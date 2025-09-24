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Quarta-feira também é dia de "Português Suave", aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva. Olá, Marco Neves.

Olá, tudo bem?

Como é que estás?

Tudo bem.

Quase em outubro já. Isto passa tão rápido.

Exato. Em que dia que estamos? Nem sei.

Dia 24 de setembro.

Vinte e quatro de setembro. Já estamos mesmo a chegar a outubro.

Os filhos já estão na escola.

O trânsito já voltou.

Já começou tudo. O trânsito.

Aqui em Lisboa.

Essa é a parte má. Mas pronto, cá estamos, felizes, contentes e com dúvidas neste episódio de quarta-feira. Vamos começar já, para não perdermos tempo.

Vamos a isso. Vamos à primeira dúvida.

Exato, que nos chegou através do 91 002 41 85. É o WhatsApp da Rádio Observador. Vamos ouvir a dúvida do José Carlos Cardoso.

Bom dia. Gostava de deixar uma questão ao "Português Suave". Conseguem me explicar por que a rainha Elizabeth II, falecida, em Portugal, é chamada por todos como Isabel II, sendo que nós temos em Portugal tradução para nome Elizabeth, que é Elizabeth, e Isabel, que é Isabel. Obrigado.

Marco, isto é uma dúvida que surge muitas vezes.

Esta dúvida aparece muitas vezes, e aqui vou passar a explicar o que se passou. Muitas vezes os nomes não se traduzem, mas os nomes sempre se traduziram, não se traduzem nos últimos tempos. A moda de não traduzir aparece no século XX e, para dizer a verdade, a grande maioria das pessoas que viveram ao longo do tempo não precisavam de traduzir o nome. Quer dizer, se eu vivo numa terra em Portugal, nunca saio do país, claro que o meu nome não se traduz por natureza. Mas quando temos personagens históricas, reis, rainhas, papas, escritores famosos, o que acontecia era que traduziam-se. Nós temos o Martinho Lutero, temos o nome dos papas, que ainda hoje nós traduzimos, e os nomes dos reis também era assim. Nós falamos de Henrique VIII, nós não falamos de Henry VIII. E por aí fora. E os ingleses também fazem o mesmo com os nossos reis. Ora, Isabel I, a rainha muito anterior à última Isabel, tinha o nome em português, que era Isabel. O nome bíblico era Elizabeth em inglês, por exemplo, Isabel em português. O nome Isabel tinha vindo do provençal para o português, que é Isabelle, depois chegou à Península Ibérica e caiu aquele primeiro L, ficou Isabel. Elizabeth teve outro percurso, mas são o mesmo nome, só que com histórias diferentes, em línguas diferentes. E por isso a primeira rainha Isabel do Reino Unido era Isabel I. E mais uma vez, nessa época, os próprios nomes mudavam muito. Se fosse preciso, nós chamávamos coisas diferentes, mas o que era mais habitual era chamar Isabel I àquela rainha e ninguém se teria lembrado de chamar Elizabeth, porque o nome Elizabeth, nessa altura, não era um nome comum. Não estou a dizer que não tivesse aparecido, mas nenhum português chamaria Elizabeth a ninguém. O nome Elizabeth apareceu mais tarde e depois tornou-se muito comum. Não apareceu aí, mas tornou-se muito comum, precisamente por causa da Elizabeth II, no século XX. Portanto, seria um pouco estranho que ela tivesse sido traduzida como Elizabeth, porque Elizabeth só se tornou um nome muito conhecido depois de ela aparecer. Quando a rainha Isabel II sobe ao trono, nos anos 50, naturalmente, os portugueses usaram o nome tradicional para a rainha, tal como já tínhamos usado para a primeira Isabel. Seria muito estranho que tivéssemos Isabel I e Elizabeth II.

Sim, não faz sentido.

Isabel I e Isabel II. Essa é a razão. O nome tradicional em português sempre foi Isabel. Nós tivemos uma rainha muito famosa, Isabel. O nome Elizabeth é um nome posterior, muito menos comum. Hoje já é bastante mais comum. Só uma nota: no Brasil, no século XX, perdeu-se o hábito de traduzir o nome dos reis britânicos e por isso eles de fato chamam Elizabeth, em inglês, à rainha e também chamam Charles ao rei. Mas nós, mais uma vez, traduzimos e chamamos Carlos III ao rei do Reino Unido.

Gosto mais de Carlos. Acho que eles iam mudar.

E há agora uma discussão que eu já tive em comentários do Instagram. O próximo rei, que deverá ser o William, será que vamos traduzir? Eu aposto que sim.

Achas?

Acho que sim, porque é o que acontece. É como no Papa. Os jornalistas, quando o Papa aparece na varanda, é quase uma tradição. Então, a partir de agora, é Leão XIV.

Exato.

