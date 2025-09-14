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Mais uma semana, mais um episódio de Português Suave aqui na Rádio Observador. É domingo, ou então não, depende do dia que nos estiver a ouvir. Marco Neves, olá.

A qualquer momento, olá.

Tudo bem?

Tudo bem, sim. Já estamos quase a chegar ao primeiro aniversário do Português Suave.

Pensei que tu ias dizer: "Por menos, já estamos quase a chegar ao Natal."

Não, careca. Eu já ouvi músicas de Natal por aí, em agosto. Acho que as pessoas também já fazem isso.

Sim. É aquela questão, vamos ser irreverentes.

Agosto, Natal. Pronto, é assim.

Nós na próxima segunda-feira vamos ouvir os parabéns, quanto muito.

Sim, não as músicas de Natal. Vamos ter um programa especial.

O episódio é especial, não vamos dizer extra, mesmo especial.

O quarto é extra, eternamente.

Vamos ter um convidado. E mais não dizemos.

E mais não dizemos, exactamente.

Portanto, é ficar conosco segunda-feira. Vamos ter essa surpresa para os nossos ouvintes, para ouvir na Rádio Observador e claro, depois também em podcast.

E se nos está a ouvir à terça, quarta e quinta, é só ir às plataformas e o programa especial já lá está.

Exato.

Hoje vamos aqui passear, como é costume.

Vamos até muito longe, não é?

Vamos ao Brasil, mas antes disso ainda vamos mais longe, vamos até Marte.

Não sei se estou preparado para essa viagem.

Vamos a isso.

Vamos lá. Marco, começamos com a língua nas notícias que nos leva numa viagem tão longínqua.

Sim, houve uma notícia agora há poucos dias, que a NASA anunciou que descobriu aquilo que poderá ser, ou seja, talvez estejamos perante vestígios de vida em Marte. Não agora, mas vida antiga. Não sei. É uma tradição muito humana de encontrar vestígios de vida em Marte.

Não é algo novo.

Não é algo novo, vamos ver se é desta que encontramos marcianos. Mas o que a língua tem que ver com isto? Houve um erro de tradução relacionado com Marte no século XIX, que teve muita influência nesta nossa tendência para encontrar vestígios de vida em Marte. Eu vou tentar explicar como é que isto aconteceu. Houve um italiano que observava Marte. Marte sempre foi uma obsessão de quem estuda o espaço que está à nossa volta. Este italiano chamava-se Angelo Secchi, que em 1858 escreveu e registou que tinha visto em Marte, através de um telescópio, canali. Ora, canali é uma palavra italiana que quer dizer, em português também é fácil de traduzir, canais. Só que canais, tanto em italiano como em português, não implica necessariamente que sejam feitos por alguém. Em português, há uma certa tendência para isso, de dizer um canal, em princípio, será artificial, mas não é obrigatório. Um canal pode ser simplesmente um sítio onde passa água e pode ter sido feito de forma natural. Não há essa implicação de ser algo artificial. Mas em inglês há duas palavras para canali. Há a palavra channel, que é o canal mais habitual, que pode ser artificial ou não, e depois há canal, que é sempre ou quase sempre artificial. Ou seja, um canal é um canal artificial, feito de cimento, se for preciso, ou o que for. E os ingleses, os americanos e as pessoas que falam inglês, viram esta tradução deste canali italiano para canal e interpretaram aquilo como sendo: ele encontrou canais feitos por marcianos em Marte. E mais do que isto, nós sabemos como é que a mente humana funciona. Por causa desta sugestão, deste erro de tradução, porque foi um erro de tradução, muitas pessoas começaram, e esta história é bastante conhecida, a ver canais em Marte, canais retos, ou seja, observavam pelo telescópio e estavam convencidos que viam canais que pareciam mesmo uma rede de canais. E faziam mapas, há mapas dos canais de Marte que são uma junção da sugestão mental, por causa desta má tradução, e das interferências, quer dizer, os telescópios não eram muito bons. A verdade é que nós encontramos, imagina, mapas de canais no século XIX, canais em Marte que depois não estão lá. Aquilo foi uma ilusão que começou com uma má tradução. Portanto, temos a língua a mudar a forma como nós vemos Marte. E pronto, agora vamos ver o que a NASA tem para nos dizer e se agora vão de fato encontrar os famosos marcianos, que não serão verdes, digo eu.

