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Está no ar o "Português Suave" na Rádio Observador, episódio especial de todas as quartas-feiras, só com dúvidas. Marco Neves, olá.

Olá, tudo bem. Hoje é só vou responder às muitas dúvidas que temos.

Que temos.

Eu posso admitir que nós gravamos isto e que eu não estou cá?

Podes. Vamos assumir.

Vamos assumir que este episódio foi gravado há mais tempo, porque eu estou por terras francesas e, por isso, no próximo episódio, domingo, fica prometido uma lista de palavras francesas que vêm do português. Pode ser?

Combinado. Correu tão bem com as inglesas que queremos repetir a dose. Ainda por cima vais estar lá de perto e vais poder testemunhar tudo. Entretanto, nós começamos este episódio com uma dúvida que eu penso que nós falamos dela no episódio da semana passada, de quarta-feira, mas depois não tivemos tempo e vamos começar por ela, não é?

Para termos tempo, de certeza, que é a diferença entre "se não" com espaço e "senão" sem espaço.

Há muita gente com esta dúvida, se escreve tudo junto, se é separado.

E a dúvida é muito legítima e fácil de compreender, porque a razão porque existe é esta: nós dizemos as palavras todas seguidas, nós não pomos ao espaços na nossa fala. E por isso, se há uma expressão que, por vezes, são duas palavras, outras vezes é só uma, nós podemos não conseguir distingui-la na oralidade.

O mesmo acontece, não sei se reparas nisso, com o "se calhar".

Sim, há muitas pessoas que acham que é tudo junto, mas aí é sempre separado, se não estou aqui a errar, mas com "demais" também acontece. Portanto, há casos desses. E depois também há pessoas que juntam, por exemplo, o "se calhar", estavas a dizer, é um dos casos, "com certeza", também muitas pessoas juntam tudo. É uma convenção achar que aquilo são duas palavras. Podíamos ter decidido que aquilo é uma só palavra e não uma locução, mas a verdade é que, com certeza, são duas palavras. Nós dizemos tudo seguido, mas escrevemos em separado. Em relação ao "se não", aqui eu vou tentar ser o mais simples possível pra depois também ajudar. O "se não" é separado quando aquele "não" está a negar o verbo. "Se não fores", "se não disseres nada". Aí o "não" está a negar o verbo e por isso é separado, é: "se não fores", "se não disseres nada". Nos outros casos, é tudo junto. Por exemplo, um "senão", em que o "senão" é um nome, ou então "senão, tu vais" ver o que te acontece. Repara que este "senão" não está a negar o verbo. O verbo é "vais", "tu vais". Portanto, nestes casos em que aquele "não" não está a negar o verbo, juntamos a palavra. Nos casos em que o "não" está a negar o verbo, penso que expliquei isto bem, separamos as duas palavras.

Acho que ficou bem. Sim, eu percebi. Espero que os nossos ouvintes também, especialmente o Ivo Leal, que nos enviou esta dúvida através do e-mail portuguesSuave@observador.pt.

Mas podem sempre enviar de novo a mensagem dizendo: "Olha, não percebi bem uma coisa".

Sim, se acontecer. Mas duvido, Marco. Duvido.

Vamos ver.

Avançamos para mais uma. Vamos falar de Covid, feminino ou masculino.

É daquelas coisas que já não falamos tantas vezes como antigamente, como soía. Sabes que há o verbo soer, muito curioso, muito antigo. Já não se fala de Covid como soía.

Mas graças a Deus que já não falamos isto há algum tempo.

Sim, é verdade. Mas aqui, neste caso, tem que ver com a questão linguística mais famosa da Covid, que é se é "a Covid" ou "o Covid". Não sei se já disseste quem que nos enviou esta.

Cláudia Serra.

Cláudia Serra, sim. A Cláudia perguntou-nos, ou melhor, pediu-nos para explicar que é uma palavra feminina. E de facto, é assim que agora se aconselha que seja dita. Mas há que dizer que não se pode generalizar e dizer que todas as doenças são do gênero feminino. Nós temos também uma doença famosíssima, infelizmente, câncer, que é masculino. Portanto, não há propriamente uma regra que diga que uma palavra tem que ter o gênero da sua categoria. No caso da Covid, houve quase uma tentativa, decisão coletiva, muitas vezes até pelos próprios jornalistas, para dizê-la da forma feminina, mas os falantes muitas vezes deslizam pra masculino. Eu acredito que vá ficar com o tempo na forma feminina, mas ainda estamos naquela fase da decisão em que os falantes, por vezes, andam a hesitar. Por que razão eu também acho que deveria ser mais feminino? Porque vem de um acrônimo, acaba com aquele "D" que vem de disease. E como tem a própria palavra disease, neste caso a palavra inglesa, eu também me inclino para que deva ser feminino, mas são os falantes ao longo do tempo que vão acabar por definir isto.

Essa foi a explicação que eu ouvi no início, quando começou a surgir essa dúvida.

Tem a palavra disease no meio.

Exatamente.