E sabem que é uma mudança. O rei do Reino Unido não é a mesma coisa, claro, porque ele já tem a nossa atenção antes de se tornar rei, mas mesmo assim há aquele momento em que nós sabemos que passou a ser rei, escolheu o nome, porque ele tem de escolher o nome, pode ser William, pode ser outro qualquer, e vamos então usar o nome em português. Não digo com certeza, mas estou convencido que isso vai acontecer. No momento em que ele chegar ao trono, os jornalistas vão-

Estaremos cá para confirmar, de certeza.

Tal como quando o rei Carlos III subiu ao trono, naquela tarde, não sei se lembram, em 2022, nós estávamos todos à espera de que nome é que ele ia escolher, porque ele podia ter escolhido outro. E os jornalistas portugueses imediatamente disseram Carlos III. Também porque o príncipe já era chamado Carlos, eu sei, mas dissemos III, quer dizer, pusemos lá o número. Acho que vai acontecer a mesma coisa e vamos ter ou Guilherme V ou outro nome qualquer, dependendo do nome que ele escolher.

Exato. Vamos ter de estar atentos. Ainda vai demorar, se calhar. Não sabemos. É uma incógnita. Mas temos mais uma dúvida e de algo que, se calhar, acontece muitas vezes e nós não notamos. Vamos lá.

Olá, bom dia. O meu nome é Catarina Franco e eu gostava de saber por que as pessoas, quando dizem a palavra também, comem sempre o B e dizem "tamei". Será que um dia o B vai desaparecer? Obrigada. Gosto muito do vosso programa. Adeus.

Catarina Franco, muito obrigado pelo elogio.

Catarina.

E vai desaparecer ou não, Marco?

O que se passa aqui é uma coisa muito curiosa, que parece-nos de facto que cai ali uma letra, mas o que acontece é algo um pouco mais subtil. Vou tentar explicar. Nós temos a palavra "também" e se nós pararmos bem, esta palavra, a primeira sílaba tem dois sons, não tem três. Nós temos três letras, mas o som é o T e o A, "ta". E depois temos "bem", que é um B e depois um ditongo nasal. O B e o ME, ali não cai nada, ao contrário do que nos parece, porque estamos influenciados pelo escrito, não há nenhum som que caia. O que acontece é: o B e o ME, e estou a dizer isto à primária porque quero falar dos sons, não das letras, o B e o ME são praticamente iguais, se nós juntarmos bem. Barco e Marco, o meu nome, são praticamente a mesma coisa. A única diferença é que no caso do ME, o som ressoa nas fossas nasais, por mais feio que seja dizer isto, que é algo que é difícil de perceber, mas é o que nós fazemos. Quando nós dizemos o ME, nós fechamos o nariz e o som ressoa.

Não te percas. Por causa dos fones.

Acabei de me agredir a mim mesmo. Mas estava a dizer, nós fechamos as fossas nasais e o som ressoa ali. O que acontece é que por causa dos sons antes do B e depois do B serem nasais, a nasalidade invade o B e fica um ME. É a única coisa que acontece, nós transformamos aquele B no ME. Não deixamos cair nada, simplesmente, o som ressoa nas fossas nasais. E eu sei que isto pode parecer contraintuitivo, porque nós temos as letras na nossa mente e vemos "também". Se a pessoa diz "tamãe", parece que estamos a deixar cair qualquer coisa, mas a única coisa que estamos a fazer é transformar o B num ME. Não vai desaparecer. Simplesmente, quando dizemos com calma, nós fechamos e abrimos as fossas nasais no sítio certo. Quando dizemos de forma muito rápida, simplesmente deixamo-las fechadas e o som sempre a ressoar.

Às vezes é só uma questão de falar mais devagar.

Ou mais devagar ou com mais atenção. E eu desconfio que mesmo as pessoas que notam isto e não querem que isto aconteça, quando estão a falar, e isto já foi estudado, quando estão a falar normalmente não notam e fazem precisamente a mesma coisa.

Será que eu já disse aqui um "tamãe" e nunca notei?

Quase de certeza que sim.

Se calhar, é bem possível. Marco Neves, ficamos por aqui neste episódio de quarta-feira. Estamos de regresso no domingo. Ainda assim, envie as suas dúvidas para o e-mail.

portuguessuave@observador.pt. E não me perguntes o telefone, porque estou ela.

O telefone não tem mal. Este estou cá para te salvar.

Já perdeste as esperanças.

Vou admitir que sim. 91 002 41 85 é o nosso número no WhatsApp, para o qual pode enviar mensagens de voz, como fez o José Carlos Cardoso e também a Catarina Franco. Envie-nos as suas dúvidas e depois aparece por aqui a dar o ar de sua graça no "Português Suave". Marco, um abraço e até domingo.

Um abraço.