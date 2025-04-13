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Há um novo episódio do "Português Suave" para ouvir, sempre por aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva. Marco Neves, bem-vindo.

Olá.

Mais uma vez. Mais um episódio. Tens recebido muito feedback nas redes sociais.

Sim, muitas respostas e muitas dúvidas.

Gosto sempre de saber estas coisas.

Sim. Já que estamos no início das férias da Páscoa para as crianças e jovens dos centros, fica um desejo de boas férias para eles.

Muitos ovinhos, é o que se diz para as crianças. Entretanto, o que vamos ter neste episódio? Já vais dar aqui uma especial atenção à Páscoa ou nem por isso?

Não. Não vamos falar da Páscoa em particular, não vamos falar de ovos, nem da Páscoa. Isso falaremos para a semana.

Combinado.

Vamos conversar sobre países e sobre palavras inglesas que vieram do português.

Muito bem. Então temos aqui muito material para este episódio. Vamos a isto. Começamos, como é habitual, com a Língua nas Notícias. A Língua nas Notícias e Marco, perguntar-te se foi difícil escolher a palavra esta semana.

Não sei se era porque eu estava muito distraído ou o que se passou, mas eu não tinha assim uma palavra.

Não era óbvio?

Não era assim tão óbvio. Ainda pensei em debates, mas penso: "Se calhar não me vou meter aí".

Vamos ter ainda alguns.

Vamos ter ainda muito tempo. As tarifas também foi uma ideia, mas já tínhamos falado delas a semana passada, por isso não vale a pena estar a repetir. Mas acabei por pensar assim: já que nas notícias vimos o presidente dos Estados Unidos pôr uma tarifa para um país e tirar a outra, pôr aquilo lá e tirar aquilo lá, e vamos falar aqui de uma questão que já abordamos anteriormente, que são os nomes dos países, que têm algumas questões curiosas.

Vamos a isso.

Isto é uma espécie de seleção de alguns aspectos linguísticos curiosos relacionados com o nome dos países. O primeiro é: nós temos em cada língua nomes para os outros países que nem sempre correspondem ao nome que esse país dá a si próprio. Não sei se isto faz sentido.

Sim.

Nós temos, por exemplo, Grécia, que é um nome que vem do latim, mas que é muito diferente do nome que os gregos dão à Grécia. Os gregos chamam ao seu próprio país algo como Hellada.

Hellada.

Que já foi Hellas. Aquele primeiro som eu não sei bem pronunciar, mas Hellada. Não tem nada a ver com Grécia. Nós temos algo parecido quando falamos de helênicos ou República Helênica, que vem daí, mas não tem nada a ver.

Sim, a seleção helênica.

Exato.

Costumamos dizer.

Exatamente. E para eles-

Deve vir daí alguma coisa.

Vem daí. Depois temos muitos países. Quase todos os nomes de países são adaptações portuguesas do nome desse país e que nunca é uma adaptação igual ao nome original. Mas depois temos nomes que são mesmo muito diferentes. China, os chineses não dizem China, nem nada parecido. E este foi o nome que nós, portugueses, demos com base no nome de uma das dinastias chinesas e depois as outras línguas europeias copiaram o português. Isto já tem a ver com o segundo tema de hoje. Depois temos Japão, que em japonês é algo como Nippon. E por aí fora. Temos muitos países com nomes.

Há muitas versões diferentes, não é?

Sim, exatamente.

E em Portugal, há uma língua que seja um nome muito diferente daquilo que nós estamos habituados?

O nosso país tem um nome muito sólido, que não muda muito de língua pra língua. Temos os italianos a chamarem-nos Gallo, Portugal. Os chineses também usam uma adaptação fonética para o mandarim, que é muito diferente de Portugal, mas tenta aproximar-se do nosso nome, usando, por exemplo, a palavra para uva, que é parecida. Eu não sei dizer, não vou arriscar. Mas mesmo na China, eles tentam aproximar-se do nosso nome. Mas a única língua que eu encontrei em que o nome Portugal não tem nada que ver com Portugal é o suaíli, falado em África, no Quénia, na Tanzânia, em que eles chamam o nosso país Ureno.

Nada a ver.

Pois, não tem nada a ver.

Não tem ligação nenhuma.

Ureno aqui tem a ver com reino. Eles ouviam os portugueses dizer que vinham do reino e chamavam Ureno. E aquele U inicial é só um prefixo para indicar que é o nome de um país.

Ok, pra eles faz o seu sentido.

