele conta mesmo a história do início da língua, passando pelas várias fases, do latim ao português e ao português do Brasil, e as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. E é um livro muito bem escrito. Além de ser muito informativo, é muito bem escrito e muito divertido. Portanto, se gostam do Português Suave, eu quase que aposto que também vão gostar. Não estou a dizer que o Português Suave é muito divertido, mas às vezes vimos por aqui.

Eu acho que sim, tem a sua graça.

Este livro vale a pena precisamente porque tem aquilo que eu às vezes quero fazer aqui, falar da língua de outra maneira.

Tem o teu selo de garantia.

Tem o meu selo de garantia. Portanto, fica aqui a sugestão. E já agora que falámos do comer, voltamos ao comer.

Essa expressão irrita muitas pessoas.

Irrita. Já falámos aqui, não é a primeira vez.

O comer está na mesa.

O comer pode irritar as pessoas à vontade. Eu não tenho nada contra as pessoas se irritarem. Eu não gosto de Comic Sans e coitada da letra, não fez mal a ninguém. Existe. Não é um tipo de letra que não existe, é isso que eu quero dizer. O comer pode irritar as pessoas à vontade, cada um tem os seus hábitos linguísticos. Agora, não é um erro gramatical, isso é que é a questão. Não é um erro gramatical, porque é uma transformação de um verbo num nome. E isso acontece com o saber O jantar, que ninguém se irrita com o jantar. O jantar, o olhar, o teu olhar é tão bonito. Podíamos continuar a parir fora. Há muitas expressões e já aparece nos primeiros dicionários da língua portuguesa, portanto também não é nenhuma mania de há poucos anos. Desconfio até que, provavelmente, o que é recente é esta tal irritação que as pessoas têm com esta expressão, porque nos primeiros dicionários não havia indicação nenhuma de que era uma expressão popular. Nos últimos anos, já aparece lá a dizer que é popular. Quer dizer que já houve alguém que disse: "É melhor pôr aí qualquer coisa, porque isto é irritante."

Achas que tens um papel nisso, Marco?

O quê?

O facto de haver pessoas como tu, linguistas que exploram a língua, abrem também a porta a novos conflitos sobre a língua portuguesa.

Talvez. Eu acho que não. Eu acho é que o que abriu porta a novos conflitos, e é uma coisa boa, na verdade, que é o fato de todas as pessoas hoje escreverem. E portanto, nós temos mais dúvidas, porque há 100 anos as dúvidas eram de meia dúzia de gatos pingados, uma boa expressão, já agora. Em certas cidades do país, que sabiam escrever, cidades e não só, claro, mas eram poucas as pessoas que sabiam escrever e quase que se encontravam umas com as outras e discutiam. Agora todo o país sabe escrever e usa a língua na escrita e por isso as dúvidas são mais. São maiores, em maior número.

O comer não está na mesa, mas as dúvidas podem ser postas em cima da mesa. Vejam lá esta transição que eu fiz agora.

Muito bem. E onde é que as pessoas podem pôr as dúvidas em cima da mesa?

Marco Neves, diz lá o e-mail.

Por momentos pensei que me ias perguntar o número de telefone.

O número de telefone é um clássico já.

portuguessoave@observador.pt. Enviem dúvidas.

Neste caso, podem ser escritas, mas também têm o nosso WhatsApp 910024185 para enviar mensagens de voz, normalmente até 30 segundos, que é para o episódio também ser mais curtinho, portanto assim conseguimos ouvir mais dúvidas neste episódio de quarta-feira e por isso o encontro está marcado para esse dia. Marco, um abraço. Até lá.

Um abraço