Digo-te só uma coisa, depois de tantas vezes a dizer a palavra canal, já me soa estranha.

Isso é aquele fenômeno muito curioso, em que nós repetimos uma palavra de tal maneira que ela de repente parece marciana, extraterrestre.

Sim, parece que já não faz sentido.

Já não faz sentido, é só um conjunto de sons. E onde é que está o sentido? Nós despejamos o sentido da palavra.

Eu fazia isso muito quando era mais novo. Acho que tantas vezes a palavra já não fazia sentido.

As crianças brincam muito com a língua, brincam de várias maneiras. Claro, todos nós sabemos os trocadilhos, os trava-línguas, mas também fazemos isso. Repetimos a palavra de tal maneira até ela ficar vazia. Inventamos palavras, também que gostamos muito, até línguas. Há crianças que começam a inventar códigos. É engraçado como nós brincamos com a língua. E um bom tema para um futuro, não para hoje, será: se existissem mesmo extraterrestres, ou se existirem, nós não sabemos. E há estudiosos disto, linguistas que estudam isto, como é que nós podemos imaginar as suas línguas? Será que teríamos línguas parecidas com as nossas? Será que seriam completamente diferentes? É claro que nós não sabemos, mas há pessoas que se entretêm a estudar as possibilidades linguísticas.

Que são infinitas. Acho que nunca mais acaba.

Há um filme muito famoso que é o Arrival, que tem como premissa, precisamente, línguas extraterrestres.

Rival?

Arrival.

Ah, Arrival. Ok.

Como é que ela se chama agora, não me lembro da atriz.

Pesquisem. Vamos avançar.

Só para dizer, esse filme começa com uma referência A nossa língua. É um filme muito bom.

Agora fiquei curioso. Deixa ver se eu entretanto encontro aqui, "Arrival", se a internet ajudar.

Eu posso também. E agora estão os nossos espectadores, o que eles estão a fazer? "Arrival", 2016, com Amy Adams.

É verdade.

Uma linguista. É um daqueles filmes que as pessoas que trabalham na área das línguas e da linguística ficam muito contentes quando, de repente, temos um filme que tem a linguística no centro. Já tivemos "Intérprete" com a Nicole Kidman há uns anos, que não é linguística em si, mas é tradução e interpretação. São filmes que, claro, nós achamos muito curiosos.

Olha, e tem boa classificação, 7,9 em 10.

É um bom filme.

Tirei aqui um screenshot já e vou ver.

A teoria linguística que está por trás do filme, posso dizer já e depois discutimos. Eu, pessoalmente, não concordo com a teoria, mas não vou ser esquisito. Falem dos temas. Eu gostei do filme e, de facto, a ideia de tentar imaginar um sistema linguístico completamente diferente do nosso é muito boa e está muito bem feita naquele filme.

Muito bem, até deixamos sugestões. "Arrival", um filme para ver com a sugestão aqui do Marco Neves. Nós vamos seguir, vamos até ao Mapa da Língua com mais uma viagem. Marco, nós gostamos sempre de fazer esta viagem até ao Brasil, porque encontramos sempre muita coisa.

Sim, nós já falámos várias vezes de palavras brasileiras e palavras portuguesas. Quer dizer, as palavras brasileiras, em geral, também são palavras portuguesas no sentido da língua portuguesa. Mas eu aqui lembrei-me de repetir uma indicação. Não vou repetir todas, há aqui pelo menos uma que eu penso que nós nunca falámos dela. Nós temos um oceano no meio, não é tão longe como Marte, mas também não é muito perto. E nós sabemos que há muitas palavras portuguesas que foram para o Brasil, a língua foi para o Brasil. E às vezes até quando eu discuto com algumas pessoas que estão um pouco preocupadas com o facto de haver palavras brasileiras que vêm de lá para cá e dizem muitas vezes que não acontece o contrário, para eu dar um exemplo de palavras portuguesas que têm ido para o Brasil, e eu: "Quase todas." O que as pessoas querem dizer é, nos últimos tempos, não tem havido muita transferência de Portugal para o Brasil. É verdade, mas isto são fases históricas. A verdade é que nós não nos podemos queixar, tendo em conta que quase todas as palavras foram para lá. Mas eu gostava só de dar quatro exemplos, alguns deles já falámos aqui, de palavras brasileiras que vieram para Portugal, portanto, que vieram do Brasil para Portugal. E uma delas é, curiosamente, uma palavra de origem latina, por mais estranho que isto pareça, porque a pessoa pensa: "Mas como é que pode ser de origem latina e vem do Brasil para Portugal?" E nós já lá chegamos.