Faz sentido, Ureno. E eu já encontrei mapas, imagina, da Europa, com o nosso país e lá escrito dentro Ureno, que é uma coisa muito estranha. Isto é o primeiro aspecto. O segundo: são só curiosidades. Todos os países, em geral, têm um nome mais curto e um nome mais longo. Temos Portugal, República Portuguesa, França, República Italiana, Espanha, Reino de Espanha. O nome mais longo costuma ser o nome do regime, que indica o regime. Depois até temos casos em que nós usamos mais o nome longo do que o curto, como República Checa, depois este nome curto, Chéquia, começou a espalhar-se nos últimos tempos. Há só a curiosidade de termos alguns países, e vou dar três exemplos, que não têm nome longo, só têm nome curto. Um deles é o Canadá, por exemplo. Apesar de ser uma monarquia, não se chama oficialmente Reino do Canadá, é só Canadá. O outro é Ucrânia, também não é República Ucraniana, nem República da Ucrânia, só Ucrânia. E o outro, eu julgo que é surpreendente pra maior parte das pessoas, porque nós estamos muito habituados a usar o nome República da Irlanda No entanto, oficialmente, a Irlanda não é esse o nome. O nome é mesmo só Irlanda.

Por que dizemos isso?

Dizemos para distinguir da Irlanda do Norte, mas a Irlanda, precisamente para dar a entender que aquele estado representa toda a ilha, embora não represente, prefere não usar o termo República da Irlanda, e mesmo se formos a um tratado, o tratado da União Europeia, aparece lá no início a República Portuguesa, a República Francesa, a República Italiana, e depois na Irlanda é só Irlanda, não aparece mais nada. Isto é uma forma da Irlanda dizer que é uma ilha.

Muito bem, esta é surpreendente, mas tens mais algum aspecto?

Temos. Há países em que nós usamos o artigo e outros que não. Nós dizemos a Alemanha, mas dizemos só Portugal. E, disto já falámos aqui, há uma certa tendência para que os nomes dos países que falam português não tenham artigo. O Brasil é uma exceção, a Guiné-Bissau também, mas os outros, em geral, não usam artigo e ninguém sabe por quê.

E se não sabe daquilo que nós estamos a falar, é porque não está a ouvir os episódios todos.

Exatamente. Aproveitamos para dizer que podem seguir nas plataformas.

Seguir nas plataformas, recebe-se sempre uma notificação quando há episódio novo. E agora como temos dois por semana, dá sempre jeito.

Exatamente. Fica a sugestão.

Fica aqui a dica, a sugestão. Seguimos viagem, Marco, e vamos até ao Mapa da Língua. E Marco, no Mapa da Língua, tens nos habituado a ir a sítios.

Várias regiões. Nós ainda vamos ao norte e já combinamos aqui, mas hoje lembrei-me de falar não de regiões do nosso país, e nós também já fizemos isto, já fomos a muitos lugares do mundo. Vamos falar da língua inglesa, que está sempre a dar-nos palavras, mas também recebeu algumas palavras do português. Eu queria dar rapidamente sete exemplos.

Ok, vamos a isso.

O primeiro é fetish, que é uma palavra conhecida do inglês, que vem da nossa palavra feitiço. Foi uma adaptação do norte da Europa, a nossa palavra feitiço. O neerlandês, o francês, o inglês. O francês não é bem do norte da Europa, mas está ali a meio. Todas estas línguas, e as outras também, adaptaram o nosso feitiço numa história bastante interessante, que tem que ver com relatos do que aconteceu em certas zonas de África, mas não vou falar muito disso hoje, fica pra outro episódio. Acabaram por usar a palavra feitiço para fetish, e depois nós recuperamos a palavra com outro sentido, e temos feitiço e temos fetish. Foi uma palavra bumerangue, que foi e voltou. A segunda: banana. A palavra banana vem de uma língua africana para o português e depois acabou no inglês. Quando nós dizemos origem portuguesa, quer dizer que passaram pelo português. Não foram inventadas pelos portugueses. As palavras andam sempre de um lado para o outro. É muito difícil encontrar uma palavra que tenha sido inventada naquele sítio de raiz, sem qualquer base de outra língua. Banana veio de uma língua do Senegal, foi pro português e depois o português exportou-a para o inglês. Queres saber mais?

Quero. Então são sete, não é? Temos muito ainda.

Três. Marmalade. A nossa marmelada não é a marmelada inglesa, mas a palavra vem da nossa marmelada.

Eles adaptaram pra um registro diferente.

Para um outro produto, que não é o mesmo. Depois temos palaver, que vem da nossa palavra, acho, e quer dizer várias coisas. Pode querer dizer palavreado, portanto, estás aí cheio de palavreado.

Não deixa de ser engraçado o inglês dizer palaver.

Parece que está a tentar dizer palavra e não conseguir. E sabes, quando havia aqueles encontros entre dois exércitos, em que um enviava um mensageiro e o outro enviava outro mensageiro pra poderem discutir, isto também se poderia chamar em inglês um palaver. Portanto, há aqui vários sentidos pra palavra palaver, que vem de palavra, e acabei de repetir muitas vezes a mesma palavra. Depois temos, cinco, sargasso, que vem de sargaço, e que é uma palavra que eu gosto muito porque lembra-me sempre ilhas, piratas, histórias das Caraíbas. Depois temos veranda, que também vem da nossa varanda.

Gosto, veranda. Para mim, eu até começava a dizer veranda. Tens uma ótima veranda.