Portanto, mais do que ser de uma doença, porque as doenças também podem ser do gênero feminino, é por ser um acrônimo que inclui lá a palavra doença na sua versão inglesa. E, por isso, há uma inclinação pra feminino. Há que dizer que este problema também aparece nas outras línguas latinas. Os franceses também andam a discutir se há de ser feminino ou masculino. Portanto, não somos só nós que temos estas dúvidas. O que indica que é quase natural que os falantes, quando surge uma coisa nova, tenham, por vezes, uma certa indecisão em relação ao gênero que hão de dar ao nome e depois hão de decidir.

Diz-me só uma coisa, o fato de ficarmos aqui à espera para perceber o que os falantes vão decidir, entre aspas.

Nós podemos também votar.

Mas pode resvalar, ou seja, pode ser a forma certa "a" e nós começarmos a uniformizar o "o" e dizer "o Covid", mesmo que não esteja tão certo?

Nós estamos numa situação em que eu, que estou aqui a falar no meu chapéu de especialista em língua portuguesa, estou a dizer aquilo que eu acho que deveria ser, mas depois os falantes podem ouvir e se calhar alguns vão ouvir.

E há muitos casos desses na nossa língua, não é?

Claro que quem está aqui a falar numa rádio vai ter, se calhar, um papel um pouco mais forte, mas vão ser os falantes no seu conjunto que depois vão acabar por decidir. E daqui a umas décadas, se calhar, eu próprio direi: "Olha, eu achava que era de uma maneira, mas os falantes foram por outra". Um exemplo, até nas pronúncias isto acontece. Às vezes, as pronúncias ficam cristalizadas de forma diferente, em regiões diferentes ou em grupos diferentes. Mas também se dá o caso em que quando aparece uma coisa nova, as pessoas andam indecisas e depois há um ponto em que há uma massa crítica que leva a que todos vão pra uma certa pronúncia. O caso do Expo. Nós temos Expo e Expo.

Sim, já falamos disso aqui.

Exato, falamos aqui. E os falantes depois de uma certa indecisão inicial, acabaram por ir todos pra Expo.

Agora toda gente diz Expo.

Não quer dizer que não haja uma ou outra exceção, mas vão todos pra Expo. Depois, há casos em que as pronúncias ficam cristalizadas de forma diferente, mas os falantes costumam depois ir todos pra um certo caminho.

Muito certo. Seguir a ordem certa das coisas.

E os falantes são mais, como é que eu vou dizer? Isto é uma coisa mais orgânica do que decidida por cima. Nós todos podemos dizer o que acharmos, mas depois, organicamente, a língua vai tendo os seus caminhos.

Vamos à nossa última dúvida do Nuno Sacadura Bot. Temos dois minutos e meio.

O Nuno Sacadura Bot pede que nós digamos como é que se conjuga o verbo a seguir a expressões como: "Eu sou daqueles que". As pessoas têm tendência para dizer: "Eu sou daqueles que faço muitas coisas." No entanto, o verbo deveria concordar com aqueles. Eu sou um daqueles que fazem qualquer coisa. Há o grupo de pessoas que fazem, neste caso, o grupo deveria ser faz. Aqui já estou a explicar mal. Vou voltar um pouquinho atrás. Há aqueles que fazem qualquer coisa e eu sou um deles. Portanto, o fazem deve, de facto, concordar com aqueles. Isto acontece com muita frequência, só que nós, como temos o eu lá na nossa cabeça.

Tendemos a dizer faço e não fazem.

Exatamente. É um daqueles casos em que o nosso cérebro dá umas voltas e conjuga, na minha opinião, mal o verbo. Igual podes perguntar: então não é um daqueles casos, não sei se ias perguntar isto ou não.

Então não é um daqueles casos que isto pode acontecer?

Pode levar a que a língua mude.

Pode levar a que a língua mude?

Já estou obrigado pela pergunta, não estava nada à espera. Mas o que eu posso dizer? É possível, mas aqui estamos num ponto central da nossa gramática, da conjugação verbal entre o singular e o plural, e seria muito estranho que alterássemos este aspecto muito central da nossa língua por uma expressão em particular. Não quer dizer que seja impossível, mas aqui, de forma muito marcada, aconselho a que as pessoas façam a conjugação daqueles com o verbo no plural. Eu também já me enganei nisto. Atenção, não estou a dizer que há um grupo de pessoas que sabe fazer isto sempre. Já me enganei, eu já vi textos meus em que eu tinha feito este erro, e por isso é só uma questão de nós pensarmos na estrutura daquela frase. Eu sou um daqueles que fazem.

E não faço.

Exato.

Muito bem. Fica aqui a explicação do Marco Neves. Três dúvidas esclarecidas. A próxima pode ser sua. Enviar para:

portuguessoave@observador.pt, sem o acento circunflexo. Espero que ninguém escreva sem o acento circunflexo no final, já vi coisas piores.

Esperemos que não, que o e-mail chegue aqui até nós de forma imaculada. Nós estamos de regresso no domingo com algumas promessas que o Marco já vai deixando por aqui neste episódio.

Vamos falar de francês.

Exatamente. Marco, um abraço. Até domingo.

Até domingo.