Vamos lá.

A primeira é jaguar, muito famoso. É de uma língua indígena, do grupo de línguas tupi-guarani. O curioso desta palavra é que os brasileiros usam-na pouco. Os brasileiros usam a palavra onça para falar do mesmo animal e nós usamos uma palavra de origem tupi para falar do jaguar e depois as outras línguas à nossa volta fizeram o mesmo. Segunda palavra que eu gosto muito, porque vem do tupi, é completamente inesperada e já falámos dela aqui, é piaçaba. Piaçaba tem a mesma origem.

Sabes que descobri há pouco tempo que há muitas pessoas que dizem piaçá, em vez de piaçaba. Eu fiquei chocado.

Não, a minha mulher, por exemplo, diz piaçá. No outro dia, eu estava a falar disto, já não sei, e quando eu terminei uma entrevista, eu estava lá em casa. E ela assim: "É piaçá, ou não? É piaçaba." E tivemos aquelas discussões matrimoniais, não linguísticas.

A mais correta talvez seja piaçaba.

Piaçaba é mais parecida com a original.

Ou piaçá pode ser já aqui uma variante.

Sim, piaçá é uma variante. Também há a variante piaçava, com V, que também existe no Brasil. Mas os brasileiros não usam com o sentido que nós lhe damos. Aquela escova que está na casa de banho.

Aquele instrumento.

É muito português, ou seja, é uma palavra de origem tupi que nós adaptámos a isso. Isso acontece sempre, os brasileiros também adaptaram muitas palavras. Portanto, piaçaba é uma palavra ao mesmo tempo muito tupi e muito portuguesa.

Olha, é daquelas palavras que eu não gosto assim muito.

Mas de certeza que tem a ver com o sentido, ou achas que não?

Por acaso, acho que não. Acho que não é bonito de dizer. Piaçaba não é uma palavra bonita. Aliás, acho que já te disse. Eu não atribuo muito o contexto de palavra bonita ao significado que ela tem, é mais à forma como se diz também.

Mas eu digo-te que o sentido mesmo que-

Que as pessoas dão.

Há ali sempre por trás, empurrado, não gostamos. Não sei, mas claro que isto é muito subjetivo. Depois temos uma palavra que foi de África para o Brasil e do Brasil para Portugal, caçula, embora não seja ainda muito usada, a verdade é que nós conhecemos, sabemos. Caçula é o filho mais novo, portanto, estamos a par. E às vezes usamos. Também existe a palavra benjamim, que não é de origem brasileira.

Pois é.

Mas eu acho que caçula até já é mais comum do que benjamim.

Sim, usa-se mais caçula.

E depois, finalmente, a palavra latina que foi para o Brasil, ou melhor, a palavra que eu estou a falar é dica. Uma palavra muito curta, muito útil, que tem outros sinônimos, mas aquela palavra parece que entrou no gosto dos falantes. Esta palavra é simultaneamente de origem latina e de origem brasileira, porque é uma redução da palavra indicação. E esta redução foi feita no Brasil. Portanto, tem origem latina, indicação, mas a sua transformação numa nova palavra mais curta foi feita no Brasil e depois veio para Portugal. Esta redução é muito comum, também temos pneu, temos mota, temos muitas palavras que são reduzidas de palavras maiores. E pronto, esta foi uma palavra latina de origem brasileira, por mais estranho que isto possa parecer. E é isto.

Nós gostamos sempre de fazer esta viagem ao Brasil. Venham mais e também podem deixar sugestões através do nosso e-mail portugueschuva@observador.pt e do nosso número do WhatsApp, 91 002 41 85.

Devia haver uma palavra para a dificuldade de decorar um número de telefone.

Tu vais decorar. Mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. E nós, apesar de eu estar aqui, parece que já estou a fazer a conclusão, mas ainda nos falta uma rubrica. Vamos aos mitos e origens da língua. Marco, como é que vamos fechar este "Português Suave"?