Exato. Mais uma vez, também não quer dizer a mesma coisa que a nossa varanda, é mais um alpendre, em inglês. O curioso é que a importação foi feita na Índia. Não se sabe exatamente o caminho, mas é provável que tenha ido do português para o hindi e do hindi para o inglês. E depois, zebra, que vem da nossa zebra. E pronto, foram as nossas sete palavras. Isso é só pra dizer que nós também nos vingamos. Os ingleses dão-nos muitas palavras e nós também lá pusemos umas quantas.

Grandes curiosidades. Um dia destes temos de voltar. Eu gostei muito desta parte, deste episódio.

Na semana vamos a outra língua. Fazemos o mesmo, mas com outra língua.

Muito bem. Seguimos mais uma vez para a nossa última rubrica, Mitos e Origens da Língua. E Marco, hoje trazes um mito, é isso?

Eu não sei quanto tempo é que temos. Temos muito tempo pra falar deste mito?

Temos à volta de cinco minutos. Ainda temos.

O mito é a ideia. Vamos lá ver. Às vezes há mentiras, há verdades e depois há aquelas coisas que estão no meio, em que são meias-verdades.

Meias-verdades, sim.

E este é um desses casos. Esta meia-verdade é a ideia de que Dom Dinis, o nosso rei, oficializou o português, tornou o português a língua oficial do país. E é verdade em certo sentido O que ele fez, ou melhor, a corte dele passou de forma sistemática a usar aquilo que nós hoje chamamos de português para os documentos que nós hoje chamamos de oficiais. Por que eu digo que é uma meia verdade e não uma verdade inteira? Por duas razões. Primeiro, não havia propriamente o conceito de língua oficial. Havia simplesmente decisões: vamos usar mais o latim, vamos usar este latim já mais alterado. Não havia aquela ideia que hoje temos que cada Estado deve ter uma ou mais, que muitos Estados têm mais do que uma, língua que foi instituída como língua oficial e é ensinada nas escolas. Na altura não havia escolas.

As regras eram muito diferentes.

Eram muito diferentes. Havia escolas, mas não para todos. Ou seja, não podemos dizer que o conceito de língua oficial fosse o mesmo que é hoje. Isso por um lado. Por outro lado, ele não chamava português à língua. Isso é uma chatice quando queremos dizer que tornou o português oficial. Na altura chamava-se linguagem ao português e às outras línguas do lado.

Sim. Não tinha um nome definido.

Não tinha um nome definido, era linguagem. Passou a usar linguagem nos documentos. Em vez de usar latim, passou a usar linguagem. É um pouco como nós hoje dizemos aquelas expressões mais informais para falarmos da nossa própria língua ou até o contrário. Nós hoje às vezes usamos latim, "não gastes o teu latim". Invertemos as coisas. No fundo, era apenas um termo geral para este latim muito diferente que as pessoas já falavam. Portanto, não se pode dizer de forma rigorosa que ele oficializou o português, mas, como eu disse, é uma meia verdade e as meias verdades têm alguma coisa de mentira, mas também têm alguma coisa de verdade. Ele foi muito importante pra língua portuguesa, mas a razão não é esta, na minha opinião, mas sim ele ter sido um dos grandes poetas da nossa língua. Disso nós não nos podemos esquecer. Não sei se temos tempo, mas eu gostava só de dizer que a Ana Santos Pereira enviou-me uma pergunta, um comentário no Instagram, porque o filho tinha perguntado quando é que nasceu o português.

Uma grande pergunta.

É uma grande pergunta, e eu não acho que não temos minutos pra isto, mas é só para dizer que aquilo que eu acabei de dizer tem algo que ver com isto, porque nós não conseguimos dizer que foi no momento em que D. Dinis tornou oficial uma língua que nem sequer tinha ainda o nome que tem hoje. Ou seja, não houve nenhum momento em que as pessoas tenham pensado: "Olha, a partir de agora vamos falar outra língua". Portanto, o português nunca nasceu, o português foi nascendo. Pronto, é isso.

E um pai pode responder assim a um filho, não é?

Pode. Não é fácil, porque geralmente os filhos são muito exigentes.

A idade dos porquês.

"Então, mas não foi nascendo, o que isso quer dizer? Mas quando é que nasceu?" É difícil.

Por que é que é varanda e não veranda?

Exato. Então, filho, faz perguntas mais fáceis.

Exato. Às vezes é difícil.

"De onde é que vêm os bebés?" É mais fácil.

Às vezes é difícil. Nós ficamos por aqui neste episódio de domingo do "Português Suave", mas como sabe, e se acompanha o "Português Suave", sabe que agora também temos um episódio durante a semana, às quartas-feiras. Fica sempre disponível às 06:00 a.m. em podcast e depois às 16h35 estreia na Rádio Observador. Portanto, envie as suas dúvidas para, Marco?

portuguesSuave@observador.pt, sem o acento circunflexo e com aqueles dois S's. A verdade é que as pessoas sabem porque têm enviado.

As pessoas sabem, e muito bem, porque temos recebido muitas dúvidas e na quarta-feira estaremos cá para falar sobre elas. Marco, um abraço. Até quarta.