Vai ser um apontamento muito curto sobre um tema muito importante, em que eu acho que há uma certa discordância, ou melhor, eu discordo de uma certa análise que eu já vou dizer qual é, mas concordo, e acho que todos nós concordamos com o objetivo. O que eu quero dizer com isto? Saiu agora há poucos dias um novo estudo, entre muitos outros, e isto estava nas notícias, que indica que os portugueses têm um grave problema de literacia. Ou seja, que os adultos portugueses, uma parte, não todos, mas têm uma dificuldade grande em ler um texto um pouco mais complexo, os textos têm de ser curtos, e esta dificuldade é real. Não é só portuguesa, também acontece noutros países, em graus diferentes. E eu não concordo só com o aspecto da análise comum que se costuma ver à volta deste estudo, que na verdade vem confirmar uma coisa que já se sabia, que é a ideia de que isto alguma vez foi diferente. E na verdade, Portugal sempre teve um problema grave de literacia e de analfabetismo. O analfabetismo foi corrigido, ou pelo menos estamos numa situação em que estamos a aproximar-nos do zero. Agora, a literacia em si, a iliteracia, ou seja, a dificuldade de ler e de interpretar um texto continua a ser muito forte. Mas é um problema que vem de há muito tempo.

Não é de agora.

Não é de agora, nem sequer é do século XX. No século XIX já tínhamos pessoas noutros países, tínhamos sociedades que liam com muita frequência, também nunca foi 100%, claro, e Portugal estava muito atrás nisso. Há várias razões para isto. Não quero entrar na questão do que são as causas deste problema, mas este problema é muito antigo, e por isso faz-me um pouco de impressão as pessoas criarem este mito, é isso, mito, de que houve um tempo no passado onde os portugueses sabiam ler todos muito bem e que líamos todos bem e que interpretávamos textos de grande dimensão. Não, sempre foi uma minoria da população que teve acesso e teve interesse, que teve contacto contínuo com a escrita. E basta olhar para a taxa de analfabetismo para percebermos que a minoria era muito minoritária, entre aspas. Agora, eu disse há pouco que, não concordando com algumas destas análises que criam este mito sobre o passado, eu e acho que todos nós concordamos com esta ideia: há muito que temos de corrigir, há muita coisa que temos de facto fazer. Porque nós vivemos numa sociedade, ao contrário do século XIX, onde saber ler é essencial, as pessoas não conseguem viver bem sem saber ler, interpretar um texto das finanças, do jornal, e isso é um problema grave que tem de ser resolvido. Também não parece que se resolva dizendo às pessoas: "Olhem, eu tenho aqui um estudo e tens de ler melhor." Isso não resolve nada.

Acho que não resolve assim.

É importante o estudo, atenção, nada contra o estudo.

É importante para chamar a atenção, quanto mais não seja por isso.

Mas acho que por vezes é mais a questão de falarmos e de começarmos a criar um certo entusiasmo até pela leitura.

E criar plataformas mesmo para que as pessoas consigam.

Que as pessoas cheguem a querer ler por prazer, para depois, como consequência disso, conseguirem ler de forma útil.

E muitas vezes não é por falta de gosto ou de curiosidade. Muitas vezes é falta de tempo, porque as pessoas já trabalham tanto e depois têm dificuldade também em conseguir distribuir-se noutras coisas.

E dinheiro.

E dinheiro também.

Há muita coisa. E há mesmo esta falta de tradição. Há muitas pessoas no país que não têm tradição familiar de ler.

Exato.

Não é uma coisa assim tão estranha. Também muitas pessoas que leem hoje não têm essa tradição e começaram a ler, mas torna mais difícil. É mais difícil chegarmos a um ponto. Ninguém individualmente tem essa culpa de não ler.

É um conjunto de fatores.

Agora, que temos um problema grave, temos, e temos de o resolver, porque não vamos andar para trás, espero eu, para uma sociedade onde a escrita não seja importante. Isso não vai acontecer.

Esperemos bem que não. Marco Neves, nós estamos de regresso amanhã, episódio especial do "Português Suave", onde trazemos um convidado para celebrarmos um ano deste programa. Já passou um ano. Eu estou cá há 11 meses. Quase a fazer um ano também de participação.

Daqui a um mês vamos ter de fazer uma nova comemoração.

Nova festa, agora todos os meses.

Exato.

Marco, um abraço e até amanhã.